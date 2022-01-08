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Україна передасть на утилізацію майже 600 тисяч доз COVID-вакцин, - МОЗ

Україна передасть на утилізацію майже 600 тисяч доз COVID-вакцин, - МОЗ

Україна загалом передасть на утилізацію майже 600 тисяч доз вакцин від коронавірусу. Ці дози з різних причин не придатні для використання.

Про це у відповідь на запит РБК-Україна повідомили в Міністерстві охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що в 2021 році Україна безоплатно отримала понад 3,6 млн доз вакцин проти коронавірусу в якості гуманітарної допомоги з інших країн, а також понад 7,4 млн доз в рамках глобального механізму COVAX.

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"Станом на 05.01.2022 р. 561 729 доз вакцини AztraZeneca (з вичерпаним терміном придатності), отриманої на безоплатній основі в якості гуманітарної допомоги від інших держав, зібрані на регіональних складах і будуть передані спеціалізованій організації з її утилізації", - йдеться у відповіді на запит.

Крім того, в червні стало відомо про можливе порушення холодового ланцюга зберігання при транспортуванні понад 30 000 доз вакцини Pfizer, яка була закуплена за кошти державного бюджету. За результатами службового розслідування ця партія була визнана непридатною для використання.

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Топ коментарі
+8
Ну так а чего тянули.. делали бы желающим третью, четвертую, пятую дозу.. Авось бы желающих на эти 600 тысяч доз бы и набралось.
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08.01.2022 12:46
+6
Зачем задавать такие сложные вопросы?
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08.01.2022 13:32
+6
30 000 доз вакцины Pfizer умножаем на приблизительно 100 долл. равняется

30 млн. долл. псу под хвост - ЖИРНО ЖИВЕМ, товарищ Вова !!!!
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08.01.2022 13:49
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Ну так а чего тянули.. делали бы желающим третью, четвертую, пятую дозу.. Авось бы желающих на эти 600 тысяч доз бы и набралось.
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08.01.2022 12:46 Відповісти
Так и есть желающие! У многих, после вакцинации уже прошло полгода, врачи делать 3ю отказываются потому, что им не дали инструкций. Точнее дали одну инструкцию: использовать имеющиеся вакцины только на 1 и 2 вакцинацию.
Что делать после того, как закончится полгода после вакцинации, эти зе-долбодятлы в МЗС не знают и даже не пытаются решать этот вопрос (хотя придумывать ничего не надо - большинство стран одобрили 3ю и даже 4ю дозу). А ведь полгода сейчас начнут заканчиваться массово!!!!!
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08.01.2022 12:54 Відповісти
30 000 доз вакцины Pfizer умножаем на приблизительно 100 долл. равняется

30 млн. долл. псу под хвост - ЖИРНО ЖИВЕМ, товарищ Вова !!!!
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08.01.2022 13:49 Відповісти
Радісна новина
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08.01.2022 12:46 Відповісти
досягнення!
зелені майстри собі в актив запишуть + дороґи-шляхи...
a сцукі - попередникі....
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08.01.2022 12:47 Відповісти
Зе-досягнення...
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08.01.2022 12:55 Відповісти
Это очередная ЗЕпобеда! Осталось еще Пороху предъявить обвинение что в результате его заграничной поездки было испорчено столько вакцин безголовыми подчиненными главы МОЗа...
Потому что СБУ теперь занята исключительно Порохом, а распилом на Больстрое и провалом вакцинации не занимается от слова "совсем".
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08.01.2022 13:15 Відповісти
Ні, це перемога усіх українцев. Хоч поржем, зараз ржите
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08.01.2022 19:47 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=bO59uKBwzp0 Зе-Реформи!
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08.01.2022 12:48 Відповісти
И еще денег попилят на утилизации. Хотя там все голишь берешь ту вакцыну и выливаешь в унитаз, а пузырек в прием стеклотары. всё. но нет на утилизацию уйдет пару десятков миллионов гриваков...
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08.01.2022 12:49 Відповісти
утилизаторы куевы, просто нет слов. это ж не ядерное топливо елы палы, курва....
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08.01.2022 12:50 Відповісти
Могу утилизировать вакцЫны в два раза дешевле от заявленных тендеров. Ок даже в 10 раз готов дешевле утилизировать!!!
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08.01.2022 12:51 Відповісти
По моєму , утилізовувати має виробник ( і це вже його кошти), тому і нав"язується 3-тя, 4-та доза і т. д. Бо за утилізацію витрати несе виробник , а їхніх планах тільки доходи.
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08.01.2022 13:06 Відповісти
зберігання та транспортні витрати також виробник поверне до бюджету?
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08.01.2022 15:00 Відповісти
"З різних причин...."
Мудаки... Организация проведения прививочный мероприятий на высшем уровне...
Ещё больше видосиков!!!
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08.01.2022 12:53 Відповісти
Там может просто солёная вода. По цене "вакцины".
Кто закупал эти 600 тысяч доз ? Пусть компенсирует потери из бюджета -
нашего кармана. Мы платим налоги не для того.
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08.01.2022 13:20 Відповісти
Від солоної води не колбасить з температурою добу і більше.
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08.01.2022 14:41 Відповісти
Ну то вона може бути ще й з унітаза.
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08.01.2022 15:39 Відповісти
Это не Украина - "передаст".
Передаст у нас кое-кто другой.
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08.01.2022 13:22 Відповісти
Кроме того, в июне стало известно о возможном нарушении холодовой цепи хранения при транспортировке более 30 000 доз вакцины Pfizer, закупленной за счет государственного бюджета.

вопрос знатокам - а была ли эта вакцина вообще? ))) возможно кто-то только документально оформил ее покупку...
или вопрос второй - если была, то кого накажут за ущерб причиненный государству? и кто возместит эти деньги в бюджет? (а вдруг именно их не хватило на дороги?))))))
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08.01.2022 13:28 Відповісти
Зачем задавать такие сложные вопросы?
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08.01.2022 13:32 Відповісти
та да...))) действительно))))переумничал ))))))))
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08.01.2022 13:44 Відповісти
Шмаркля за три дні відосик зніме,пояснить.
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08.01.2022 14:04 Відповісти
Если нам дали, как гуманитарку,то почему ее не передать было другим странам (і сам не гам і другому не дам)
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08.01.2022 13:33 Відповісти
У других тоже этого яда полно
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08.01.2022 13:44 Відповісти
Оказались ненужными 500000 доз данных бесплатно..
Зачем было покупать за деньги если и так лишнее?
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08.01.2022 13:38 Відповісти
Отличные новости
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08.01.2022 13:40 Відповісти
с ЗЕ-льоных нарко-полей и заводов
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08.01.2022 13:52 Відповісти
На зберігання тих вакцин та утилізацію буде витрачено більше коштів ніж пішло на їх виробництво.
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08.01.2022 14:56 Відповісти
И моя там. прощай укольчик
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08.01.2022 16:48 Відповісти
пора этот развод на бабки в мировом масштабе заканчивать
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09.01.2022 12:27 Відповісти
 
 