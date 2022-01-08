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В Киеве "заминировали" все торговые центры, - полиция

В Киеве

Полиция проверяет сообщение о минировании всех торговых центров (ТЦ) Киева. Информация об этом поступила вечером 8 января.

Об этом РБК-Украина сообщили в отделе коммуникации полиции Киева, передает Цензор.НЕТ.

"Заминировали все торговые центры в Киеве", - сообщили в полиции.

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Там уточнили, что информация о минировании ТЦ поступила вечером 8 января. Взрывотехники, кинологи и полиция проверяют здания.

В соцсетях появились видео эвакуации посетителей некоторых ТЦ.

Автор: 

Киев (25516) минирование (1446) Нацполиция (16458) трц (57)


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Топ комментарии
+11
Кацапы гадят, как только можно при любом удобном случае...
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08.01.2022 18:47
+11
ці дрібні витівки кацапської агентури - ніщо у зрівнянні з її витівками у ОП
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08.01.2022 19:03
+10
Петиция Стерненко
Про застосування санкцій проти телеканалу НАШ, який поширює російську пропаганду

https://petition.president.gov.ua/petition/131288
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08.01.2022 18:50
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Правила форума Совет форумчан
Кацапы гадят, как только можно при любом удобном случае...
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08.01.2022 18:47 Ответить
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08.01.2022 20:03 Ответить
тмак шо, лексеич гадит?
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08.01.2022 20:43 Ответить
Петиция Стерненко
Про застосування санкцій проти телеканалу НАШ, який поширює російську пропаганду

https://petition.president.gov.ua/petition/131288
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08.01.2022 18:50 Ответить
Треба закрити цей кацапський гнидник.Ми можемо допомогти це зробити!
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08.01.2022 21:57 Ответить
А чего бы Закон не принять и не посадить от 10тки с конфискацией и без права на УДО!?..
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08.01.2022 18:56 Ответить
Чомусь асоціація від заголовку - "Наташ, вставай, мы всё заминировали!"

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08.01.2022 19:02 Ответить
Мы там реально все заминировали
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08.01.2022 19:16 Ответить
ці дрібні витівки кацапської агентури - ніщо у зрівнянні з її витівками у ОП
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08.01.2022 19:03 Ответить
Це і є гібридна війна ,ціль якоі деморалізація суспільства ,не здивуюсь якщо те повідомлення прийшло з лднр.
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08.01.2022 19:12 Ответить
Бандерівців і бандерівок таким гімном не настрашиш!
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08.01.2022 20:12 Ответить
После регистрации телефонов через паспорт,все теракты прекратятся.Закон уже принят.
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08.01.2022 19:13 Ответить
Звідки ви такі беретесь.
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08.01.2022 19:35 Ответить
Какие такие? Что не так?
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08.01.2022 19:46 Ответить
Такі які радіють черговим дурним ідеям зебілов. Як пов'язана вимога реєструвати телефони з повідомленнями про мінування?
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08.01.2022 20:01 Ответить
Во первых я не радуюсь,я просто сообщил факт.Во вторых,если твой номер тел. зарегистрирован,то ты никак не позвонишь о теракте,тебя сразу найдут.И поддельный паспорт тут не пройдет. Еще вопросы?
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08.01.2022 20:10 Ответить
Ну дійсно звідки ви такі беретесь. Ти й справді гадаєш що про мінування повідомляють тільки неодмінно зателефонувавши?
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08.01.2022 20:19 Ответить
Не, ну есть еще другие способы.Отправить телеграмму в СБУ, подкинуть записку,написать в инете,разрисовать стены. Это все ватное хулиганьё русского мира. Ты бы звонил, если бы реально хотел что -то взорвать?
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08.01.2022 20:25 Ответить
вам би подільше в кабалу (по паспорту) кому треба і без нього зроблять
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08.01.2022 19:45 Ответить
Кому вам? Я что правительство?
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08.01.2022 19:48 Ответить
За всі роки війни не було "заміновано" ні одного підприємства чи магазина Рошен. Дуже дивно.
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08.01.2022 19:17 Ответить
И виступів бубочкиного кварталу. Ось це не дивно.
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08.01.2022 19:34 Ответить
Ані спектакль ікрают! Як абну-лєнньій і єво макєт (ніжє півтори метру, носити вищі каблуки ніз-зя!

От побачите, наступний пр-дент Порахь!
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08.01.2022 20:29 Ответить
Это табу
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08.01.2022 20:41 Ответить
кацапские прихвостни гадят бизнесу самих кацапов, в наших ТЦ до сих пор куча магазинов с кацапским управлением ... Адидасам, Пумам и Спортлайфам выручку снижают, ай-яй-яй !
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08.01.2022 19:31 Ответить
Та то Буба з Буковелю розважаєцця. Знов обнюхалась потвора квартальна!

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08.01.2022 19:35 Ответить
Хіба Аваков повернувся?
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08.01.2022 19:44 Ответить
І, коли встигають?
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08.01.2022 20:05 Ответить
Вчора 10.Сьогодні уже всі...Шукають?...Ну це точно не казахи,бо їх вроді вже перевірили.
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08.01.2022 22:02 Ответить
З ОРДЛО шуткують.
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08.01.2022 22:55 Ответить
 
 