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"Укрзализныця" назначила дополнительные рейсы "Лыжного экспресса" Киев – Славское

На 10 и 16 января назначены два дополнительных рейса "Лыжного экспресса" по маршруту Киев – Славское.

Об этом сообщает сайт "Укрзализныци", передает Цензор.НЕТ.

"Лыжный экспресс" Киев-Славское будет дополнительно курсировать 10 и 16 января 2022 года", - говорится в сообщении.

Как отмечается, поезд №745/746 Киев-Славское будет отправляться из Киева в 6:02 и прибывать в конечный пункт в 13:54. В обратном направлении из Славска поезд будет отправляться в 16:20 и прибывать в Киев в 23:50.

На пути следования к горнолыжному курорту поезд будет останавливаться на станциях Святошино, Коростень, Львов, Стрый и Сколе.

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На маршруте курсирует скоростной поезд Hyundai Rotem.

Билеты можно приобрести на сайте и в официальном чат-боте Укрзализныци, оплатить их можно также картой еПоддержка любого банка.

Стоит отметить, что в прошлом сезоне "Лыжный экспресс" Киев - Славское, которое АО "Укрзализныця" запустило 15 декабря 2020 года, за новогодний и рождественский период перевез 26 тыс. пассажиров.

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отдых (389) поезд (1025) Укрзализныця (2747)


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Топ комментарии
+10
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09.01.2022 12:02
+6
"Корона-экспресс" )))
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09.01.2022 11:56
+6
Какаяразніца? Чим менше нарід думає про холодильник, війну та ковід, тим простіше його грабувати і зливати.
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09.01.2022 12:09
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Ну шож...Не тільки Бубочці кататись. Всі робимо як наш великий Осел! Берем лижі, обуваємо і їдемо!
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09.01.2022 11:55 Ответить
На фронт не хочеш записатись, патріоте?
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09.01.2022 11:57 Ответить
"Корона-экспресс" )))
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09.01.2022 11:56 Ответить
Отакої... І це, коли в країні війна. Зовсім лижники з лижні зійшли.
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09.01.2022 12:00 Ответить
Видно добре живе Мудрий Нарід, якщо такий потік туристів до курортів.
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09.01.2022 12:00 Ответить
Я теж не розумію: "откуда у армян дєньгі"©
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09.01.2022 12:05 Ответить
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09.01.2022 12:02 Ответить
Гарний Котик.

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09.01.2022 12:06 Ответить
звичайно!

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09.01.2022 12:08 Ответить
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09.01.2022 12:15 Ответить
тебе знайшов...

