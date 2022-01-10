В столице Казахстана найден мертвым полковник Комитета нацбезопасности

В Нур-Султане найден мертвым полковник комитета национальной безопасности (КНБ) Азамат Ибраев.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой "БизнесONLINE", сообщили в спецслужбе.

В КНБ не раскрывают подробности смерти полковника. Начато досудебное расследование, пишет Sputnik Казахстан.

По информации местных СМИ, тело Ибраева было обнаружено во дворе его дома с признаками падения с высоты. Вероятно, речь идет о самоубийстве.

Ибраев возглавлял техническую службу КНБ, а раньше являлся начальником департамента собственной безопасности казахской спецслужбы.

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Ранее сегодня сообщалось о самоубийстве начальника департамента полиции Жамбылской области Казахстана Жаната Сулейменова.

Напомним, 8 января в Казахстане по подозрению в государственной измене был задержан бывший глава КНБ Карим Масимов. Сейчас он находится в СИЗО.