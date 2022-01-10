Сьогодні відбудеться засідання комісії НАТО-Україна

У понеділок, 10 січня 2022 року, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зустрінеться з віцепрем'єром України з питань європейської інтеграції Ольгою Стефанішиною.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила прес-служба альянсу.

"Віцепрем'єр Стефанишина візьме участь у засіданні комісії НАТО-Україна, яке відбудеться під головуванням генерального секретаря НАТО", - йдеться у пресрелізі на сайті блоку.

Також повідомляється, що за підсумками генсек та український віцепрем'єр проведуть спільну пресконференцію.

Спостерігачі звертають увагу, що засідання комісії відбудеться перед серією зустрічей: Росія-США 10 січня у Женеві, Росія-НАТО 12 січня та Росія-ОБСЄ 13 січня у Брюсселі. Однією із тем, як повідомлялося, буде українське питання.

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Напередодні Столтенберг заявив, що компроміси з Росією щодо низки питань безпеки можливі, проте за одну зустріч вони недосяжні.

Генсек додав: "Ми в минулому вже доводили, що можемо робити компроміси і знаходити з Росією вирішення проблем", і пояснив, що для цього, ймовірно, буде необхідна не одна, а "серія зустрічей".

"Є можливість разом знайти шлях уперед, політичний шлях. Є можливість вирішити питання стосовно побоювань Росії", - вважає він.

При цьому генсек вкотре попередив, що НАТО не має наміру відмовлятися від принципу "відкритих дверей", що означає, що будь-яка країна, зокрема Україна, може претендувати на вступ до альянсу.