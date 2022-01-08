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Висадка російських та білоруських військовиків у Казахстані. ВIДЕО

Опубліковано кадри, як у Казахстані розвантажують літаки з військовиками та військовою технікою з Росії та Білорусі.

Літаки прибувають на військовий аеродром у Жетигені, повідомляє Цензор.НЕТ.

Читайте: Росія надішле до Казахстану понад 20 літаків з десантниками й технікою

Телеграм-канал WarLife тим часом повідомляє, що в аеропорту Алмати 8 січня одночасно перебували 15 російських військово-транспортних літаків Іл-7.

Висадка російських та білоруських військовиків у Казахстані 01

Автор: 

Білорусь (7931) Казахстан (873) ОДКБ (102) росія (65191)


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Топ коментарі
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08.01.2022 22:12
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08.01.2022 22:02
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08.01.2022 22:12
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Вперед ногами иди, ванья... А ШО ДЕЛАТЬ...ХЕХ...
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08.01.2022 23:12 Відповісти
похоже кацапьі жестко там площадку расчищают - https://t.me/kazfreee/397 https://t.me/kazfreee/397

"Ситуация в Казахстане серьезная, бывший президент умер

По неподтвержденным данным, экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, бывший глава Совета безопасности, скончался из-за плохого состояния здоровья.
Вслед за этим закрылся ЦКЗ «Казахстан»."

https://t.me/shopirlar/23769
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08.01.2022 23:11 Відповісти
До этого ему перезвонил Лукашенко и с ним беседовал . СМИ
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08.01.2022 23:21 Відповісти
https://www.facebook.com/yuriy.syrotyuk?__cft__[0]=AZX2d-jV1gULsDz2DoN55cZwC0CzZqNYFXkdjSwuoU1CX5qoov7XpVx7vVnaY-I40MRvF-zJzkbK_UVxtkEBCwPwViAXQd7GODkogw6UeUBNAtAJPiEujrs3qKQfWgOTyhc&__tn__=-UC%2CP-R Yuriy Syrotyuk

https://www.facebook.com/korchynskyi 9 ч. ·



Тривожний дзвіночок

Жорстка так звана «профілактична робота» представників СБУ проти казахів, що знайшли політичний притулок в Україні, з невмотивованим застосуванням сили та погрозами видати Казахстану, - очевидно є кроком неприйнятним та явно ідіотським.

Так не мала б поступати країна, в якій була Революція Гідності.

Навпаки, Україна мала б якнайактивніше допомагати рухам, організаціям, громадянам, які змагаються за ліквідацію наслідків російської окупації чи то в колишніх постсовєцьких країнах чи серед народів і досі окупованих Росією.

Цікаво, а скільки профілактичних бесід з вибитими зубами російських агентів здійснено за Баканова?

Отож…

А після не менш ідіотської заяви МЗС картина виглядає вже загрозливою…
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08.01.2022 23:18 Відповісти
Несмотря на реверансы перед хутиным, по сути Казахстан в процессе строительства государственности ведет неплохой процесс. В том числе:
1. Казахстан имеет один государственный язык - казахский
2. Проводит переход казахского языка на латиницу, что положительно для Казахстана
3. На севере, на месте русскоязычного Целинограда построена казахоязычная столица.

За помощь против агрессивных протестующих московия потребовала серьезные уступки. В том числе второй гос. язык, автономию для рюскоязычных, постоянную военную базу московитов в Казахстане.

