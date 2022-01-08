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Новости Война
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Боррель и Блинкен обсудили наращивание войск РФ вокруг Украины

Боррель и Блинкен обсудили наращивание войск РФ вокруг Украины

Верховный представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель и госсекретарь США Энтони Джон Блинкен обсудили наращивание военной мощи Россией вокруг Украины.

Об этом сообщает Внешняя дипломатическая служба ЕС, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Боррель поделился своей оценкой ситуации после визита в Украину, в частности на линию соприкосновения.

"Они подтвердили поддержку Европейским Союзом и США суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины и подчеркнули необходимость для России снять напряжение и выполнить Минские договоренности в полном объеме", - сказано в сообщении.

Кроме того, стороны выразили уверенность, что любая дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь огромные последствия и повлечет за собой высокую цену.

Госсекретарь США и высокий представитель ЕС обсудили двусторонние и многосторонние дипломатические обязательства после предложений, представленных Российской Федерацией в отношении взглядов России на механизмы безопасности в Европе.

Читайте также: Если РФ снова прибегнет к агрессии против Украины, США и Европа ответят "очень сильными экономическими мерами", - Блинкен

"Они подчеркнули прочное партнерство США и ЕС и общую приверженность трансатлантической безопасности и противодействию общим вызовам безопасности. Они договорились, что любое обсуждение европейской безопасности будет происходить в координации и при участии Европейского Союза", - отмечается в пресс-релизе.

Стороны договорились поддерживать тесный контакт по всем этим приоритетным направлениям.

Автор: 

россия (95502) США (26620) Евросоюз (17119) Боррель Жозеп (784) Блинкен Энтони (937)


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Топ комментарии
+12
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08.01.2022 23:50
+8
Люди думают как защитить Украину , а Осел в это время на сноуборде , туда сюда , туда сюда , ему некогда такой фигней как защита Украины заниматься.
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09.01.2022 00:15
+6
А Вечнозеленый Наполеончик до сих пор со своими русскими друганами бухает?
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08.01.2022 23:51
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08.01.2022 23:50 Ответить
+1500. Помойму у нас следувающий президент будет такая.
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08.01.2022 23:56 Ответить
Хто, Маруся Звіробій?
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09.01.2022 00:21 Ответить
я за!
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09.01.2022 00:30 Ответить
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09.01.2022 00:32 Ответить
А Вечнозеленый Наполеончик до сих пор со своими русскими друганами бухает?
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08.01.2022 23:51 Ответить
Не стоит великого Наполеона сравнивать с этим...
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08.01.2022 23:58 Ответить
Так я его не с Бонапартом сравниваю, а тем наполеончиком, которого оно играло в московитской быдлокомедии.
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08.01.2022 23:59 Ответить
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09.01.2022 00:01 Ответить
єто да.
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09.01.2022 00:05 Ответить
А тим часом в Украіні ,поки зелена погань п'янствує 😡

ЗЕбилы, новость для вас: Облгазы начислят украинцам доплату за газ за последние несколько лет


Украинцам с января 2022 года не только придется платить за распределение газа по новым тарифам, но и доплатить за предыдущие годы за "температурные коэффициенты".
Такое решение принял Верховный Суд по делу газового противостояния между потребителями и облгазами. Об этом https://napensii.ua/kommunalka/153004-doplata-za-gaz/ сообщает «На пенсии».


В 2018 году, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), запретила производить доначисление по коэффициенту бытовым потребителям, заявив, что температурная разница уже учтена в тарифах. Потребители в судах опротестовывали эти доначисления.

Впрочем, в суды пошли и газовики, и им удалось добиться того, чтобы доплату за температурные коэффициенты вернули. Верховный суд принял решение в пользу облгазов и обязал всех потребителей доплатить необходимые суммы, которые им начислят.

Теперь облгазы на законных основаниях будут иметь право взыскать задолженности за все предыдущие годы, пока суды шли и граждане не платили за температурные коэффициенты.
https://glavcom.ua/ru/news/oblgazy-nachislyat-ukraincam-doplatu-za-gaz-za-poslednie-neskolko-let-812780.html?fbclid=IwAR3L9b46P0v9BUirUN-HSH_wciw-7xIp8Fl8YUBZ5O7hJqUcWNl3JMgYtxk «Главком»



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08.01.2022 23:55 Ответить
Обговаривают обговоренное обговаривание.
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08.01.2022 23:57 Ответить
) в точку. пасиб!
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09.01.2022 00:07 Ответить
Люди думают как защитить Украину , а Осел в это время на сноуборде , туда сюда , туда сюда , ему некогда такой фигней как защита Украины заниматься.
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09.01.2022 00:15 Ответить
Накануне возможного нового вторжения все проваливший Зеленский уже 9 дней гуляет в Буковеле!?
Разве это похоже на поведение лидера страны во время войны, страны, которая подверглась агрессии, и которую президент Кутин намерен уничтожить?

Это, похоже, скорее. на поведение человека, у которого дом в Италии и квартира в Британии, капиталы в офшорах, и который в случае, если его лишат возможности кататься в Буковеле, продолжит отдых в Альпах, не так ли? (с)
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09.01.2022 00:44 Ответить
Дайте Україні Стінгери і ніякого вторгнення Росії не буди! А так граються в "кішки-мишки"!
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09.01.2022 01:09 Ответить
Используется казахский мотив один-в-один.
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09.01.2022 02:49 Ответить
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09.01.2022 07:17 Ответить
 
 