РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5217 посетителей онлайн
Новости
10 813 94

Казахстан созывает саммит ОДКБ

Казахстан созывает саммит ОДКБ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил президенту РФ Владимиру Путину, диктатору Беларуси Александру Лукашенко и премьеру Армении Николу Пашиняну в ближайшее время провести саммит Организации договора о коллективной безопасности.

Об этом сообщают сайты президента Казахстана и Кремля, информирует Цензор.НЕТ.

"Касым-Жомарт Токаев проинформировал Владимира Путина о том, что ситуация в стране стабилизируется. Но очаги террористических атак сохраняются. Поэтому борьба с терроризмом будет продолжена со всей решительностью. Глава нашего государства предложил провести в ближайшее время саммит ОДКБ в онлайн-формате. Сроки встречи будут согласованы по дипломатическим каналам", – говорится в сообщении сайта Токаева.

"Никол Пашинян сообщил, что армянская сторона как действующий глава ОДКБ будет заниматься организацией этого мероприятия", – информирует сайт президента России.

Читайте также: Токаев удалил свои твиты о якобы 20 тысячах "террористов", напавших на Алматы

Организация договора о коллективной безопасности является военно-политическим объединением, в которое входят Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. Голос России в этой организации обычно решающий.

Автор: 

Казахстан (781) ОДКБ (131) путин владимир (31252) Токаев Касим-Жомарт (62)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+42
Грач в небе Казахстана до смерти напугал армянскую бригаду "миротворцев". Они приняли его за турецкий дрон Байрактар и бросились врассыпную. У одного солдата случился инфаркт, ещё у троих переломы ног. Остальные просто обосрались.
показать весь комментарий
08.01.2022 18:35
+33
показать весь комментарий
08.01.2022 18:44
+21
показать весь комментарий
08.01.2022 18:43
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Грач в небе Казахстана до смерти напугал армянскую бригаду "миротворцев". Они приняли его за турецкий дрон Байрактар и бросились врассыпную. У одного солдата случился инфаркт, ещё у троих переломы ног. Остальные просто обосрались.
показать весь комментарий
08.01.2022 18:35 Ответить
Да, запретила, приходится обходить. Свинособака, но тебе ведь тоже твоя ЗЕлеплесневая власть запретила российские ресурсы, так ведь?
показать весь комментарий
08.01.2022 19:24 Ответить
Ты чего свою кликуху другим приписываешь?) Своего придумать не в состоянии рукожоп?))) Свинособаки это вы, забыл руссиш швайне?))) Нам нет необходимости лазить по вашему дерьму, сами там кувыркайтесь))) И отсюда пшел вон)))
показать весь комментарий
08.01.2022 19:34 Ответить
показать весь комментарий
08.01.2022 19:00 Ответить
Но очаги террористических атак сохраняются. Поэтому борьба с терроризмом будет продолжена со всей решительностью.

