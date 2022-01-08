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Росіяни на БТРах охороняють космодром Байконур у Казахстані

Росіяни на БТРах охороняють космодром Байконур у Казахстані

Підвищений рівень "терористичної небезпеки" на космічній базі Байконур встановлено до 19 січня. На вулицях міста вже з'явилася російська бронетехніка.

Про це йдеться в сюжеті місцевого телеканалу "БайконурІнфо", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Напередодні новорічних свят у місті було запроваджено сигнал "Гром", відповідно до якого правоохоронні органи комплексу "Байконур" працюють у посиленому режимі несення служби", - розповіли місцеві журналісти.

Вони не уточнили, хто саме охороняє космодром. Але на кадрах, якими проілюстровано цей сюджет, видно БРДМ із російським прапором та військову вантажівку, які їдуть у супроводі поліцейської автоколони.

З 7 січня у зв'язку з протестами в Казахстані в місті Байконур жителям заборонили пересуватися містом групами більше трьох осіб за поодиноким винятком, також було запроваджено комендантську годину.

Читайте: Протестувальників в Алматі розстрілювали люди, які говорили російською, - правозахисник Абдуманапов

Космодром "Байконур" розташований на території Казахстану. Росія орендує комплекс "Байконур", утворений космодромом та містом із такою самою назвою, до 2050 року.

Автор: 

Байконур (5) Казахстан (873) протест (2397) росія (65129)


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Топ коментарі
+24
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08.01.2022 21:30
+22
Ну так это теперь их добыча, как украинские буровые платформы в Крыму. Разве на другое козломордые способны.
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08.01.2022 21:25
+20
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08.01.2022 21:38
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Ну так это теперь их добыча, как украинские буровые платформы в Крыму. Разве на другое козломордые способны.
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08.01.2022 21:25 Відповісти
ну, та ж бурові платформи не просякнуті гептилом, як той Тюратам (Байконур - то його псевдо для маскування)
через 8 місяців після контакту в 90% контактерів розвивається онко
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08.01.2022 21:41 Відповісти
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08.01.2022 21:30 Відповісти
це різні люди?
бо в маленької дівчинки ніжки рівніші
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08.01.2022 21:41 Відповісти
зате яма таж сама ))))
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08.01.2022 21:45 Відповісти
И камешки в яме на своих местах лежат
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08.01.2022 21:57 Відповісти
забор разный
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08.01.2022 22:12 Відповісти
Буквой "О" ровнее, чем буквой "Х"?
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08.01.2022 22:11 Відповісти
Это фейк. За 25 лет яма выросла бы в размерах и на других участках дороги появились бы новые.
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08.01.2022 22:02 Відповісти
Нужно было казахам захватывать космодром и шантажировать Рашку что все взорвут если кацапы сунутся в Казахстан.
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08.01.2022 21:32 Відповісти
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08.01.2022 21:38 Відповісти
Надо держать московитов в за Байконур как за яйца.
Показали слабое место - надо пользоваться.
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08.01.2022 21:44 Відповісти
И чё? И отряд безоружных казахов с флагом Казахстана и его же гимном не маршировали на штурм?
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08.01.2022 21:46 Відповісти
оттянут часть техники и военых на Казахстан.... Опять же, нам повезло. Хоть в чем-то
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08.01.2022 21:48 Відповісти
Рогозинский батут охраняют?
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08.01.2022 21:50 Відповісти
Отак в Криму свій флот розмістили до якогось там року в аренду...
Теж саме буде і з Байконуром
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08.01.2022 21:53 Відповісти
Ну нет у залешкнцев Тампы и мыса Канаверал. Шопаделать. Пичалька
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08.01.2022 22:01 Відповісти
байконур, це кацапська колонія в Казахстані? чи плацдарм для захвату всього Казахстану?
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08.01.2022 21:54 Відповісти
А шо там охранять? Не всякий генерал долетит до средины Семипалатинска.
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08.01.2022 21:56 Відповісти
Космодур Байкодром це стратегічне місце для мордора. За 30 років свого нічого не змогли побудувати. Звідки ж вони будуть свої ******** запускати?
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08.01.2022 22:13 Відповісти
Ну будували космодром Східний...
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08.01.2022 22:19 Відповісти
Ну будували, не заперечую. І що? Щось путнє вийшло?
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08.01.2022 22:38 Відповісти
Теоретично, у разі втрати Байконура, зможуть робити запуски там.
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08.01.2022 22:50 Відповісти
Поки запускали тільки залізяки (5 шт). Чому м'ясо не не запускали?
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08.01.2022 22:54 Відповісти
Та ну їх нах. Це їм туди, скрізь всю Рассссею все возити. Поки гітлеровці з ними у союзі, грошей в них вистаче, та і тезнічної допомоги.
А Зеленський продасть їм титан на ракети, як до нього це робив Порошенко.

Тут для них і зраду шукати не треба - стратегічна сировина ворогу, під час війни.
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08.01.2022 22:59 Відповісти
У вас невірна інформація. Ваши залежи відразу були дуже бідними, та вже виработані. Ще до нападу РФ на Україну в вас титан закінчився та ваша АВИСМА закуповує цого у України, тільки у України

https://e-b.com.ua/ukrainskii-titan-mezdu-bezvremenem-i-novym-vremenem-2637

Куди Україні використовувати титан? Наприклад на виробництва крилатих ракет, на бронежелети, на Антонів ( а в вас авіабудивніцтво ляже), на продаж Боінгу та Аеробусу замість Московії) на фарби та багато чого іншого
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09.01.2022 15:27 Відповісти
Шановне панство, а взагалі ви собі уявляєте розміри того космодрому?

Це вони невеликий населенний пункт з кацапським населенням охороняють. До речи, туди так важко завозити все необхідно, так дорого будувати, що це було едине місце у СРСР, у якому виконувався закон о том, що після звільнення з лав СА, військовослужбовцю, який проживає у закритому військовому містечку ВІДРАЗУ давали квартиру на вибір. Абсолютна більшость з них обирала місто Київ.
Ось ніде більш не виконували, а для Байконура виконували.

А так, там велика кількість стартових майданчиків і всі у степу, у холодному, зимовому степу, з його потужними вітрами.
Ось кацапськи військови будуть ради ))))
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08.01.2022 22:18 Відповісти
Точно. Гиблое место
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08.01.2022 22:31 Відповісти
Слушал кацапо-сми , то там пропагандоны на полном серьезе говорят что, террористы хотят захватить Байконур !!! что потом отдать-продать НАТО !!!
....этА писец...и я бы еще добавил - еще хотят апассать рогозина и украсть останки гагарина !!!
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08.01.2022 23:45 Відповісти
Російське слово "русский", як національність, слід на українську перекладати як "російський".
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08.01.2022 23:58 Відповісти
шоони там охранняют там бомжи все растощили стоит ржавый буран))
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09.01.2022 02:20 Відповісти
 
 