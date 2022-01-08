Україна передасть на утилізацію майже 600 тисяч доз COVID-вакцин, - МОЗ
Україна загалом передасть на утилізацію майже 600 тисяч доз вакцин від коронавірусу. Ці дози з різних причин не придатні для використання.
Про це у відповідь на запит РБК-Україна повідомили в Міністерстві охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.
Повідомляється, що в 2021 році Україна безоплатно отримала понад 3,6 млн доз вакцин проти коронавірусу в якості гуманітарної допомоги з інших країн, а також понад 7,4 млн доз в рамках глобального механізму COVAX.
"Станом на 05.01.2022 р. 561 729 доз вакцини AztraZeneca (з вичерпаним терміном придатності), отриманої на безоплатній основі в якості гуманітарної допомоги від інших держав, зібрані на регіональних складах і будуть передані спеціалізованій організації з її утилізації", - йдеться у відповіді на запит.
Крім того, в червні стало відомо про можливе порушення холодового ланцюга зберігання при транспортуванні понад 30 000 доз вакцини Pfizer, яка була закуплена за кошти державного бюджету. За результатами службового розслідування ця партія була визнана непридатною для використання.
Будь ласка, зачекайте...
Что делать после того, как закончится полгода после вакцинации, эти зе-долбодятлы в МЗС не знают и даже не пытаются решать этот вопрос (хотя придумывать ничего не надо - большинство стран одобрили 3ю и даже 4ю дозу). А ведь полгода сейчас начнут заканчиваться массово!!!!!
30 млн. долл. псу под хвост - ЖИРНО ЖИВЕМ, товарищ Вова !!!!
зелені майстри собі в актив запишуть + дороґи-шляхи...
a сцукі - попередникі....
Потому что СБУ теперь занята исключительно Порохом, а распилом на Больстрое и провалом вакцинации не занимается от слова "совсем".
Мудаки... Организация проведения прививочный мероприятий на высшем уровне...
Ещё больше видосиков!!!
Кто закупал эти 600 тысяч доз ? Пусть компенсирует потери из бюджета -
нашего кармана. Мы платим налоги не для того.
Передаст у нас кое-кто другой.
вопрос знатокам - а была ли эта вакцина вообще? ))) возможно кто-то только документально оформил ее покупку...
или вопрос второй - если была, то кого накажут за ущерб причиненный государству? и кто возместит эти деньги в бюджет? (а вдруг именно их не хватило на дороги?))))))
Зачем было покупать за деньги если и так лишнее?