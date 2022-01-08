Казахстан созывает саммит ОДКБ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил президенту РФ Владимиру Путину, диктатору Беларуси Александру Лукашенко и премьеру Армении Николу Пашиняну в ближайшее время провести саммит Организации договора о коллективной безопасности.

Об этом сообщают сайты президента Казахстана и Кремля, информирует Цензор.НЕТ.

"Касым-Жомарт Токаев проинформировал Владимира Путина о том, что ситуация в стране стабилизируется. Но очаги террористических атак сохраняются. Поэтому борьба с терроризмом будет продолжена со всей решительностью. Глава нашего государства предложил провести в ближайшее время саммит ОДКБ в онлайн-формате. Сроки встречи будут согласованы по дипломатическим каналам", – говорится в сообщении сайта Токаева.

"Никол Пашинян сообщил, что армянская сторона как действующий глава ОДКБ будет заниматься организацией этого мероприятия", – информирует сайт президента России.

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Организация договора о коллективной безопасности является военно-политическим объединением, в которое входят Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. Голос России в этой организации обычно решающий.