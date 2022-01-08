Россияне на БТРах охраняют космодром Байконур в Казахстане
Повышенный уровень террористической опасности на космической базе Байконур установлен до 19 января. На улицах города уже появилась российская бронетехника.
Об этом говорится в сюжете местного телеканала "БайконурИнфо", сообщает Цензор.НЕТ.
"В канун новогодних праздников в городе был введен сигнал "Гром", согласно которому правоохранительные органы комплекса "Байконур" работают в усиленном режиме несения службы", - рассказали местные журналисты.
Они не уточнили, кто охраняет космодром. Но на кадрах, которыми проиллюстрирован этот сюджет, видны БРДМ с российским флагом и военный грузовик, которые едут в сопровождении полицейской автоколонны.
С 7 января в связи с протестами в Казахстане в городе Байконур жителям запретили передвигаться по городу группами более трех человек за редким исключением, также был введен комендантский час.
Космодром "Байконур" находится на территории Казахстана. Россия арендует комплекс "Байконур", образованный космодромом и городом с таким же названием, до 2050 года.
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через 8 місяців після контакту в 90% контактерів розвивається онко
бо в маленької дівчинки ніжки рівніші
Показали слабое место - надо пользоваться.
Теж саме буде і з Байконуром
А Зеленський продасть їм титан на ракети, як до нього це робив Порошенко.
Тут для них і зраду шукати не треба - стратегічна сировина ворогу, під час війни.
https://e-b.com.ua/ukrainskii-titan-mezdu-bezvremenem-i-novym-vremenem-2637
Куди Україні використовувати титан? Наприклад на виробництва крилатих ракет, на бронежелети, на Антонів ( а в вас авіабудивніцтво ляже), на продаж Боінгу та Аеробусу замість Московії) на фарби та багато чого іншого
Це вони невеликий населенний пункт з кацапським населенням охороняють. До речи, туди так важко завозити все необхідно, так дорого будувати, що це було едине місце у СРСР, у якому виконувався закон о том, що після звільнення з лав СА, військовослужбовцю, який проживає у закритому військовому містечку ВІДРАЗУ давали квартиру на вибір. Абсолютна більшость з них обирала місто Київ.
Ось ніде більш не виконували, а для Байконура виконували.
А так, там велика кількість стартових майданчиків і всі у степу, у холодному, зимовому степу, з його потужними вітрами.
Ось кацапськи військови будуть ради ))))
....этА писец...и я бы еще добавил - еще хотят апассать рогозина и украсть останки гагарина !!!