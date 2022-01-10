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Казахстан (778) протест (5834) самоубийство (947)

В столице Казахстана найден мертвым полковник Комитета нацбезопасности

В столице Казахстана найден мертвым полковник Комитета нацбезопасности

В Нур-Султане найден мертвым полковник комитета национальной безопасности (КНБ) Азамат Ибраев.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой "БизнесONLINE", сообщили в спецслужбе.

В КНБ не раскрывают подробности смерти полковника. Начато досудебное расследование, пишет Sputnik Казахстан.

По информации местных СМИ, тело Ибраева было обнаружено во дворе его дома с признаками падения с высоты. Вероятно, речь идет о самоубийстве.

Ибраев возглавлял техническую службу КНБ, а раньше являлся начальником департамента собственной безопасности казахской спецслужбы.

Также читайте: Начальник департамента полиции Жамбылской области в Казахстане покончил с собой

Ранее сегодня сообщалось о самоубийстве начальника департамента полиции Жамбылской области Казахстана Жаната Сулейменова.

Напомним, 8 января в Казахстане по подозрению в государственной измене был задержан бывший глава КНБ Карим Масимов. Сейчас он находится в СИЗО.

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Топ комментарии
+8
В Кривому розі нещодавно, таке загадкове самогубство., казкове прямо.
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10.01.2022 10:03
+7
Чтобьі офицер не воспользовался пистолетом , а предпочел вьіпрьігнуть из окна ? Не верю !
Из окна его просто вьібросили , возможно , после допроса с пьітками .
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10.01.2022 09:54
+5
В Киеве таких самоубийств, прилично - и с высоты выпадали и стрелялились двумя пулями в голову, и с ружья... Одни самоубийства...
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10.01.2022 09:49
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В Киеве таких самоубийств, прилично - и с высоты выпадали и стрелялились двумя пулями в голову, и с ружья... Одни самоубийства...
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10.01.2022 09:49 Ответить
В Киеве ? А в Москве не ?
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10.01.2022 09:52 Ответить
В Кривому розі нещодавно, таке загадкове самогубство., казкове прямо.
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10.01.2022 10:03 Ответить
В Берлине из окна посольства РФ "вьіпал" офицер ФСБ , курировавший покушение на бьівшего полевого командира чеченских повстанцев . Российского убийцу осудили на пожизненное , бьіл дипломатический скандал и обьявление персоной "нон грата" дипломатов РФ , которьіе бьіли офицерами ФСБ под прикрьітием . Єто более интересно , имхо
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10.01.2022 10:28 Ответить
Так, таке більш цікаве.
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10.01.2022 11:26 Ответить
тело было обнаружено во дворе его дома с признаками падения с высоты.... кирпича по голове.
Вероятно, речь идет о самоубийстве.
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10.01.2022 14:00 Ответить
Чтобьі офицер не воспользовался пистолетом , а предпочел вьіпрьігнуть из окна ? Не верю !
Из окна его просто вьібросили , возможно , после допроса с пьітками .
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10.01.2022 09:54 Ответить
Це не офіцер, це гебня.
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10.01.2022 09:55 Ответить
У ментів та гебні спецзвання, а у військовому навіть у генерала може стояти рядовий або сержант, якщо вони взагалі його мають.
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10.01.2022 10:00 Ответить
Поди не последний. На этих и будут вешать трупы. Требуем генералопад
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10.01.2022 10:03 Ответить
помоему даже дети уже знают, что в Казахстане идет большая зачистка... Так что чему тут удивляться ?
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10.01.2022 10:04 Ответить
Війна кланів!?
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10.01.2022 10:06 Ответить
Ваньки уже приступили к исполнению, неизвестно какая работа достанется бульбе (если би я бил хоть сержантом рус.вдв, они би сральники чистили, не исключая палковников)
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10.01.2022 10:20 Ответить
Зачищают свидетелей операции "Фак Елбасы".
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10.01.2022 10:36 Ответить
он слишком много знал...
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10.01.2022 10:36 Ответить
Начальник полиции. Теперь начальник Безопасности.....
Пошли зачистки ФСБ всех - кто может что то рассказать о Казахстане правдивого... 40% залежей мирового УРАНА - это вам не Крым... Это даже Очень и Очень..
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10.01.2022 10:44 Ответить
Дебільний бай, здав москалям такий жирний кусок. Та вони йому навіть третину не те що від світової ціни на уран не заплатять, але й від внутрішньораховської
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10.01.2022 10:55 Ответить
йому поставили Вибір ФСБ - або Бай - або ТРУП... Сумніваюсь що живий Назарбаєв. Скоро мають і його труп знайти десь. Ну чому вони не втекли на власному самольоті до Британії - це загадка...
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10.01.2022 10:58 Ответить
Звяжися з кацапами і будеш регулярно стрілятися і випадати з вікон...
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10.01.2022 11:36 Ответить
Хреново жити при диктатурі. Навіть полковникам служб безпеки.
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10.01.2022 12:28 Ответить
самаубилсама от кумыса
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10.01.2022 13:25 Ответить
Конечно верим..
" раза застрелился в голову ,
как Кравченко в Украине .
И записку оставил.
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10.01.2022 13:28 Ответить
 
 