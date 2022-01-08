Россияне на БТРах охраняют космодром Байконур в Казахстане

Повышенный уровень террористической опасности на космической базе Байконур установлен до 19 января. На улицах города уже появилась российская бронетехника.

Об этом говорится в сюжете местного телеканала "БайконурИнфо", сообщает Цензор.НЕТ.

"В канун новогодних праздников в городе был введен сигнал "Гром", согласно которому правоохранительные органы комплекса "Байконур" работают в усиленном режиме несения службы", - рассказали местные журналисты.

Они не уточнили, кто охраняет космодром. Но на кадрах, которыми проиллюстрирован этот сюджет, видны БРДМ с российским флагом и военный грузовик, которые едут в сопровождении полицейской автоколонны.

С 7 января в связи с протестами в Казахстане в городе Байконур жителям запретили передвигаться по городу группами более трех человек за редким исключением, также был введен комендантский час.

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Космодром "Байконур" находится на территории Казахстана. Россия арендует комплекс "Байконур", образованный космодромом и городом с таким же названием, до 2050 года.