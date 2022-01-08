Россия направит в Казахстан более 20 самолетов с десантниками и техникой
Российские военные самолеты Ил-76 выполнят более 20 рейсов для перебрасывания техники и десантников из Иваново в Казахстан.
Об этом сообщили в Министерстве обороны России, передает Цензор.НЕТ.
"Самолетами военно-транспортной авиации планируется выполнить более 20 рейсов. По прибытии военнослужащие российского миротворческого контингента приступят к выполнению задач", - сообщили в министерстве.
Как отмечается в сообщении, перебрасывание осуществляется с аэродрома "Северный". Согласно видео, предоставленному министерством, в Казахстан перебрасывают также новые бронетранспортеры БТР-МД "Ракушка".
Ранее сообщалось, что подразделения Ивановской дивизии ВДВ войдут в состав "миротворческого" контингента ОДКБ в Казахстане.
Созданная Минобороны России воздушная группировка из более чем 70 самолетов Ил-76 и пяти Ан-124, как уточняется, круглосуточно перебрасывает подразделения российского контингента "миротворческих" сил ОДКБ в Казахстан.
"В соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ, принятым 6 января 2022 г., в Республику Казахстан на ограниченный по времени период для стабилизации и нормализации ситуации направлены коллективные миротворческие силы Организации Договора о коллективной безопасности. В их состав вошли подразделения Вооруженных сил Российской Федерации, Республики Беларусь, Республики Армения, Республики Таджикистан и Кыргызской Республики", - объяснили в российском военном ведомстве.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
теперь добавится Казахский район Челябинской области.
.
Это ваша страна! Вы там хозяева, а не цапы-ордынцы!