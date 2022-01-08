Білий дім готує санкції проти фінансової системи РФ, - Bloomberg

Ембарго стосуватиметься постачання американських оборонних технологій.

Про це повідомила у твітері кореспондентка Bloomberg Дженніфер Джейкобс, інформує Цензор.НЕТ.

Вона зазначила, що ембарго може бути накладено на постачання американських оборонних технологій.

За словами Джейкобс, під час телефонного брифінгу офіційний представник Білого дому не заперечував, що обговорювані санкції включають відключення від системи SWIFT найбільших російських фінансових установ.

У Білому домі наголосили, що будуть оцінювати дії Кремля, а не коментарі в публічному просторі.

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"Що вони (росіяни. - Ред.) роблять за закритими дверима, буде конструктивніше за їхні заяви", - додав представник Білого дому.