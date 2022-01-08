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Новини Катастрофа літака МАУ в Ірані
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Слідству відомі ймовірні виконавці у справі катастрофи рейсу МАУ, - Мамедов

Слідству відомі ймовірні виконавці у справі катастрофи рейсу МАУ, - Мамедов

Ймовірні виконавці у справі про катастрофу літака "МАУ" відомі слідству.

Про це у Twitter повідомив ексзаступник генпрокурора Гюндуз Мамедов, інформує Цензор.НЕТ.

"З різних джерел нам відомі ймовірні виконавці злочину. Треба перевірити причетність до злочину кожної з цих осіб", - зазначив він.

Мамедов повідомив, що за два роки з боку Ірану фактично немає співробітництва у справі.

"Cлідство України просувалося би значно краще, якби Іран надав належне сприяння. Україні слід активізувати власне розслідування і наполягати на міжнародній співпраці з країнами, що також потерпіли", - додав ексзаступник генпрокурора.

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Слідству відомі ймовірні виконавці у справі катастрофи рейсу МАУ, - Мамедов 01

Автор: 

авіакатастрофа (1098) Іран (2030) МАУ (823) Мамедов Гюндуз (102)


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Відомі "ймовірні виконавці злочину". "Треба перевірити причетність до злочину кожної з цих осіб..."(!!!). Це з такими "аргументами" наша генпрокуратура намірена притягати Іран до відповідальності? Не дивно, що Іран послав таких слідчих, даруйте, нахюю.
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08.01.2022 15:07 Відповісти
Так Мамедов - экс.
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08.01.2022 18:17 Відповісти
Какое співробітництво можно оживать от бешеной страны-изгоя, где смертная казнь за контрреволюционные высказывания?
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08.01.2022 15:08 Відповісти
треба не йти на поводу а подавать позови до міжнародного суду;
і це все одразу треба було робити а не гратись у договорняки та домовленності.
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08.01.2022 15:32 Відповісти
процедура така що спочатку треба було вичерпати всі спроби досудового співробітництва
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08.01.2022 18:17 Відповісти
хз, не впевнений, здається коли подавались інші країни до суду, нас вмовляли і ми згодились піти на перемовини... щось таке було пам'ятаться - мутняки
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08.01.2022 18:23 Відповісти
це стандартна процедура в усіх спорах, відмова від досудового вирішення питання, в подальшому в суді, трактується як обтяжуючий фактор. Подача до суду, без намагання вирішити питання в досудовому порядку, негативно впливає на позиції позивача
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08.01.2022 18:35 Відповісти
расстрелять (заочно)
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08.01.2022 16:14 Відповісти
Вони вже в Московії...
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08.01.2022 16:50 Відповісти
 
 