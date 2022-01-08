Азербайджан заявив про обстріл з боку Вірменії. У Єревані спростовують
У Міністерстві оборони Вірменії заявляють, що не обстрілювали позиції Азербайджану в прикордонному Кельбаджарському районі - як про це інформували в Баку.
Про це повідомила пресслужба вірменського відомства, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "ТСН".
"Заява Міноборони Азербайджану про те, що 8 січня підрозділи Збройних сил (ЗС) Вірменії обстріляли азербайджанські військові позиції, розташовані в східній частині вірмено-азербайджанського кордону, не відповідає дійсності", - йдеться у повідомленні.
У Єревані ситуацію вздовж вірмено-азербайджанського кордону називають "відносно стабільною". Крім того, нголошують на тому, що "азербайджанські підрозділи кілька разів відкрили безладний вогонь, на що вірменська сторона не відповіла".
Слід зауважити, що Азербайджан заявив про обстріл з боку Вірменії 8 січня пообіді. Повідомлялося про застосування великокаліберної зброї.
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https://www.aljazeera.com/news/2022/1/6/protesters-police-killed-in-kazakhstan-unrest-live-updates
6 Jan 2022 - 16:53 GMT
Turkish president voices solidarity with Kazakhstan
In a phone call with his Kazakh counterpart, the Turkish president has expressed solidarity with Kazakhstan.
Recep ****** Erdogan told his Kazakh counterpart Kassym-Jomart Tokayev that Turkey is closely following the unfolding situation and stands in solidarity with the country, said a statement by Turkey's communications directorate.
"In a phone call to Tokayev, our president expressed his wish for a new government to be established in Kazakhstan as soon as possible to end the country's tension," it added.
...я тоже разбегусь в разные стороны. ....
только угандошенный в мозг кацап нападает на потребителей своего товара!
да и вояки с кетайцев некудышние - все кто только мог завоёвывали кетай, но благодаря своей врождённой способности отсасывать с заглотом, кетайцы до сих пор существуют
а пына Запад успокоить может очень быстро, только всё надеятся на ювенальную юстицию и потенциальную возможность самообразования и самовоспитания, что не работает если речь идёт о кацапах
Если бы только на потребителей, которых, если товар не газ, не так уж и много. Самое смешное, что хоть пока еще и не нападает, но хамит и орет на тех, кто поставщики практически всего, что не газ, в том числе и жратвы
П.С. Ын, это советский кореец. Китаец это Цзиньпин и он уже практически "завоевал" весь "развивающийся" мир и частично даже "большую семерку". Например, какой в Украине процент ширпотреба сделанного не в Чайне? Особенно бытовой электроники и электротехники.
ну, кто на нас с Ваней?
И очень зря.
"Можем повторить" в азербайджанском варианте будет крайне неприятным для любителей урвать чужое, прикрываясь "патриотизмом".
Турция проследит, чтобы во второй раз всё было намного жёстче.
А ОДКБ - оно только против безоружных... Промолчит, как в первый раз.