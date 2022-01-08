Азербайджан заявил об обстреле со стороны Армении. В Ереване опровергают

В Министерстве обороны Армении заявляют, что не обстреливали позиции Азербайджана в приграничном Кельбаджарском районе, как об этом информировали в Баку.

Об этом сообщила пресс-служба армянского ведомства, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН".

"Заявление Минобороны Азербайджана о том, что 8 января подразделения Вооруженных сил (ВС) Армении обстреляли азербайджанские военные позиции, расположенные в восточной части армяно-азербайджанской границы, не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

В Ереване ситуацию вдоль армяно-азербайджанской границы называют "относительно стабильной". Кроме того, подчеркивают, что "азербайджанские подразделения несколько раз открыли беспорядочный огонь, на что армянская сторона не ответила".

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Следует отметить, что Азербайджан заявил об обстреле со стороны Армении 8 января после обеда. Сообщалось о применении крупнокалиберного оружия.