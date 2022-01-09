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Євросоюз запропонував Казахстану допомогу у врегулюванні кризи

Євросоюз запропонував Казахстану допомогу у врегулюванні кризи

ЄС готовий допомогти Казахстану у врегулюванні кризи та закликає ОДКБ поважати суверенітет цієї країни.

Про це заявив глава зовнішньополітичної служби Євросоюзу Жозеп Боррел, повдіомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Боррель наголосив, що Євросоюз стурбований насильством, що спалахнуло після мирних протестів у Казахстані.

"Ми готові надати допомогу у пошуку мирного вирішення кризи", - йдеться у його заяві.

"Військова підтримка ззовні має здійснюватися з повагою до суверенітету та незалежності Казахстану та фундаментальних прав його громадян", - додає глава зовнішньополітичної служби ЄС.

Дивіться: Висадка російських та білоруських військовиків у Казахстані. ВIДЕО

Він також закликав країни, які у рамках ОДКБ відправили до Казахстану свій військовий контингент, поважати суверенітет цієї країни.

Автор: 

Казахстан (873) Євросоюз (13399) Боррель Жозеп (1074)


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Топ коментарі
+30
Це - не криза, це - окупація.
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09.01.2022 02:00
+27
Есть универсальная уже готовая формула, ее вывел некто штайнмайер. На все случаи подобного рода. Действует исключительно в интересах *****.
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09.01.2022 01:58
+20
Тільки не смійтеся зараз друзі, і не потрібно обзивати Жозеп Боррела ідіотом - ми повинні розуміти, що бюрократи ЄС живуть на іншій планеті.

Вони як діти малі - лише без підгусників та з великими зарплатами.
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09.01.2022 02:03
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Токаєв:
Дякую, мені вже Вовчик допоміг.
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09.01.2022 01:55 Відповісти
Есть универсальная уже готовая формула, ее вывел некто штайнмайер. На все случаи подобного рода. Действует исключительно в интересах *****.
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09.01.2022 01:58 Відповісти
Це - не криза, це - окупація.
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09.01.2022 02:00 Відповісти
Выразили озабоченость.
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09.01.2022 02:01 Відповісти
та не...какая озабоченность? простая вежливость..
-вам помочь?
-ну не надо,так не надо
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09.01.2022 10:24 Відповісти
Тільки не смійтеся зараз друзі, і не потрібно обзивати Жозеп Боррела ідіотом - ми повинні розуміти, що бюрократи ЄС живуть на іншій планеті.

Вони як діти малі - лише без підгусників та з великими зарплатами.
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09.01.2022 02:03 Відповісти
Подписываюсь под каждым словом. Общаюсь с ними и каждый раз удивляюсь, какие они наивные и в прямом смысле "як малі діти".
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09.01.2022 02:07 Відповісти
Дети мы. А они как раз всё понимают и действуют в своих интересах.
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09.01.2022 02:17 Відповісти
+1

В десятку.
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09.01.2022 02:53 Відповісти
Програш в 2 світовій війні і життя практично в окупації до 90-х, це їхні інтереси?
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09.01.2022 07:06 Відповісти
ну,значит это неизбежно...нужно взрослеть.иначе так и будут разговаривать как с малым дитём
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09.01.2022 10:26 Відповісти
Омг, с кем ты там общаться можешь - с инспекторами по делам иностранцев в Польше, чтоб тебе карту побыту оформили или визовым центром в Украине? Общается он - держите меня семеро.

