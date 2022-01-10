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Начальник департаменту поліції Жамбилської області в Казахстані наклав на себе руки

Начальник департаменту поліції Жамбилської області в Казахстані наклав на себе руки

Начальник департаменту поліції Жамбилської області Жанат Сулейменов наклав на себе руки.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс", про це повідомили у пресслужбі акімату Таразу (адмцентр регіону).

"На жаль,  це так. Причини того, що сталося, з'ясовуються", - сказали в акіматі.

За повідомленням телеграм-каналу казахстанського журналіста Михайла Козачкова, стосовно Сулейменова після протестів було порушено кримінальну справу.

"Йому загрожував трибунал", - написав журналіст у понеділок.

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Підтвердження цієї інформації з інших джерел немає.

Як зазначається, під час масових протестів у Таразі було скоєно напад на акімат області, будівлю правлячої партії "Нур Отан", а також департамент поліції.
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Топ коментарі
+35
Зря он так, лучше быть убитым в бою забравши с собой кучу кацапской мрази!!!
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10.01.2022 09:11
+29
Можливо, що "самогубець" підтримав протестуючих і не захотів лягати під кацапів та їхніх холуїв, саме за це і прибрали.
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10.01.2022 09:15
+20
Можливо його вбили росіяни, щоб потім ніхто не взнав, що це росіяни вбивали протестуючих, а не поліція Казахстану.
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10.01.2022 09:12
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Прийшов кацап - рийте могили (с)
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10.01.2022 09:10 Відповісти
Зря он так, лучше быть убитым в бою забравши с собой кучу кацапской мрази!!!
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10.01.2022 09:11 Відповісти
Можливо його вбили росіяни, щоб потім ніхто не взнав, що це росіяни вбивали протестуючих, а не поліція Казахстану.
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10.01.2022 09:12 Відповісти
Та це й так зрозуміло. Розстрілювали кацапи ,на нього все повісять.
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10.01.2022 09:14 Відповісти
Можливо, що "самогубець" підтримав протестуючих і не захотів лягати під кацапів та їхніх холуїв, саме за це і прибрали.
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10.01.2022 09:15 Відповісти
Якщо проти нього порушего справу, то він відмовився виконувати злочинні накази і вбивати людей, хоча краще став би шахідом під час селфі з російськими окупантами.
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10.01.2022 09:27 Відповісти
А міг би очолити супротив касабській гидоті у себе в області
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10.01.2022 09:33 Відповісти
Служить народу или застрелиться?
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10.01.2022 09:41 Відповісти
Он был назначен на пост 5 дней назад, но по видимому много чего узнал...
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10.01.2022 09:53 Відповісти
Пошли зачистки ПАРАШЕЙ всех - кто может что то рассказать о Казахстане правдивого... 40% залежей мирового УРАНА - это вам не хухры-мухры, и даже не КРЫМ ....
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10.01.2022 10:42 Відповісти
 
 