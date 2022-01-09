"Укрзалізниця" призначила додаткові рейси "Лижного експресу" Київ - Славське
На 10 та 16 січня призначено два додаткові рейси "Лижного експресу" за маршрутом Київ - Славське.
Про це повідомляє сайт "Укрзалізниці", передає Цензор.НЕТ.
"Лижний експрес" Київ — Славське буде додатково курсувати 10 та 16 січня 2022 року", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, поїзд №745/746 Київ — Славське вирушатиме з Києва о 6:02 та прибуватиме до кінцевого пункту о 13:54. У зворотному напрямку, зі Славська, поїзд вирушатиме о 16:20 і прибуватиме до Києва о 23:50.
На шляху прямування до гірськолижного курорту поїзд зупинятиметься на станціях Святошин, Коростень, Львів, Стрий та Сколе.
На маршруті курсує швидкісний поїзд Hyundai Rotem.
Квитки можна придбати на сайті та в офіційному чат-боті Укрзалізниці, оплатити їх можна також карткою єПідтримка будь-якого банку.
Варто зазначити, що минулого сезону "Лижний експрес" Київ — Славське, який АТ "Укрзалізниця" запустило 15 грудня 2020 року, за новорічно-різдвяний період перевіз 26 тис. пасажирів.
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Але вони чекають цей клич а влада все робить із народом щоб він прозвучав як в Казахстані.
Запитань до влади багато і всі вони спрямовані на те чому вони наміренно знищують єкономіку України та надають ,,зелену дорогу,,продуктам країн які нас знищують?
В нас немає договору з РФ, тому покликати Зеля хвісно може, але у туж міть стане зрадником і він і все його оточення. Ввід війск буде незаконним, тобто актом відкритої агресії, а тоді Зеле відразу вне закону, та любий командир, в умовах війни, буде мати право його знищити. Золчінного наказу пропустити війська РФ не виконає ні один офіцер ЗСУ (крім агентів Кремля) і супротив буде відразу. Так що Путлеру так Зеля допомогти не зможею
Нам теж укаїнська влада нічого не розказує про мінські домовленості та про що вони там домовлялись
І про дев"ятий вал інвестицій звідти.