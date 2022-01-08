У Києві "замінували" всі торгові центри, - поліція

Поліція перевіряє повідомлення про мінування всіх торгових центрів (ТЦ) Києва. Інформація про це надійшла ввечері 8 січня.

Про це РБК-Україна повідомили у відділі комунікацій поліції Києва, передає Цензор.НЕТ.

"Замінували" всі торгові центри в Києві", - повідомили в поліції.

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Там уточнили, що інформація про мінування ТЦ надійшла ввечері 8 січня. Вибухотехніки, кінологи і поліція перевіряють будівлі.

У соцмережах з'явилися відео евакуації відвідувачів деяких ТЦ.