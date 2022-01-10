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НАТО (8633) пресс-конференция (320) Столтенберг (1619) Стефанишина Ольга вице-премьер (219)

Сегодня состоится заседание комиссии НАТО-Украина

Сегодня состоится заседание комиссии НАТО-Украина

В понедельник, 10 января 2022 года, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг встретится с вице-премьером Украины по вопросам европейской интеграции Ольгой Стефанишиной.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщила пресс-служба альянса.

"Вице-премьер Стефанишина примет участие в заседании комиссии НАТО-Украина, которое пройдет под председательством генерального секретаря НАТО", - говорится в пресс-релизе на сайте блока.

Также сообщается, что по итогам генсек и украинский вице-премьер проведут совместную пресс-конференцию.

Наблюдатели обращают внимание, что заседание комиссии состоится перед серией встреч: Россия-США 10 января в Женеве, Россия-НАТО 12 января и Россия-ОБСЕ 13 января в Брюсселе. Одной из тем, как сообщалось, будет украинский вопрос.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У России есть альтернатива - сотрудничать с НАТО, - Столтенберг

Накануне Столтенберг заявил, что компромиссы с Россией по ряду вопросов безопасности возможны, однако за одну встречу они недостижимы.

Генсек добавил: "Мы в прошлом уже доказывали, что можем делать компромиссы и находить с Россией решения проблем", и пояснил, что для этого, вероятно, потребуется не одна, а "серия встреч".

"Есть возможность вместе найти путь вперёд, политический путь. Есть возможность решить вопрос об опасениях России", - считает он.

При этом генсек в очередной раз предупредил, что НАТО не намерена отказываться от принципа "открытых дверей", означающего, что любая страна, в том числе, Украина, может претендовать на вступление в альянс.

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"Ми в минулому вже доводили, що можемо робити компроміси і знаходити з Росією вирішення проблем"

_Де-ге-не-ра-ты...
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10.01.2022 07:47 Ответить
Стефанішина? Тю, а всі мали надію, що пошлють Колю-Катлєту. Він би там усьо парєшал бистрєнько.
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10.01.2022 08:07 Ответить
Тю... коля-шаболка, бо на нее он тоже бы говорил , мол, это мит-рол.
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10.01.2022 09:21 Ответить
Иначе не дойдёт. Сказать ей что, когда и как должно быть сделано. И что будет ей и главному слуге если шаг в сторону. После этого нажать кнопку "конец связи".
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10.01.2022 08:37 Ответить
Владимир Шайтанов , хотя Вы и под флагом Украины выставляете свой пост , но Вы до мозга костей пророссийский агент на территории Украины !!! Вы и такие , как Вы создаете панические настроения среди населения !!! стыд и срам Вам !!! если Вам не нравится миротворческая политика Украины идите в рфию и повоюйте там , и там умерьте свой пыл !!! если выживите там !!! Вы ждете сильной руки ??? не дай БОГ будет объявлено военное положение , то таких паникеров в первую очередь привлекут .... , ДУМАЙ ТЕ , диванный стратег !!!
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10.01.2022 09:11 Ответить
«Миротворец - это тот, кто кормит крокодила в надежде, что тот съест его последним». У Черчель

Калетник, "Миротворческая политика" ( отвести войска со своей территории, запретить своей армии отвечать на обстрелы, заглянуть в очко ху#ла) только увеличивает аппетиты Мордора, т.к. эта "политика" показывает, что соперник слаб... И если у Клоуна есть вопросы к партнерам "почему мы не в НАТО", то и в НАТО должны быть жесткие ответы "почему" ... И не пиши здесь свою чушь!
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10.01.2022 09:49 Ответить
 
 