Если в ЕС все инфантильные наивные дебилы и один ты умный,
трезвомыслящий и взрослый, что ж ты делаешь среди них в ЕС?
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09.01.2022 02:53 Відповісти
Ты троляка не воспитанная. Ты никто и зовут тебя никак. Был бы человеком я бы тебе ответил нормально на твой высер. Из 4-ёх лет жизни в Польше 3,5года я сам себе начальник. И контакты у меня с разными слоями населения и за свои слова я всегда отвечаю и знаю что говорю. А ты галимый роботяга решил тут выпендрица. Бутцай ногу об дорогу дятел.
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09.01.2022 11:51 Відповісти
"не воспитанная", "роботяга", "галимый", "выпендрица", "бутцай" - по терминологии и грамотности ясно всё. Плитку клади иди, "начальник" - стройка ждать не будет.
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09.01.2022 13:29 Відповісти
Лучше быть, чем казаться. Мне нет смысла тебе понравится, главное знаю кто я есть в этой жизни. А в твоих влажных мечтах пусть я буду тем кем ты меня для себя представляешь. Может твоя убогость будет вскормлена твоими фантазиями и сон будет крепок как никогда.
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09.01.2022 14:31 Відповісти
Я тепер розумію твоє і таких як ти завдання на Цензор. Ви звичайні курви на платні чи то в подоляка чи кацапів але ваша роль зрозуміла чітко. Ніхто за вас не буде воювати, поки ви самі не почнете влаштовувати і захищати свою державу. О
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09.01.2022 02:29 Відповісти
Допомога є і буде але ваші боси повинні піти з влади.
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09.01.2022 02:30 Відповісти
ну як же так? - ти не будеш за мене воювати і мені доведеться йти самому?

А я так розраховував саме на тебе

Гаразд, піду спати тоді, а то раптом завтра велика війна, а я втомлений.
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09.01.2022 02:36 Відповісти
Это они только прикидываются такими. В Казахстане им ничего не светит, возможности влияния на ситуацию у них нет, да и пофиг им этот Казахстан, а вот терять есть чего - десятки миллиардов инвестиций в местный топливно-энергетический сектор, потому и вежливые такие, дурачками прикидываются, типа мы поверили в террористов.
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09.01.2022 13:28 Відповісти
Ох и тормоза вы господа толирасты-озобоченцы😬.
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09.01.2022 02:03 Відповісти
ЄС вже "допоміг" Україні й Грузії, а Молдові вже 30 років "допомагає".
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09.01.2022 02:26 Відповісти
Європа робить все, що може для нас. Здивовані? На яку саме допомогу Ви чекаєте?
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09.01.2022 02:38 Відповісти
А що саме робить? Конкретизуйте, будьте так ласкаві.
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09.01.2022 02:47 Відповісти
Деньгами.
Санкциями.
Требованием реформ и деньгами на них.
Открытием своих рынков.
Мало?
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09.01.2022 02:56 Відповісти
Мова йшла про російську агресію проти цих країн. Меркель у 2008 році, заблокувавши надання Україні та Грузії ПДЧ в НАТО, допомогла путіну розв'язати агресію проти наших країн. Союзниця фашистської росії, Німеччина відкрила другий фронт, економічний, проти України давши дозвіл на будівництво ПП-2. Німеччина, продаючи режимам, які беруть участь в регіональних конфліктах і звинувачуються в порушенні прав людини, - Алжир, Єгипет, Об'єднані Арабські Емірати, Катар та Індонезія, відмовилась продавати зброю Україні та заблокувала продаж зброї Україні через структури НАТО, яка необхідна ЗСУ для відбиття агресії РФ.
Щоб заблокувати підписання угоди про Асоціацію з ЄС, Нідерланди прийняли закон про місцевий референдум і провели його, тим самим заблокували на рік вступу в дію Угоди про Асоціацію України і ЄС. Референдум згідно того закону проводився один єдиний раз тільки щодо України, а потім викинули той закон на смітник. У 2019 році Німеччина нав'язала формулу штайнмайєра, якої не було в документах Мінських угод і до цих пір тисне на українську владу, щоб положення її внесли у Конституцію України. А які підлості творять Україні Угорщина та Австрія пошукайте в інтернеті, про це багато написано.
Україна в односторонньому порядку ще у 2005 році запровадила безвізовий режим для країн ЄС без ніяких вимог, а Україна ЄС виставляв мало не щодня нові і нові вимоги, тільки завдяки настирливості Порошенка нарешті ми отримали той нещасний безвіз. Україна відкрила свій ринок для товарів з ЄС, а Європа до цих пір виставляє квоти на імпорт українських товарів. Санкції проти РФ Європа ввела під тиском США і Великобританії. Якби не ці країни, США і Великобританія, та не українське громадянське суспільство то фріци і жабоїди вже давно здали б Україну путіну.
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09.01.2022 03:35 Відповісти
Вам памперси одягнути? Соску дати? Сиську?

