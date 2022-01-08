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Новости Война
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Азербайджан заявил об обстреле со стороны Армении. В Ереване опровергают

Азербайджан заявил об обстреле со стороны Армении. В Ереване опровергают

В Министерстве обороны Армении заявляют, что не обстреливали позиции Азербайджана в приграничном Кельбаджарском районе, как об этом информировали в Баку.

Об этом сообщила пресс-служба армянского ведомства, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН".

"Заявление Минобороны Азербайджана о том, что 8 января подразделения Вооруженных сил  (ВС) Армении обстреляли азербайджанские военные позиции, расположенные в восточной части армяно-азербайджанской границы, не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

В Ереване ситуацию вдоль армяно-азербайджанской границы называют "относительно стабильной". Кроме того, подчеркивают, что "азербайджанские подразделения несколько раз открыли беспорядочный огонь, на что армянская сторона не ответила".

Читайте также: Азербайджан и Армения заявили о боевых действиях на границе

Следует отметить, что Азербайджан заявил об обстреле со стороны Армении 8 января после обеда. Сообщалось о применении крупнокалиберного оружия.

Автор: 

Азербайджан (791) Армения (829) обстрел (27114)


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Топ комментарии
+32
Краще б ***** здохло.
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08.01.2022 23:00
+16
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08.01.2022 23:14
+12
Азербайджан йому сцикотно чіпати. Можна від турків люлей отримати легко. Це не Казахстан окуповувати.
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08.01.2022 23:02
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Пишуть що Назарбаєв помер , може брехня а може придушили
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08.01.2022 22:59 Ответить
Краще б ***** здохло.
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08.01.2022 23:00 Ответить
Ну це самий кращий варіант
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08.01.2022 23:01 Ответить
Так если он сдохнет, то что в такой стране как рашка, кроме такого же, ему на смену придёт? В корень нужно смотреть. Рашку нужно элиминировать и проблема решена. Пока она существует - другого и не будет.
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09.01.2022 00:15 Ответить
Ну коли воно здохне - є більше шансів на розвал расісі
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09.01.2022 09:10 Ответить
А зачем он теперь нужен со своей многовекторностью?
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09.01.2022 01:00 Ответить
давай куйло, оккупируй азербайджан и армению, раз пошла такая муйня - совок 2.0 почти дышит... пока еще правда на ладан
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08.01.2022 23:00 Ответить
Азербайджан йому сцикотно чіпати. Можна від турків люлей отримати легко. Це не Казахстан окуповувати.
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08.01.2022 23:02 Ответить
если честни то я думал что турки за казахов хотя бы немного подпрягутся,там связи очень тесные,начиная учебных заведений турецко-казахских и заканчивая бизнесом,много смешанных семей.Моя первая девушка была турчанка,до сих пор с теплотой вспоминаю
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08.01.2022 23:21 Ответить
Подпряглись

https://www.aljazeera.com/news/2022/1/6/protesters-police-killed-in-kazakhstan-unrest-live-updates

6 Jan 2022 - 16:53 GMT
Turkish president voices solidarity with Kazakhstan

In a phone call with his Kazakh counterpart, the Turkish president has expressed solidarity with Kazakhstan.

Recep ****** Erdogan told his Kazakh counterpart Kassym-Jomart Tokayev that Turkey is closely following the unfolding situation and stands in solidarity with the country, said a statement by Turkey's communications directorate.

"In a phone call to Tokayev, our president expressed his wish for a new government to be established in Kazakhstan as soon as possible to end the country's tension," it added.
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08.01.2022 23:32 Ответить
Если казахское правительство действует по указивке *****, смысл туркам впрягаться?
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09.01.2022 01:08 Ответить
Азербайджан наглядно показал как надо эффективно воевать с козломордыми. Они туда больше не сунуться.
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08.01.2022 23:09 Ответить
Наверное таки начинает потихоньку разгораться большой писец ...
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08.01.2022 23:01 Ответить
как по мне все потуги Путина его банды и его дебилов в попытке воскершения СССР- напоминают скорее один сюжет из одной кинокомедии.....