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09.01.2022 12:35 Ответить
Коронавірусний експрес-розвеземо заразу по всій Україні.
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09.01.2022 12:03 Ответить
А це нічого що по всіх Карпатах проголошена лавинохіднісь червоної небезпеки?
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09.01.2022 12:05 Ответить
Какаяразніца? Чим менше нарід думає про холодильник, війну та ковід, тим простіше його грабувати і зливати.
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09.01.2022 12:09 Ответить
Так і живемо: кому війна, а кому.... ((((
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09.01.2022 12:13 Ответить
а яка ваша порада буде ?
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09.01.2022 12:19 Ответить
Запишись в самооборону.
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09.01.2022 12:25 Ответить
і ? ви там , якщо я не помиляюсь з 97 в ізнанії , чи не так ?
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09.01.2022 12:29 Ответить
Забудь про мене!- Я продав родіну і втік до Америки! Але справа така, що у гас не стоять російські війська на кордоні, ми не смердимо на цілий світ, щоб гам допомагали воювати і Байден не бухає із російськими агентами. Просто цікаво-що ти робиш для захисту СВОЄЇ держави?
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09.01.2022 12:32 Ответить
І про допомогу верещав ти вчора цілий день, навіть на англійську перейшов із якимось канадійцем. А він вам те саме писав, що і я.
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09.01.2022 12:34 Ответить
вам запроданцям все одно нічого не доказ , бо все що ви маєте в своїй голові то є тільки з нету , не більше . І повноцінно до Америки ви маєте таке саме відношення як москалі до нас . І велика вам порада завжди говоріть від свого імені , а не від імені країни де ви на все своє життя будете згадуватись як прієзжий.
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09.01.2022 12:43 Ответить
ось твоє кацапське нутро і вилізло , уй@бок з мухосраньска . Америка , Америка ....... В мухосраньскі твоя ≪америка≫
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09.01.2022 12:58 Ответить
Продовжую срати на тебе, твою ближню і дальню родину, продажне рагульске лайно.
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09.01.2022 13:27 Ответить
спалился быстро, лапотник
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26.01.2022 10:47 Ответить
країна догулює останні дні перед масштабною війною?
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09.01.2022 12:13 Ответить
Допоки ЗЕвлада не заволає ***** введи війська ніхто на Україну нападати не буде.Так як не будуть мати мокшани перед світом причин нападу.
Але вони чекають цей клич а влада все робить із народом щоб він прозвучав як в Казахстані.
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09.01.2022 12:27 Ответить
доволі суперечлива теорія, але подивимось.
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09.01.2022 12:36 Ответить
Влодзю, чому дороги не чищені?
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09.01.2022 12:42 Ответить
страховка не покриває витрати на психіатра?
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09.01.2022 12:49 Ответить
Напевно покриває. А що не так?
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09.01.2022 12:54 Ответить
Ви думаєте що суперечлива?А як пояснити те що на виробництво основних продуктів харчування людей безпричин регулярно повишають ціни при тому що нечувані урожаї зернових та олійних?Чому нежданно не гаданно при завіреннях влади у достатній кількості енергоносіїв у нах їх чомусь невистачає і піднімають на них ціни при тому що країна знижує видобуток газу та закриває АЄС із за того що їх енергія непотрібна але її закуповують у іноземних країн?
Запитань до влади багато і всі вони спрямовані на те чому вони наміренно знищують єкономіку України та надають ,,зелену дорогу,,продуктам країн які нас знищують?
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09.01.2022 12:58 Ответить
Але на якій підставі буде введення військ Путлером в Україну.
В нас немає договору з РФ, тому покликати Зеля хвісно може, але у туж міть стане зрадником і він і все його оточення. Ввід війск буде незаконним, тобто актом відкритої агресії, а тоді Зеле відразу вне закону, та любий командир, в умовах війни, буде мати право його знищити. Золчінного наказу пропустити війська РФ не виконає ні один офіцер ЗСУ (крім агентів Кремля) і супротив буде відразу. Так що Путлеру так Зеля допомогти не зможею
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09.01.2022 15:48 Ответить
А Ви впевнені що такого договору не існує?Договір міг дути ще підписаний при Януковичу,адже він теж закликав мокшанські війська і частина яких теж була присутня при відстрілі майдановців.А те що тепер влади помінялись силу договорів не змінює.
Нам теж укаїнська влада нічого не розказує про мінські домовленості та про що вони там домовлялись
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09.01.2022 16:27 Ответить
поспішайте вступити в зелене лайно та зробити селфі із ним
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09.01.2022 12:16 Ответить
Буковель , та всі прилеглі села забиті вщент . А кажуть деякі що Україна гине . Не дочекаєтесь .
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09.01.2022 12:17 Ответить
Славське - це взагалі не Буковель. Славське - це Львівщина, Буковель - Франківщина
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09.01.2022 12:20 Ответить
Я за Буковель написав як на додаток , що весь лижний відпочинок працює на повну .
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09.01.2022 12:24 Ответить
лучше бы починил переводчик. "як на додаток"
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26.01.2022 10:48 Ответить
краще затули пельку , так у нас на Хмельниччині кажуть .
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26.01.2022 12:24 Ответить
В Буковеле думают что Х***ло до них не дойдет. В 39-м тоже все думали что именно к ним Гитлер не дойдет. Но тут практика работает до наоборот. Чем больше окупант захватывает стран тем больше у него растут армия, возможности и аппетиты. Еще вчера никто не мог подумать что Х***ло окупирует Казахстан
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09.01.2022 12:57 Ответить
в Буковеле все приезжие и вы сильно ошибаетесь если мыслите что все кто позволил себе отдых , забили на страну .
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09.01.2022 13:02 Ответить
Ну ясен перец , у нас же нет больше проблем в Украине . Раз Осел на лыжах зажигает и ему все похер , то и остальные делают то же самое.
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09.01.2022 12:24 Ответить
приведете ваш приклад поведінки ?
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09.01.2022 12:26 Ответить
