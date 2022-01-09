"Укрзалізниця" призначила додаткові рейси "Лижного експресу" Київ - Славське

На 10 та 16 січня призначено два додаткові рейси "Лижного експресу" за маршрутом Київ - Славське.

Про це повідомляє сайт "Укрзалізниці", передає Цензор.НЕТ.

"Лижний експрес" Київ — Славське буде додатково курсувати 10 та 16 січня 2022 року", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, поїзд №745/746 Київ — Славське вирушатиме з Києва о 6:02 та прибуватиме до кінцевого пункту о 13:54. У зворотному напрямку, зі Славська, поїзд вирушатиме о 16:20 і прибуватиме до Києва о 23:50.

На шляху прямування до гірськолижного курорту поїзд зупинятиметься на станціях Святошин, Коростень, Львів, Стрий та Сколе.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський на сноуборді привітав українців з Різдвом: "Наша Україна, наші гори, наші люди". ВIДЕО

На маршруті курсує швидкісний поїзд Hyundai Rotem.

Квитки можна придбати на сайті та в офіційному чат-боті Укрзалізниці, оплатити їх можна також карткою єПідтримка будь-якого банку.

Варто зазначити, що минулого сезону "Лижний експрес" Київ — Славське, який АТ "Укрзалізниця" запустило 15 грудня 2020 року, за новорічно-різдвяний період перевіз 26 тис. пасажирів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Треба відпочивати на нормальних народних курортах - в Єгипті, в Туреччині", - Арахамія дав рекомендації колегам-нардепам на різдвяні канікули. ВIДЕО