Боррель и Блинкен обсудили наращивание войск РФ вокруг Украины

Верховный представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель и госсекретарь США Энтони Джон Блинкен обсудили наращивание военной мощи Россией вокруг Украины.

Об этом сообщает Внешняя дипломатическая служба ЕС, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Боррель поделился своей оценкой ситуации после визита в Украину, в частности на линию соприкосновения.

"Они подтвердили поддержку Европейским Союзом и США суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины и подчеркнули необходимость для России снять напряжение и выполнить Минские договоренности в полном объеме", - сказано в сообщении.

Кроме того, стороны выразили уверенность, что любая дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь огромные последствия и повлечет за собой высокую цену.

Госсекретарь США и высокий представитель ЕС обсудили двусторонние и многосторонние дипломатические обязательства после предложений, представленных Российской Федерацией в отношении взглядов России на механизмы безопасности в Европе.

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"Они подчеркнули прочное партнерство США и ЕС и общую приверженность трансатлантической безопасности и противодействию общим вызовам безопасности. Они договорились, что любое обсуждение европейской безопасности будет происходить в координации и при участии Европейского Союза", - отмечается в пресс-релизе.

Стороны договорились поддерживать тесный контакт по всем этим приоритетным направлениям.