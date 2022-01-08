УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8615 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
6 307 49

Нема необхідності робити четверте COVID-щеплення, - МОЗ Британії

Нема необхідності робити четверте COVID-щеплення, - МОЗ Британії

У Міністерстві охорони здоров’я Британії заявили, що "наразі немає необхідності робити четверте щеплення" від коронавірусу, оскільки третя вакцина забезпечує "високий рівень захисту" в людей віком 65+.

Про це повідомило Агентство охорони здоров’я Великобританії, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Британські чиновники охорони здоров’я повідомили, що "підсилювачі" все ще забезпечують високий рівень захисту літніх людей від важких наслідків захворювання, викликаного коронавірусом Omicron, і "наразі немає необхідності робити четверте щеплення", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В Україні дозволили бустерну дозу вакцини проти коронавірусу для всіх осіб віком від 18 років

Приблизно через три місяці після третього щеплення захист у відношенні госпіталізації серед осіб у віці 65 років і старше залишився на рівні приблизно 90%.

Порівняльні дані свідчать, що лише з двома дозами вакцини захист від важких захворювань для людей старше 65 років знизився приблизно до 70% через три місяці і до 50% через шість місяців.

З огляду на це, британські медики зробили висновок, що "немає негайної потреби вводити другу бустерну дозу".

Автор: 

вакцина (4419) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+14
Конечно нет смысла колоться четвёртый раз, если и первый раз колоться не имело смысла.
показати весь коментар
08.01.2022 16:22
+14
четвертая не нужна, потому что и третья не работает
вон, триждыпривитый какой-то австрийский министр заболел ковидом - херня ваша прививка, выходит!
показати весь коментар
08.01.2022 16:37
+12
Побочки от прививок не изучены, особенно от многочисленных. Количество миокардитов выросло в 100 раз у привитых, это нормально? Через 9 месяцев- защита 0
показати весь коментар
08.01.2022 17:06
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Как без четвертой прививки?!". Ковид конспирологи в недоумении.
показати весь коментар
08.01.2022 15:57 Відповісти
четвертая не нужна, потому что и третья не работает
вон, триждыпривитый какой-то австрийский министр заболел ковидом - херня ваша прививка, выходит!
показати весь коментар
08.01.2022 16:37 Відповісти
Некоторых пешеходов сбили на пешеходном переходе, когда они переходили улицу при зеленом свете для пешеходов.
По твоей логике, раз выполнение ПДД не всегда спасают - можно игнорировать светофоры и ходить на красный.
Ходи.
Тебя не жалко.
показати весь коментар
08.01.2022 16:58 Відповісти
Побочки от прививок не изучены, особенно от многочисленных. Количество миокардитов выросло в 100 раз у привитых, это нормально? Через 9 месяцев- защита 0
показати весь коментар
08.01.2022 17:06 Відповісти
пхахаха! да обколись этим дерьмом хоть до посинения!! вот как раз тебя и не жалко ))) практика показывает, что никакой защиты эта "вакцина" от коронавируса не даёт!
показати весь коментар
08.01.2022 17:21 Відповісти
В наш час і на ЗЄлене світло небезпечно переходити.
показати весь коментар
08.01.2022 18:04 Відповісти
Вчера тоже вот Президент Польши заболел ковидом, хотя у него две дозы + третья бустерная (!)
Болезнь сейчас протекает тяжелее, чем его первое прошлогоднее заражение , но тогда он не был привит .(Из официальных сообщений)
Да уж. Это прямо перечеркивает все теории маркетологов укольчиков 💉💉💉🤯
показати весь коментар
08.01.2022 19:23 Відповісти
Пока вы смеетесь, Британия потихоньку снимает "ковидные" ограничения, отменяет тесты и изоляцию. У меня недавно коллега переболела...сильно болела, а до этого тоже не верила в короновирус. Теперь притихла
показати весь коментар
08.01.2022 20:59 Відповісти
Как бы ковид тут непричем. Все зависит только от политической воли. Или меньше в разы британцы болеть ковидом стали? Смотрю наоборот количество заражений увеличивается. Так что вызвало решение снять ограничения? Уж точно не улучшение ситуации с заболеваемостью.
показати весь коментар
08.01.2022 23:30 Відповісти
как это нет, а тысяча?
а ну и в кино сходить, а еще на работу, и... а кофе попить?
вы не правы мадам...
показати весь коментар
08.01.2022 17:16 Відповісти
А первое и второе?
показати весь коментар
08.01.2022 16:05 Відповісти
Это еще бабка надвое сказала,юристы мира подали в суд ВООЗ и еще не извесно чем он для ВООЗ он закончится если выяснится что они работали на производителей вакцын и принуждали страны колоть свой народ второй,третей,четвертой и десятой вакцинами.
показати весь коментар
08.01.2022 16:17 Відповісти
P.S.В том что ВООЗ работает на производителей вакцин меня убеждает то что еще и недели не прошло после первого обнаружения в ЮАР штама ОМИКРОН как производители вакцин уже заявили что у них уже есть вакцина от этого штама.
показати весь коментар
08.01.2022 16:50 Відповісти
фармацевтична мафія так і працює: спочатку створює причину пандемії, а потім заганяє всім можливі способи її вирішення. Це ж бізнес, нічого особистого, який дає результати, а наслідки лише побічний ефект
показати весь коментар
09.01.2022 15:10 Відповісти
Что еще за "юристы мира"?
показати весь коментар
08.01.2022 16:52 Відповісти
Это группа лиц подозреваемых в отцовстве Жириновского.
показати весь коментар
08.01.2022 16:56 Відповісти
Как я сам не догадался.

