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Россия направит в Казахстан более 20 самолетов с десантниками и техникой

Россия направит в Казахстан более 20 самолетов с десантниками и техникой

Российские военные самолеты Ил-76 выполнят более 20 рейсов для перебрасывания техники и десантников из Иваново в Казахстан.

Об этом сообщили в Министерстве обороны России, передает Цензор.НЕТ.

"Самолетами военно-транспортной авиации планируется выполнить более 20 рейсов. По прибытии военнослужащие российского миротворческого контингента приступят к выполнению задач", - сообщили в министерстве.

Как отмечается в сообщении, перебрасывание осуществляется с аэродрома "Северный". Согласно видео, предоставленному министерством, в Казахстан перебрасывают также новые бронетранспортеры БТР-МД "Ракушка".

Ранее сообщалось, что подразделения Ивановской дивизии ВДВ войдут в состав "миротворческого" контингента ОДКБ в Казахстане.

Читайте также: Казахстан созывает саммит ОДКБ

Созданная Минобороны России воздушная группировка из более чем 70 самолетов Ил-76 и пяти Ан-124, как уточняется, круглосуточно перебрасывает подразделения российского контингента "миротворческих" сил ОДКБ в Казахстан.

"В соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ, принятым 6 января 2022 г., в Республику Казахстан на ограниченный по времени период для стабилизации и нормализации ситуации направлены коллективные миротворческие силы Организации Договора о коллективной безопасности. В их состав вошли подразделения Вооруженных сил Российской Федерации, Республики Беларусь, Республики Армения, Республики Таджикистан и Кыргызской Республики", - объяснили в российском военном ведомстве.

Читайте также: Германия остановила экспорт оружия в Казахстан из-за приказа Токаева стрелять "на поражение", - DPA

Автор: 

Казахстан (781) ОДКБ (131) россия (95502) Минобороны рф (928)


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Топ комментарии
+40
Твари! Жаль, что некому казахам помочь.
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08.01.2022 18:42
+39
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08.01.2022 18:42
+33
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08.01.2022 18:43
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краще проносного чи снодійного підсипати .
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08.01.2022 19:29 Ответить
Щурячої отрути.Нехай дохнуть
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08.01.2022 19:46 Ответить
Я не понял....а шо Казахстану удобрение нужны больше чем Украине? Россия упорно не хочет везти нам бесплатное удобрение.Придется опять в Китае покупать.
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08.01.2022 19:23 Ответить
Белорусский район Брянской области уже есть,
теперь добавится Казахский район Челябинской области.
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08.01.2022 19:30 Ответить
У меня шок , это 21-й век , . С попустительства всех ,идет захват независимого государства . Где это ******** ООН , . Судя по всему Украина следующая Но с такими аппетитами и немцы дождутся референдума по отделению ГДР , но зато газ дешевый
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08.01.2022 19:32 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=leAkloJAX3M СгорелСамолетТу-204. Рейсом из Новосибирска. Самолет российской авиакомпании «Авиастар-ТУ».
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08.01.2022 19:35 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=KO9caLJNMIg На борту находились 26 т авиационного топлива!
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08.01.2022 19:48 Ответить
Одна заправка ИЛ 76 - 72 тонны, А321 - 32 тонны, так что ни о чем.
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08.01.2022 20:15 Ответить
Как это ни о чем? Хотя бы на 1 комплект меньше импортного оборудования, недоступного жеппоруким сейчас из-за санкций, минус летающая единица, минус 26тонн - все по зернышку складывается... Ну, и некий груз, картошку аэропланами не возят... (или возят, говорят, она нарасие по космическим ценам)...
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08.01.2022 20:31 Ответить
Оно ж вроде в новосибирск собиралось, это где-то на севере нарасии, там, говорят, вообще голод....
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08.01.2022 22:01 Ответить
Да и Цензор , это не военные , бандиты . Давайте уже вещи называть своими именами , и главный террорист это *****
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08.01.2022 19:39 Ответить
Хоч би один "Стінгер" і показово підсмалити один літак...
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08.01.2022 19:53 Ответить
Казахи "напали" на Казахстан: российские "миротворцы" решили овободить казахстан от казахов
.
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08.01.2022 19:53 Ответить
Вот эти самые «рашистские миротворцы» уже никогда из Казахстана не уйдут. Попали вы казахи с вашими елбасами как куры в ощип, будете теперь казахской губернией рашистской империи….
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08.01.2022 19:59 Ответить
это кацапы открыли ящик Пандоры.
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08.01.2022 20:28 Ответить
убегут миротворцы. Казахам Волю и Свободу.
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08.01.2022 21:41 Ответить
Твои слова да Богу в уши!!! Очень бы хотелось…
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08.01.2022 21:43 Ответить
В обсчем путинввел и все сразу закончилось
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08.01.2022 20:05 Ответить
Только начинается...
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08.01.2022 20:09 Ответить
Если военный россиян застрелят хоть одного казаха- Токаеву это уже никогда не простят. И положит начало процесса окончательного разрыва между Казахстаном и РФ.
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08.01.2022 20:31 Ответить
Потому он аэродром и приберег, думаю "элиты" там сейчас делят наследие, потому такой бардак.
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08.01.2022 20:42 Ответить
Вже застрелили і не одного.
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08.01.2022 21:32 Ответить
Вже застрілили і багато.
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08.01.2022 21:34 Ответить
Раздражает слово " миротворцы " в роли которых выступают посылаемых в Казахстан десантников, военный спецназ именно тех в задачи которых и по их подготовке входит именно жестоко и беспощадно разрушать и подавлять.
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08.01.2022 21:41 Ответить
Высыпать в кастрюлю с супом огромную дозу крысиного яда и накормить кацапов.
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08.01.2022 21:43 Ответить
фашисткие каратели летят убивать безоружных людей.
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08.01.2022 21:59 Ответить
Просто приємно

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08.01.2022 23:36 Ответить
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08.01.2022 23:37 Ответить
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08.01.2022 23:39 Ответить
Киргизы, похороните всех цапов-оккупантов у канавы!
Это ваша страна! Вы там хозяева, а не цапы-ордынцы!
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09.01.2022 00:12 Ответить
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