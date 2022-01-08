Висадка російських та білоруських військовиків у Казахстані. ВIДЕО
Опубліковано кадри, як у Казахстані розвантажують літаки з військовиками та військовою технікою з Росії та Білорусі.
Літаки прибувають на військовий аеродром у Жетигені, повідомляє Цензор.НЕТ.
Телеграм-канал WarLife тим часом повідомляє, що в аеропорту Алмати 8 січня одночасно перебували 15 російських військово-транспортних літаків Іл-7.
Топ коментарі
+50 Перехватчик
показати весь коментар08.01.2022 22:12
+42 olele
показати весь коментар08.01.2022 22:02
+34 Перехватчик
показати весь коментар08.01.2022 22:12
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"Ситуация в Казахстане серьезная, бывший президент умер
По неподтвержденным данным, экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, бывший глава Совета безопасности, скончался из-за плохого состояния здоровья.
Вслед за этим закрылся ЦКЗ «Казахстан»."
https://t.me/shopirlar/23769
https://www.facebook.com/korchynskyi 9 ч. ·
Тривожний дзвіночок
Жорстка так звана «профілактична робота» представників СБУ проти казахів, що знайшли політичний притулок в Україні, з невмотивованим застосуванням сили та погрозами видати Казахстану, - очевидно є кроком неприйнятним та явно ідіотським.
Так не мала б поступати країна, в якій була Революція Гідності.
Навпаки, Україна мала б якнайактивніше допомагати рухам, організаціям, громадянам, які змагаються за ліквідацію наслідків російської окупації чи то в колишніх постсовєцьких країнах чи серед народів і досі окупованих Росією.
Цікаво, а скільки профілактичних бесід з вибитими зубами російських агентів здійснено за Баканова?
Отож…
А після не менш ідіотської заяви МЗС картина виглядає вже загрозливою…
1. Казахстан имеет один государственный язык - казахский
2. Проводит переход казахского языка на латиницу, что положительно для Казахстана
3. На севере, на месте русскоязычного Целинограда построена казахоязычная столица.
За помощь против агрессивных протестующих московия потребовала серьезные уступки. В том числе второй гос. язык, автономию для рюскоязычных, постоянную военную базу московитов в Казахстане.
Не знаю как они договорились. Но если на условиях московитов, то получается, что поотестанты наверно хотели как лучше, но получилось хуже (очень плохо).
Виновата ли власть или протестующие это отдельный вопрос. Но главное - очень плохой результат.
Уран ,золото , медь , платина , нефть и газ основная причина бунта -переворота -мятежа .Войны за ресурсы и торговые пути.
4 тысячи выловлено,а 6 000 по казахски не разговаривают .
Вот к чему приводит толерантность заботы о проигравших с открытыми границами в стране..Выяснится , что там и талибы от сороса , и пакистанцы от сэма, и бородачи от турок !
Казахстан: Первое место в мире по добыче урана (40,8% мировой добычи).
2. место по асбесту.3. место по хрому .4. место по титану ,8. место по углю.10. место по золоту.12. место по нефти .
Вот такое сообщение пришло : "Я из Казахстана. Мой родственник служит в полиции.
Он мне сказал, что в протестующих стреляют русские наёмники, азиатской внешности, говорит, тувинцы, переодетые в форму казахской полиции..."😠
Эх, раз, да ещё раз. Да ещё много-много раз...
здоровеннй петушиный хвост и кургузый бородавчатый фюзеляж
с колёсами под ним, как лапы гермафродита с московитского герба.
Гавел - мудрый дядька.