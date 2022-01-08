УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4927 відвідувачів онлайн
Новини
10 813 94

Казахстан скликає саміт ОДКБ

Казахстан скликає саміт ОДКБ

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв запропонував президенту РФ Володимиру Путіну, диктатору Білорусі Олександру Лукашенку та прем’єру Вірменії Ніколу Пашиняну найближчим часом провести саміт Організації договору про колективну безпеку.

Про це інформують сайти президента Казахстану та Кремля, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Касим-Жомарт Токаєв поінформував Володимира Путіна про те, що ситуація у країні стабілізується. Але осередки терористичних атак зберігаються. Тому боротьба з тероризмом буде продовжена з усією рішучістю. Глава нашої держави запропонував провести найближчим часом саміт ОДКБ у онлайн-форматі. Терміни зустрічі будуть узгоджені дипломатичними каналами", – ідеться в повідомленні сайту Токаєва.

"Нікол Пашинян повідомив, що вірменська сторона як чинний голова ОДКБ опікуватиметься організацією цього заходу", – інформує сайт президента Росії.

Читайте: Токаєв видалив свої твіти про нібито 20 тисяч "терористів", які напали на Алмати

Організація договору про колективну безпеку є військово-політичним обʼєднанням, до якого входять Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Росія і Таджикистан. Голос Росії в цій організації зазвичай є вирішальним.

Автор: 

Казахстан (873) ОДКБ (102) путін володимир (23803) Токаєв Касим-Жомарт (85)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+42
Грач в небе Казахстана до смерти напугал армянскую бригаду "миротворцев". Они приняли его за турецкий дрон Байрактар и бросились врассыпную. У одного солдата случился инфаркт, ещё у троих переломы ног. Остальные просто обосрались.
показати весь коментар
08.01.2022 18:35
+33
показати весь коментар
08.01.2022 18:44
+21
показати весь коментар
08.01.2022 18:43
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Грач в небе Казахстана до смерти напугал армянскую бригаду "миротворцев". Они приняли его за турецкий дрон Байрактар и бросились врассыпную. У одного солдата случился инфаркт, ещё у троих переломы ног. Остальные просто обосрались.
показати весь коментар
08.01.2022 18:35 Відповісти
Да, запретила, приходится обходить. Свинособака, но тебе ведь тоже твоя ЗЕлеплесневая власть запретила российские ресурсы, так ведь?
показати весь коментар
08.01.2022 19:24 Відповісти
Ты чего свою кликуху другим приписываешь?) Своего придумать не в состоянии рукожоп?))) Свинособаки это вы, забыл руссиш швайне?))) Нам нет необходимости лазить по вашему дерьму, сами там кувыркайтесь))) И отсюда пшел вон)))
показати весь коментар
08.01.2022 19:34 Відповісти
показати весь коментар
08.01.2022 19:00 Відповісти
Но очаги террористических атак сохраняются. Поэтому борьба с терроризмом будет продолжена со всей решительностью.

