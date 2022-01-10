РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12564 посетителя онлайн
Новости
12 347 10
Казахстан (778) МВД (9151) самоубийство (947)

Начальник департамента полиции Жамбылской области в Казахстане покончил с собой

Начальник департамента полиции Жамбылской области в Казахстане покончил с собой

Начальник департамента полиции Жамбылской области Жанат Сулейменов покончил с собой.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщили в пресс-службе акимата Таразу (админцентр региона).

"К сожалению, да, это так. Причины случившегося выясняются", - сказали в акимате.

По сообщению телеграмм-канала казахстанского журналиста Михаила Козачкова, в отношении Сулейменова после беспорядков было возбуждено уголовное дело.

"Ему грозил трибунал", - написал журналист в понедельник.

Также читайте: Приказ силам безопасности Казахстана стрелять на поражение должен быть отменен, - Блинкен

Подтверждения этой информации из других источников нет.

Во время массовых беспорядков в Таразе было совершено нападение на акимат области, здание правящей партии "Нур Отан", а также департамент полиции.

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+35
Зря он так, лучше быть убитым в бою забравши с собой кучу кацапской мрази!!!
показать весь комментарий
10.01.2022 09:11
+29
Можливо, що "самогубець" підтримав протестуючих і не захотів лягати під кацапів та їхніх холуїв, саме за це і прибрали.
показать весь комментарий
10.01.2022 09:15
+20
Можливо його вбили росіяни, щоб потім ніхто не взнав, що це росіяни вбивали протестуючих, а не поліція Казахстану.
показать весь комментарий
10.01.2022 09:12
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Прийшов кацап - рийте могили (с)
показать весь комментарий
10.01.2022 09:10 Ответить
Зря он так, лучше быть убитым в бою забравши с собой кучу кацапской мрази!!!
показать весь комментарий
10.01.2022 09:11 Ответить
Можливо його вбили росіяни, щоб потім ніхто не взнав, що це росіяни вбивали протестуючих, а не поліція Казахстану.
показать весь комментарий
10.01.2022 09:12 Ответить
Та це й так зрозуміло. Розстрілювали кацапи ,на нього все повісять.
показать весь комментарий
10.01.2022 09:14 Ответить
Можливо, що "самогубець" підтримав протестуючих і не захотів лягати під кацапів та їхніх холуїв, саме за це і прибрали.
показать весь комментарий
10.01.2022 09:15 Ответить
Якщо проти нього порушего справу, то він відмовився виконувати злочинні накази і вбивати людей, хоча краще став би шахідом під час селфі з російськими окупантами.
показать весь комментарий
10.01.2022 09:27 Ответить
А міг би очолити супротив касабській гидоті у себе в області
показать весь комментарий
10.01.2022 09:33 Ответить
Служить народу или застрелиться?
показать весь комментарий
10.01.2022 09:41 Ответить
Он был назначен на пост 5 дней назад, но по видимому много чего узнал...
показать весь комментарий
10.01.2022 09:53 Ответить
Пошли зачистки ПАРАШЕЙ всех - кто может что то рассказать о Казахстане правдивого... 40% залежей мирового УРАНА - это вам не хухры-мухры, и даже не КРЫМ ....
показать весь комментарий
10.01.2022 10:42 Ответить
 
 