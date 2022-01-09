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"Укрзалізниця" призначила додаткові рейси "Лижного експресу" Київ - Славське

На 10 та 16 січня призначено два додаткові рейси "Лижного експресу" за маршрутом Київ - Славське.

Про це повідомляє сайт "Укрзалізниці", передає Цензор.НЕТ.

"Лижний експрес" Київ — Славське буде додатково курсувати 10 та 16 січня 2022 року", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, поїзд №745/746 Київ — Славське вирушатиме з Києва о 6:02 та прибуватиме до кінцевого пункту о 13:54. У зворотному напрямку, зі Славська, поїзд вирушатиме о 16:20 і прибуватиме до Києва о 23:50.

На шляху прямування до гірськолижного курорту поїзд зупинятиметься на станціях Святошин, Коростень, Львів, Стрий та Сколе.

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На маршруті курсує швидкісний поїзд Hyundai Rotem.

Квитки можна придбати на сайті та в офіційному чат-боті Укрзалізниці, оплатити їх можна також карткою єПідтримка будь-якого банку.

Варто зазначити, що минулого сезону "Лижний експрес" Київ — Славське, який АТ "Укрзалізниця" запустило 15 грудня 2020 року, за новорічно-різдвяний період перевіз 26 тис. пасажирів.

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Автор: 

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Топ коментарі
+10
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09.01.2022 12:02
+6
"Корона-экспресс" )))
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09.01.2022 11:56
+6
Какаяразніца? Чим менше нарід думає про холодильник, війну та ковід, тим простіше його грабувати і зливати.
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09.01.2022 12:09
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Ну шож...Не тільки Бубочці кататись. Всі робимо як наш великий Осел! Берем лижі, обуваємо і їдемо!
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09.01.2022 11:55 Відповісти
На фронт не хочеш записатись, патріоте?
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09.01.2022 11:57 Відповісти
"Корона-экспресс" )))
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09.01.2022 11:56 Відповісти
Отакої... І це, коли в країні війна. Зовсім лижники з лижні зійшли.
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09.01.2022 12:00 Відповісти
Видно добре живе Мудрий Нарід, якщо такий потік туристів до курортів.
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09.01.2022 12:00 Відповісти
Я теж не розумію: "откуда у армян дєньгі"©
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09.01.2022 12:05 Відповісти
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09.01.2022 12:02 Відповісти
Гарний Котик.

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09.01.2022 12:06 Відповісти
звичайно!

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09.01.2022 12:08 Відповісти
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09.01.2022 12:15 Відповісти
тебе знайшов...

