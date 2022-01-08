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Новости Крушение самолета МАУ в Иране
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Следствию известны вероятные исполнители по делу крушения рейса МАУ, - Мамедов

Следствию известны вероятные исполнители по делу крушения рейса МАУ, - Мамедов

Вероятные исполнители по делу о крушении самолета "МАУ" известны следствию.

Об этом в Twitter сообщил экс-заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов, информирует Цензор.НЕТ.

"Из разных источников нам известны вероятные исполнители преступления. Надо проверить причастность к преступлению каждого из этих лиц", - отметил он.

Мамедов сообщил, что за два года со стороны Ирана фактически нет сотрудничества по делу.

"Следствие Украины продвигалось бы гораздо лучше, если бы Иран оказал должное содействие. Украине следует активизировать собственное расследование и настаивать на международном сотрудничестве со странами, также пострадавшими", - добавил экс-заместитель генпрокурора.

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Следствию известны вероятные исполнители по делу крушения рейса МАУ, - Мамедов 01

авиакатастрофа (1722) Иран (1793) МАУ (330) Мамедов Гюндуз (115)


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Відомі "ймовірні виконавці злочину". "Треба перевірити причетність до злочину кожної з цих осіб..."(!!!). Це з такими "аргументами" наша генпрокуратура намірена притягати Іран до відповідальності? Не дивно, що Іран послав таких слідчих, даруйте, нахюю.
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08.01.2022 15:07 Ответить
Так Мамедов - экс.
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08.01.2022 18:17 Ответить
Какое співробітництво можно оживать от бешеной страны-изгоя, где смертная казнь за контрреволюционные высказывания?
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08.01.2022 15:08 Ответить
треба не йти на поводу а подавать позови до міжнародного суду;
і це все одразу треба було робити а не гратись у договорняки та домовленності.
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08.01.2022 15:32 Ответить
процедура така що спочатку треба було вичерпати всі спроби досудового співробітництва
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08.01.2022 18:17 Ответить
хз, не впевнений, здається коли подавались інші країни до суду, нас вмовляли і ми згодились піти на перемовини... щось таке було пам'ятаться - мутняки
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08.01.2022 18:23 Ответить
це стандартна процедура в усіх спорах, відмова від досудового вирішення питання, в подальшому в суді, трактується як обтяжуючий фактор. Подача до суду, без намагання вирішити питання в досудовому порядку, негативно впливає на позиції позивача
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08.01.2022 18:35 Ответить
расстрелять (заочно)
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08.01.2022 16:14 Ответить
Вони вже в Московії...
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08.01.2022 16:50 Ответить
 
 