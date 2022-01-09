Євросоюз запропонував Казахстану допомогу у врегулюванні кризи

ЄС готовий допомогти Казахстану у врегулюванні кризи та закликає ОДКБ поважати суверенітет цієї країни.

Про це заявив глава зовнішньополітичної служби Євросоюзу Жозеп Боррел, повдіомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Боррель наголосив, що Євросоюз стурбований насильством, що спалахнуло після мирних протестів у Казахстані.

"Ми готові надати допомогу у пошуку мирного вирішення кризи", - йдеться у його заяві.

"Військова підтримка ззовні має здійснюватися з повагою до суверенітету та незалежності Казахстану та фундаментальних прав його громадян", - додає глава зовнішньополітичної служби ЄС.

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Він також закликав країни, які у рамках ОДКБ відправили до Казахстану свій військовий контингент, поважати суверенітет цієї країни.