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Новини
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Bellingcat запустив базу даних для відстеження польотів із та до Казахстану

Bellingcat запустив базу даних для відстеження польотів із та до Казахстану

Сайт Bellingcat оголосив про запуск бази даних про авіаперельоти, що здійснюються з Казахстану та в цю країну, а також рух авіатранспорту в районі столиці Киргизстану Бішкека.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

За словами авторів, вони покладалися на дані FlightRadar24, з 3 січня відстежували в реальному часі та вносили в таблицю рух бізнес-джетів та військових літаків, не включаючи звичайні цивільні та вантажні рейси.

"Здатність у реальному часі стежити за перельотами високопосадовців, вантажних рейсів і навіть військових у зону конфлікту і з неї може дати важливу інформацію про ситуацію, яка продовжує змінюватися", – йдеться у заяві організації.

Група зазначає, що в Казахстані на тлі протестів та заворушень циркулює безліч чуток, зокрема про місце перебування експрезидента Нурсултана Назарбаєва та членів його родини. Розслідувачі назвали створену базу першим кроком для оцінки достовірності тверджень, що вони могли покинути країну.

Вони повідомляють, що база даних продовжує оновлюватись та окремо зазначає, що щодо деяких літаків "на сервісі відстеження не відображалося жодних даних, крім самого факту, що цей літак перебуває в польоті".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Висадка російських та білоруських військовиків у Казахстані. ВIДЕО

Автор: 

авіація (4121) Казахстан (873) авіасполучення (3070) Bellingcat (128)


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Топ коментарі
+7
А какой фильм нужен если зелупа сам признал что позвонил бульбанфюреру и предупредил о проведении спецоперации по вагнеровцам?
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09.01.2022 15:12
+2
Чучело из ботофермы подоляка, у тебя одна и та же методичка уже год. Давай что-то новое. Например, напиши чего твой бубочка обосрался, когда выкатили тестовую версию расследования.
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09.01.2022 15:40
+2
Такий фільм, що сказали - значить виклади. А так - балаболи. Зєля рот закрив баксами.
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09.01.2022 16:19
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А де обіцяний фільм про "вагнерівців"? Рік пройшов майже. Невже бубочка так добре годує?
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09.01.2022 15:00 Відповісти
А какой фильм нужен если зелупа сам признал что позвонил бульбанфюреру и предупредил о проведении спецоперации по вагнеровцам?
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09.01.2022 15:12 Відповісти
Такий фільм, що сказали - значить виклади. А так - балаболи. Зєля рот закрив баксами.
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09.01.2022 16:19 Відповісти
А смысл?
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09.01.2022 16:24 Відповісти
Та смислу ні в чому немає. Взагалі. Просто нічого звєздіти. Або хай признаються, що їм ротякку грошима заткнули.
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09.01.2022 16:27 Відповісти
Вот что не надо делать на самом деле, так это клована Президентом выбирать, а потом ждать когда из-за границы нам фильм покажут как он Украину сливает бункерфюреру.
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09.01.2022 16:53 Відповісти
Так. Не треба. Не голосував ні разу "не за того". А віз і нині там.
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09.01.2022 16:55 Відповісти
Понятно, Вы всегда с большинством. В принципе удобненько.
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09.01.2022 17:27 Відповісти
Що тобі "понятнєнько"? Я не голосував за Кравчука, Кучму, янучару, бздюлю та жопобородька. Голосував за Чорновола, Ющенка і безальтернативного Пєтю. Тепер понятнєнько?
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09.01.2022 17:46 Відповісти
Понятненько, в 2019 на выборы не ходили...
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09.01.2022 18:01 Відповісти
Ходив. Голосував.
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09.01.2022 18:09 Відповісти
Но там в бюллетенях никого и Вашего списка предпочтений не было.
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09.01.2022 18:20 Відповісти
так обіцяли. що кіно 17 січня підвезуть
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09.01.2022 15:13 Відповісти
Так вони фільм і обіцяли на 2022 з самого початку... Відтермінування по статті саме було, а не по фільму. Бо вони одразу сказали, що фільм буде довгим і дорогим - на кшталт Ікара про кацапський допінг...
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09.01.2022 15:16 Відповісти
Чучело из ботофермы подоляка, у тебя одна и та же методичка уже год. Давай что-то новое. Например, напиши чего твой бубочка обосрался, когда выкатили тестовую версию расследования.
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09.01.2022 15:40 Відповісти
шо,хочешь проверить,не засветился ли ты? не боись,они мелкими балалайками не занимаются
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09.01.2022 16:15 Відповісти
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09.01.2022 16:18 Відповісти
это из другого фильма
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09.01.2022 16:20 Відповісти
Так "того" фільма немає ж.
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09.01.2022 16:22 Відповісти
ну а чо торопишься?эта кинуха от билингкэта-стимулятор правильного поведения зелебобика.и работает до тех пор,пока фильм не показали .а как покажут-уже не работает
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09.01.2022 16:25 Відповісти
Гиг, ти що-в Цензорі модером працюєш? Хто мій комент видалив? Нейтральний.
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09.01.2022 16:29 Відповісти
не сваливай на меня собственную маскировку
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09.01.2022 16:32 Відповісти
По "вагнеровцам" уже всё запустили или я что-то пропустил?
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09.01.2022 15:00 Відповісти
Так вийшло ж розслідування пару місяців тому...
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09.01.2022 15:15 Відповісти
та нет так уж и много бортов...а то кричали-70 ил-76,5 русланов
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09.01.2022 16:16 Відповісти
 
 