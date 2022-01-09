Bellingcat запустив базу даних для відстеження польотів із та до Казахстану

Сайт Bellingcat оголосив про запуск бази даних про авіаперельоти, що здійснюються з Казахстану та в цю країну, а також рух авіатранспорту в районі столиці Киргизстану Бішкека.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

За словами авторів, вони покладалися на дані FlightRadar24, з 3 січня відстежували в реальному часі та вносили в таблицю рух бізнес-джетів та військових літаків, не включаючи звичайні цивільні та вантажні рейси.

"Здатність у реальному часі стежити за перельотами високопосадовців, вантажних рейсів і навіть військових у зону конфлікту і з неї може дати важливу інформацію про ситуацію, яка продовжує змінюватися", – йдеться у заяві організації.

Група зазначає, що в Казахстані на тлі протестів та заворушень циркулює безліч чуток, зокрема про місце перебування експрезидента Нурсултана Назарбаєва та членів його родини. Розслідувачі назвали створену базу першим кроком для оцінки достовірності тверджень, що вони могли покинути країну.

Вони повідомляють, що база даних продовжує оновлюватись та окремо зазначає, що щодо деяких літаків "на сервісі відстеження не відображалося жодних даних, крім самого факту, що цей літак перебуває в польоті".

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