При этом зная жирика можно предположить что матери у него не было, только отцы.
показати весь коментар
08.01.2022 17:00 Відповісти
Чесно не знаю,но проскочила информация в новостях что юристы ведущих стран мира.
показати весь коментар
08.01.2022 16:57 Відповісти
P.S. Если не ошибаюсь позавчера в утренних новостях на Интере.
показати весь коментар
08.01.2022 16:58 Відповісти
а, ну если на Интере.

Ты еще на Россия-1 сошлись, очень авторитетное СМИ.
показати весь коментар
08.01.2022 17:00 Відповісти
А які телеканали в Україні Ви вважаєте правдиві?Телеканали ЗЕ чи Порошенка чи Медведчука чи Ахметова?В Украъні таких просто не існує,хто платить на того інтереси телеканали та ЗМІ і і працюють
показати весь коментар
08.01.2022 17:07 Відповісти
Вот кому-кому, а "Интеру" точно верю.
показати весь коментар
08.01.2022 17:03 Відповісти
А бубочка тоже юрист мира? Ну заканчивал же якобы юридический.
показати весь коментар
08.01.2022 17:02 Відповісти
В каком-то смысле бубочка юрист, но в его случае это абревивитура, означающая "юродивый глист".
показати весь коментар
08.01.2022 17:38 Відповісти
Ссылочку , кто когда и кому дал. Иначе- поздравляю ,гражданин соврамши.
показати весь коментар
08.01.2022 17:09 Відповісти
там не возик усіх у позу зламаної берези ставив, а де-хто більш матьорий.
показати весь коментар
08.01.2022 18:00 Відповісти
Снайпер из РФ, воевавший на Донбассе, рассказал, для чего он едет в Казахстан: поднимают все резервы​В очередной раз блогер выявил "ихтамнета", который уже побывал в рядах оккупационных войск на Востоке Украины, а теперь собирается в Казахстан.

Блогер "Эдгар из Украины", прикинувшись приверженцем боевиков "ДНР", пообщался со снайпером оккупационных войск РФ из Восточного военного округа Амагаланом Цыбигмитовым. Видеофрагмент беседы доступен на ТГ-канале "Украинский Диалог".

- Привет с Донбасса - "ДНР". Ты откуда? - начинает "Эдгар из Украины".