На яку саме допомогу Ви чекаєте? Можете пояснити?
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09.01.2022 03:14 Відповісти
Навіщо нам твоя соска?
Смокчи її собі мовчки, не відсвічуй
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09.01.2022 06:39 Відповісти
Відкрийте документи по Молдові та почитайте, що Європа, як сторона з урегулювання конфлікту у Придністров'ї, конкретно зробила. Тільки те, що змусила уряд Молдови визнати путінських маріонеток у Придністров'ї. Це те саме, що зараз намагаються проштовхнути Україні, а саме визнати ОРДЛО і донбаських терористів. А в Грузії, чи ж не сам Саркозі змусив Саакашвілі підписати капітуляцію?
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09.01.2022 11:40 Відповісти
Європа зробила все, шо могла/вирішил/захотіла. Немає ніякого сенсу чекати від неї більше, ніж вона робить. А написати можна що завгодно. Будапешський меморандум тому гарний приклад.

Так і з людьми.
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09.01.2022 12:46 Відповісти
Щас начнут озабоченность выражать
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09.01.2022 02:27 Відповісти
Бот, геями европейцев называет только кацапское отребье.
Кто был в ЕС хоть раз - такой бред не несёт.
Но хоть гугл транслейт освоило - это плюс.
Тезис ясен, швабра?
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09.01.2022 02:57 Відповісти
Про санкции Мордору речь не идет так понимаю,а ''мирные'' переговоры уже идут ''миротворцы'' оккупировали уже Казахстан но евро импотенты озабочены и на этот раз даже санкции не предусмотрены
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09.01.2022 05:39 Відповісти
С такой "помощью" и вреда не надо.
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09.01.2022 06:10 Відповісти
Е'uro'бланы
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09.01.2022 07:44 Відповісти
Чого ж так скромненько і піздненько? Тепер гоніть гуманітарку, орків годувати.
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09.01.2022 08:08 Відповісти
В чиновників ЕС напевно мізки зовсім не працюють...що допомогти? Взяти путлеру під свій контроль Казахстан? Так він і без них успішно справився...
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09.01.2022 08:22 Відповісти
Очнулись.
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09.01.2022 08:46 Відповісти
Нет, ещё не очнулись, всё ещё не пришли в сознание.
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09.01.2022 08:50 Відповісти
А на хрена так быстро отреагировали , надо было до лета обеспокоенности по выражать , оружием с Казахстаном и дальше поторговать , ну а там если само не рассосётся , то что то уже и предлагать.
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09.01.2022 09:18 Відповісти
себе помогите, имбицилы розовоочкастые
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09.01.2022 09:54 Відповісти
Уже никаких заявлений про тирана кушающего детей сырыми. Запад явно устал от революций в совке.
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09.01.2022 10:05 Відповісти
Всё таки я наверное так и не привыкну к новым правилам. Я раньше думал, что мирные протесты, это когда люди с плакатами ходят по тротуарам. А если с палками, камнями или рогатками, то это просто хулиганы какие то или даже бандиты если витрины разбивают или поранили кого то. Ну, а если ходят с ножами, оружием, и стреляют из него или даже головы полицейским отрезают, то это всё таки наверное террористы. Что то я никак не разберусь в этих понятиях. Может это я такой консерватор, или это у всего мира границы рамок закона сдвинулись? Если сдвинулись, вверх и немного наискосок в правую сторону, то тогда, конечно, нельзя обижать повстанцев. Наоборот, надо им оказывать всяческую помощь. А если вниз, или влево, то, что тогда делать? Надо как то разобраться с этими рамками приличия.
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09.01.2022 10:44 Відповісти