мудак Токаев, попроси Путю разбомбить казахские города.....
станешь вторым кадыркой-пиХватинцем
показать весь комментарий
08.01.2022 19:09 Ответить
Запустите в этот самит кто нибудь балистическую ракету.
показать весь комментарий
08.01.2022 18:37 Ответить
Ну, запустить баллистическую ракету, в принципе, могут страны НАТО. Ты это имел в виду? А, ещё может КНДР, но не далеко... Или Иран, но тоже недалеко. Уточни, к кому твой призыв?
показать весь комментарий
08.01.2022 18:52 Ответить
може запустити країна під чиїм прапором ти маскуєшся і ще десяток
показать весь комментарий
08.01.2022 19:03 Ответить
Не смеши.
показать весь комментарий
08.01.2022 19:10 Ответить
самий смішний тут ти!
показать весь комментарий
08.01.2022 19:16 Ответить
Не смешнее твоего президента...
показать весь комментарий
08.01.2022 19:21 Ответить
тут не можу не погодитись ! подивись світлини з Буковелі , по-ржеш .
показать весь комментарий
08.01.2022 19:23 Ответить
Нашел с кацапом общий язык?)
показать весь комментарий
08.01.2022 19:37 Ответить
де ще я можу поспілкуватись з кацапом ? і якщо ти помітив то я друкую мовою
показать весь комментарий
08.01.2022 19:40 Ответить
Спількуватись із кацапом-це спілкуватись із властним вбивцею.
показать весь комментарий
08.01.2022 19:43 Ответить
Кацапів треба вбивати, а не спілкуватись із ними. Як казали наші герої «перемовини із ворогами мусять тривати не довше автоматної черги».
показать весь комментарий
08.01.2022 19:45 Ответить
так чому ви всім НАТО збираєтесь на вимогу вбивці ? коли кацап знаходиться в дома він не вбивця коли приїде в Україну стане вбивцею .
показать весь комментарий
08.01.2022 23:25 Ответить
Так я не об этом) Есть прописные истины... Между собой мы можем чморить зебила как душа пожелает) Это наш баран и нам его пасти) А козломордых это не епет, Они должны молча наблюдать и с завистью сглатывать) А только суют пятак в наши дела, сразу получают в свое свинособачье рыло)
показать весь комментарий
08.01.2022 19:46 Ответить
а какое тамОДКБ, помойка совковых отбросов.
показать весь комментарий
08.01.2022 18:59 Ответить
Ну, как бы, Украина из тех же "совковых отбросов". По совковости была на первом месте до 2013 года. Да и сейчас, несмотря на "революцию гидности", в головах вашего населения совок преобладает.
показать весь комментарий
08.01.2022 19:13 Ответить
В пригороде Алматы уже несколько часов идет бой между силовиками и протестующими

Местные жители сообщают (http://t.me/readovkanews), что звучат сирены оповещения гражданской обороны, на окраине города на трассе на Бишкек уже несколько часов идет бой, слышна беспорядочная стрельба.

В тг-чатах Казахстана распространяется информация, что бой может быть связан с попыткой ухода мародеров, бесчинствовавших в Алматы, в сторону границы с Киргизией - https://t.me/charter97_org/58963 https://t.me/charter97_org/58963

показать весь комментарий
08.01.2022 18:38 Ответить
показать весь комментарий
08.01.2022 18:38 Ответить
Да сказки все это про зеков и титушек. Народ из аулов темный, бедный, решил прибарахлиться. Когда еще подвернется возможность.
показать весь комментарий
08.01.2022 19:04 Ответить
Go away Russian pig.
показать весь комментарий
08.01.2022 19:29 Ответить
Where in the States are you from?
показать весь комментарий
08.01.2022 19:50 Ответить
From Voronegh
показать весь комментарий
08.01.2022 20:56 Ответить
в Украине это не пройдет, контразведка Майдана мгновенно загасит провокации,
как это было в 2014-м
показать весь комментарий
08.01.2022 19:11 Ответить



