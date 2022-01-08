Высадка российских и белорусских военных в Казахстане. ВИДЕО

Опубликованы кадры, как в Казахстане разгружают самолеты с военными и военной техникой из России и Беларуси.

Самолеты прибывают на военный аэродром в Жетыгене, сообщает Цензор.НЕТ.

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В то же время телеграмм-канал WarLife сообщает, что в аэропорту Алматы 8 января одновременно находились 15 российских военно-транспортных самолетов Ил-7.