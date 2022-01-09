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Казахстан (778) эвакуация (1998)

Самолет с эвакуированными из Казахстана украинцами приземлился в Киеве

Самолет с эвакуированными из Казахстана украинцами приземлился в Киеве

Вечером 9 января в международный аэропорт "Борисполь" из столицы Казахстана Нур-Султана прибыл рейсовый самолет с 33 украинцами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Суспільне.

Один из пассажиров по имени Саржан рассказал, что он прибыл в аэропорт Нур-Суртана из Караганды (город расположен в 200 км от Нур-Султана. - Ред.) и летит на обучение в Европу. В Киеве у него пересадка. Говорит, что купил билет на самолет заблаговременно и его рейс не переносили.

"Мы добирались на автомобиле. Нас было четверо в машине. На блокпосте нас проверили и записали наши данные", — рассказал пассажир.

По его словам, в Караганде все спокойно, а большинство активных действий происходило в крупных городах. Между всеми городами стоят блокпосты, а автомобили проверяют.

"Если считают, что человек "подозрительный", то проверяют его личные данные. Военных в городе не так много. Больше всего военных на блокпостах и ​​возле админзданий", - рассказал Саржан.

Читайте также: Самолет с 33 украинцами вылетел из Казахстана и вскоре приземлится в Киеве, - Кулеба
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Топ комментарии
+14
яке гарне ім'я у врятованого українця. шо розповідає решта 32 врятованих?
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09.01.2022 22:12
+14
Ищут переводчика - пока непонятно откуда они.
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09.01.2022 22:16
+8
Так це ж рейсовий . До чого тут евакуація?
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09.01.2022 22:35
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Правила форума Совет форумчан
ждем супер видосик от чемпиона!😁
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09.01.2022 22:10 Ответить
Он их спас))))
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09.01.2022 22:35 Ответить
оно занято видосиками в буковеле....не портьте гундосику праздник...
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09.01.2022 22:50 Ответить
яке гарне ім'я у врятованого українця. шо розповідає решта 32 врятованих?
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09.01.2022 22:12 Ответить
Ищут переводчика - пока непонятно откуда они.
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09.01.2022 22:16 Ответить
😀😀😀
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09.01.2022 22:42 Ответить
ты внимательно читал новость? он не украинец, а просто летел этим рейсом
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09.01.2022 23:16 Ответить
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))!!!!!!!!!!!!!!!!!
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09.01.2022 23:19 Ответить
А Наивеличайший Вечнозеленый точно не сдох?
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09.01.2022 22:15 Ответить
Здох, не хвилюйся.
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09.01.2022 22:20 Ответить
Вашими бы устами, товарищ Штирлиц...
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09.01.2022 22:33 Ответить
Максим Максимович - это у Лермонтова "Герой их времени"
Вы о Максе фон Шторлице? Так это Всеволод Владимирович Владимиров (Экспания -2)
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09.01.2022 22:49 Ответить
Макс Отто фон Шті́рліц (https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 нім. Max Otto von Stierlitz; він же Максим Максимович Ісаєв, справжнє ім'я Всеволод Володимирович Владіміров) - літературний персонаж, а я адресовал тому Максим Максимычу - что неугомонный троль форума ЦН. Мало-мало видчуваете ризницу? 😂
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09.01.2022 23:30 Ответить
если шо, то он скажет, шо в душе он всегда был красный.
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09.01.2022 22:36 Ответить
Саржана вывезли! Уря-я-я!
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09.01.2022 22:21 Ответить
А где пачетный караул из нелоха и дерьмака?
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09.01.2022 22:32 Ответить
Вспоминаю Санжары, там генитальный мишку плюшевого вручал...
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09.01.2022 22:36 Ответить
Так це ж рейсовий . До чого тут евакуація?
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09.01.2022 22:35 Ответить
До того, шо и эякуляция... "Понты, пиар и мы хорошие"...
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09.01.2022 22:38 Ответить
из афгана за 60 лямов бакинских из госбюджета+ купленные билеты моджахедками с украинскими паспортами из этой же оперы....
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09.01.2022 22:47 Ответить
Рейсовый самолет с купленными билетами , так это так оказывается выглядит зеленная эвакуация . Ну после встречи Ослом груза для эпицентра , я уже не чему не удивляюсь.
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09.01.2022 22:41 Ответить
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09.01.2022 22:43 Ответить
В Украине бендеровцы, в Беларуси наркоманы и алкоголики, в Казахстане вообще живут одни террористы. Только россияне никто!
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09.01.2022 22:51 Ответить
Як це "никто"?!!! "Миратворцы"! Куди не прийдуть - там "мир и блароденствие"! " "Кладовищенское"
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10.01.2022 05:46 Ответить
Собачку с министром спасли. не ?
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10.01.2022 01:59 Ответить
 
 