Россия направит в Казахстан более 20 самолетов с десантниками и техникой

Российские военные самолеты Ил-76 выполнят более 20 рейсов для перебрасывания техники и десантников из Иваново в Казахстан.

Об этом сообщили в Министерстве обороны России, передает Цензор.НЕТ.

"Самолетами военно-транспортной авиации планируется выполнить более 20 рейсов. По прибытии военнослужащие российского миротворческого контингента приступят к выполнению задач", - сообщили в министерстве.

Как отмечается в сообщении, перебрасывание осуществляется с аэродрома "Северный". Согласно видео, предоставленному министерством, в Казахстан перебрасывают также новые бронетранспортеры БТР-МД "Ракушка".

Ранее сообщалось, что подразделения Ивановской дивизии ВДВ войдут в состав "миротворческого" контингента ОДКБ в Казахстане.

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Созданная Минобороны России воздушная группировка из более чем 70 самолетов Ил-76 и пяти Ан-124, как уточняется, круглосуточно перебрасывает подразделения российского контингента "миротворческих" сил ОДКБ в Казахстан.

"В соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ, принятым 6 января 2022 г., в Республику Казахстан на ограниченный по времени период для стабилизации и нормализации ситуации направлены коллективные миротворческие силы Организации Договора о коллективной безопасности. В их состав вошли подразделения Вооруженных сил Российской Федерации, Республики Беларусь, Республики Армения, Республики Таджикистан и Кыргызской Республики", - объяснили в российском военном ведомстве.

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