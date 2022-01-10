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Сьогодні відбудеться засідання комісії НАТО-Україна

Сьогодні відбудеться засідання комісії НАТО-Україна

У понеділок, 10 січня 2022 року, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зустрінеться з віцепрем'єром України з питань європейської інтеграції Ольгою Стефанішиною.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила прес-служба альянсу.

"Віцепрем'єр Стефанишина візьме участь у засіданні комісії НАТО-Україна, яке відбудеться під головуванням генерального секретаря НАТО", - йдеться у пресрелізі на сайті блоку.

Також повідомляється, що за підсумками генсек та український віцепрем'єр проведуть спільну пресконференцію.

Спостерігачі звертають увагу, що засідання комісії відбудеться перед серією зустрічей: Росія-США 10 січня у Женеві, Росія-НАТО 12 січня та Росія-ОБСЄ 13 січня у Брюсселі. Однією із тем, як повідомлялося, буде українське питання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Росії є альтернатива - співпрацювати з НАТО, - Столтенберг

Напередодні Столтенберг заявив, що компроміси з Росією щодо низки питань безпеки можливі, проте за одну зустріч вони недосяжні.

Генсек додав: "Ми в минулому вже доводили, що можемо робити компроміси і знаходити з Росією вирішення проблем", і пояснив, що для цього, ймовірно, буде необхідна не одна, а "серія зустрічей".

"Є можливість разом знайти шлях уперед, політичний шлях. Є можливість вирішити питання стосовно побоювань Росії", - вважає він.

При цьому генсек вкотре попередив, що НАТО не має наміру відмовлятися від принципу "відкритих дверей", що означає, що будь-яка країна, зокрема Україна, може претендувати на вступ до альянсу.
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"Ми в минулому вже доводили, що можемо робити компроміси і знаходити з Росією вирішення проблем"

_Де-ге-не-ра-ты...
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10.01.2022 07:47 Відповісти
Стефанішина? Тю, а всі мали надію, що пошлють Колю-Катлєту. Він би там усьо парєшал бистрєнько.
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10.01.2022 08:07 Відповісти
Тю... коля-шаболка, бо на нее он тоже бы говорил , мол, это мит-рол.
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10.01.2022 09:21 Відповісти
Иначе не дойдёт. Сказать ей что, когда и как должно быть сделано. И что будет ей и главному слуге если шаг в сторону. После этого нажать кнопку "конец связи".
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10.01.2022 08:37 Відповісти
Владимир Шайтанов , хотя Вы и под флагом Украины выставляете свой пост , но Вы до мозга костей пророссийский агент на территории Украины !!! Вы и такие , как Вы создаете панические настроения среди населения !!! стыд и срам Вам !!! если Вам не нравится миротворческая политика Украины идите в рфию и повоюйте там , и там умерьте свой пыл !!! если выживите там !!! Вы ждете сильной руки ??? не дай БОГ будет объявлено военное положение , то таких паникеров в первую очередь привлекут .... , ДУМАЙ ТЕ , диванный стратег !!!
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10.01.2022 09:11 Відповісти
«Миротворец - это тот, кто кормит крокодила в надежде, что тот съест его последним». У Черчель

Калетник, "Миротворческая политика" ( отвести войска со своей территории, запретить своей армии отвечать на обстрелы, заглянуть в очко ху#ла) только увеличивает аппетиты Мордора, т.к. эта "политика" показывает, что соперник слаб... И если у Клоуна есть вопросы к партнерам "почему мы не в НАТО", то и в НАТО должны быть жесткие ответы "почему" ... И не пиши здесь свою чушь!
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10.01.2022 09:49 Відповісти
 
 