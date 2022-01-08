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Білий дім готує санкції проти фінансової системи РФ, - Bloomberg

Білий дім готує санкції проти фінансової системи РФ, - Bloomberg

Ембарго стосуватиметься постачання американських оборонних технологій.

Про це повідомила у твітері кореспондентка Bloomberg Дженніфер Джейкобс, інформує Цензор.НЕТ.

Вона зазначила, що ембарго може бути накладено на постачання американських оборонних технологій.

За словами Джейкобс, під час телефонного брифінгу офіційний представник Білого дому не заперечував, що обговорювані санкції включають відключення від системи SWIFT найбільших російських фінансових установ.

У Білому домі наголосили, що будуть оцінювати дії Кремля, а не коментарі в публічному просторі.

Також читайте: США сподіваються, що масштабні санкції проти Росії через Україну все ж таки залишаться гіпотетичними, - Прайс

"Що вони (росіяни. - Ред.) роблять за закритими дверима, буде конструктивніше за їхні заяви", - додав представник Білого дому.

Автор: 

росія (65129) санкції (11821) США (22778)


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Топ коментарі
+39
Понятно что никто никому ничего не должен...как и понятно то что если бы Запад ввёл реальные санкции сразу после Крыма....этот русский рахит сегодня бы уже костыли у Запада просил а не в Казахстан лез.
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09.01.2022 00:01
+28
Пипец. Украине Германия и Нидерланды застопорили передачу ОПЛАЧЕННОГО ОРУЖИЯ , Казахстану тоже не продают теперь оружия
А убийце- рашке, которая убивает украинцев и теперь казахов - ПРОДАЮТ оружие и США и Германия ‼️
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09.01.2022 00:07
+21
С каждой минутой молчания и бездействия всего мира российских войск все больше и больше в Казахстане. Молчание очень дорого стоит.. И приравнивается к предательству, сговору и выгоде. Это не слабость! Такое же гробовое молчание было когда аннексировали Крым....
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09.01.2022 00:14
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"Бук" з козломордими заблудився. От що пішло не так.
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09.01.2022 01:44 Відповісти
Скоріш за все лист був.Про це з трибуни Радбезу ООН заявив тоді ще не дохлий Чуркін.Є фотокопія того листа ,стенограма виступу на сайті РБ ООН і відеозапис
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09.01.2022 02:38 Відповісти
Я думаю что бегство Януковича было частью игры. Иначе какой повод был бы у ***** забирать Крым если все "органы" власти на месте?
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09.01.2022 08:33 Відповісти
ну поки що санкції призвели до того, що ракова пухлина під назвою кацапська ********* і від України не відступила, і ще й пустила метастази вже в Казахстан...

дуже 'ефективні' санкції! А тепер ще газ в Європі вистрелив на історичні цінові вершини і нафта схоже почне його доганяти, тому розростання раку скоріше всього продовжиться!
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09.01.2022 01:36 Відповісти
Это хорошо
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09.01.2022 01:59 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=B_wGqbNKjfQ
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09.01.2022 02:12 Відповісти
Яка американська добротааа! Відключити свіфт для найкрупніших установ?! Бльоооо.дядюСеме,йди в сраку!!!
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09.01.2022 03:02 Відповісти
Мордор повинен зникнути з мапи світу.
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09.01.2022 06:45 Відповісти
Потрібно відновити ядерний статус України або стати повноправним членом НАТО. Ніякі договори, резолюції та інша паперова хрінь не зупинять Московію
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09.01.2022 06:57 Відповісти
_Да. Бронежилеты из бумаги херовые. Щиты картонные также против пуль бесполезны - не говоря уж о снарядах и ракетах.
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09.01.2022 07:50 Відповісти
.
нам в этом продажном мире, никто не должен.
а спасение утопающих дело рук самих утопающих
Борітеся і поборете.
хай нам Бог помагає!
Дорогу осилит идущий.(С)
а бороться надо ВЕЗДЕ за свое существование, как в Украине с пятой колонной , так и за рубежом вместе с имеющимися союзниками, так и внутри самого агрессивного соседнего Чумного Барака.
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09.01.2022 08:43 Відповісти
PS/ і годі чубитись, бо все це нагадує трьох козаків і трьог гетьманів. коли вже хата горить.
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09.01.2022 08:52 Відповісти
Нужно быть дебилом чтоб продавать свои оборонные технологии.Да ещё кому? Своему вечному врагу.
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09.01.2022 08:46 Відповісти
рашка не враг миру. это мир вра рашковании
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09.01.2022 09:45 Відповісти
З ось таким безхребетним Байденом і *********** Трампом діла не буде
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09.01.2022 09:13 Відповісти
Все намного проще, нужно запретить покупать газ и нефть у Эрэфии... Рухнет за месяц.
Вот только кишка тонка, Европе тупо страшно без российского газа
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09.01.2022 09:22 Відповісти
Это немцы стали стали газовыми токсикоманами.
Германия по уши завязла в подготовке октябрьского переворота,
так что сталискоо-гитлеровские лобзания - это сакральное.
Остальная Европа может быть переподключена к другим источникам.
Там Норвегия рядом стоит только осмотреться.
Страны Балтии, Польша и Финляндия знают, к чему ведёт кормёжка
кремлёвского упыря, а до остальной Европы доходит как до жирафа.
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09.01.2022 10:46 Відповісти
сталинско-гитлеровские лобзания ВЗАСОС
с послевоенной демонстрацией "челюстей Гитлера",
спокойно уплывшего в Латинскую Америку.
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09.01.2022 10:49 Відповісти
Вибачте, але ще в 2014-му американські санкції передбачали заборону передавати РФ оборонні технології.
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09.01.2022 16:08 Відповісти
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