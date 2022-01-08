Боррель и Блинкен обсудили наращивание войск РФ вокруг Украины
Верховный представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель и госсекретарь США Энтони Джон Блинкен обсудили наращивание военной мощи Россией вокруг Украины.
Об этом сообщает Внешняя дипломатическая служба ЕС, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Боррель поделился своей оценкой ситуации после визита в Украину, в частности на линию соприкосновения.
"Они подтвердили поддержку Европейским Союзом и США суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины и подчеркнули необходимость для России снять напряжение и выполнить Минские договоренности в полном объеме", - сказано в сообщении.
Кроме того, стороны выразили уверенность, что любая дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь огромные последствия и повлечет за собой высокую цену.
Госсекретарь США и высокий представитель ЕС обсудили двусторонние и многосторонние дипломатические обязательства после предложений, представленных Российской Федерацией в отношении взглядов России на механизмы безопасности в Европе.
"Они подчеркнули прочное партнерство США и ЕС и общую приверженность трансатлантической безопасности и противодействию общим вызовам безопасности. Они договорились, что любое обсуждение европейской безопасности будет происходить в координации и при участии Европейского Союза", - отмечается в пресс-релизе.
Стороны договорились поддерживать тесный контакт по всем этим приоритетным направлениям.
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ЗЕбилы, новость для вас: Облгазы начислят украинцам доплату за газ за последние несколько лет
Украинцам с января 2022 года не только придется платить за распределение газа по новым тарифам, но и доплатить за предыдущие годы за "температурные коэффициенты".
Такое решение принял Верховный Суд по делу газового противостояния между потребителями и облгазами. Об этом https://napensii.ua/kommunalka/153004-doplata-za-gaz/ сообщает «На пенсии».
В 2018 году, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), запретила производить доначисление по коэффициенту бытовым потребителям, заявив, что температурная разница уже учтена в тарифах. Потребители в судах опротестовывали эти доначисления.
Впрочем, в суды пошли и газовики, и им удалось добиться того, чтобы доплату за температурные коэффициенты вернули. Верховный суд принял решение в пользу облгазов и обязал всех потребителей доплатить необходимые суммы, которые им начислят.
Теперь облгазы на законных основаниях будут иметь право взыскать задолженности за все предыдущие годы, пока суды шли и граждане не платили за температурные коэффициенты.
https://glavcom.ua/ru/news/oblgazy-nachislyat-ukraincam-doplatu-za-gaz-za-poslednie-neskolko-let-812780.html?fbclid=IwAR3L9b46P0v9BUirUN-HSH_wciw-7xIp8Fl8YUBZ5O7hJqUcWNl3JMgYtxk «Главком»
Разве это похоже на поведение лидера страны во время войны, страны, которая подверглась агрессии, и которую президент Кутин намерен уничтожить?
Это, похоже, скорее. на поведение человека, у которого дом в Италии и квартира в Британии, капиталы в офшорах, и который в случае, если его лишат возможности кататься в Буковеле, продолжит отдых в Альпах, не так ли? (с)