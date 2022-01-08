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Новости Коронавирус и карантин
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Нет необходимости делать четвертую COVID-прививку, - Минздрав Британии

Нет необходимости делать четвертую COVID-прививку, - Минздрав Британии

В Министерстве здравоохранения Британии заявили, что "пока нет необходимости делать четвертую прививку" против коронавируса, поскольку третья вакцина обеспечивает "высокий уровень защиты" у людей в возрасте 65+.

Об этом сообщило Агентство здравоохранения Великобритании, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Британские чиновники здравоохранения сообщили, что "усилители" все еще обеспечивают высокий уровень защиты пожилых людей от тяжелых последствий заболевания, вызванного коронавирусом Omicron, и "пока нет необходимости делать четвертую прививку", - говорится в сообщении.

Читайте также: В Украине разрешили бустерную дозу вакцины против коронавируса для всех лиц старше 18 лет

Приблизительно через три месяца после третьей прививки защита в отношении госпитализации среди лиц в возрасте 65 лет и старше осталась на уровне примерно 90%.

Сравнительные данные свидетельствуют, что только с двумя дозами вакцины защита от тяжелых заболеваний для людей старше 65 лет снизилась примерно до 70% через три месяца и до 50% через шесть месяцев.

Учитывая это, британские медики сделали вывод, что "нет немедленной необходимости вводить вторую бустерную дозу".

Автор: 

вакцина (3815) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+14
Конечно нет смысла колоться четвёртый раз, если и первый раз колоться не имело смысла.
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08.01.2022 16:22
+14
четвертая не нужна, потому что и третья не работает
вон, триждыпривитый какой-то австрийский министр заболел ковидом - херня ваша прививка, выходит!
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08.01.2022 16:37
+12
Побочки от прививок не изучены, особенно от многочисленных. Количество миокардитов выросло в 100 раз у привитых, это нормально? Через 9 месяцев- защита 0
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08.01.2022 17:06
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"Как без четвертой прививки?!". Ковид конспирологи в недоумении.
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08.01.2022 15:57 Ответить
четвертая не нужна, потому что и третья не работает
вон, триждыпривитый какой-то австрийский министр заболел ковидом - херня ваша прививка, выходит!
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08.01.2022 16:37 Ответить
Некоторых пешеходов сбили на пешеходном переходе, когда они переходили улицу при зеленом свете для пешеходов.
По твоей логике, раз выполнение ПДД не всегда спасают - можно игнорировать светофоры и ходить на красный.
Ходи.
Тебя не жалко.
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08.01.2022 16:58 Ответить
Побочки от прививок не изучены, особенно от многочисленных. Количество миокардитов выросло в 100 раз у привитых, это нормально? Через 9 месяцев- защита 0
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08.01.2022 17:06 Ответить
пхахаха! да обколись этим дерьмом хоть до посинения!! вот как раз тебя и не жалко ))) практика показывает, что никакой защиты эта "вакцина" от коронавируса не даёт!
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08.01.2022 17:21 Ответить
В наш час і на ЗЄлене світло небезпечно переходити.
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08.01.2022 18:04 Ответить
Вчера тоже вот Президент Польши заболел ковидом, хотя у него две дозы + третья бустерная (!)
Болезнь сейчас протекает тяжелее, чем его первое прошлогоднее заражение , но тогда он не был привит .(Из официальных сообщений)
Да уж. Это прямо перечеркивает все теории маркетологов укольчиков 💉💉💉🤯
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08.01.2022 19:23 Ответить
Пока вы смеетесь, Британия потихоньку снимает "ковидные" ограничения, отменяет тесты и изоляцию. У меня недавно коллега переболела...сильно болела, а до этого тоже не верила в короновирус. Теперь притихла
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08.01.2022 20:59 Ответить
Как бы ковид тут непричем. Все зависит только от политической воли. Или меньше в разы британцы болеть ковидом стали? Смотрю наоборот количество заражений увеличивается. Так что вызвало решение снять ограничения? Уж точно не улучшение ситуации с заболеваемостью.
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08.01.2022 23:30 Ответить
как это нет, а тысяча?
а ну и в кино сходить, а еще на работу, и... а кофе попить?
вы не правы мадам...
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08.01.2022 17:16 Ответить
А первое и второе?
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08.01.2022 16:05 Ответить
Это еще бабка надвое сказала,юристы мира подали в суд ВООЗ и еще не извесно чем он для ВООЗ он закончится если выяснится что они работали на производителей вакцын и принуждали страны колоть свой народ второй,третей,четвертой и десятой вакцинами.
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08.01.2022 16:17 Ответить
P.S.В том что ВООЗ работает на производителей вакцин меня убеждает то что еще и недели не прошло после первого обнаружения в ЮАР штама ОМИКРОН как производители вакцин уже заявили что у них уже есть вакцина от этого штама.
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08.01.2022 16:50 Ответить
фармацевтична мафія так і працює: спочатку створює причину пандемії, а потім заганяє всім можливі способи її вирішення. Це ж бізнес, нічого особистого, який дає результати, а наслідки лише побічний ефект
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09.01.2022 15:10 Ответить
Что еще за "юристы мира"?
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08.01.2022 16:52 Ответить
Это группа лиц подозреваемых в отцовстве Жириновского.
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08.01.2022 16:56 Ответить
Как я сам не догадался.

При этом зная жирика можно предположить что матери у него не было, только отцы.
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08.01.2022 17:00 Ответить
Чесно не знаю,но проскочила информация в новостях что юристы ведущих стран мира.
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08.01.2022 16:57 Ответить
P.S. Если не ошибаюсь позавчера в утренних новостях на Интере.
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08.01.2022 16:58 Ответить
а, ну если на Интере.

