У Києві "замінували" всі торгові центри, - поліція
Поліція перевіряє повідомлення про мінування всіх торгових центрів (ТЦ) Києва. Інформація про це надійшла ввечері 8 січня.
Про це РБК-Україна повідомили у відділі комунікацій поліції Києва, передає Цензор.НЕТ.
"Замінували" всі торгові центри в Києві", - повідомили в поліції.
Там уточнили, що інформація про мінування ТЦ надійшла ввечері 8 січня. Вибухотехніки, кінологи і поліція перевіряють будівлі.
У соцмережах з'явилися відео евакуації відвідувачів деяких ТЦ.
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