мудак Токаев, попроси Путю разбомбить казахские города.....
станешь вторым кадыркой-пиХватинцем
показати весь коментар
08.01.2022 19:09 Відповісти
Запустите в этот самит кто нибудь балистическую ракету.
показати весь коментар
08.01.2022 18:37 Відповісти
Ну, запустить баллистическую ракету, в принципе, могут страны НАТО. Ты это имел в виду? А, ещё может КНДР, но не далеко... Или Иран, но тоже недалеко. Уточни, к кому твой призыв?
показати весь коментар
08.01.2022 18:52 Відповісти
може запустити країна під чиїм прапором ти маскуєшся і ще десяток
показати весь коментар
08.01.2022 19:03 Відповісти
Не смеши.
показати весь коментар
08.01.2022 19:10 Відповісти
самий смішний тут ти!
показати весь коментар
08.01.2022 19:16 Відповісти
Не смешнее твоего президента...
показати весь коментар
08.01.2022 19:21 Відповісти
тут не можу не погодитись ! подивись світлини з Буковелі , по-ржеш .
показати весь коментар
08.01.2022 19:23 Відповісти
Нашел с кацапом общий язык?)
показати весь коментар
08.01.2022 19:37 Відповісти
де ще я можу поспілкуватись з кацапом ? і якщо ти помітив то я друкую мовою
показати весь коментар
08.01.2022 19:40 Відповісти
Спількуватись із кацапом-це спілкуватись із властним вбивцею.
показати весь коментар
08.01.2022 19:43 Відповісти
Кацапів треба вбивати, а не спілкуватись із ними. Як казали наші герої «перемовини із ворогами мусять тривати не довше автоматної черги».
показати весь коментар
08.01.2022 19:45 Відповісти
так чому ви всім НАТО збираєтесь на вимогу вбивці ? коли кацап знаходиться в дома він не вбивця коли приїде в Україну стане вбивцею .
показати весь коментар
08.01.2022 23:25 Відповісти
Так я не об этом) Есть прописные истины... Между собой мы можем чморить зебила как душа пожелает) Это наш баран и нам его пасти) А козломордых это не епет, Они должны молча наблюдать и с завистью сглатывать) А только суют пятак в наши дела, сразу получают в свое свинособачье рыло)
показати весь коментар
08.01.2022 19:46 Відповісти
а какое тамОДКБ, помойка совковых отбросов.
показати весь коментар
08.01.2022 18:59 Відповісти
Ну, как бы, Украина из тех же "совковых отбросов". По совковости была на первом месте до 2013 года. Да и сейчас, несмотря на "революцию гидности", в головах вашего населения совок преобладает.
показати весь коментар
08.01.2022 19:13 Відповісти
В пригороде Алматы уже несколько часов идет бой между силовиками и протестующими

Местные жители сообщают (http://t.me/readovkanews), что звучат сирены оповещения гражданской обороны, на окраине города на трассе на Бишкек уже несколько часов идет бой, слышна беспорядочная стрельба.

В тг-чатах Казахстана распространяется информация, что бой может быть связан с попыткой ухода мародеров, бесчинствовавших в Алматы, в сторону границы с Киргизией - https://t.me/charter97_org/58963 https://t.me/charter97_org/58963

показати весь коментар
08.01.2022 18:38 Відповісти
показати весь коментар
08.01.2022 18:38 Відповісти
Да сказки все это про зеков и титушек. Народ из аулов темный, бедный, решил прибарахлиться. Когда еще подвернется возможность.
показати весь коментар
08.01.2022 19:04 Відповісти
Go away Russian pig.
показати весь коментар
08.01.2022 19:29 Відповісти
Where in the States are you from?
показати весь коментар
08.01.2022 19:50 Відповісти
From Voronegh
показати весь коментар
08.01.2022 20:56 Відповісти
в Украине это не пройдет, контразведка Майдана мгновенно загасит провокации,
как это было в 2014-м
показати весь коментар
08.01.2022 19:11 Відповісти