Осла ли остальных?
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09.01.2022 12:27 Ответить
я за ваш особистий запитував , а хто ви є не маю нагоди знати .
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09.01.2022 12:31 Ответить
Ну я вчера съездил к своим пацанам из 72-й , забрал у них генератор для ремонта , на следующие выходные планирую на стрельбище съездить с детьми и мне практику терять не стоит и детям лишнее не будет.
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09.01.2022 12:36 Ответить
Ти смердячий подоляцький троль і я зрозумів яку наративу ти тут вкладаєш. Тобі вчора багато людей писали одне і те саме але ти продовжуєш гнути проплачену лінію.
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09.01.2022 12:37 Ответить
Це Владімір Влідіміровітчу (чергове чмо під ніком «ім'я-по батькові. Точно троль).
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09.01.2022 12:39 Ответить
запроданець бичий хвіст , сиди лять там куди втік і пий своєчасно пігулки , лайно дурновате .
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09.01.2022 12:49 Ответить
Я срав твоїймамі кацапці в рот, тварина продажна. Здохни, падаль.
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09.01.2022 12:51 Ответить
хай тобі нігери і далі те саме роблять про що ти хворе бидло пишеш .
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09.01.2022 12:54 Ответить
Твоя мамка свиня рохкала від задоволенняв канаві, коли іі трахали кацапські пси.
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09.01.2022 12:55 Ответить
ти хвора недолюдина , тварюка без роду і племені , без Прапору та Батьківщини , твоя родіна там , де твоє дупло обласкають .
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09.01.2022 13:07 Ответить
Є у мене і рід, і прапор, і Батьківщина, смердяче ти продажне рагульске лайно. Ти старий проститут продався ворогам своєї країни. Здохни, брудне лайно.
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09.01.2022 13:30 Ответить
Який у тебе рід? Де твоя Батьківщина? Той факт, що ти постиш під українським проксі і українською мовою ще не доказ, що ти українець. Яке в тебе ім'я? Чому ти ховаєшся під ніком? Як тебе звати? Де ти живеш?
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09.01.2022 13:41 Ответить
Яке твоє справжнє ім'я? Де ти проживаєш в Україні?
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09.01.2022 13:43 Ответить
Ти встигнеш добіжать зі зброєю в воєнкомат?
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09.01.2022 12:28 Ответить
Так у нас есть такая фигня , как служба в резерве . В случае начало войны едешь сразу в бригаду где ты служишь . Но только все так называемые войны с кацапами , лучше на лыжах кататься будут , чем в военкомате медкомиссию пройдут и узнают про службу в резерве.
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09.01.2022 12:40 Ответить
Дякую Вам.
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09.01.2022 12:42 Ответить
Не за что .
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09.01.2022 12:45 Ответить
Я ніколи про це не пишу але я допомагаю також.
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09.01.2022 12:44 Ответить
А га Цензорі смердять, що Америка не ту зброю дає і НАТО не хоче воювати. Може вам лещата вислати ,а не зброю?
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09.01.2022 12:27 Ответить
Нехай тебе сюди вишлють. Покажеш як треба воювати.
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09.01.2022 12:47 Ответить
Я вже воював. А тебе дійсно звати Пітер Кенді?
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09.01.2022 12:52 Ответить
З чим воював? З надлишковою вагою?
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09.01.2022 12:55 Ответить
Пітер, не не заблукав часом?
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09.01.2022 12:56 Ответить
Сиди там на велфарті і не м'явкай
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09.01.2022 12:58 Ответить
Я не розумію твого свинячого рохкання Пітер Цукерка. Пиши загальнозрозумілою, кацапська свиня.
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09.01.2022 13:32 Ответить
Якби ти жив у штатах, то зрозумів би. Та й ніч там зараз. Строчиш з якоїсь ботоферми, посмоктуючи Шалену Бджілку.
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09.01.2022 13:45 Ответить
Так ти ще з нього не зліз
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09.01.2022 14:03 Ответить
Страна идиотов. Смотрите чтобы потом всем на лыжи не встать когда Х***ло после Казахстана вернется к Украине
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09.01.2022 12:49 Ответить
Это хорошо, значит у людей есть деньги для активного отдыха. Значит есть возможность заработать бизнесу. Значит государство получит деньги в виде налогов. Плюс спорт, оздоровление- не всё с банкой пиво тюленем валяться.
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09.01.2022 12:52 Ответить
Але воювати за них хто буде ?
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09.01.2022 12:57 Ответить
Пока нехватки людей на передке не наблюдается. Я, по крайней мере, об этом не слышал. Будет нужда- объявят призыв гражданских.
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09.01.2022 13:02 Ответить
Я а читаю про нехватку всього-і людей, і палива.
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09.01.2022 13:31 Ответить
Ну вы ошибаетесь. Проблем с нехваткой людей нет- и даже наоборот(по сегодняшним задачам). С топливом тоже решили- там была проблема только в одной части. Просто раздули так сильно из-за внутриполитической борьбы.
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09.01.2022 13:34 Ответить
І ви це все знаєтепроживаючи в Німеччині? У мене друзі на фронті і вони мені надають іншу інформацію.
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09.01.2022 13:44 Ответить
«Лук» це ім'я чи призвіще? А «внутріпалітічєская барьба» це ви так називаєте саботаж ворогів у владі чи запой президента в Буковелі?
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09.01.2022 13:46 Ответить
Это "ник". У меня тоже есть друзья на фронте. Они говорят, что на "ноль", желающих хватает. Там идёт хорошая доплата. Многие стремятся "нормально"(по украинским реалиям) подзаработать. Там 1000 баксов сейчас платят простым воякам.
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09.01.2022 13:51 Ответить
Мірек навіть через океан зраду бачить )))
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09.01.2022 14:05 Ответить
зелупе уже экспрессом кокс доставляют))
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09.01.2022 13:13 Ответить
Ага, ми пам"ятаємо ще і про рейсовий літак до Оману...
І про дев"ятий вал інвестицій звідти.
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09.01.2022 13:56 Ответить
 
 