РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8444 посетителя онлайн
Новости
8 789 31

Тело иностранца с ножевыми ранениями обнаружили в Деснянском районе Киева, - полиция

Тело иностранца с ножевыми ранениями обнаружили в Деснянском районе Киева, - полиция

В Деснянском районе Киева прохожие обнаружили тело иностранца с ножевыми ранениями.

Об этом в Facebook сообщает полиция Киева, передает Цензор.НЕТ.

В полицию Киева от прохожих поступило сообщение, что на улице Теодора Драйзера лежит мужчина с ранениями. По указанному адресу немедленно выехали экипажи патрульных полицейских, следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции, кинологи и бригада скорой медицинской помощи.

Прибывшие на место правоохранители обнаружили тело мужчины с ножевыми ранениями груди. Предварительно установлено, что умерший – уроженец другого государства, 1969 года рождения. Для установления окончательной причины смерти тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

По данному факту следственным отделом Деснянского управления полиции начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство.

Правоохранители проводят необходимые следственные и оперативно-розыскные действия по установлению всех обстоятельств данного события.

Читайте также: Женщину, смертельно ранившую нападавшего на нее на Николаевщине, отправили под ночной домашний арест.

иностранец (492) Киев (25513) Нацполиция (16458) убийство (6484)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+21
Очень важно понимать - какая именно национальность.

Бо если это кацап - то как бы он то и не человек. Тогда и дела нету...
показать весь комментарий
08.01.2022 14:25
+19
уродженець іншої держави
===================
нова країна на мапі світу? Вейшнорія?
показать весь комментарий
08.01.2022 14:14
+14
Відкриють справу за ознаками жорстокої поведінки з тваринами.
показать весь комментарий
08.01.2022 14:30
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кацапорилого?
показать весь комментарий
08.01.2022 14:14 Ответить
Можливо й ні.На Троєщині клондайк для інших іноземців,може хто з них
показать весь комментарий
08.01.2022 14:16 Ответить
Швидше за все діти гір.. Щось не поділили і один відправився до праотців
показать весь комментарий
08.01.2022 14:59 Ответить
Киев сегодня для зверушек Кавказа - земля обетованная, никто ихне контролирует, гражданство Украины и вид на жительство купить в Киеве, что купить пачку сигарет. Вот зверушки и делят киевскую территорию, иногда - неудачно.
показать весь комментарий
08.01.2022 15:10 Ответить
Не совсем так, сдесь много всяких, пишу прямо... Кавказцев наверное больше в центре.. у нас больше китайцев, индийцев, вьетнамцев, пакистанцев и т.д. Но если вы думаете, что это проблема, то могу вам смело сообщить, проблем нет. Они не лезут к Нам, а дураки или алканафты если пристают к ним, могут быть найдены на ул. Драйзера с дырками в груди.
Кстати, на этой же улице районное отделение полиции!
ПиСи... А вот их дети!... уже имел "счастье" столкнуться... Держатся стаями, как шакалы, накидываются как почувствуют слабину, случайно зацепивши вас и вы решите извиниться... вам может стать "хана".
Но есть и хорошие, умные... Жаль умные потом от нас уезжают
показать весь комментарий
09.01.2022 03:26 Ответить
Проблем нет»? Проблемы начинаются с того, что появляются зверушки, потом они плодятся, получают гражданства, требуют избирательных прав, равенства с коренным населением, строительства культовых сооружений («они же люди!»), а потом, вдруг, оказывается, что в первом классе школ только четверть детей славянской национальности, и все организованные преступные группировки, как правило, собираются по этническому признаку. Старайтесь смотреть немного дальше собственного носа. Хотя бы в Европу, где такие же зверушки уже стали большинством в отдельных городках, где некомфортно проживать самим немцам, например. И где только два (!) процента «беженцев» становятся плательщиками налогов, остальные живут на пособия из бюджета, который наполняет коренное население.
показать весь комментарий
09.01.2022 07:34 Ответить
Надеюсь этим иноземцем - был кацап ну или лугандонец накройняк
показать весь комментарий
08.01.2022 14:19 Ответить
уродженець іншої держави
===================
нова країна на мапі світу? Вейшнорія?
показать весь комментарий
08.01.2022 14:14 Ответить
как потом выяснят померлый урка вор в законе или авторитетный уважаемый БАНДИТ..
показать весь комментарий
08.01.2022 14:17 Ответить
Якщо перехожі визначили "іноземність", то це касаб, або арєнєя
показать весь комментарий
08.01.2022 14:19 Ответить
мабуть триколор з дупи стирчав?
показать весь комментарий
08.01.2022 14:53 Ответить
Очень важно понимать - какая именно национальность.

