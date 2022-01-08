Нет необходимости делать четвертую COVID-прививку, - Минздрав Британии
В Министерстве здравоохранения Британии заявили, что "пока нет необходимости делать четвертую прививку" против коронавируса, поскольку третья вакцина обеспечивает "высокий уровень защиты" у людей в возрасте 65+.
Об этом сообщило Агентство здравоохранения Великобритании, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
"Британские чиновники здравоохранения сообщили, что "усилители" все еще обеспечивают высокий уровень защиты пожилых людей от тяжелых последствий заболевания, вызванного коронавирусом Omicron, и "пока нет необходимости делать четвертую прививку", - говорится в сообщении.
Приблизительно через три месяца после третьей прививки защита в отношении госпитализации среди лиц в возрасте 65 лет и старше осталась на уровне примерно 90%.
Сравнительные данные свидетельствуют, что только с двумя дозами вакцины защита от тяжелых заболеваний для людей старше 65 лет снизилась примерно до 70% через три месяца и до 50% через шесть месяцев.
Учитывая это, британские медики сделали вывод, что "нет немедленной необходимости вводить вторую бустерную дозу".
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вон, триждыпривитый какой-то австрийский министр заболел ковидом - херня ваша прививка, выходит!
По твоей логике, раз выполнение ПДД не всегда спасают - можно игнорировать светофоры и ходить на красный.
Ходи.
Тебя не жалко.
Болезнь сейчас протекает тяжелее, чем его первое прошлогоднее заражение , но тогда он не был привит .(Из официальных сообщений)
Да уж. Это прямо перечеркивает все теории маркетологов укольчиков 💉💉💉🤯
а ну и в кино сходить, а еще на работу, и... а кофе попить?
вы не правы мадам...
При этом зная жирика можно предположить что матери у него не было, только отцы.
Ты еще на Россия-1 сошлись, очень авторитетное СМИ.
Блогер "Эдгар из Украины", прикинувшись приверженцем боевиков "ДНР", пообщался со снайпером оккупационных войск РФ из Восточного военного округа Амагаланом Цыбигмитовым. Видеофрагмент беседы доступен на ТГ-канале "Украинский Диалог".
- Привет с Донбасса - "ДНР". Ты откуда? - начинает "Эдгар из Украины".
- ВВО, Восточная Сибирь, - отвечает Цыбигмитов. - А ты что в Казахстан собираешься? От нас (из "ДНР") тоже посылают ребят. Уже 600 человек отправили. Ты сам откуда?
- У меня там (на Донбассе) половина друзей лежит (воюет в рядах оккупантов). Я бурят, Мага с Улан-Уде. Далее он рассказывает, что российских снайперов посылают в Нур-Султан. С восточного военного округа отправляют все подразделения, которые боеспособные. Уже патроны выдали. "Мочить будем", - отвечает российский снайпер на вопрос о том, для чего их отправляют в Казахстан. В процессе разговора выяснилось, что Мага в 2016-2017 годах принимал участие в войне на Донбассе. "У меня 10 сессий", - сказал он блогеру.
Ранее сообщали, что политолог Леонид Гозман о войсках РФ в Казахстане сказал: "Путин попытается аннексировать часть казахстанской земли".
Напомним, Кремль отправил в Казахстан засветившуюся на Донбассе технику.
Удивительно, как же крепко советская власть вбила в голову тотальное недоверие и подозрительность. Даже восточные немцы, хотя и уже 30 лет как объединились, в массе такие же антиваксеры как и остальные совковые граждане СССР, болгарии, боснии, румынии и др. ментальных нищебродов.
Поэтому с совковым менталитетом никуда мы все от России не денемся . Они скоро придут за нами, say HI to Putin.