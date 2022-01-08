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У Києві "замінували" всі торгові центри, - поліція

У Києві

Поліція перевіряє повідомлення про мінування всіх торгових центрів (ТЦ) Києва. Інформація про це надійшла ввечері 8 січня.

Про це РБК-Україна повідомили у відділі комунікацій поліції Києва, передає Цензор.НЕТ.

"Замінували" всі торгові центри в Києві", - повідомили в поліції.

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Там уточнили, що інформація про мінування ТЦ надійшла ввечері 8 січня. Вибухотехніки, кінологи і поліція перевіряють будівлі.

У соцмережах з'явилися відео евакуації відвідувачів деяких ТЦ.

Автор: 

Київ (19461) мінування (1218) Нацполіція (15163) ТРЦ (296)


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Топ коментарі
+11
Кацапы гадят, как только можно при любом удобном случае...
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08.01.2022 18:47
+11
ці дрібні витівки кацапської агентури - ніщо у зрівнянні з її витівками у ОП
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08.01.2022 19:03
+10
Петиция Стерненко
Про застосування санкцій проти телеканалу НАШ, який поширює російську пропаганду

https://petition.president.gov.ua/petition/131288
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08.01.2022 18:50
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Кацапы гадят, как только можно при любом удобном случае...
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08.01.2022 18:47 Відповісти
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08.01.2022 20:03 Відповісти
тмак шо, лексеич гадит?
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08.01.2022 20:43 Відповісти
Петиция Стерненко
Про застосування санкцій проти телеканалу НАШ, який поширює російську пропаганду

https://petition.president.gov.ua/petition/131288
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08.01.2022 18:50 Відповісти
Треба закрити цей кацапський гнидник.Ми можемо допомогти це зробити!
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08.01.2022 21:57 Відповісти
А чего бы Закон не принять и не посадить от 10тки с конфискацией и без права на УДО!?..
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08.01.2022 18:56 Відповісти
Чомусь асоціація від заголовку - "Наташ, вставай, мы всё заминировали!"

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08.01.2022 19:02 Відповісти
Мы там реально все заминировали
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08.01.2022 19:16 Відповісти
ці дрібні витівки кацапської агентури - ніщо у зрівнянні з її витівками у ОП
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08.01.2022 19:03 Відповісти
Це і є гібридна війна ,ціль якоі деморалізація суспільства ,не здивуюсь якщо те повідомлення прийшло з лднр.
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08.01.2022 19:12 Відповісти
Бандерівців і бандерівок таким гімном не настрашиш!
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08.01.2022 20:12 Відповісти
После регистрации телефонов через паспорт,все теракты прекратятся.Закон уже принят.
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08.01.2022 19:13 Відповісти
Звідки ви такі беретесь.
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08.01.2022 19:35 Відповісти
Какие такие? Что не так?
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08.01.2022 19:46 Відповісти
Такі які радіють черговим дурним ідеям зебілов. Як пов'язана вимога реєструвати телефони з повідомленнями про мінування?
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08.01.2022 20:01 Відповісти
Во первых я не радуюсь,я просто сообщил факт.Во вторых,если твой номер тел. зарегистрирован,то ты никак не позвонишь о теракте,тебя сразу найдут.И поддельный паспорт тут не пройдет. Еще вопросы?
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08.01.2022 20:10 Відповісти
Ну дійсно звідки ви такі беретесь. Ти й справді гадаєш що про мінування повідомляють тільки неодмінно зателефонувавши?
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08.01.2022 20:19 Відповісти
Не, ну есть еще другие способы.Отправить телеграмму в СБУ, подкинуть записку,написать в инете,разрисовать стены. Это все ватное хулиганьё русского мира. Ты бы звонил, если бы реально хотел что -то взорвать?
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08.01.2022 20:25 Відповісти
вам би подільше в кабалу (по паспорту) кому треба і без нього зроблять
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08.01.2022 19:45 Відповісти
Кому вам? Я что правительство?
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08.01.2022 19:48 Відповісти
За всі роки війни не було "заміновано" ні одного підприємства чи магазина Рошен. Дуже дивно.
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08.01.2022 19:17 Відповісти
И виступів бубочкиного кварталу. Ось це не дивно.
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08.01.2022 19:34 Відповісти
Ані спектакль ікрают! Як абну-лєнньій і єво макєт (ніжє півтори метру, носити вищі каблуки ніз-зя!

От побачите, наступний пр-дент Порахь!
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08.01.2022 20:29 Відповісти
Это табу
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08.01.2022 20:41 Відповісти
кацапские прихвостни гадят бизнесу самих кацапов, в наших ТЦ до сих пор куча магазинов с кацапским управлением ... Адидасам, Пумам и Спортлайфам выручку снижают, ай-яй-яй !
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08.01.2022 19:31 Відповісти
Та то Буба з Буковелю розважаєцця. Знов обнюхалась потвора квартальна!

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08.01.2022 19:35 Відповісти
Хіба Аваков повернувся?
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08.01.2022 19:44 Відповісти
І, коли встигають?
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08.01.2022 20:05 Відповісти
Вчора 10.Сьогодні уже всі...Шукають?...Ну це точно не казахи,бо їх вроді вже перевірили.
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08.01.2022 22:02 Відповісти
З ОРДЛО шуткують.
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08.01.2022 22:55 Відповісти
 
 