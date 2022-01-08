В Киеве "заминировали" все торговые центры, - полиция

Полиция проверяет сообщение о минировании всех торговых центров (ТЦ) Киева. Информация об этом поступила вечером 8 января.

Об этом РБК-Украина сообщили в отделе коммуникации полиции Киева, передает Цензор.НЕТ.

"Заминировали все торговые центры в Киеве", - сообщили в полиции.

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Там уточнили, что информация о минировании ТЦ поступила вечером 8 января. Взрывотехники, кинологи и полиция проверяют здания.

В соцсетях появились видео эвакуации посетителей некоторых ТЦ.