@mix_voronezh

·
https://twitter.com/mix_voronezh/status/1479725507709181954 8h



Казахи никогда не простят русским своих убитых сыновей. Разбираться они не будут кто и сколько времени там живёт. Страшно будет из дома выйти. Натворила плешивая крыса делов.
показать весь комментарий
08.01.2022 18:38 Ответить
Сколько жертв уже? Скольких убили русские и в каких городах. Нужно дать широкой огласке эти факты. Может вы знаете?
показать весь комментарий
08.01.2022 18:50 Ответить
це не я писав,це в Твітері писав Казах,Казахи все подробно розкажуть потім скільки і кого вбили РоССійскі окупанти
показать весь комментарий
08.01.2022 18:53 Ответить
Це їм так не минеться. Ми, бандерівці, знищували кацапів аж до 1962 року. Зараз не 20 століття, рівень інфо зовсім не той, так що все всім стане відомо, і всім воздасться.
показать весь комментарий
08.01.2022 21:01 Ответить
Да все знают. Странно, что вы не знаете. Русские, ещё не прибыв в Казахстан, уже начали убивать мирных жителей, в основном детей и беременных женщин, а также насиловать всех подряд и мародёрствовать... Давайте же широкой огласке эти "факты", и по-быстрее...
показать весь комментарий
08.01.2022 18:58 Ответить
Якась херня трапилася Інет в казахстані вимкнули а мародери сами себе знімають на телефони і викладають в вимкнутий інет щоб всі бачили їх "геройство"
показать весь комментарий
08.01.2022 19:31 Ответить
Здохни, кацап.
показать весь комментарий
08.01.2022 19:32 Ответить
показать весь комментарий
08.01.2022 18:59 Ответить
Наш дуже маленький внесок це банити кацапських свиней на українських ресурсах.
показать весь комментарий
08.01.2022 19:30 Ответить
Протестующих на площади в Алматы расстреливали военные, говорившие по-русски и без Казахских полицейских знаков - «Сибирь.Реалии» и The Insider
На площади Республики в Алматы отряд солдат попал в засаду. Идет бой. https://t.me/kazfreee/380
показать весь комментарий
08.01.2022 18:41 Ответить
Что-то не работает ссылка.
показать весь комментарий
08.01.2022 19:01 Ответить
А у меня работает...
показать весь комментарий
08.01.2022 19:16 Ответить
Сходняк п*дарів назріває.
показать весь комментарий
08.01.2022 18:41 Ответить
Мжет они обвинят Украину в подготовке террористов, вот и повод для вторжения для свинособак и одкб?
показать весь комментарий
08.01.2022 18:42 Ответить
зароем тут всех
показать весь комментарий
08.01.2022 18:44 Ответить
Очень даже возможно
показать весь комментарий
08.01.2022 19:14 Ответить
показать весь комментарий
08.01.2022 18:43 Ответить
Надеюсь им головы отрезали
показать весь комментарий
08.01.2022 18:44 Ответить
Им бы языки отрезать и засунуть в задницы, тоже хорошо бы было.
показать весь комментарий
08.01.2022 19:03 Ответить
Чому так жорстоко? Вони просто заблукали...
показать весь комментарий
08.01.2022 21:03 Ответить
Туда и дорога им. К Шайтану.
показать весь комментарий
08.01.2022 19:44 Ответить
Який жах
показать весь комментарий
08.01.2022 20:52 Ответить
показать весь комментарий
08.01.2022 18:44 Ответить
Звучит "Танец Горного Короля" музыка Грига.
показать весь комментарий
08.01.2022 18:54 Ответить
показать весь комментарий
08.01.2022 18:56 Ответить
Лучше бы извесный марш Шопена...
показать весь комментарий
08.01.2022 19:03 Ответить
извесТный
показать весь комментарий
08.01.2022 19:13 Ответить
Траурный марш Шопена.
показать весь комментарий
08.01.2022 21:21 Ответить
Он самый.
показать весь комментарий
08.01.2022 21:24 Ответить
Судя по всему нет больше Казахстана...
показать весь комментарий
08.01.2022 18:51 Ответить
Или еще нет. Рождается прямо сейчас.
показать весь комментарий
08.01.2022 19:07 Ответить
Зашевелилась помойка.
показать весь комментарий
08.01.2022 18:52 Ответить
показать весь комментарий
08.01.2022 18:59 Ответить
Семья Назарбаевых владеет недвижимостью в шести странах стоимостью не менее $785 миллионов.

Женева, Канны, Нью-Йорк и не только:

