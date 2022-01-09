"Укрзализныця" назначила дополнительные рейсы "Лыжного экспресса" Киев – Славское
На 10 и 16 января назначены два дополнительных рейса "Лыжного экспресса" по маршруту Киев – Славское.
Об этом сообщает сайт "Укрзализныци", передает Цензор.НЕТ.
"Лыжный экспресс" Киев-Славское будет дополнительно курсировать 10 и 16 января 2022 года", - говорится в сообщении.
Как отмечается, поезд №745/746 Киев-Славское будет отправляться из Киева в 6:02 и прибывать в конечный пункт в 13:54. В обратном направлении из Славска поезд будет отправляться в 16:20 и прибывать в Киев в 23:50.
На пути следования к горнолыжному курорту поезд будет останавливаться на станциях Святошино, Коростень, Львов, Стрый и Сколе.
На маршруте курсирует скоростной поезд Hyundai Rotem.
Билеты можно приобрести на сайте и в официальном чат-боте Укрзализныци, оплатить их можно также картой еПоддержка любого банка.
Стоит отметить, что в прошлом сезоне "Лыжный экспресс" Киев - Славское, которое АО "Укрзализныця" запустило 15 декабря 2020 года, за новогодний и рождественский период перевез 26 тыс. пассажиров.
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Але вони чекають цей клич а влада все робить із народом щоб він прозвучав як в Казахстані.
Запитань до влади багато і всі вони спрямовані на те чому вони наміренно знищують єкономіку України та надають ,,зелену дорогу,,продуктам країн які нас знищують?
В нас немає договору з РФ, тому покликати Зеля хвісно може, але у туж міть стане зрадником і він і все його оточення. Ввід війск буде незаконним, тобто актом відкритої агресії, а тоді Зеле відразу вне закону, та любий командир, в умовах війни, буде мати право його знищити. Золчінного наказу пропустити війська РФ не виконає ні один офіцер ЗСУ (крім агентів Кремля) і супротив буде відразу. Так що Путлеру так Зеля допомогти не зможею
Нам теж укаїнська влада нічого не розказує про мінські домовленості та про що вони там домовлялись
І про дев"ятий вал інвестицій звідти.