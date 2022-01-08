Следствию известны вероятные исполнители по делу крушения рейса МАУ, - Мамедов

Вероятные исполнители по делу о крушении самолета "МАУ" известны следствию.

Об этом в Twitter сообщил экс-заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов, информирует Цензор.НЕТ.

"Из разных источников нам известны вероятные исполнители преступления. Надо проверить причастность к преступлению каждого из этих лиц", - отметил он.

Мамедов сообщил, что за два года со стороны Ирана фактически нет сотрудничества по делу.

"Следствие Украины продвигалось бы гораздо лучше, если бы Иран оказал должное содействие. Украине следует активизировать собственное расследование и настаивать на международном сотрудничестве со странами, также пострадавшими", - добавил экс-заместитель генпрокурора.

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