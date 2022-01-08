Україна передасть на утилізацію майже 600 тисяч доз COVID-вакцин, - МОЗ

Україна загалом передасть на утилізацію майже 600 тисяч доз вакцин від коронавірусу. Ці дози з різних причин не придатні для використання.

Про це у відповідь на запит РБК-Україна повідомили в Міністерстві охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що в 2021 році Україна безоплатно отримала понад 3,6 млн доз вакцин проти коронавірусу в якості гуманітарної допомоги з інших країн, а також понад 7,4 млн доз в рамках глобального механізму COVAX.

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"Станом на 05.01.2022 р. 561 729 доз вакцини AztraZeneca (з вичерпаним терміном придатності), отриманої на безоплатній основі в якості гуманітарної допомоги від інших держав, зібрані на регіональних складах і будуть передані спеціалізованій організації з її утилізації", - йдеться у відповіді на запит.

Крім того, в червні стало відомо про можливе порушення холодового ланцюга зберігання при транспортуванні понад 30 000 доз вакцини Pfizer, яка була закуплена за кошти державного бюджету. За результатами службового розслідування ця партія була визнана непридатною для використання.