...я тоже разбегусь в разные стороны. ....
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08.01.2022 23:17 Ответить
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08.01.2022 23:18 Ответить
Да ничего они не пытаются. Накрали неизвестно сколько и огромная страна с её ресурсами и людишками у их ног. У них есть всё что только может быть за деньги. А стареют и стареют и конец уже недалеко. И впереди пустота. Что делать? Вот они и, как могут, играют бессмысленную и рискованную партию в шахматы на мировой доске, свои нервишки от бессмысленности щекочут. И что будет после них им глубоко всё равно.
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09.01.2022 00:25 Ответить
Угу, была уже у меня такая комедия в 14-15-ом, наразбегался в разные стороны от души, когда одна ляжет метрах 30-40, а следующая не знаешь куда, может еще подальше, а может аккурат на подоконник ...
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09.01.2022 08:42 Ответить
Благодаря Европе и США которые закрывали глаза на то как диктаторы беспредельничают, да еще их подкарбливали, думаю третья мировая война не за горами.
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08.01.2022 23:18 Ответить
между кем и кем будет это третья мировая война?
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08.01.2022 23:37 Ответить
Между тоталирастами.
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09.01.2022 00:50 Ответить
Между Миром и братьями Ыном и Пыном
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09.01.2022 08:54 Ответить
ын не будет воевать со своим рынком сбыта!
только угандошенный в мозг кацап нападает на потребителей своего товара!
да и вояки с кетайцев некудышние - все кто только мог завоёвывали кетай, но благодаря своей врождённой способности отсасывать с заглотом, кетайцы до сих пор существуют
а пына Запад успокоить может очень быстро, только всё надеятся на ювенальную юстицию и потенциальную возможность самообразования и самовоспитания, что не работает если речь идёт о кацапах
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09.01.2022 10:15 Ответить
только угандошенный в мозг кацап нападает на потребителей своего товара!

Если бы только на потребителей, которых, если товар не газ, не так уж и много. Самое смешное, что хоть пока еще и не нападает, но хамит и орет на тех, кто поставщики практически всего, что не газ, в том числе и жратвы

П.С. Ын, это советский кореец. Китаец это Цзиньпин и он уже практически "завоевал" весь "развивающийся" мир и частично даже "большую семерку". Например, какой в Украине процент ширпотреба сделанного не в Чайне? Особенно бытовой электроники и электротехники.
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09.01.2022 11:07 Ответить
ну так ын и не будет ни на кого нападать, потому что не настолько тупой как москали
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09.01.2022 11:14 Ответить
знову армяшки Байрактари кличуть...
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08.01.2022 23:03 Ответить
Азербайджан поделился бы беспилотниками с казахами , шоб трошки самолеты кацапские уничтожить
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08.01.2022 23:04 Ответить
Турки не позволят.
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08.01.2022 23:10 Ответить
На випадок повномасштабної агресії ерефії у Зеленського є надійний і чіткий план захисту: перебратися з Буковеля в Куршевель
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08.01.2022 23:05 Ответить
В Польшу через Турцію.
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08.01.2022 23:09 Ответить
Десь воно ,хто зна де . Завіяло
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08.01.2022 23:12 Ответить
Гірше було б, аби воно тут залишилося і взялося само командувати.
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08.01.2022 23:18 Ответить
Просто «хороший план». От надежного и четкого дилера
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08.01.2022 23:24 Ответить
Що там, пацани? Ворог біля кордону, загиблі хлопці? Казахстан? Окупант закріплює свій вплив? Ковід? Карантин? Нові тарифи та податки? Ріст цін на все?
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08.01.2022 23:08 Ответить
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08.01.2022 23:14 Ответить
) реально мерзость.
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08.01.2022 23:51 Ответить
Давайте азера, добейте армяшек пока те окупируют Казахстан.
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08.01.2022 23:15 Ответить
в Казахстане и ранее ахперов не жаловали,а после етих всех событий там разбиратся не будут-унитаз,вокзал,армения-и это при удачном для ар раскладе
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09.01.2022 00:06 Ответить
Це що, "друга частина Марлєзонського балєта"?
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08.01.2022 23:23 Ответить
Есть вариант. Пашинян решил подписать ***** в разборки с азерами под шумок. Типа подставить и руками русских попытаться вернуть Карабах.
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08.01.2022 23:25 Ответить
Да х*** там. Х***ло боится с Турцией схлеснуться как черт святой воды. К тому же если что то турки Босфор перекроют для кацапов и весь черноморский флот коту под хвост.
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08.01.2022 23:36 Ответить
100пудово без лаптєй не обійшлось
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08.01.2022 23:42 Ответить
Це буде продовжуватись , доки турки не освободять окупований вірменами Ереван .
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08.01.2022 23:51 Ответить
Там почти всю армянскую армию русские вывезли в Казахстан.
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08.01.2022 23:55 Ответить
Придётся русским бабам в 2 раза чаще рожать чтоб их все "полюбили". Надорвется путин, нормальная многоходовочка.
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08.01.2022 23:57 Ответить
Ашот (осмелев)
ну, кто на нас с Ваней?

И очень зря.
"Можем повторить" в азербайджанском варианте будет крайне неприятным для любителей урвать чужое, прикрываясь "патриотизмом".
Турция проследит, чтобы во второй раз всё было намного жёстче.
А ОДКБ - оно только против безоружных... Промолчит, как в первый раз.
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09.01.2022 00:14 Ответить
Байтактари застоялись - пора шлюх кремля помінусувати.
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09.01.2022 01:13 Ответить
Очень удачный момент у Азербайджана забрать свои территории. - Кацапы щас загнаны.Кругом прорывы. Они как немцы ,обложены со всех сторон.
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09.01.2022 06:13 Ответить
Нема віри гнусним арам!!!
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09.01.2022 09:28 Ответить
 
 