Казахстан скликає саміт ОДКБ
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв запропонував президенту РФ Володимиру Путіну, диктатору Білорусі Олександру Лукашенку та прем’єру Вірменії Ніколу Пашиняну найближчим часом провести саміт Організації договору про колективну безпеку.
Про це інформують сайти президента Казахстану та Кремля, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Касим-Жомарт Токаєв поінформував Володимира Путіна про те, що ситуація у країні стабілізується. Але осередки терористичних атак зберігаються. Тому боротьба з тероризмом буде продовжена з усією рішучістю. Глава нашої держави запропонував провести найближчим часом саміт ОДКБ у онлайн-форматі. Терміни зустрічі будуть узгоджені дипломатичними каналами", – ідеться в повідомленні сайту Токаєва.
"Нікол Пашинян повідомив, що вірменська сторона як чинний голова ОДКБ опікуватиметься організацією цього заходу", – інформує сайт президента Росії.
Організація договору про колективну безпеку є військово-політичним обʼєднанням, до якого входять Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Росія і Таджикистан. Голос Росії в цій організації зазвичай є вирішальним.
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мудак Токаев, попроси Путю разбомбить казахские города.....
станешь вторым кадыркой-пиХватинцем
Местные жители сообщают (http://t.me/readovkanews), что звучат сирены оповещения гражданской обороны, на окраине города на трассе на Бишкек уже несколько часов идет бой, слышна беспорядочная стрельба.
В тг-чатах Казахстана распространяется информация, что бой может быть связан с попыткой ухода мародеров, бесчинствовавших в Алматы, в сторону границы с Киргизией - https://t.me/charter97_org/58963 https://t.me/charter97_org/58963
как это было в 2014-м
@mix_voronezh
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https://twitter.com/mix_voronezh/status/1479725507709181954 8h
Казахи никогда не простят русским своих убитых сыновей. Разбираться они не будут кто и сколько времени там живёт. Страшно будет из дома выйти. Натворила плешивая крыса делов.
На площади Республики в Алматы отряд солдат попал в засаду. Идет бой. https://t.me/kazfreee/380
Женева, Канны, Нью-Йорк и не только:
https://k2rwgs-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/k2rwgs.c97.org/ru/news/2022/1/8/450377/
Казахстан всё...
Украина, Европа, США уберут ногу с яиц России или добьют орка?
Схоже що таке криваве минуле в історії Казахської держави і казахського народу трагично повертається у зв'язку з нової окупацією її, вже кривавими кремлівськими фашистами )(уйла.