В столице Казахстана найден мертвым полковник Комитета нацбезопасности
В Нур-Султане найден мертвым полковник комитета национальной безопасности (КНБ) Азамат Ибраев.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой "БизнесONLINE", сообщили в спецслужбе.
В КНБ не раскрывают подробности смерти полковника. Начато досудебное расследование, пишет Sputnik Казахстан.
По информации местных СМИ, тело Ибраева было обнаружено во дворе его дома с признаками падения с высоты. Вероятно, речь идет о самоубийстве.
Ибраев возглавлял техническую службу КНБ, а раньше являлся начальником департамента собственной безопасности казахской спецслужбы.
Ранее сегодня сообщалось о самоубийстве начальника департамента полиции Жамбылской области Казахстана Жаната Сулейменова.
Напомним, 8 января в Казахстане по подозрению в государственной измене был задержан бывший глава КНБ Карим Масимов. Сейчас он находится в СИЗО.
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Вероятно, речь идет о самоубийстве.
Из окна его просто вьібросили , возможно , после допроса с пьітками .
Пошли зачистки ФСБ всех - кто может что то рассказать о Казахстане правдивого... 40% залежей мирового УРАНА - это вам не Крым... Это даже Очень и Очень..
" раза застрелился в голову ,
как Кравченко в Украине .
И записку оставил.