Бо если это кацап - то как бы он то и не человек. Тогда и дела нету...
показать весь комментарий
08.01.2022 14:25 Ответить
Відкриють справу за ознаками жорстокої поведінки з тваринами.
показать весь комментарий
08.01.2022 14:30 Ответить
Чому? За вбивство тварини теж передбачається кара...
показать весь комментарий
08.01.2022 14:32 Ответить
нема кацапа то і немає нікому до нього "дєла"
показать весь комментарий
08.01.2022 14:51 Ответить
Хорошо, что не инопланетянин.
показать весь комментарий
08.01.2022 14:27 Ответить
Дивлячись, що за іноземець. Цілком можливо, що то є прикре самогубство...
показать весь комментарий
08.01.2022 14:34 Ответить
То національність не визначили? Прибулець
показать весь комментарий
08.01.2022 14:34 Ответить
иностранец Василий Федоров?
показать весь комментарий
08.01.2022 14:50 Ответить
Громадянин Іншодержавії отримав поранення, схожі на ножові та прийняв вертикальне положення. Після чого втратив рідину, схожу на кров та перестав бути живим.

Ми що, беремо кальку з кацапських помийок? То там не називають національність та видумують новояз.
показать весь комментарий
08.01.2022 14:51 Ответить
Цікаво,то іноземка викинула немовля в пакеті то вбили іноземця.Яле мовчать із яких країн.Вірогідніше цо це мокшани а влада не хоче портити відносини із ****** ось і мовчить із яких країн іноземці.
показать весь комментарий
08.01.2022 14:52 Ответить
Бачу що в українців любов до кацапів вже "перезашкалює"
показать весь комментарий
08.01.2022 14:52 Ответить
Політична толерантність поліції зашкалює - не пишуть громадянина якої держави вбито
показать весь комментарий
08.01.2022 15:00 Ответить
Почему "другого государства", может тот чурка гражданин "первого государства".
показать весь комментарий
08.01.2022 15:04 Ответить
Американская трагедия
показать весь комментарий
08.01.2022 15:25 Ответить
І хто там в поліції за ідеолога , що боїться вказати якій державі належить померлий ? Невже такі вказівки "зверху" ?
показать весь комментарий
08.01.2022 15:39 Ответить
Мужчина был гражданином Азербайджанской Республики.

В то же время, по данным общественной организации "Автопатруль Майдан", убийство произошло возле ресторана "Водолей" на пересечении улиц Драйзера и Закревского.

"Прохожие заметили страшную картину: лежащего мужчину в луже крови. Об этом они сообщили в 102. Оказалось, что у мужчины раны не совместимы с жизнью, три ножевых ранения прямо в сердце", - говорится в сообщении.

Отмечается, что заведение резко (!!) перестало работать, как и камеры наблюдения в данном заведении перестали (!!!) работать, при опросе свидетелей никто (!!!) ничего не видел. Скорее всего, мужчина отдыхал в "Водолее", где у него с кем-то произошел конфликт.
показать весь комментарий
08.01.2022 15:53 Ответить
теперь вопрос: кто конечный бенефициар "водолея"? все вопросы к указанному члену общества.
показать весь комментарий
08.01.2022 18:49 Ответить
Іноземець - це грузин чи киргиз?
показать весь комментарий
08.01.2022 22:04 Ответить
 
 