Нема необхідності робити четверте COVID-щеплення, - МОЗ Британії
У Міністерстві охорони здоров’я Британії заявили, що "наразі немає необхідності робити четверте щеплення" від коронавірусу, оскільки третя вакцина забезпечує "високий рівень захисту" в людей віком 65+.
Про це повідомило Агентство охорони здоров’я Великобританії, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
"Британські чиновники охорони здоров’я повідомили, що "підсилювачі" все ще забезпечують високий рівень захисту літніх людей від важких наслідків захворювання, викликаного коронавірусом Omicron, і "наразі немає необхідності робити четверте щеплення", - йдеться у повідомленні.
Приблизно через три місяці після третього щеплення захист у відношенні госпіталізації серед осіб у віці 65 років і старше залишився на рівні приблизно 90%.
Порівняльні дані свідчать, що лише з двома дозами вакцини захист від важких захворювань для людей старше 65 років знизився приблизно до 70% через три місяці і до 50% через шість місяців.
З огляду на це, британські медики зробили висновок, що "немає негайної потреби вводити другу бустерну дозу".
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вон, триждыпривитый какой-то австрийский министр заболел ковидом - херня ваша прививка, выходит!
По твоей логике, раз выполнение ПДД не всегда спасают - можно игнорировать светофоры и ходить на красный.
Ходи.
Тебя не жалко.
Болезнь сейчас протекает тяжелее, чем его первое прошлогоднее заражение , но тогда он не был привит .(Из официальных сообщений)
Да уж. Это прямо перечеркивает все теории маркетологов укольчиков 💉💉💉🤯
а ну и в кино сходить, а еще на работу, и... а кофе попить?
вы не правы мадам...
При этом зная жирика можно предположить что матери у него не было, только отцы.
Ты еще на Россия-1 сошлись, очень авторитетное СМИ.
Блогер "Эдгар из Украины", прикинувшись приверженцем боевиков "ДНР", пообщался со снайпером оккупационных войск РФ из Восточного военного округа Амагаланом Цыбигмитовым. Видеофрагмент беседы доступен на ТГ-канале "Украинский Диалог".
- Привет с Донбасса - "ДНР". Ты откуда? - начинает "Эдгар из Украины".
- ВВО, Восточная Сибирь, - отвечает Цыбигмитов. - А ты что в Казахстан собираешься? От нас (из "ДНР") тоже посылают ребят. Уже 600 человек отправили. Ты сам откуда?
- У меня там (на Донбассе) половина друзей лежит (воюет в рядах оккупантов). Я бурят, Мага с Улан-Уде. Далее он рассказывает, что российских снайперов посылают в Нур-Султан. С восточного военного округа отправляют все подразделения, которые боеспособные. Уже патроны выдали. "Мочить будем", - отвечает российский снайпер на вопрос о том, для чего их отправляют в Казахстан. В процессе разговора выяснилось, что Мага в 2016-2017 годах принимал участие в войне на Донбассе. "У меня 10 сессий", - сказал он блогеру.
Ранее сообщали, что политолог Леонид Гозман о войсках РФ в Казахстане сказал: "Путин попытается аннексировать часть казахстанской земли".
Напомним, Кремль отправил в Казахстан засветившуюся на Донбассе технику.
Удивительно, как же крепко советская власть вбила в голову тотальное недоверие и подозрительность. Даже восточные немцы, хотя и уже 30 лет как объединились, в массе такие же антиваксеры как и остальные совковые граждане СССР, болгарии, боснии, румынии и др. ментальных нищебродов.
Поэтому с совковым менталитетом никуда мы все от России не денемся . Они скоро придут за нами, say HI to Putin.