Ты еще на Россия-1 сошлись, очень авторитетное СМИ.
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08.01.2022 17:00 Ответить
А які телеканали в Україні Ви вважаєте правдиві?Телеканали ЗЕ чи Порошенка чи Медведчука чи Ахметова?В Украъні таких просто не існує,хто платить на того інтереси телеканали та ЗМІ і і працюють
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08.01.2022 17:07 Ответить
Вот кому-кому, а "Интеру" точно верю.
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08.01.2022 17:03 Ответить
А бубочка тоже юрист мира? Ну заканчивал же якобы юридический.
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08.01.2022 17:02 Ответить
В каком-то смысле бубочка юрист, но в его случае это абревивитура, означающая "юродивый глист".
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08.01.2022 17:38 Ответить
Ссылочку , кто когда и кому дал. Иначе- поздравляю ,гражданин соврамши.
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08.01.2022 17:09 Ответить
там не возик усіх у позу зламаної берези ставив, а де-хто більш матьорий.
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08.01.2022 18:00 Ответить
Снайпер из РФ, воевавший на Донбассе, рассказал, для чего он едет в Казахстан: поднимают все резервы​В очередной раз блогер выявил "ихтамнета", который уже побывал в рядах оккупационных войск на Востоке Украины, а теперь собирается в Казахстан.

Блогер "Эдгар из Украины", прикинувшись приверженцем боевиков "ДНР", пообщался со снайпером оккупационных войск РФ из Восточного военного округа Амагаланом Цыбигмитовым. Видеофрагмент беседы доступен на ТГ-канале "Украинский Диалог".

- Привет с Донбасса - "ДНР". Ты откуда? - начинает "Эдгар из Украины".

- ВВО, Восточная Сибирь, - отвечает Цыбигмитов. - А ты что в Казахстан собираешься? От нас (из "ДНР") тоже посылают ребят. Уже 600 человек отправили. Ты сам откуда?

- У меня там (на Донбассе) половина друзей лежит (воюет в рядах оккупантов). Я бурят, Мага с Улан-Уде. Далее он рассказывает, что российских снайперов посылают в Нур-Султан. С восточного военного округа отправляют все подразделения, которые боеспособные. Уже патроны выдали. "Мочить будем", - отвечает российский снайпер на вопрос о том, для чего их отправляют в Казахстан. В процессе разговора выяснилось, что Мага в 2016-2017 годах принимал участие в войне на Донбассе. "У меня 10 сессий", - сказал он блогеру.

Ранее сообщали, что политолог Леонид Гозман о войсках РФ в Казахстане сказал: "Путин попытается аннексировать часть казахстанской земли".

Напомним, Кремль отправил в Казахстан засветившуюся на Донбассе технику.
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08.01.2022 16:19 Ответить
то окупанти донбас залишили чи віддали на відповідальне зберігання на час казахської кампанії?
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09.01.2022 15:14 Ответить
Спасибо, что Минздрав меня предупредил
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08.01.2022 16:21 Ответить
Конечно нет смысла колоться четвёртый раз, если и первый раз колоться не имело смысла.
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08.01.2022 16:22 Ответить
Как это, нет? Ляшко сказал, что есть. Эти англичане совсем уже рехнулись...
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08.01.2022 16:25 Ответить
Да не может быть! ЗЕбизяньи ваксеры же вешаться начнут! Астанавитесь! Дайте им вмазаться!
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08.01.2022 16:28 Ответить
Ну слава Богу. Хоть кто то остановит эту дуристику.
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08.01.2022 16:32 Ответить
Еретики!
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08.01.2022 17:11 Ответить
Відступники!
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08.01.2022 17:15 Ответить
Ти диви, як воно... Усі двірники, електрики і конюхи стали спецами від вірусів.
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08.01.2022 17:26 Ответить
нарешті тут з'явився справжній вірусолог чи імунолог. повідайте сірим правду-матку.
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08.01.2022 17:58 Ответить
В Галичині базарні бабки вже змінили тему. Після ковіду активно обговорюють космічну Темну Матерію. Американські астрономи, після свят, приїдуть на консультації.
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08.01.2022 18:31 Ответить
шкода, так і помремо всі отут непросвітленими
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08.01.2022 18:42 Ответить
Конечно нет необходимости. Мудебейцалы и от трёх прививок сами отвалятся
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08.01.2022 18:40 Ответить
На жаль, "борці" в інших країнах продовжують.
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08.01.2022 21:26 Ответить
что-то не то говорят в МОЗ Британии. дайте им правильную методичку, але!
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08.01.2022 20:26 Ответить
Один из хороших примеров, в чем украинцы (да и другие советские республики, кроме прибалтов) и русские едины: в своем дремучем скептицизме по отношению к вакцинам. Хоть на пальцах объясняй, статистические данные выкладывай - но нет. Все заговор масонов, фармацевтических компаний, билгейца и др. А цивилизованные страны конечно же мазохисты и колят себе прививки ради самоистязания.

Удивительно, как же крепко советская власть вбила в голову тотальное недоверие и подозрительность. Даже восточные немцы, хотя и уже 30 лет как объединились, в массе такие же антиваксеры как и остальные совковые граждане СССР, болгарии, боснии, румынии и др. ментальных нищебродов.

Поэтому с совковым менталитетом никуда мы все от России не денемся . Они скоро придут за нами, say HI to Putin.
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08.01.2022 21:53 Ответить
 
 