@mix_voronezh

·
https://twitter.com/mix_voronezh/status/1479725507709181954 8h



Казахи никогда не простят русским своих убитых сыновей. Разбираться они не будут кто и сколько времени там живёт. Страшно будет из дома выйти. Натворила плешивая крыса делов.
показати весь коментар
08.01.2022 18:38 Відповісти
Сколько жертв уже? Скольких убили русские и в каких городах. Нужно дать широкой огласке эти факты. Может вы знаете?
показати весь коментар
08.01.2022 18:50 Відповісти
це не я писав,це в Твітері писав Казах,Казахи все подробно розкажуть потім скільки і кого вбили РоССійскі окупанти
показати весь коментар
08.01.2022 18:53 Відповісти
Це їм так не минеться. Ми, бандерівці, знищували кацапів аж до 1962 року. Зараз не 20 століття, рівень інфо зовсім не той, так що все всім стане відомо, і всім воздасться.
показати весь коментар
08.01.2022 21:01 Відповісти
Да все знают. Странно, что вы не знаете. Русские, ещё не прибыв в Казахстан, уже начали убивать мирных жителей, в основном детей и беременных женщин, а также насиловать всех подряд и мародёрствовать... Давайте же широкой огласке эти "факты", и по-быстрее...
показати весь коментар
08.01.2022 18:58 Відповісти
Якась херня трапилася Інет в казахстані вимкнули а мародери сами себе знімають на телефони і викладають в вимкнутий інет щоб всі бачили їх "геройство"
показати весь коментар
08.01.2022 19:31 Відповісти
Здохни, кацап.
показати весь коментар
08.01.2022 19:32 Відповісти
показати весь коментар
08.01.2022 18:59 Відповісти
Наш дуже маленький внесок це банити кацапських свиней на українських ресурсах.
показати весь коментар
08.01.2022 19:30 Відповісти
Протестующих на площади в Алматы расстреливали военные, говорившие по-русски и без Казахских полицейских знаков - «Сибирь.Реалии» и The Insider
На площади Республики в Алматы отряд солдат попал в засаду. Идет бой. https://t.me/kazfreee/380
показати весь коментар
08.01.2022 18:41 Відповісти
Что-то не работает ссылка.
показати весь коментар
08.01.2022 19:01 Відповісти
А у меня работает...
показати весь коментар
08.01.2022 19:16 Відповісти
Сходняк п*дарів назріває.
показати весь коментар
08.01.2022 18:41 Відповісти
Мжет они обвинят Украину в подготовке террористов, вот и повод для вторжения для свинособак и одкб?
показати весь коментар
08.01.2022 18:42 Відповісти
зароем тут всех
показати весь коментар
08.01.2022 18:44 Відповісти
Очень даже возможно
показати весь коментар
08.01.2022 19:14 Відповісти
показати весь коментар
08.01.2022 18:43 Відповісти
Надеюсь им головы отрезали
показати весь коментар
08.01.2022 18:44 Відповісти
Им бы языки отрезать и засунуть в задницы, тоже хорошо бы было.
показати весь коментар
08.01.2022 19:03 Відповісти
Чому так жорстоко? Вони просто заблукали...
показати весь коментар
08.01.2022 21:03 Відповісти
Туда и дорога им. К Шайтану.
показати весь коментар
08.01.2022 19:44 Відповісти
Який жах
показати весь коментар
08.01.2022 20:52 Відповісти
показати весь коментар
08.01.2022 18:44 Відповісти
Звучит "Танец Горного Короля" музыка Грига.
показати весь коментар
08.01.2022 18:54 Відповісти
показати весь коментар
08.01.2022 18:56 Відповісти
Лучше бы извесный марш Шопена...
показати весь коментар
08.01.2022 19:03 Відповісти
извесТный
показати весь коментар
08.01.2022 19:13 Відповісти
Траурный марш Шопена.
показати весь коментар
08.01.2022 21:21 Відповісти
Он самый.
показати весь коментар
08.01.2022 21:24 Відповісти
Судя по всему нет больше Казахстана...
показати весь коментар
08.01.2022 18:51 Відповісти
Или еще нет. Рождается прямо сейчас.
показати весь коментар
08.01.2022 19:07 Відповісти
Зашевелилась помойка.
показати весь коментар
08.01.2022 18:52 Відповісти
показати весь коментар
08.01.2022 18:59 Відповісти
Семья Назарбаевых владеет недвижимостью в шести странах стоимостью не менее $785 миллионов.

Женева, Канны, Нью-Йорк и не только:

