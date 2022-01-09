Євросоюз запропонував Казахстану допомогу у врегулюванні кризи
ЄС готовий допомогти Казахстану у врегулюванні кризи та закликає ОДКБ поважати суверенітет цієї країни.
Про це заявив глава зовнішньополітичної служби Євросоюзу Жозеп Боррел, повдіомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Боррель наголосив, що Євросоюз стурбований насильством, що спалахнуло після мирних протестів у Казахстані.
"Ми готові надати допомогу у пошуку мирного вирішення кризи", - йдеться у його заяві.
"Військова підтримка ззовні має здійснюватися з повагою до суверенітету та незалежності Казахстану та фундаментальних прав його громадян", - додає глава зовнішньополітичної служби ЄС.
Він також закликав країни, які у рамках ОДКБ відправили до Казахстану свій військовий контингент, поважати суверенітет цієї країни.
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Дякую, мені вже Вовчик допоміг.
-вам помочь?
-ну не надо,так не надо
Вони як діти малі - лише без підгусників та з великими зарплатами.
В десятку.
Если в ЕС все инфантильные наивные дебилы и один ты умный,
трезвомыслящий и взрослый, что ж ты делаешь среди них в ЕС?
А я так розраховував саме на тебе
Гаразд, піду спати тоді, а то раптом завтра велика війна, а я втомлений.
Санкциями.
Требованием реформ и деньгами на них.
Открытием своих рынков.
Мало?
Щоб заблокувати підписання угоди про Асоціацію з ЄС, Нідерланди прийняли закон про місцевий референдум і провели його, тим самим заблокували на рік вступу в дію Угоди про Асоціацію України і ЄС. Референдум згідно того закону проводився один єдиний раз тільки щодо України, а потім викинули той закон на смітник. У 2019 році Німеччина нав'язала формулу штайнмайєра, якої не було в документах Мінських угод і до цих пір тисне на українську владу, щоб положення її внесли у Конституцію України. А які підлості творять Україні Угорщина та Австрія пошукайте в інтернеті, про це багато написано.
Україна в односторонньому порядку ще у 2005 році запровадила безвізовий режим для країн ЄС без ніяких вимог, а Україна ЄС виставляв мало не щодня нові і нові вимоги, тільки завдяки настирливості Порошенка нарешті ми отримали той нещасний безвіз. Україна відкрила свій ринок для товарів з ЄС, а Європа до цих пір виставляє квоти на імпорт українських товарів. Санкції проти РФ Європа ввела під тиском США і Великобританії. Якби не ці країни, США і Великобританія, та не українське громадянське суспільство то фріци і жабоїди вже давно здали б Україну путіну.
На яку саме допомогу Ви чекаєте? Можете пояснити?
Смокчи її собі мовчки, не відсвічуй
Так і з людьми.
Кто был в ЕС хоть раз - такой бред не несёт.
Но хоть гугл транслейт освоило - это плюс.
Тезис ясен, швабра?
Кроме того, у казахов не было протестов, нет опыта самоорганизации... Ведь провокаторы были на всех украинских майданах, но все мы с ними справлялись. Никто ничего не грабил. Горело кое-что. И сгорело. Но это во время восстания. И никто ничего не грабил.
А если продолжат борьбу до конца - победят обязательно.
"Не заем какую яму копаем себе, единожды соврав".
Победит ли Запад? Да, сомнений нет. Но Х*уйло и его подельники - кровавые преступники, и отступать им некуда, позади только виселица. Поэтому, начав проигрывать, они применят тактическое ядерное оружие. Сначала тактическое...
Поэтому Запад не станет побеждать. Будет война на измор, с расчётом того, что трупы, которые поедут в Россию, взорвут её изнутри. Да и хер бы с ними...
Но потери Украины трудно даже себе представить...
Надежда только на то, что при этом мировая экономика достигнет такого дна, что, например, Китай, ширпотреб которого в такой ситуации окажется ненужен, придёт на грань собственной катастрофы. И тогда китайцы сыграют против России. Просто присоединятся к санкциям. Да, в Рашке начнётся хаос, войну продолжать возможности не будет. Однако разрушенная инфраструктура и
Если безумный (уже сейчас) Кремль пойдёт на Украину с открытой агрессией, то это может закончится концом цивилизации.