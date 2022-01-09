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Bellingcat запустил базу данных для отслеживания полетов из и в Казахстан

Bellingcat запустил базу данных для отслеживания полетов из и в Казахстан

Сайт Bellingcat объявил о запуске базы данных об авиаперелетах, совершаемых из Казахстана и в эту страну, а также движении авиатранспорта в районе столицы Кыргызстана Бишкека.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

По словам авторов, они полагались на данные FlightRadar24, с 3 января отслеживали в реальном времени и вносили в таблицу движение бизнес-джетов и военных самолетов, не включая обычных гражданских и грузовых рейсов.

"Способность в реальном времени следить за перелетами чиновников, грузовых рейсов и даже военных в зону конфликта и из нее может дать важную информацию о ситуации, которая продолжает меняться", - говорится в заявлении организации.

Группа отмечает, что в Казахстане на фоне протестов и беспорядков циркулирует множество слухов, в частности, о местонахождении экс-президента Нурсултана Назарбаева и членов его семьи. Расследователи назвали созданную базу первым шагом для оценки достоверности утверждений, что они могли покинуть страну.

Они сообщают, что база данных продолжает обновляться и отмечают, что в отношении некоторых самолетов "на сервисе отслеживания не отображалось никаких данных, кроме самого факта, что этот самолет находится в полете".

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авиация (2825) Казахстан (781) авиасообщение (793) Bellingcat (139)


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Топ комментарии
+7
А какой фильм нужен если зелупа сам признал что позвонил бульбанфюреру и предупредил о проведении спецоперации по вагнеровцам?
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09.01.2022 15:12
+2
Чучело из ботофермы подоляка, у тебя одна и та же методичка уже год. Давай что-то новое. Например, напиши чего твой бубочка обосрался, когда выкатили тестовую версию расследования.
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09.01.2022 15:40
+2
Такий фільм, що сказали - значить виклади. А так - балаболи. Зєля рот закрив баксами.
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09.01.2022 16:19
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А де обіцяний фільм про "вагнерівців"? Рік пройшов майже. Невже бубочка так добре годує?
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09.01.2022 15:00 Ответить
А какой фильм нужен если зелупа сам признал что позвонил бульбанфюреру и предупредил о проведении спецоперации по вагнеровцам?
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09.01.2022 15:12 Ответить
Такий фільм, що сказали - значить виклади. А так - балаболи. Зєля рот закрив баксами.
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09.01.2022 16:19 Ответить
А смысл?
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09.01.2022 16:24 Ответить
Та смислу ні в чому немає. Взагалі. Просто нічого звєздіти. Або хай признаються, що їм ротякку грошима заткнули.
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09.01.2022 16:27 Ответить
Вот что не надо делать на самом деле, так это клована Президентом выбирать, а потом ждать когда из-за границы нам фильм покажут как он Украину сливает бункерфюреру.
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09.01.2022 16:53 Ответить
Так. Не треба. Не голосував ні разу "не за того". А віз і нині там.
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09.01.2022 16:55 Ответить
Понятно, Вы всегда с большинством. В принципе удобненько.
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09.01.2022 17:27 Ответить
Що тобі "понятнєнько"? Я не голосував за Кравчука, Кучму, янучару, бздюлю та жопобородька. Голосував за Чорновола, Ющенка і безальтернативного Пєтю. Тепер понятнєнько?
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09.01.2022 17:46 Ответить
Понятненько, в 2019 на выборы не ходили...
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09.01.2022 18:01 Ответить
Ходив. Голосував.
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09.01.2022 18:09 Ответить
Но там в бюллетенях никого и Вашего списка предпочтений не было.
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09.01.2022 18:20 Ответить
так обіцяли. що кіно 17 січня підвезуть
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09.01.2022 15:13 Ответить
Так вони фільм і обіцяли на 2022 з самого початку... Відтермінування по статті саме було, а не по фільму. Бо вони одразу сказали, що фільм буде довгим і дорогим - на кшталт Ікара про кацапський допінг...
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09.01.2022 15:16 Ответить
Чучело из ботофермы подоляка, у тебя одна и та же методичка уже год. Давай что-то новое. Например, напиши чего твой бубочка обосрался, когда выкатили тестовую версию расследования.
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09.01.2022 15:40 Ответить
шо,хочешь проверить,не засветился ли ты? не боись,они мелкими балалайками не занимаются
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09.01.2022 16:15 Ответить
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09.01.2022 16:18 Ответить
это из другого фильма
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09.01.2022 16:20 Ответить
Так "того" фільма немає ж.
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09.01.2022 16:22 Ответить
ну а чо торопишься?эта кинуха от билингкэта-стимулятор правильного поведения зелебобика.и работает до тех пор,пока фильм не показали .а как покажут-уже не работает
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09.01.2022 16:25 Ответить
Гиг, ти що-в Цензорі модером працюєш? Хто мій комент видалив? Нейтральний.
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09.01.2022 16:29 Ответить
не сваливай на меня собственную маскировку
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09.01.2022 16:32 Ответить
По "вагнеровцам" уже всё запустили или я что-то пропустил?
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09.01.2022 15:00 Ответить
Так вийшло ж розслідування пару місяців тому...
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09.01.2022 15:15 Ответить
та нет так уж и много бортов...а то кричали-70 ил-76,5 русланов
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09.01.2022 16:16 Ответить
 
 