Висадка російських та білоруських військовиків у Казахстані. ВIДЕО

Опубліковано кадри, як у Казахстані розвантажують літаки з військовиками та військовою технікою з Росії та Білорусі.

Літаки прибувають на військовий аеродром у Жетигені, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Телеграм-канал WarLife тим часом повідомляє, що в аеропорту Алмати 8 січня одночасно перебували 15 російських військово-транспортних літаків Іл-7.