- ВВО, Восточная Сибирь, - отвечает Цыбигмитов. - А ты что в Казахстан собираешься? От нас (из "ДНР") тоже посылают ребят. Уже 600 человек отправили. Ты сам откуда?

- У меня там (на Донбассе) половина друзей лежит (воюет в рядах оккупантов). Я бурят, Мага с Улан-Уде. Далее он рассказывает, что российских снайперов посылают в Нур-Султан. С восточного военного округа отправляют все подразделения, которые боеспособные. Уже патроны выдали. "Мочить будем", - отвечает российский снайпер на вопрос о том, для чего их отправляют в Казахстан. В процессе разговора выяснилось, что Мага в 2016-2017 годах принимал участие в войне на Донбассе. "У меня 10 сессий", - сказал он блогеру.

Ранее сообщали, что политолог Леонид Гозман о войсках РФ в Казахстане сказал: "Путин попытается аннексировать часть казахстанской земли".

Напомним, Кремль отправил в Казахстан засветившуюся на Донбассе технику.
показати весь коментар
08.01.2022 16:19 Відповісти
то окупанти донбас залишили чи віддали на відповідальне зберігання на час казахської кампанії?
показати весь коментар
09.01.2022 15:14 Відповісти
Спасибо, что Минздрав меня предупредил
показати весь коментар
08.01.2022 16:21 Відповісти
Конечно нет смысла колоться четвёртый раз, если и первый раз колоться не имело смысла.
показати весь коментар
08.01.2022 16:22 Відповісти
Как это, нет? Ляшко сказал, что есть. Эти англичане совсем уже рехнулись...
показати весь коментар
08.01.2022 16:25 Відповісти
Да не может быть! ЗЕбизяньи ваксеры же вешаться начнут! Астанавитесь! Дайте им вмазаться!
показати весь коментар
08.01.2022 16:28 Відповісти
Ну слава Богу. Хоть кто то остановит эту дуристику.
показати весь коментар
08.01.2022 16:32 Відповісти
Еретики!
показати весь коментар
08.01.2022 17:11 Відповісти
Відступники!
показати весь коментар
08.01.2022 17:15 Відповісти
Ти диви, як воно... Усі двірники, електрики і конюхи стали спецами від вірусів.
показати весь коментар
08.01.2022 17:26 Відповісти
нарешті тут з'явився справжній вірусолог чи імунолог. повідайте сірим правду-матку.
показати весь коментар
08.01.2022 17:58 Відповісти
В Галичині базарні бабки вже змінили тему. Після ковіду активно обговорюють космічну Темну Матерію. Американські астрономи, після свят, приїдуть на консультації.
показати весь коментар
08.01.2022 18:31 Відповісти
шкода, так і помремо всі отут непросвітленими
показати весь коментар
08.01.2022 18:42 Відповісти
Конечно нет необходимости. Мудебейцалы и от трёх прививок сами отвалятся
показати весь коментар
08.01.2022 18:40 Відповісти
На жаль, "борці" в інших країнах продовжують.
показати весь коментар
08.01.2022 21:26 Відповісти
что-то не то говорят в МОЗ Британии. дайте им правильную методичку, але!
показати весь коментар
08.01.2022 20:26 Відповісти
Один из хороших примеров, в чем украинцы (да и другие советские республики, кроме прибалтов) и русские едины: в своем дремучем скептицизме по отношению к вакцинам. Хоть на пальцах объясняй, статистические данные выкладывай - но нет. Все заговор масонов, фармацевтических компаний, билгейца и др. А цивилизованные страны конечно же мазохисты и колят себе прививки ради самоистязания.

Удивительно, как же крепко советская власть вбила в голову тотальное недоверие и подозрительность. Даже восточные немцы, хотя и уже 30 лет как объединились, в массе такие же антиваксеры как и остальные совковые граждане СССР, болгарии, боснии, румынии и др. ментальных нищебродов.

Поэтому с совковым менталитетом никуда мы все от России не денемся . Они скоро придут за нами, say HI to Putin.
показати весь коментар
08.01.2022 21:53 Відповісти
 
 