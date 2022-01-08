Білий дім готує санкції проти фінансової системи РФ, - Bloomberg
Ембарго стосуватиметься постачання американських оборонних технологій.
Про це повідомила у твітері кореспондентка Bloomberg Дженніфер Джейкобс, інформує Цензор.НЕТ.
Вона зазначила, що ембарго може бути накладено на постачання американських оборонних технологій.
За словами Джейкобс, під час телефонного брифінгу офіційний представник Білого дому не заперечував, що обговорювані санкції включають відключення від системи SWIFT найбільших російських фінансових установ.
У Білому домі наголосили, що будуть оцінювати дії Кремля, а не коментарі в публічному просторі.
"Що вони (росіяни. - Ред.) роблять за закритими дверима, буде конструктивніше за їхні заяви", - додав представник Білого дому.
Топ коментарі
+39 Vse Prokhodit
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дуже 'ефективні' санкції! А тепер ще газ в Європі вистрелив на історичні цінові вершини і нафта схоже почне його доганяти, тому розростання раку скоріше всього продовжиться!
нам в этом продажном мире, никто не должен.
а спасение утопающих дело рук самих утопающих
Борітеся і поборете.
хай нам Бог помагає!
Дорогу осилит идущий.(С)
а бороться надо ВЕЗДЕ за свое существование, как в Украине с пятой колонной , так и за рубежом вместе с имеющимися союзниками, так и внутри самого агрессивного соседнего Чумного Барака.
Вот только кишка тонка, Европе тупо страшно без российского газа
Германия по уши завязла в подготовке октябрьского переворота,
так что сталискоо-гитлеровские лобзания - это сакральное.
Остальная Европа может быть переподключена к другим источникам.
Там Норвегия рядом стоит только осмотреться.
Страны Балтии, Польша и Финляндия знают, к чему ведёт кормёжка
кремлёвского упыря, а до остальной Европы доходит как до жирафа.
с послевоенной демонстрацией "челюстей Гитлера",
спокойно уплывшего в Латинскую Америку.