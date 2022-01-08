Слідству відомі ймовірні виконавці у справі катастрофи рейсу МАУ, - Мамедов

Ймовірні виконавці у справі про катастрофу літака "МАУ" відомі слідству.

Про це у Twitter повідомив ексзаступник генпрокурора Гюндуз Мамедов, інформує Цензор.НЕТ.

"З різних джерел нам відомі ймовірні виконавці злочину. Треба перевірити причетність до злочину кожної з цих осіб", - зазначив він.

Мамедов повідомив, що за два роки з боку Ірану фактично немає співробітництва у справі.

"Cлідство України просувалося би значно краще, якби Іран надав належне сприяння. Україні слід активізувати власне розслідування і наполягати на міжнародній співпраці з країнами, що також потерпіли", - додав ексзаступник генпрокурора.

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