Боррель та Блінкен обговорили нарощування військ РФ довкола України
Верховний представник Європейського союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель та держсекретар США Ентоні Дж. Блінкен обговорили нарощування військової могутності Росією навколо України.
Про це повідомляє Зовнішня дипломатична служба ЄС, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Боррель поділився своєю оцінкою ситуації після візиту до України, зокрема, на лінію дотику.
"Вони підтвердили підтримку Європейським Союзом та США суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України та наголосили на необхідності для Росії зняти напругу та виконати Мінські домовленості в повному обсязі", - йдеться у повідомленні.
Крім того, сторони висловили впевненість, що будь-яка подальша військова агресія проти України матиме високу ціну й спричинить величезні наслідки.
Також держсекретар США та високий представник ЄС обговорили двосторонні та багатосторонні дипломатичні зобов'язання після пропозицій, поданих Російською Федерацією щодо поглядів Росії на механізми безпеки в Європі.
"Вони підкреслили міцне партнерство США та ЄС та спільну відданість трансатлантичній безпеці та протидії спільним викликам безпеки. Вони домовилися, що будь-яке обговорення європейської безпеки відбуватиметься в координації та за участю Європейського союзу", - наголошується в прес-релізі.
Сторони домовилися підтримувати тісний контакт з усіх цих пріоритетних напрямів.
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ЗЕбилы, новость для вас: Облгазы начислят украинцам доплату за газ за последние несколько лет
Украинцам с января 2022 года не только придется платить за распределение газа по новым тарифам, но и доплатить за предыдущие годы за "температурные коэффициенты".
Такое решение принял Верховный Суд по делу газового противостояния между потребителями и облгазами. Об этом https://napensii.ua/kommunalka/153004-doplata-za-gaz/ сообщает «На пенсии».
В 2018 году, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), запретила производить доначисление по коэффициенту бытовым потребителям, заявив, что температурная разница уже учтена в тарифах. Потребители в судах опротестовывали эти доначисления.
Впрочем, в суды пошли и газовики, и им удалось добиться того, чтобы доплату за температурные коэффициенты вернули. Верховный суд принял решение в пользу облгазов и обязал всех потребителей доплатить необходимые суммы, которые им начислят.
Теперь облгазы на законных основаниях будут иметь право взыскать задолженности за все предыдущие годы, пока суды шли и граждане не платили за температурные коэффициенты.
https://glavcom.ua/ru/news/oblgazy-nachislyat-ukraincam-doplatu-za-gaz-za-poslednie-neskolko-let-812780.html?fbclid=IwAR3L9b46P0v9BUirUN-HSH_wciw-7xIp8Fl8YUBZ5O7hJqUcWNl3JMgYtxk «Главком»
Разве это похоже на поведение лидера страны во время войны, страны, которая подверглась агрессии, и которую президент Кутин намерен уничтожить?
Это, похоже, скорее. на поведение человека, у которого дом в Италии и квартира в Британии, капиталы в офшорах, и который в случае, если его лишат возможности кататься в Буковеле, продолжит отдых в Альпах, не так ли? (с)