Что тут понимать? Во время протестов спецслужбам нужен повод, чтобы их расстрелять. Устраиваются провокации: поджигаются торговые центры и администрации, выпускаются пару тюрем... Есть в любом обществе также люди невменяемые, без моральных принципов, легко возбудимые... Что долго говорить о невменяемых, которые всегда есть в любой толпе, если невменяемых полно даже на форуме.
Кроме того, у казахов не было протестов, нет опыта самоорганизации... Ведь провокаторы были на всех украинских майданах, но все мы с ними справлялись. Никто ничего не грабил. Горело кое-что. И сгорело. Но это во время восстания. И никто ничего не грабил.
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09.01.2022 10:57 Відповісти
После захвата капитолия, многих причислили к террористам и судили. Та, что тоже спецслужбы устраивали провокации?
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09.01.2022 12:06 Відповісти
Теперь ВСЁ зависит ТОЛЬКО от казахов. Подожмут хвост, как рашики изначально, либо сдадутся, как сдались белорусы - будут рабами.
А если продолжат борьбу до конца - победят обязательно.
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09.01.2022 10:46 Відповісти
Протесты результативны только в первые дни после конкретного события (т.н. "последней капли"). Дальше наступает решающий момент, когда протестующие выдерживают, или разбегаются по домам (тогда силовики добивают самых стойких). В любом случае после решающего момента протест или побеждает сразу, или идёт на спад. В Казахстане -второе. Но задавили они его, против всяких правил. Это преступление против человечности. Значит будет следующий Майдан, и он уже будет сразу вооруженный, по другому действовать режим не оставил никакой возможности.
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09.01.2022 12:38 Відповісти
Я уже не знаю, что будет. Пока это реванш Импердии Зла.
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09.01.2022 16:15 Відповісти
В краткосрочной перспективе- да. Но это им аукнется потом- политика россии недальновидна.
"Не заем какую яму копаем себе, единожды соврав".
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09.01.2022 16:21 Відповісти
Чтобы отвлечь от полного краха, социального взрыва и развала России, оттянуть его, Кремль действительно может устроить войну. Я намеренно пишу "Кремль", а не "Путин", потому что власть в России - Х*уйло коллективное, сдохнет Путин - придёт следующий... Но дело в том, что войну с Западом они устроят на территории Украины. Запад не может уступать или отступать. Больше не может. Но "не уступать" и "не отступать" он будет тоже на территории Украины. Понимаешь, что будет с Украиной, с людьми, инфраструктурой? Намного хуже, чем в Сирии...
Победит ли Запад? Да, сомнений нет. Но Х*уйло и его подельники - кровавые преступники, и отступать им некуда, позади только виселица. Поэтому, начав проигрывать, они применят тактическое ядерное оружие. Сначала тактическое...
Поэтому Запад не станет побеждать. Будет война на измор, с расчётом того, что трупы, которые поедут в Россию, взорвут её изнутри. Да и хер бы с ними...
Но потери Украины трудно даже себе представить...
Надежда только на то, что при этом мировая экономика достигнет такого дна, что, например, Китай, ширпотреб которого в такой ситуации окажется ненужен, придёт на грань собственной катастрофы. И тогда китайцы сыграют против России. Просто присоединятся к санкциям. Да, в Рашке начнётся хаос, войну продолжать возможности не будет. Однако разрушенная инфраструктура и
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10.01.2022 01:37 Відповісти
разрушенная инфраструктура приведёт к ядерному терроризму. Что будет, если какой-либо кадыров получит ядерные заряды и продолжит шантажировать мир? Экономика упадёт ещё ниже. И тогда хаос начнётся ещё и в Китае. С его ядерным оружием.
Если безумный (уже сейчас) Кремль пойдёт на Украину с открытой агрессией, то это может закончится концом цивилизации.
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10.01.2022 01:41 Відповісти
И выражает озабоченность.
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09.01.2022 11:46 Відповісти
 
 