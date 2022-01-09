Белый дом готовит санкции против финансовой системы РФ, - Bloomberg

Эмбарго будет касаться поставок американских оборонных технологий.

Об этом сообщила в твиттере корреспондентка Bloomberg Дженнифер Джейкобс, передает Цензор.НЕТ.

Она отметила, что эмбарго может быть наложено на поставку американских оборонных технологий.

По словам Джейкобс, во время телефонного брифинга официальный представитель Белого дома не отрицал, что обсуждаемые санкции включают отключение от системы SWIFT крупнейших российских финансовых учреждений.

В Белом доме подчеркнули, что будут оценивать действия Кремля, а не комментарии в публичном пространстве.

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"Что они (россияне. - Ред.) делают за закрытыми дверями, будет конструктивнее их заявлений", - добавил представитель Белого дома.