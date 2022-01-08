Нет необходимости делать четвертую COVID-прививку, - Минздрав Британии

В Министерстве здравоохранения Британии заявили, что "пока нет необходимости делать четвертую прививку" против коронавируса, поскольку третья вакцина обеспечивает "высокий уровень защиты" у людей в возрасте 65+.

Об этом сообщило Агентство здравоохранения Великобритании, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Британские чиновники здравоохранения сообщили, что "усилители" все еще обеспечивают высокий уровень защиты пожилых людей от тяжелых последствий заболевания, вызванного коронавирусом Omicron, и "пока нет необходимости делать четвертую прививку", - говорится в сообщении.

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Приблизительно через три месяца после третьей прививки защита в отношении госпитализации среди лиц в возрасте 65 лет и старше осталась на уровне примерно 90%.

Сравнительные данные свидетельствуют, что только с двумя дозами вакцины защита от тяжелых заболеваний для людей старше 65 лет снизилась примерно до 70% через три месяца и до 50% через шесть месяцев.

Учитывая это, британские медики сделали вывод, что "нет немедленной необходимости вводить вторую бустерную дозу".