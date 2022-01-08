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Росія надішле до Казахстану понад 20 літаків з десантниками й технікою

Росія надішле до Казахстану понад 20 літаків з десантниками й технікою

Російські військові літаки Іл-76 виконають понад 20 рейсів для перекидання техніки і десантників з Іваново в Казахстан.

Про це повідомили у міністерстві оборони Росії, інформує Цензор.НЕТ.

"Літаками військово-транспортної авіації планується виконати понад 20 літако-рейсів. По прибутті військовослужбовці російського миротворчого контингенту розпочнуть виконання завдань", - повідомили в міністерстві.

Як наголошується в повідомленні, перекидання здійснюється з аеродрому "Північний". Згідно з відео, наданим міністерством, у Казахстан перекидаються також нові бронетранспортери БТР-МД "Ракушка".

Раніше повідомлялося що підрозділи Іванівської дивізії ПДВ увійдуть до складу "миротворчого" контингенту ОДКБ у Казахстані.

Читайте: Казахстан скликає саміт ОДКБ

Створене міноборони Росії повітряне угруповання з понад 70 літаків Іл-76 і п'яти Ан-124, як уточнюється, цілодобово перекидає підрозділи російського контингенту "миротворчих" сил ОДКБ в Казахстан.

"Відповідно до рішення Ради колективної безпеки ОДКБ, ухваленого 6 січня 2022 р., в Республіку Казахстан на обмежений за часом період для стабілізації і нормалізації ситуації спрямовані колективні миротворчі сили Організації Договору про колективну безпеку. До їхнього складу увійшли підрозділи Збройних сил Російської Федерації, Республіки Білорусь, Республіки Вірменія, Республіки Таджикистан і Киргизької Республіки", - пояснили у російському військовому відомстві.

Також читайте: Німеччина зупинила експорт зброї до Казахстану через наказ Токаєва стріляти "на ураження", - DPA

Автор: 

Казахстан (873) ОДКБ (102) росія (65129) Міноборони рф (704)


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Топ коментарі
+40
Твари! Жаль, что некому казахам помочь.
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08.01.2022 18:42
+39
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08.01.2022 18:42
+33
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08.01.2022 18:43
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краще проносного чи снодійного підсипати .
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08.01.2022 19:29 Відповісти
Щурячої отрути.Нехай дохнуть
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08.01.2022 19:46 Відповісти
Я не понял....а шо Казахстану удобрение нужны больше чем Украине? Россия упорно не хочет везти нам бесплатное удобрение.Придется опять в Китае покупать.
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08.01.2022 19:23 Відповісти
Белорусский район Брянской области уже есть,
теперь добавится Казахский район Челябинской области.
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08.01.2022 19:30 Відповісти
У меня шок , это 21-й век , . С попустительства всех ,идет захват независимого государства . Где это ******** ООН , . Судя по всему Украина следующая Но с такими аппетитами и немцы дождутся референдума по отделению ГДР , но зато газ дешевый
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08.01.2022 19:32 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=leAkloJAX3M СгорелСамолетТу-204. Рейсом из Новосибирска. Самолет российской авиакомпании «Авиастар-ТУ».
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08.01.2022 19:35 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=KO9caLJNMIg На борту находились 26 т авиационного топлива!
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08.01.2022 19:48 Відповісти
Одна заправка ИЛ 76 - 72 тонны, А321 - 32 тонны, так что ни о чем.
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08.01.2022 20:15 Відповісти
Как это ни о чем? Хотя бы на 1 комплект меньше импортного оборудования, недоступного жеппоруким сейчас из-за санкций, минус летающая единица, минус 26тонн - все по зернышку складывается... Ну, и некий груз, картошку аэропланами не возят... (или возят, говорят, она нарасие по космическим ценам)...
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08.01.2022 20:31 Відповісти
Оно ж вроде в новосибирск собиралось, это где-то на севере нарасии, там, говорят, вообще голод....
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08.01.2022 22:01 Відповісти
Да и Цензор , это не военные , бандиты . Давайте уже вещи называть своими именами , и главный террорист это *****
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08.01.2022 19:39 Відповісти
Хоч би один "Стінгер" і показово підсмалити один літак...
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08.01.2022 19:53 Відповісти
Казахи "напали" на Казахстан: российские "миротворцы" решили овободить казахстан от казахов
.
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08.01.2022 19:53 Відповісти
Вот эти самые «рашистские миротворцы» уже никогда из Казахстана не уйдут. Попали вы казахи с вашими елбасами как куры в ощип, будете теперь казахской губернией рашистской империи….
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08.01.2022 19:59 Відповісти
это кацапы открыли ящик Пандоры.
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08.01.2022 20:28 Відповісти
убегут миротворцы. Казахам Волю и Свободу.
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08.01.2022 21:41 Відповісти
Твои слова да Богу в уши!!! Очень бы хотелось…
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08.01.2022 21:43 Відповісти
В обсчем путинввел и все сразу закончилось
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08.01.2022 20:05 Відповісти
Только начинается...
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08.01.2022 20:09 Відповісти
Если военный россиян застрелят хоть одного казаха- Токаеву это уже никогда не простят. И положит начало процесса окончательного разрыва между Казахстаном и РФ.
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08.01.2022 20:31 Відповісти
Потому он аэродром и приберег, думаю "элиты" там сейчас делят наследие, потому такой бардак.
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08.01.2022 20:42 Відповісти
Вже застрелили і не одного.
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08.01.2022 21:32 Відповісти
Вже застрілили і багато.
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08.01.2022 21:34 Відповісти
Раздражает слово " миротворцы " в роли которых выступают посылаемых в Казахстан десантников, военный спецназ именно тех в задачи которых и по их подготовке входит именно жестоко и беспощадно разрушать и подавлять.
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08.01.2022 21:41 Відповісти
Высыпать в кастрюлю с супом огромную дозу крысиного яда и накормить кацапов.
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08.01.2022 21:43 Відповісти
фашисткие каратели летят убивать безоружных людей.
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08.01.2022 21:59 Відповісти
Просто приємно

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08.01.2022 23:36 Відповісти
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08.01.2022 23:37 Відповісти
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08.01.2022 23:39 Відповісти
Киргизы, похороните всех цапов-оккупантов у канавы!
Это ваша страна! Вы там хозяева, а не цапы-ордынцы!
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09.01.2022 00:12 Відповісти
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