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09.01.2022 12:35 Відповісти
Коронавірусний експрес-розвеземо заразу по всій Україні.
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09.01.2022 12:03 Відповісти
А це нічого що по всіх Карпатах проголошена лавинохіднісь червоної небезпеки?
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09.01.2022 12:05 Відповісти
Какаяразніца? Чим менше нарід думає про холодильник, війну та ковід, тим простіше його грабувати і зливати.
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09.01.2022 12:09 Відповісти
Так і живемо: кому війна, а кому.... ((((
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09.01.2022 12:13 Відповісти
а яка ваша порада буде ?
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09.01.2022 12:19 Відповісти
Запишись в самооборону.
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09.01.2022 12:25 Відповісти
і ? ви там , якщо я не помиляюсь з 97 в ізнанії , чи не так ?
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09.01.2022 12:29 Відповісти
Забудь про мене!- Я продав родіну і втік до Америки! Але справа така, що у гас не стоять російські війська на кордоні, ми не смердимо на цілий світ, щоб гам допомагали воювати і Байден не бухає із російськими агентами. Просто цікаво-що ти робиш для захисту СВОЄЇ держави?
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09.01.2022 12:32 Відповісти
І про допомогу верещав ти вчора цілий день, навіть на англійську перейшов із якимось канадійцем. А він вам те саме писав, що і я.
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09.01.2022 12:34 Відповісти
вам запроданцям все одно нічого не доказ , бо все що ви маєте в своїй голові то є тільки з нету , не більше . І повноцінно до Америки ви маєте таке саме відношення як москалі до нас . І велика вам порада завжди говоріть від свого імені , а не від імені країни де ви на все своє життя будете згадуватись як прієзжий.
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09.01.2022 12:43 Відповісти
ось твоє кацапське нутро і вилізло , уй@бок з мухосраньска . Америка , Америка ....... В мухосраньскі твоя ≪америка≫
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09.01.2022 12:58 Відповісти
Продовжую срати на тебе, твою ближню і дальню родину, продажне рагульске лайно.
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09.01.2022 13:27 Відповісти
спалился быстро, лапотник
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26.01.2022 10:47 Відповісти
країна догулює останні дні перед масштабною війною?
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09.01.2022 12:13 Відповісти
Допоки ЗЕвлада не заволає ***** введи війська ніхто на Україну нападати не буде.Так як не будуть мати мокшани перед світом причин нападу.
Але вони чекають цей клич а влада все робить із народом щоб він прозвучав як в Казахстані.
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09.01.2022 12:27 Відповісти
доволі суперечлива теорія, але подивимось.
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09.01.2022 12:36 Відповісти
Влодзю, чому дороги не чищені?
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09.01.2022 12:42 Відповісти
страховка не покриває витрати на психіатра?
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09.01.2022 12:49 Відповісти
Напевно покриває. А що не так?
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09.01.2022 12:54 Відповісти
Ви думаєте що суперечлива?А як пояснити те що на виробництво основних продуктів харчування людей безпричин регулярно повишають ціни при тому що нечувані урожаї зернових та олійних?Чому нежданно не гаданно при завіреннях влади у достатній кількості енергоносіїв у нах їх чомусь невистачає і піднімають на них ціни при тому що країна знижує видобуток газу та закриває АЄС із за того що їх енергія непотрібна але її закуповують у іноземних країн?
Запитань до влади багато і всі вони спрямовані на те чому вони наміренно знищують єкономіку України та надають ,,зелену дорогу,,продуктам країн які нас знищують?
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09.01.2022 12:58 Відповісти
Але на якій підставі буде введення військ Путлером в Україну.
В нас немає договору з РФ, тому покликати Зеля хвісно може, але у туж міть стане зрадником і він і все його оточення. Ввід війск буде незаконним, тобто актом відкритої агресії, а тоді Зеле відразу вне закону, та любий командир, в умовах війни, буде мати право його знищити. Золчінного наказу пропустити війська РФ не виконає ні один офіцер ЗСУ (крім агентів Кремля) і супротив буде відразу. Так що Путлеру так Зеля допомогти не зможею
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09.01.2022 15:48 Відповісти
А Ви впевнені що такого договору не існує?Договір міг дути ще підписаний при Януковичу,адже він теж закликав мокшанські війська і частина яких теж була присутня при відстрілі майдановців.А те що тепер влади помінялись силу договорів не змінює.
Нам теж укаїнська влада нічого не розказує про мінські домовленості та про що вони там домовлялись
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09.01.2022 16:27 Відповісти
поспішайте вступити в зелене лайно та зробити селфі із ним
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09.01.2022 12:16 Відповісти
Буковель , та всі прилеглі села забиті вщент . А кажуть деякі що Україна гине . Не дочекаєтесь .
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09.01.2022 12:17 Відповісти
Славське - це взагалі не Буковель. Славське - це Львівщина, Буковель - Франківщина
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09.01.2022 12:20 Відповісти
Я за Буковель написав як на додаток , що весь лижний відпочинок працює на повну .
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09.01.2022 12:24 Відповісти
лучше бы починил переводчик. "як на додаток"
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26.01.2022 10:48 Відповісти
краще затули пельку , так у нас на Хмельниччині кажуть .
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26.01.2022 12:24 Відповісти
В Буковеле думают что Х***ло до них не дойдет. В 39-м тоже все думали что именно к ним Гитлер не дойдет. Но тут практика работает до наоборот. Чем больше окупант захватывает стран тем больше у него растут армия, возможности и аппетиты. Еще вчера никто не мог подумать что Х***ло окупирует Казахстан
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09.01.2022 12:57 Відповісти
в Буковеле все приезжие и вы сильно ошибаетесь если мыслите что все кто позволил себе отдых , забили на страну .
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09.01.2022 13:02 Відповісти
Ну ясен перец , у нас же нет больше проблем в Украине . Раз Осел на лыжах зажигает и ему все похер , то и остальные делают то же самое.
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09.01.2022 12:24 Відповісти
приведете ваш приклад поведінки ?
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09.01.2022 12:26 Відповісти
