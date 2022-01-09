Белый дом готовит санкции против финансовой системы РФ, - Bloomberg
Эмбарго будет касаться поставок американских оборонных технологий.
Об этом сообщила в твиттере корреспондентка Bloomberg Дженнифер Джейкобс, передает Цензор.НЕТ.
Она отметила, что эмбарго может быть наложено на поставку американских оборонных технологий.
По словам Джейкобс, во время телефонного брифинга официальный представитель Белого дома не отрицал, что обсуждаемые санкции включают отключение от системы SWIFT крупнейших российских финансовых учреждений.
В Белом доме подчеркнули, что будут оценивать действия Кремля, а не комментарии в публичном пространстве.
"Что они (россияне. - Ред.) делают за закрытыми дверями, будет конструктивнее их заявлений", - добавил представитель Белого дома.
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дуже 'ефективні' санкції! А тепер ще газ в Європі вистрелив на історичні цінові вершини і нафта схоже почне його доганяти, тому розростання раку скоріше всього продовжиться!
нам в этом продажном мире, никто не должен.
а спасение утопающих дело рук самих утопающих
Борітеся і поборете.
хай нам Бог помагає!
Дорогу осилит идущий.(С)
а бороться надо ВЕЗДЕ за свое существование, как в Украине с пятой колонной , так и за рубежом вместе с имеющимися союзниками, так и внутри самого агрессивного соседнего Чумного Барака.
Вот только кишка тонка, Европе тупо страшно без российского газа
Германия по уши завязла в подготовке октябрьского переворота,
так что сталискоо-гитлеровские лобзания - это сакральное.
Остальная Европа может быть переподключена к другим источникам.
Там Норвегия рядом стоит только осмотреться.
Страны Балтии, Польша и Финляндия знают, к чему ведёт кормёжка
кремлёвского упыря, а до остальной Европы доходит как до жирафа.
с послевоенной демонстрацией "челюстей Гитлера",
спокойно уплывшего в Латинскую Америку.