Казахстан скликає саміт ОДКБ

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв запропонував президенту РФ Володимиру Путіну, диктатору Білорусі Олександру Лукашенку та прем’єру Вірменії Ніколу Пашиняну найближчим часом провести саміт Організації договору про колективну безпеку.

Про це інформують сайти президента Казахстану та Кремля, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Касим-Жомарт Токаєв поінформував Володимира Путіна про те, що ситуація у країні стабілізується. Але осередки терористичних атак зберігаються. Тому боротьба з тероризмом буде продовжена з усією рішучістю. Глава нашої держави запропонував провести найближчим часом саміт ОДКБ у онлайн-форматі. Терміни зустрічі будуть узгоджені дипломатичними каналами", – ідеться в повідомленні сайту Токаєва.

"Нікол Пашинян повідомив, що вірменська сторона як чинний голова ОДКБ опікуватиметься організацією цього заходу", – інформує сайт президента Росії.

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Організація договору про колективну безпеку є військово-політичним обʼєднанням, до якого входять Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Росія і Таджикистан. Голос Росії в цій організації зазвичай є вирішальним.