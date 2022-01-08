Азербайджан заявил об обстреле со стороны Армении. В Ереване опровергают
В Министерстве обороны Армении заявляют, что не обстреливали позиции Азербайджана в приграничном Кельбаджарском районе, как об этом информировали в Баку.
Об этом сообщила пресс-служба армянского ведомства, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН".
"Заявление Минобороны Азербайджана о том, что 8 января подразделения Вооруженных сил (ВС) Армении обстреляли азербайджанские военные позиции, расположенные в восточной части армяно-азербайджанской границы, не соответствует действительности", - говорится в сообщении.
В Ереване ситуацию вдоль армяно-азербайджанской границы называют "относительно стабильной". Кроме того, подчеркивают, что "азербайджанские подразделения несколько раз открыли беспорядочный огонь, на что армянская сторона не ответила".
Следует отметить, что Азербайджан заявил об обстреле со стороны Армении 8 января после обеда. Сообщалось о применении крупнокалиберного оружия.
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https://www.aljazeera.com/news/2022/1/6/protesters-police-killed-in-kazakhstan-unrest-live-updates
6 Jan 2022 - 16:53 GMT
Turkish president voices solidarity with Kazakhstan
In a phone call with his Kazakh counterpart, the Turkish president has expressed solidarity with Kazakhstan.
Recep ****** Erdogan told his Kazakh counterpart Kassym-Jomart Tokayev that Turkey is closely following the unfolding situation and stands in solidarity with the country, said a statement by Turkey's communications directorate.
"In a phone call to Tokayev, our president expressed his wish for a new government to be established in Kazakhstan as soon as possible to end the country's tension," it added.
...я тоже разбегусь в разные стороны. ....
только угандошенный в мозг кацап нападает на потребителей своего товара!
да и вояки с кетайцев некудышние - все кто только мог завоёвывали кетай, но благодаря своей врождённой способности отсасывать с заглотом, кетайцы до сих пор существуют
а пына Запад успокоить может очень быстро, только всё надеятся на ювенальную юстицию и потенциальную возможность самообразования и самовоспитания, что не работает если речь идёт о кацапах
Если бы только на потребителей, которых, если товар не газ, не так уж и много. Самое смешное, что хоть пока еще и не нападает, но хамит и орет на тех, кто поставщики практически всего, что не газ, в том числе и жратвы
П.С. Ын, это советский кореец. Китаец это Цзиньпин и он уже практически "завоевал" весь "развивающийся" мир и частично даже "большую семерку". Например, какой в Украине процент ширпотреба сделанного не в Чайне? Особенно бытовой электроники и электротехники.
ну, кто на нас с Ваней?
И очень зря.
"Можем повторить" в азербайджанском варианте будет крайне неприятным для любителей урвать чужое, прикрываясь "патриотизмом".
Турция проследит, чтобы во второй раз всё было намного жёстче.
А ОДКБ - оно только против безоружных... Промолчит, как в первый раз.