Росія надішле до Казахстану понад 20 літаків з десантниками й технікою

Російські військові літаки Іл-76 виконають понад 20 рейсів для перекидання техніки і десантників з Іваново в Казахстан.

Про це повідомили у міністерстві оборони Росії, інформує Цензор.НЕТ.

"Літаками військово-транспортної авіації планується виконати понад 20 літако-рейсів. По прибутті військовослужбовці російського миротворчого контингенту розпочнуть виконання завдань", - повідомили в міністерстві.

Як наголошується в повідомленні, перекидання здійснюється з аеродрому "Північний". Згідно з відео, наданим міністерством, у Казахстан перекидаються також нові бронетранспортери БТР-МД "Ракушка".

Раніше повідомлялося що підрозділи Іванівської дивізії ПДВ увійдуть до складу "миротворчого" контингенту ОДКБ у Казахстані.

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Створене міноборони Росії повітряне угруповання з понад 70 літаків Іл-76 і п'яти Ан-124, як уточнюється, цілодобово перекидає підрозділи російського контингенту "миротворчих" сил ОДКБ в Казахстан.

"Відповідно до рішення Ради колективної безпеки ОДКБ, ухваленого 6 січня 2022 р., в Республіку Казахстан на обмежений за часом період для стабілізації і нормалізації ситуації спрямовані колективні миротворчі сили Організації Договору про колективну безпеку. До їхнього складу увійшли підрозділи Збройних сил Російської Федерації, Республіки Білорусь, Республіки Вірменія, Республіки Таджикистан і Киргизької Республіки", - пояснили у російському військовому відомстві.

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