Осла ли остальных?
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09.01.2022 12:27 Відповісти
я за ваш особистий запитував , а хто ви є не маю нагоди знати .
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09.01.2022 12:31 Відповісти
Ну я вчера съездил к своим пацанам из 72-й , забрал у них генератор для ремонта , на следующие выходные планирую на стрельбище съездить с детьми и мне практику терять не стоит и детям лишнее не будет.
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09.01.2022 12:36 Відповісти
Ти смердячий подоляцький троль і я зрозумів яку наративу ти тут вкладаєш. Тобі вчора багато людей писали одне і те саме але ти продовжуєш гнути проплачену лінію.
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09.01.2022 12:37 Відповісти
Це Владімір Влідіміровітчу (чергове чмо під ніком «ім'я-по батькові. Точно троль).
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09.01.2022 12:39 Відповісти
запроданець бичий хвіст , сиди лять там куди втік і пий своєчасно пігулки , лайно дурновате .
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09.01.2022 12:49 Відповісти
Я срав твоїймамі кацапці в рот, тварина продажна. Здохни, падаль.
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09.01.2022 12:51 Відповісти
хай тобі нігери і далі те саме роблять про що ти хворе бидло пишеш .
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09.01.2022 12:54 Відповісти
Твоя мамка свиня рохкала від задоволенняв канаві, коли іі трахали кацапські пси.
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09.01.2022 12:55 Відповісти
ти хвора недолюдина , тварюка без роду і племені , без Прапору та Батьківщини , твоя родіна там , де твоє дупло обласкають .
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09.01.2022 13:07 Відповісти
Є у мене і рід, і прапор, і Батьківщина, смердяче ти продажне рагульске лайно. Ти старий проститут продався ворогам своєї країни. Здохни, брудне лайно.
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09.01.2022 13:30 Відповісти
Який у тебе рід? Де твоя Батьківщина? Той факт, що ти постиш під українським проксі і українською мовою ще не доказ, що ти українець. Яке в тебе ім'я? Чому ти ховаєшся під ніком? Як тебе звати? Де ти живеш?
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09.01.2022 13:41 Відповісти
Яке твоє справжнє ім'я? Де ти проживаєш в Україні?
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09.01.2022 13:43 Відповісти
Ти встигнеш добіжать зі зброєю в воєнкомат?
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09.01.2022 12:28 Відповісти
Так у нас есть такая фигня , как служба в резерве . В случае начало войны едешь сразу в бригаду где ты служишь . Но только все так называемые войны с кацапами , лучше на лыжах кататься будут , чем в военкомате медкомиссию пройдут и узнают про службу в резерве.
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09.01.2022 12:40 Відповісти
Дякую Вам.
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09.01.2022 12:42 Відповісти
Не за что .
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09.01.2022 12:45 Відповісти
Я ніколи про це не пишу але я допомагаю також.
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09.01.2022 12:44 Відповісти
А га Цензорі смердять, що Америка не ту зброю дає і НАТО не хоче воювати. Може вам лещата вислати ,а не зброю?
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09.01.2022 12:27 Відповісти
Нехай тебе сюди вишлють. Покажеш як треба воювати.
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09.01.2022 12:47 Відповісти
Я вже воював. А тебе дійсно звати Пітер Кенді?
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09.01.2022 12:52 Відповісти
З чим воював? З надлишковою вагою?
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09.01.2022 12:55 Відповісти
Пітер, не не заблукав часом?
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09.01.2022 12:56 Відповісти
Сиди там на велфарті і не м'явкай
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09.01.2022 12:58 Відповісти
Я не розумію твого свинячого рохкання Пітер Цукерка. Пиши загальнозрозумілою, кацапська свиня.
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09.01.2022 13:32 Відповісти
Якби ти жив у штатах, то зрозумів би. Та й ніч там зараз. Строчиш з якоїсь ботоферми, посмоктуючи Шалену Бджілку.
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09.01.2022 13:45 Відповісти
Так ти ще з нього не зліз
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09.01.2022 14:03 Відповісти
Страна идиотов. Смотрите чтобы потом всем на лыжи не встать когда Х***ло после Казахстана вернется к Украине
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09.01.2022 12:49 Відповісти
Это хорошо, значит у людей есть деньги для активного отдыха. Значит есть возможность заработать бизнесу. Значит государство получит деньги в виде налогов. Плюс спорт, оздоровление- не всё с банкой пиво тюленем валяться.
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09.01.2022 12:52 Відповісти
Але воювати за них хто буде ?
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09.01.2022 12:57 Відповісти
Пока нехватки людей на передке не наблюдается. Я, по крайней мере, об этом не слышал. Будет нужда- объявят призыв гражданских.
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09.01.2022 13:02 Відповісти
Я а читаю про нехватку всього-і людей, і палива.
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09.01.2022 13:31 Відповісти
Ну вы ошибаетесь. Проблем с нехваткой людей нет- и даже наоборот(по сегодняшним задачам). С топливом тоже решили- там была проблема только в одной части. Просто раздули так сильно из-за внутриполитической борьбы.
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09.01.2022 13:34 Відповісти
І ви це все знаєтепроживаючи в Німеччині? У мене друзі на фронті і вони мені надають іншу інформацію.
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09.01.2022 13:44 Відповісти
«Лук» це ім'я чи призвіще? А «внутріпалітічєская барьба» це ви так називаєте саботаж ворогів у владі чи запой президента в Буковелі?
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09.01.2022 13:46 Відповісти
Это "ник". У меня тоже есть друзья на фронте. Они говорят, что на "ноль", желающих хватает. Там идёт хорошая доплата. Многие стремятся "нормально"(по украинским реалиям) подзаработать. Там 1000 баксов сейчас платят простым воякам.
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09.01.2022 13:51 Відповісти
Мірек навіть через океан зраду бачить )))
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09.01.2022 14:05 Відповісти
зелупе уже экспрессом кокс доставляют))
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09.01.2022 13:13 Відповісти
Ага, ми пам"ятаємо ще і про рейсовий літак до Оману...
І про дев"ятий вал інвестицій звідти.
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09.01.2022 13:56 Відповісти
 
 