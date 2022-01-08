Тело иностранца с ножевыми ранениями обнаружили в Деснянском районе Киева, - полиция
В Деснянском районе Киева прохожие обнаружили тело иностранца с ножевыми ранениями.
Об этом в Facebook сообщает полиция Киева, передает Цензор.НЕТ.
В полицию Киева от прохожих поступило сообщение, что на улице Теодора Драйзера лежит мужчина с ранениями. По указанному адресу немедленно выехали экипажи патрульных полицейских, следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции, кинологи и бригада скорой медицинской помощи.
Прибывшие на место правоохранители обнаружили тело мужчины с ножевыми ранениями груди. Предварительно установлено, что умерший – уроженец другого государства, 1969 года рождения. Для установления окончательной причины смерти тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу.
По данному факту следственным отделом Деснянского управления полиции начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство.
Правоохранители проводят необходимые следственные и оперативно-розыскные действия по установлению всех обстоятельств данного события.
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Кстати, на этой же улице районное отделение полиции!
ПиСи... А вот их дети!... уже имел "счастье" столкнуться... Держатся стаями, как шакалы, накидываются как почувствуют слабину, случайно зацепивши вас и вы решите извиниться... вам может стать "хана".
Но есть и хорошие, умные... Жаль умные потом от нас уезжают
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нова країна на мапі світу? Вейшнорія?
Бо если это кацап - то как бы он то и не человек. Тогда и дела нету...
Ми що, беремо кальку з кацапських помийок? То там не називають національність та видумують новояз.
В то же время, по данным общественной организации "Автопатруль Майдан", убийство произошло возле ресторана "Водолей" на пересечении улиц Драйзера и Закревского.
"Прохожие заметили страшную картину: лежащего мужчину в луже крови. Об этом они сообщили в 102. Оказалось, что у мужчины раны не совместимы с жизнью, три ножевых ранения прямо в сердце", - говорится в сообщении.
Отмечается, что заведение резко (!!) перестало работать, как и камеры наблюдения в данном заведении перестали (!!!) работать, при опросе свидетелей никто (!!!) ничего не видел. Скорее всего, мужчина отдыхал в "Водолее", где у него с кем-то произошел конфликт.