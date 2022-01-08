Казахстан созывает саммит ОДКБ
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил президенту РФ Владимиру Путину, диктатору Беларуси Александру Лукашенко и премьеру Армении Николу Пашиняну в ближайшее время провести саммит Организации договора о коллективной безопасности.
Об этом сообщают сайты президента Казахстана и Кремля, информирует Цензор.НЕТ.
"Касым-Жомарт Токаев проинформировал Владимира Путина о том, что ситуация в стране стабилизируется. Но очаги террористических атак сохраняются. Поэтому борьба с терроризмом будет продолжена со всей решительностью. Глава нашего государства предложил провести в ближайшее время саммит ОДКБ в онлайн-формате. Сроки встречи будут согласованы по дипломатическим каналам", – говорится в сообщении сайта Токаева.
"Никол Пашинян сообщил, что армянская сторона как действующий глава ОДКБ будет заниматься организацией этого мероприятия", – информирует сайт президента России.
Организация договора о коллективной безопасности является военно-политическим объединением, в которое входят Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. Голос России в этой организации обычно решающий.
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мудак Токаев, попроси Путю разбомбить казахские города.....
станешь вторым кадыркой-пиХватинцем
Местные жители сообщают (http://t.me/readovkanews), что звучат сирены оповещения гражданской обороны, на окраине города на трассе на Бишкек уже несколько часов идет бой, слышна беспорядочная стрельба.
В тг-чатах Казахстана распространяется информация, что бой может быть связан с попыткой ухода мародеров, бесчинствовавших в Алматы, в сторону границы с Киргизией - https://t.me/charter97_org/58963 https://t.me/charter97_org/58963
как это было в 2014-м
@mix_voronezh
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https://twitter.com/mix_voronezh/status/1479725507709181954 8h
Казахи никогда не простят русским своих убитых сыновей. Разбираться они не будут кто и сколько времени там живёт. Страшно будет из дома выйти. Натворила плешивая крыса делов.
На площади Республики в Алматы отряд солдат попал в засаду. Идет бой. https://t.me/kazfreee/380
Женева, Канны, Нью-Йорк и не только:
https://k2rwgs-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/k2rwgs.c97.org/ru/news/2022/1/8/450377/
Казахстан всё...
Украина, Европа, США уберут ногу с яиц России или добьют орка?
Схоже що таке криваве минуле в історії Казахської держави і казахського народу трагично повертається у зв'язку з нової окупацією її, вже кривавими кремлівськими фашистами )(уйла.