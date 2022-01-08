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Новини Війна
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Боррель та Блінкен обговорили нарощування військ РФ довкола України

Боррель та Блінкен обговорили нарощування військ РФ довкола України

Верховний представник Європейського союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель та держсекретар США Ентоні Дж. Блінкен обговорили нарощування військової могутності Росією навколо України.

Про це повідомляє Зовнішня дипломатична служба ЄС, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Боррель поділився своєю оцінкою ситуації після візиту до України, зокрема, на лінію дотику.

"Вони підтвердили підтримку Європейським Союзом та США суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України та наголосили на необхідності для Росії зняти напругу та виконати Мінські домовленості в повному обсязі", - йдеться у повідомленні.

Крім того, сторони висловили впевненість, що будь-яка подальша військова агресія проти України матиме високу ціну й спричинить величезні наслідки.

Також держсекретар США та високий представник ЄС обговорили двосторонні та багатосторонні дипломатичні зобов'язання після пропозицій, поданих Російською Федерацією щодо поглядів Росії на механізми безпеки в Європі.

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"Вони підкреслили міцне партнерство США та ЄС та спільну відданість трансатлантичній безпеці та протидії спільним викликам безпеки. Вони домовилися, що будь-яке обговорення європейської безпеки відбуватиметься в координації та за участю Європейського союзу", - наголошується в прес-релізі.

Сторони домовилися підтримувати тісний контакт з усіх цих пріоритетних напрямів.

Автор: 

росія (65129) США (22778) Євросоюз (13399) Боррель Жозеп (1074) Блінкен Ентоні (1157)


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Топ коментарі
+12
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08.01.2022 23:50
+8
Люди думают как защитить Украину , а Осел в это время на сноуборде , туда сюда , туда сюда , ему некогда такой фигней как защита Украины заниматься.
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09.01.2022 00:15
+6
А Вечнозеленый Наполеончик до сих пор со своими русскими друганами бухает?
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08.01.2022 23:51
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08.01.2022 23:50 Відповісти
+1500. Помойму у нас следувающий президент будет такая.
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08.01.2022 23:56 Відповісти
Хто, Маруся Звіробій?
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09.01.2022 00:21 Відповісти
я за!
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09.01.2022 00:30 Відповісти
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09.01.2022 00:32 Відповісти
А Вечнозеленый Наполеончик до сих пор со своими русскими друганами бухает?
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08.01.2022 23:51 Відповісти
Не стоит великого Наполеона сравнивать с этим...
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08.01.2022 23:58 Відповісти
Так я его не с Бонапартом сравниваю, а тем наполеончиком, которого оно играло в московитской быдлокомедии.
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08.01.2022 23:59 Відповісти
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09.01.2022 00:01 Відповісти
єто да.
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09.01.2022 00:05 Відповісти
А тим часом в Украіні ,поки зелена погань п'янствує 😡

ЗЕбилы, новость для вас: Облгазы начислят украинцам доплату за газ за последние несколько лет


Украинцам с января 2022 года не только придется платить за распределение газа по новым тарифам, но и доплатить за предыдущие годы за "температурные коэффициенты".
Такое решение принял Верховный Суд по делу газового противостояния между потребителями и облгазами. Об этом https://napensii.ua/kommunalka/153004-doplata-za-gaz/ сообщает «На пенсии».


В 2018 году, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), запретила производить доначисление по коэффициенту бытовым потребителям, заявив, что температурная разница уже учтена в тарифах. Потребители в судах опротестовывали эти доначисления.

Впрочем, в суды пошли и газовики, и им удалось добиться того, чтобы доплату за температурные коэффициенты вернули. Верховный суд принял решение в пользу облгазов и обязал всех потребителей доплатить необходимые суммы, которые им начислят.

Теперь облгазы на законных основаниях будут иметь право взыскать задолженности за все предыдущие годы, пока суды шли и граждане не платили за температурные коэффициенты.
https://glavcom.ua/ru/news/oblgazy-nachislyat-ukraincam-doplatu-za-gaz-za-poslednie-neskolko-let-812780.html?fbclid=IwAR3L9b46P0v9BUirUN-HSH_wciw-7xIp8Fl8YUBZ5O7hJqUcWNl3JMgYtxk «Главком»



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08.01.2022 23:55 Відповісти
Обговаривают обговоренное обговаривание.
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08.01.2022 23:57 Відповісти
) в точку. пасиб!
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09.01.2022 00:07 Відповісти
Люди думают как защитить Украину , а Осел в это время на сноуборде , туда сюда , туда сюда , ему некогда такой фигней как защита Украины заниматься.
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09.01.2022 00:15 Відповісти
Накануне возможного нового вторжения все проваливший Зеленский уже 9 дней гуляет в Буковеле!?
Разве это похоже на поведение лидера страны во время войны, страны, которая подверглась агрессии, и которую президент Кутин намерен уничтожить?

Это, похоже, скорее. на поведение человека, у которого дом в Италии и квартира в Британии, капиталы в офшорах, и который в случае, если его лишат возможности кататься в Буковеле, продолжит отдых в Альпах, не так ли? (с)
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09.01.2022 00:44 Відповісти
Дайте Україні Стінгери і ніякого вторгнення Росії не буди! А так граються в "кішки-мишки"!
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09.01.2022 01:09 Відповісти
Используется казахский мотив один-в-один.
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09.01.2022 02:49 Відповісти
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09.01.2022 07:17 Відповісти
 
 