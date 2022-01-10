УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4437 відвідувачів онлайн
Новини
4 279 26
Казахстан (854) Блінкен (1145)

Наказ силам безпеки Казахстану стріляти на ураження має бути скасований, - Блінкен

Наказ силам безпеки Казахстану стріляти на ураження має бути скасований, - Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон домагається від влади Казахстану роз'яснень про те, чому їм знадобилося залучати ОДКБ, у якій чільну роль відіграє Росія, для придушення заворушень внутрішнього характеру.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Радіо Свобода, про це заявив Блінкен в інтерв'ю недільній програмі "Цього тижня" на каналі АВС.

Крім того, Блінкен засудив відданий владою Казахстану наказ стріляти на ураження.

"Наказ стріляти на ураження, так, як він діє, є неправильним і має бути скасований", – відзначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У нас є реальні питання, чому влада Казахстану була змушена звернутися до ОДКБ, де домінує Росія, - Блінкен

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+7
Блінкен просто не розуміє , що в срюзьком мірє життя людини = життю навозного жука , свині чи курки . Він просто в такому гамні ніколи не жив .
показати весь коментар
10.01.2022 06:21
+5
Уже который день убивают безоружных протестующих в Казахстане, а косовороточный клоун-малорос до сих пор со своим шапито молчат. В случае Майдана-3, зеупырь тоже будет обращаться в одкб
показати весь коментар
10.01.2022 07:26
+4
Самолет МО прилетел из Казахстана, скорые забирают раненых - с почином, казахи!
показати весь коментар
10.01.2022 03:16
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Казахстан=Афганістан? Чи ні?
показати весь коментар
10.01.2022 01:35 Відповісти
Вряд ли. Казахи чисто номинальные мусульмане, их трудно радикализовать до уровня моджахедов.
показати весь коментар
10.01.2022 01:43 Відповісти
а чем казахов вообще можно зацепить? так чтобы они забурлили
показати весь коментар
10.01.2022 02:26 Відповісти
Собственно, именно этим сейчас и занимаются каратели.
показати весь коментар
10.01.2022 02:51 Відповісти
после последних американских выборов учить демократии другие страны - моветон
показати весь коментар
10.01.2022 08:23 Відповісти
Висловлю своє занепокоєння... как то так
показати весь коментар
10.01.2022 02:00 Відповісти
Так все вже як би у минулому ... Треба було раніше доби так три тому.
показати весь коментар
10.01.2022 02:20 Відповісти
Там президент или сенат США должен такие распоряжения отдавать?
показати весь коментар
10.01.2022 02:29 Відповісти
Самолет МО прилетел из Казахстана, скорые забирают раненых - с почином, казахи!
показати весь коментар
10.01.2022 03:16 Відповісти
Байден вимагає від Токаєва роз'яснень.

А те, що бурят їде вбивати казахів, то не роз'яснення?

https://www.youtube.com/watch?v=***********
показати весь коментар
10.01.2022 03:19 Відповісти
Як завжди - один п..ж.
ЩО мішало США бодай той же інтернет (маск) доставити простим казахам? А так нема навіть звязку. Скільки ще років треба, щоб до США та ЄС доходило, що потрібна реальна допомога проти двох диктаторів, уже 3.
А ще є Туркменістан. Там не менший дебіл-диктатор
показати весь коментар
10.01.2022 05:06 Відповісти
Маю надію що ти вже маєш інтернет від Маска. Аби тільки позвиздіти.
показати весь коментар
10.01.2022 08:36 Відповісти
Просто до тебе ніяк не дійшло, що в країні вирубили інтернет та звязок. Відповідно ніякої координації та взаємодії НЕМА. Скрізь ваккум дуже мало попадає в світ. А ці струбовання та засудження вже обкатані десятки раз. Толку - НУЛЬ.
показати весь коментар
10.01.2022 10:11 Відповісти
А до тебе ніяк не дійде те що система Маска ще не розвернута. І що лише на даний час тестується. Замість 12000 супутників лише виведено не більше чим 2000. І що по всьому світі лише 100000 бета користувачів. Це одна сторона. Інша, це був би чудовий "доказ" "інтервенції із-за кордону".
показати весь коментар
10.01.2022 10:30 Відповісти
А з іншого боку, диванні-вояки замість воювати в інтернеті вийдуть на вулицю.
показати весь коментар
10.01.2022 10:34 Відповісти
Блінкен просто не розуміє , що в срюзьком мірє життя людини = життю навозного жука , свині чи курки . Він просто в такому гамні ніколи не жив .
показати весь коментар
10.01.2022 06:21 Відповісти
в ********* світі реагувати треба набагато швидше ! кацапи відреагували миттєво , а вам новини вершник на коні віз . так можно все прое...
показати весь коментар
10.01.2022 06:53 Відповісти
Да вони ніяк не відреагували. Вони діяли по зазделегіть розробленому плану.
показати весь коментар
10.01.2022 08:37 Відповісти
Уже который день убивают безоружных протестующих в Казахстане, а косовороточный клоун-малорос до сих пор со своим шапито молчат. В случае Майдана-3, зеупырь тоже будет обращаться в одкб
показати весь коментар
10.01.2022 07:26 Відповісти
Ти вже х Петром в казахстані? Під прапором озабочених німецьких жополизів росії?
показати весь коментар
10.01.2022 08:26 Відповісти
Тільки хто ж там тебе слухає.
показати весь коментар
10.01.2022 08:08 Відповісти
А то что, санкции ведёшь, уже все смеяться с ваших санкций . Может быть пора уже создавать антикремлевскую коалицию ,пака не поздно, дальше будет все, только хуже . Украина следующая, потом ,Прибалтика. Польша..
показати весь коментар
10.01.2022 08:42 Відповісти
Super Gut 100% ,можете , даже не сомневаться . Я думаю в случае наступления русни, он даст команду ,не стрелять
показати весь коментар
10.01.2022 08:45 Відповісти
Так и есть,скажет-мне ЕМУ еще,в глаза,смотреть.
показати весь коментар
10.01.2022 11:13 Відповісти
 
 