https://k2rwgs-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/k2rwgs.c97.org/ru/news/2022/1/8/450377/
показать весь комментарий
08.01.2022 19:30 Ответить
Сборище бандюков и убийц под названием одкб. Надеюсь нато однажды размажет их по аасфальту.
показать весь комментарий
08.01.2022 19:00 Ответить
Ні. По тій причині, що нато це не мудрий сивий дядько з автоматом, а збіговисько різних країн, серед яких є і мудрі дядьки і ссикливі шлюхи і продажні ссикуни.
показать весь комментарий
08.01.2022 21:08 Ответить
Отожбо. Просто вибираю між двох зол найменше. В кінці кінців, зі сторони нато, я не бачив нахабноі інвазіі.
показать весь комментарий
08.01.2022 21:46 Ответить
Саммит будет супер, тупин будет присоединять в очередной раз, надеясь что его кровожадная русня не поджарит на вечном огне возле кремля. Казахи не рабссияне и в своем стремлении к независимости их борьба еще не закончилась.
показать весь комментарий
08.01.2022 19:00 Ответить
азербайджанцы, ахтунг!, по ходу сейчас вас армени из за угла поливать огнем начнут...
показать весь комментарий
08.01.2022 19:00 Ответить
Это ты откуда тут взялось)))
показать весь комментарий
08.01.2022 19:25 Ответить
Це лаптєногое чудовище. Посилайте його в ипєня.
показать весь комментарий
08.01.2022 23:57 Ответить
нe казакстан скликає а влада!
показать весь комментарий
08.01.2022 19:07 Ответить
нарід Какзахстану напав на ОДКБ ! КАРАВУЛ !!!! фулюгани зрєнія лішают !!!
показать весь комментарий
08.01.2022 19:14 Ответить
"необходимо" "решить" какая часть "независимой" республики станет "независимой" от Казахстана.
Казахстан всё...
Украина, Европа, США уберут ногу с яиц России или добьют орка?
показать весь комментарий
08.01.2022 19:16 Ответить
Думаю, народ сметет олигархов и коррупционеров. Власть ,которая повышает цены должна пасть.
показать весь комментарий
08.01.2022 19:19 Ответить
Скажи это своему бульбофюреру)
показать весь комментарий
08.01.2022 19:27 Ответить
Іди геть, гебняве лайно.
показать весь комментарий
08.01.2022 19:33 Ответить
Президент? Это уже губернатор Кызыл-Ордынской области Восточного военного округа рф. Поздно пить Борджоми(((
показать весь комментарий
08.01.2022 19:25 Ответить
Будут оправдывать ввод войск и расстрел людей.
показать весь комментарий
08.01.2022 19:25 Ответить
При окупації московськими бандитами комуно-фашистами території Казахстану та проведеними ними: кривавих репресій, геноциду ... штучного голодору (1930г - 32г) було знищено 1 млн 750т казахів (40% аула). У 1930-31г рятуючи своє життя емігрували 1 млн 70т осіб. Загалом у 1931р - 33г від голоду загинуло 2,1 млн казахів із 6,2 млн жителів республіки («Великий джут»)
Схоже що таке криваве минуле в історії Казахської держави і казахського народу трагично повертається у зв'язку з нової окупацією її, вже кривавими кремлівськими фашистами )(уйла.
показать весь комментарий
08.01.2022 19:33 Ответить
Така ж трагічна історія, як і у нас
показать весь комментарий
08.01.2022 21:10 Ответить
Увы будет так: по поручению Путина, Токаев созывает саммит ОДКБ, на котором будет принято решение, что войска ОДКБ (= России) останутся в Казахстане на постоянной основе, то есть будет закреплена оккупация этой страны.
показать весь комментарий
08.01.2022 20:26 Ответить
Общество Диктаторов Колективно Бздящих
показать весь комментарий
08.01.2022 20:46 Ответить
так хто напав на Казахстан?
показать весь комментарий
08.01.2022 20:53 Ответить
Як хто, казахи. Так як і ми самі на себе, по логіці накуреного коня лаврова
показать весь комментарий
08.01.2022 21:11 Ответить
Тюлька выживает сбиваясь в стаю.Вот так и мелкие страны типа армении,беларусии,туркмении и прочии немощи жмутся к рашке.
показать весь комментарий
08.01.2022 21:03 Ответить
Удачі казахам - не дати втекти цьому покидьку до Ростову…
показать весь комментарий
08.01.2022 21:10 Ответить
Млять, вот при чём тут ОДКБ? На них кто-то нападает? Какого они лезут в дела суверенного государства?
показать весь комментарий
08.01.2022 21:37 Ответить
 
 