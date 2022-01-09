"Укрзализныця" назначила дополнительные рейсы "Лыжного экспресса" Киев – Славское

На 10 и 16 января назначены два дополнительных рейса "Лыжного экспресса" по маршруту Киев – Славское.

Об этом сообщает сайт "Укрзализныци", передает Цензор.НЕТ.

"Лыжный экспресс" Киев-Славское будет дополнительно курсировать 10 и 16 января 2022 года", - говорится в сообщении.

Как отмечается, поезд №745/746 Киев-Славское будет отправляться из Киева в 6:02 и прибывать в конечный пункт в 13:54. В обратном направлении из Славска поезд будет отправляться в 16:20 и прибывать в Киев в 23:50.

На пути следования к горнолыжному курорту поезд будет останавливаться на станциях Святошино, Коростень, Львов, Стрый и Сколе.

Читайте также: Зеленский на сноуборде поздравил украинцев с Рождеством: "Наша Украина, наши горы, наши люди". ВИДЕО

На маршруте курсирует скоростной поезд Hyundai Rotem.

Билеты можно приобрести на сайте и в официальном чат-боте Укрзализныци, оплатить их можно также картой еПоддержка любого банка.

Стоит отметить, что в прошлом сезоне "Лыжный экспресс" Киев - Славское, которое АО "Укрзализныця" запустило 15 декабря 2020 года, за новогодний и рождественский период перевез 26 тыс. пассажиров.

Читайте также: "Надо отдыхать на нормальных народных курортах – в Египте, в Турции", – Арахамия дал рекомендации коллегам-нардепам на рождественские каникулы. ВИДЕО