https://k2rwgs-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/k2rwgs.c97.org/ru/news/2022/1/8/450377/
показати весь коментар
08.01.2022 19:30 Відповісти
Сборище бандюков и убийц под названием одкб. Надеюсь нато однажды размажет их по аасфальту.
показати весь коментар
08.01.2022 19:00 Відповісти
Ні. По тій причині, що нато це не мудрий сивий дядько з автоматом, а збіговисько різних країн, серед яких є і мудрі дядьки і ссикливі шлюхи і продажні ссикуни.
показати весь коментар
08.01.2022 21:08 Відповісти
Отожбо. Просто вибираю між двох зол найменше. В кінці кінців, зі сторони нато, я не бачив нахабноі інвазіі.
показати весь коментар
08.01.2022 21:46 Відповісти
Саммит будет супер, тупин будет присоединять в очередной раз, надеясь что его кровожадная русня не поджарит на вечном огне возле кремля. Казахи не рабссияне и в своем стремлении к независимости их борьба еще не закончилась.
показати весь коментар
08.01.2022 19:00 Відповісти
азербайджанцы, ахтунг!, по ходу сейчас вас армени из за угла поливать огнем начнут...
показати весь коментар
08.01.2022 19:00 Відповісти
Это ты откуда тут взялось)))
показати весь коментар
08.01.2022 19:25 Відповісти
Це лаптєногое чудовище. Посилайте його в ипєня.
показати весь коментар
08.01.2022 23:57 Відповісти
нe казакстан скликає а влада!
показати весь коментар
08.01.2022 19:07 Відповісти
нарід Какзахстану напав на ОДКБ ! КАРАВУЛ !!!! фулюгани зрєнія лішают !!!
показати весь коментар
08.01.2022 19:14 Відповісти
"необходимо" "решить" какая часть "независимой" республики станет "независимой" от Казахстана.
Казахстан всё...
Украина, Европа, США уберут ногу с яиц России или добьют орка?
показати весь коментар
08.01.2022 19:16 Відповісти
Думаю, народ сметет олигархов и коррупционеров. Власть ,которая повышает цены должна пасть.
показати весь коментар
08.01.2022 19:19 Відповісти
Скажи это своему бульбофюреру)
показати весь коментар
08.01.2022 19:27 Відповісти
Іди геть, гебняве лайно.
показати весь коментар
08.01.2022 19:33 Відповісти
Президент? Это уже губернатор Кызыл-Ордынской области Восточного военного округа рф. Поздно пить Борджоми(((
показати весь коментар
08.01.2022 19:25 Відповісти
Будут оправдывать ввод войск и расстрел людей.
показати весь коментар
08.01.2022 19:25 Відповісти
При окупації московськими бандитами комуно-фашистами території Казахстану та проведеними ними: кривавих репресій, геноциду ... штучного голодору (1930г - 32г) було знищено 1 млн 750т казахів (40% аула). У 1930-31г рятуючи своє життя емігрували 1 млн 70т осіб. Загалом у 1931р - 33г від голоду загинуло 2,1 млн казахів із 6,2 млн жителів республіки («Великий джут»)
Схоже що таке криваве минуле в історії Казахської держави і казахського народу трагично повертається у зв'язку з нової окупацією її, вже кривавими кремлівськими фашистами )(уйла.
показати весь коментар
08.01.2022 19:33 Відповісти
Така ж трагічна історія, як і у нас
показати весь коментар
08.01.2022 21:10 Відповісти
Увы будет так: по поручению Путина, Токаев созывает саммит ОДКБ, на котором будет принято решение, что войска ОДКБ (= России) останутся в Казахстане на постоянной основе, то есть будет закреплена оккупация этой страны.
показати весь коментар
08.01.2022 20:26 Відповісти
Общество Диктаторов Колективно Бздящих
показати весь коментар
08.01.2022 20:46 Відповісти
так хто напав на Казахстан?
показати весь коментар
08.01.2022 20:53 Відповісти
Як хто, казахи. Так як і ми самі на себе, по логіці накуреного коня лаврова
показати весь коментар
08.01.2022 21:11 Відповісти
Тюлька выживает сбиваясь в стаю.Вот так и мелкие страны типа армении,беларусии,туркмении и прочии немощи жмутся к рашке.
показати весь коментар
08.01.2022 21:03 Відповісти
Удачі казахам - не дати втекти цьому покидьку до Ростову…
показати весь коментар
08.01.2022 21:10 Відповісти
Млять, вот при чём тут ОДКБ? На них кто-то нападает? Какого они лезут в дела суверенного государства?
показати весь коментар
08.01.2022 21:37 Відповісти
 
 