Росіяни на БТРах охороняють космодром Байконур у Казахстані
Підвищений рівень "терористичної небезпеки" на космічній базі Байконур встановлено до 19 січня. На вулицях міста вже з'явилася російська бронетехніка.
Про це йдеться в сюжеті місцевого телеканалу "БайконурІнфо", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Напередодні новорічних свят у місті було запроваджено сигнал "Гром", відповідно до якого правоохоронні органи комплексу "Байконур" працюють у посиленому режимі несення служби", - розповіли місцеві журналісти.
Вони не уточнили, хто саме охороняє космодром. Але на кадрах, якими проілюстровано цей сюджет, видно БРДМ із російським прапором та військову вантажівку, які їдуть у супроводі поліцейської автоколони.
З 7 січня у зв'язку з протестами в Казахстані в місті Байконур жителям заборонили пересуватися містом групами більше трьох осіб за поодиноким винятком, також було запроваджено комендантську годину.
Космодром "Байконур" розташований на території Казахстану. Росія орендує комплекс "Байконур", утворений космодромом та містом із такою самою назвою, до 2050 року.
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через 8 місяців після контакту в 90% контактерів розвивається онко
бо в маленької дівчинки ніжки рівніші
Показали слабое место - надо пользоваться.
Теж саме буде і з Байконуром
А Зеленський продасть їм титан на ракети, як до нього це робив Порошенко.
Тут для них і зраду шукати не треба - стратегічна сировина ворогу, під час війни.
https://e-b.com.ua/ukrainskii-titan-mezdu-bezvremenem-i-novym-vremenem-2637
Куди Україні використовувати титан? Наприклад на виробництва крилатих ракет, на бронежелети, на Антонів ( а в вас авіабудивніцтво ляже), на продаж Боінгу та Аеробусу замість Московії) на фарби та багато чого іншого
Це вони невеликий населенний пункт з кацапським населенням охороняють. До речи, туди так важко завозити все необхідно, так дорого будувати, що це було едине місце у СРСР, у якому виконувався закон о том, що після звільнення з лав СА, військовослужбовцю, який проживає у закритому військовому містечку ВІДРАЗУ давали квартиру на вибір. Абсолютна більшость з них обирала місто Київ.
Ось ніде більш не виконували, а для Байконура виконували.
А так, там велика кількість стартових майданчиків і всі у степу, у холодному, зимовому степу, з його потужними вітрами.
Ось кацапськи військови будуть ради ))))
....этА писец...и я бы еще добавил - еще хотят апассать рогозина и украсть останки гагарина !!!