Евросоюз предложил Казахстану помощь в урегулировании кризиса

ЕС готов помочь Казахстану в урегулировании кризиса и призывает ОДКБ уважать суверенитет этой страны.

Об этом заявил глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Боррель подчеркнул, что Евросоюз обеспокоен вспыхнувшим насилием после мирных протестов в Казахстане.

"Мы готовы оказать помощь в поиске мирного разрешения кризиса", - говорится в его заявлении.

"Военная поддержка извне должна осуществляться с уважением суверенитета и независимости Казахстана и фундаментальных прав его граждан", - добавляет глава внешнеполитической службы ЕС.

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Он также призвал страны, которые в рамках ОДКБ направили в Казахстан свой военный контингент, уважать суверенитет этой страны.