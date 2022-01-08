Росіяни на БТРах охороняють космодром Байконур у Казахстані

Підвищений рівень "терористичної небезпеки" на космічній базі Байконур встановлено до 19 січня. На вулицях міста вже з'явилася російська бронетехніка.

Про це йдеться в сюжеті місцевого телеканалу "БайконурІнфо", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Напередодні новорічних свят у місті було запроваджено сигнал "Гром", відповідно до якого правоохоронні органи комплексу "Байконур" працюють у посиленому режимі несення служби", - розповіли місцеві журналісти.

Вони не уточнили, хто саме охороняє космодром. Але на кадрах, якими проілюстровано цей сюджет, видно БРДМ із російським прапором та військову вантажівку, які їдуть у супроводі поліцейської автоколони.

З 7 січня у зв'язку з протестами в Казахстані в місті Байконур жителям заборонили пересуватися містом групами більше трьох осіб за поодиноким винятком, також було запроваджено комендантську годину.

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Космодром "Байконур" розташований на території Казахстану. Росія орендує комплекс "Байконур", утворений космодромом та містом із такою самою назвою, до 2050 року.