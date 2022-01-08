Тело иностранца с ножевыми ранениями обнаружили в Деснянском районе Киева, - полиция

В Деснянском районе Киева прохожие обнаружили тело иностранца с ножевыми ранениями.

Об этом в Facebook сообщает полиция Киева, передает Цензор.НЕТ.

В полицию Киева от прохожих поступило сообщение, что на улице Теодора Драйзера лежит мужчина с ранениями. По указанному адресу немедленно выехали экипажи патрульных полицейских, следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции, кинологи и бригада скорой медицинской помощи.

Прибывшие на место правоохранители обнаружили тело мужчины с ножевыми ранениями груди. Предварительно установлено, что умерший – уроженец другого государства, 1969 года рождения. Для установления окончательной причины смерти тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

По данному факту следственным отделом Деснянского управления полиции начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство.

Правоохранители проводят необходимые следственные и оперативно-розыскные действия по установлению всех обстоятельств данного события.

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