Не знаю как они договорились. Но если на условиях московитов, то получается, что поотестанты наверно хотели как лучше, но получилось хуже (очень плохо).
Виновата ли власть или протестующие это отдельный вопрос. Но главное - очень плохой результат.
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08.01.2022 23:34 Відповісти
Точно, як і в Білорусі.
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09.01.2022 15:24 Відповісти
Переброска кацапских войск в Казахстан продолжается. Масштабы операции огромные, трафик забит, в воздухе одновременно несколько самолетов. Это говорит о том, что Токаев врет о краткосрочной миссии ОДКБ, русня основательно и надолго входит в Казахстан.. Это оккупация.
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08.01.2022 23:39 Відповісти
Клан Назарбаева проиграл. Елбасы готовит тапочки на Лондон,где его основные миллиарды !
Уран ,золото , медь , платина , нефть и газ основная причина бунта -переворота -мятежа .Войны за ресурсы и торговые пути.
4 тысячи выловлено,а 6 000 по казахски не разговаривают .
Вот к чему приводит толерантность заботы о проигравших с открытыми границами в стране..Выяснится , что там и талибы от сороса , и пакистанцы от сэма, и бородачи от турок !
Казахстан: Первое место в мире по добыче урана (40,8% мировой добычи).
2. место по асбесту.3. место по хрому .4. место по титану ,8. место по углю.10. место по золоту.12. место по нефти .
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08.01.2022 23:57 Відповісти
https://24tv.ua/hle-mochit-budem-snayper-rosiyi-yakiy-novini-rosiyi-i-***************** "Х*ле, мочить будем": снайпер з Росії, який воював на Донбасі, їде "миротворцем" у Казахстан
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09.01.2022 00:35 Відповісти
Намочите себе штаны. ****.
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09.01.2022 10:56 Відповісти




Вот такое сообщение пришло : "Я из Казахстана. Мой родственник служит в полиции.
Он мне сказал, что в протестующих стреляют русские наёмники, азиатской внешности, говорит, тувинцы, переодетые в форму казахской полиции..."😠
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09.01.2022 00:41 Відповісти
путлеру нужен байканур , и уран,а усатый ну тоже хочет долю
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09.01.2022 01:00 Відповісти
СНГ -- тепер черга України. Тут ще й віру московську хочуть повернути, а не тільки мову, вже Лука повідомив.
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09.01.2022 15:30 Відповісти
Світ піджав хвости і проявляє стурбованість.Скільки ще?
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09.01.2022 02:54 Відповісти

Эх, раз, да ещё раз. Да ещё много-много раз...
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09.01.2022 07:12 Відповісти
Что ни стингеров ни джавелинов у казахов нет? Жаль.
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09.01.2022 08:32 Відповісти
Умоются кровью и литвины( белорусы) и эти,наследники орды. Солидарен с казахами давите уродов везде,где достанете. Чем больше отправите на родину тем лучше. Стыдно белорусам в этом участвовать. Вы приобрели врага в лице казахского народа. А украинский лилер,как и "мировое сообщество" трусливо не называет вещи своими именами. Назовите! Пусть это сейчас будет во вред но в перспективе феодальное клановое общество казахского народа отплатит Вам и нам сторицей. НАДО ГРОМКО сказать свое ФУ казахской власти и в ООН призвать рашу,Белорусь,.... к ответу за окупацию!
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09.01.2022 09:12 Відповісти
Білоруси "приобрели врага" і в лиці Заходу, і на жаль, в лиці України.
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09.01.2022 15:36 Відповісти
Бо закрили небо, і з Білорусі купували тільки російський продукт, а від білоруського експорту відмовились. Це підло так поводитися з сусіднім дружнім народом, який цього не простить. І тепер доведеться з ними воювати.
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09.01.2022 15:40 Відповісти
Ил-76 самый проклятый самолёт на Земле. Самый уродливый:
здоровеннй петушиный хвост и кургузый бородавчатый фюзеляж
с колёсами под ним, как лапы гермафродита с московитского герба.
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09.01.2022 11:00 Відповісти
Ссученые братья по крови. Цель миротворчества - расстрел людей. совковые фашисты замазанные кровью. Как же всё быстро и правильно сделали прибалты. Грёбанные кравчук и кучма.
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09.01.2022 15:46 Відповісти
30 лет саботажа.
Гавел - мудрый дядька.
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09.01.2022 17:42 Відповісти
хочется искренне от всей души пожелать каждому вновь прибывшему кацапскому и бульбашескому оккупанту бесславно подохнуть на казахской земле... хоть волки степные сыты будут...
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10.01.2022 08:53 Відповісти
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