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Казахстан (854) евакуація (2240)

Літак з евакуйованими з Казахстану українцями приземлився у Києві

Літак з евакуйованими з Казахстану українцями приземлився у Києві

Ввечері 9 січня до міжнародного аеропорту "Бориспіль" зі столиці Казахстану Нур-Султана прибув рейсовий літак із 33-ма українцями.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Суспільне.

Один із пасажирів на ім'я Саржан розповів, що він прибув до аеропорту Нур-Суртана з Караганди (місто розташоване за 200 км від Нур-Султана, - ред.), і летить на навчання до Європи. У Києві у нього пересадка. Каже, що придбав квиток на літак завчасно і його рейс не переносили.

"Ми добирались автомобілем. Нас було четверо в машині. На блокпосту нас перевірили та записали наші дані", — розповів пасажир.

За його словами, наразі в Караганді все спокійно, а більшість активних дій відбувалась у великих містах. Між усіма містами стоять блокпости, а автомобілі перевіряють.

"Якщо вважають, що людина "підозріла", то перевіряють її особисті дані. Військових у місті не так багато. Найбільше військових на блокпостах та біля адмінбудівель", — розповів Саржан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Літак із 33 українцями вилетів з Казахстану і незабаром приземлиться в Києві, - Кулеба

Автор: 
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Топ коментарі
+14
яке гарне ім'я у врятованого українця. шо розповідає решта 32 врятованих?
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09.01.2022 22:12
+14
Ищут переводчика - пока непонятно откуда они.
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09.01.2022 22:16
+8
Так це ж рейсовий . До чого тут евакуація?
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09.01.2022 22:35
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ждем супер видосик от чемпиона!😁
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09.01.2022 22:10 Відповісти
Он их спас))))
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09.01.2022 22:35 Відповісти
оно занято видосиками в буковеле....не портьте гундосику праздник...
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09.01.2022 22:50 Відповісти
яке гарне ім'я у врятованого українця. шо розповідає решта 32 врятованих?
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09.01.2022 22:12 Відповісти
Ищут переводчика - пока непонятно откуда они.
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09.01.2022 22:16 Відповісти
😀😀😀
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09.01.2022 22:42 Відповісти
ты внимательно читал новость? он не украинец, а просто летел этим рейсом
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09.01.2022 23:16 Відповісти
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))!!!!!!!!!!!!!!!!!
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09.01.2022 23:19 Відповісти
А Наивеличайший Вечнозеленый точно не сдох?
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09.01.2022 22:15 Відповісти
Здох, не хвилюйся.
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09.01.2022 22:20 Відповісти
Вашими бы устами, товарищ Штирлиц...
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09.01.2022 22:33 Відповісти
Максим Максимович - это у Лермонтова "Герой их времени"
Вы о Максе фон Шторлице? Так это Всеволод Владимирович Владимиров (Экспания -2)
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09.01.2022 22:49 Відповісти
Макс Отто фон Шті́рліц (https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 нім. Max Otto von Stierlitz; він же Максим Максимович Ісаєв, справжнє ім'я Всеволод Володимирович Владіміров) - літературний персонаж, а я адресовал тому Максим Максимычу - что неугомонный троль форума ЦН. Мало-мало видчуваете ризницу? 😂
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09.01.2022 23:30 Відповісти
если шо, то он скажет, шо в душе он всегда был красный.
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09.01.2022 22:36 Відповісти
Саржана вывезли! Уря-я-я!
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09.01.2022 22:21 Відповісти
А где пачетный караул из нелоха и дерьмака?
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09.01.2022 22:32 Відповісти
Вспоминаю Санжары, там генитальный мишку плюшевого вручал...
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09.01.2022 22:36 Відповісти
Так це ж рейсовий . До чого тут евакуація?
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09.01.2022 22:35 Відповісти
До того, шо и эякуляция... "Понты, пиар и мы хорошие"...
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09.01.2022 22:38 Відповісти
из афгана за 60 лямов бакинских из госбюджета+ купленные билеты моджахедками с украинскими паспортами из этой же оперы....
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09.01.2022 22:47 Відповісти
Рейсовый самолет с купленными билетами , так это так оказывается выглядит зеленная эвакуация . Ну после встречи Ослом груза для эпицентра , я уже не чему не удивляюсь.
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09.01.2022 22:41 Відповісти
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09.01.2022 22:43 Відповісти
В Украине бендеровцы, в Беларуси наркоманы и алкоголики, в Казахстане вообще живут одни террористы. Только россияне никто!
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09.01.2022 22:51 Відповісти
Як це "никто"?!!! "Миратворцы"! Куди не прийдуть - там "мир и блароденствие"! " "Кладовищенское"
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10.01.2022 05:46 Відповісти
Собачку с министром спасли. не ?
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10.01.2022 01:59 Відповісти
 
 