Начальник департамента полиции Жамбылской области в Казахстане покончил с собой

Начальник департамента полиции Жамбылской области Жанат Сулейменов покончил с собой.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщили в пресс-службе акимата Таразу (админцентр региона).

"К сожалению, да, это так. Причины случившегося выясняются", - сказали в акимате.

По сообщению телеграмм-канала казахстанского журналиста Михаила Козачкова, в отношении Сулейменова после беспорядков было возбуждено уголовное дело.

"Ему грозил трибунал", - написал журналист в понедельник.

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Подтверждения этой информации из других источников нет.

Во время массовых беспорядков в Таразе было совершено нападение на акимат области, здание правящей партии "Нур Отан", а также департамент полиции.