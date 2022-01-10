Наказ силам безпеки Казахстану стріляти на ураження має бути скасований, - Блінкен
Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон домагається від влади Казахстану роз'яснень про те, чому їм знадобилося залучати ОДКБ, у якій чільну роль відіграє Росія, для придушення заворушень внутрішнього характеру.
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Радіо Свобода, про це заявив Блінкен в інтерв'ю недільній програмі "Цього тижня" на каналі АВС.
Крім того, Блінкен засудив відданий владою Казахстану наказ стріляти на ураження.
"Наказ стріляти на ураження, так, як він діє, є неправильним і має бути скасований", – відзначив він.
Топ коментарі
+7 Vitaliy Darmits
показати весь коментар10.01.2022 06:21
+5 Super Gut
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+4 Светлана Науменко
показати весь коментар10.01.2022 03:16
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А те, що бурят їде вбивати казахів, то не роз'яснення?
https://www.youtube.com/watch?v=***********
ЩО мішало США бодай той же інтернет (маск) доставити простим казахам? А так нема навіть звязку. Скільки ще років треба, щоб до США та ЄС доходило, що потрібна реальна допомога проти двох диктаторів, уже 3.
А ще є Туркменістан. Там не менший дебіл-диктатор