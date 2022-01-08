Азербайджан заявив про обстріл з боку Вірменії. У Єревані спростовують

У Міністерстві оборони Вірменії заявляють, що не обстрілювали позиції Азербайджану в прикордонному Кельбаджарському районі - як про це інформували в Баку.

Про це повідомила пресслужба вірменського відомства, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "ТСН".

"Заява Міноборони Азербайджану про те, що 8 січня підрозділи Збройних сил (ЗС) Вірменії обстріляли азербайджанські військові позиції, розташовані в східній частині вірмено-азербайджанського кордону, не відповідає дійсності", - йдеться у повідомленні.

У Єревані ситуацію вздовж вірмено-азербайджанського кордону називають "відносно стабільною". Крім того, нголошують на тому, що "азербайджанські підрозділи кілька разів відкрили безладний вогонь, на що вірменська сторона не відповіла".

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Слід зауважити, що Азербайджан заявив про обстріл з боку Вірменії 8 січня пообіді. Повідомлялося про застосування великокаліберної зброї.