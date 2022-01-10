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Казахстан (854) протест (2377) самогубство (592)

У столиці Казахстану знайдено мертвим полковника Комітету нацбезпеки

У столиці Казахстану знайдено мертвим полковника Комітету нацбезпеки

У Нур-Султані знайдено мертвим полковника комітету національної безпеки (КНБ) Азамата Ібраєва.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням "БизнесONLINE", повідомили у спецслужбі.

У КНБ не розкривають подробиць смерті полковника. Розпочато досудове розслідування, пише Sputnik Казахстан.

За інформацією місцевих ЗМІ, тіло Ібраєва знайшли у дворі його будинку із ознаками падіння з висоти. Ймовірно, йдеться про самогубство.

Ібраєв очолював технічну службу КНБ, а раніше був начальником департаменту власної безпеки казахської спецслужби.

Раніше сьогодні повідомлялося про самогубство начальника департаменту поліції Жамбилської області Казахстану Жаната Сулейменова.

Нагадаємо, 8 січня в Казахстані за підозрою у державній зраді було затримано колишнього голову КНБ Каріма Масімова. Зараз він перебуває у СІЗО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У МВС Казахстану повідомили про затримання майже 8 тисяч людей
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Топ коментарі
+8
В Кривому розі нещодавно, таке загадкове самогубство., казкове прямо.
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10.01.2022 10:03
+7
Чтобьі офицер не воспользовался пистолетом , а предпочел вьіпрьігнуть из окна ? Не верю !
Из окна его просто вьібросили , возможно , после допроса с пьітками .
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10.01.2022 09:54
+5
В Киеве таких самоубийств, прилично - и с высоты выпадали и стрелялились двумя пулями в голову, и с ружья... Одни самоубийства...
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10.01.2022 09:49
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В Киеве таких самоубийств, прилично - и с высоты выпадали и стрелялились двумя пулями в голову, и с ружья... Одни самоубийства...
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10.01.2022 09:49 Відповісти
В Киеве ? А в Москве не ?
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10.01.2022 09:52 Відповісти
В Кривому розі нещодавно, таке загадкове самогубство., казкове прямо.
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10.01.2022 10:03 Відповісти
В Берлине из окна посольства РФ "вьіпал" офицер ФСБ , курировавший покушение на бьівшего полевого командира чеченских повстанцев . Российского убийцу осудили на пожизненное , бьіл дипломатический скандал и обьявление персоной "нон грата" дипломатов РФ , которьіе бьіли офицерами ФСБ под прикрьітием . Єто более интересно , имхо
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10.01.2022 10:28 Відповісти
Так, таке більш цікаве.
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10.01.2022 11:26 Відповісти
тело было обнаружено во дворе его дома с признаками падения с высоты.... кирпича по голове.
Вероятно, речь идет о самоубийстве.
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10.01.2022 14:00 Відповісти
Чтобьі офицер не воспользовался пистолетом , а предпочел вьіпрьігнуть из окна ? Не верю !
Из окна его просто вьібросили , возможно , после допроса с пьітками .
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10.01.2022 09:54 Відповісти
Це не офіцер, це гебня.
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10.01.2022 09:55 Відповісти
У ментів та гебні спецзвання, а у військовому навіть у генерала може стояти рядовий або сержант, якщо вони взагалі його мають.
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10.01.2022 10:00 Відповісти
Поди не последний. На этих и будут вешать трупы. Требуем генералопад
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10.01.2022 10:03 Відповісти
помоему даже дети уже знают, что в Казахстане идет большая зачистка... Так что чему тут удивляться ?
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10.01.2022 10:04 Відповісти
Війна кланів!?
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10.01.2022 10:06 Відповісти
Ваньки уже приступили к исполнению, неизвестно какая работа достанется бульбе (если би я бил хоть сержантом рус.вдв, они би сральники чистили, не исключая палковников)
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10.01.2022 10:20 Відповісти
Зачищают свидетелей операции "Фак Елбасы".
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10.01.2022 10:36 Відповісти
он слишком много знал...
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10.01.2022 10:36 Відповісти
Начальник полиции. Теперь начальник Безопасности.....
Пошли зачистки ФСБ всех - кто может что то рассказать о Казахстане правдивого... 40% залежей мирового УРАНА - это вам не Крым... Это даже Очень и Очень..
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10.01.2022 10:44 Відповісти
Дебільний бай, здав москалям такий жирний кусок. Та вони йому навіть третину не те що від світової ціни на уран не заплатять, але й від внутрішньораховської
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10.01.2022 10:55 Відповісти
йому поставили Вибір ФСБ - або Бай - або ТРУП... Сумніваюсь що живий Назарбаєв. Скоро мають і його труп знайти десь. Ну чому вони не втекли на власному самольоті до Британії - це загадка...
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10.01.2022 10:58 Відповісти
Звяжися з кацапами і будеш регулярно стрілятися і випадати з вікон...
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10.01.2022 11:36 Відповісти
Хреново жити при диктатурі. Навіть полковникам служб безпеки.
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10.01.2022 12:28 Відповісти
самаубилсама от кумыса
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10.01.2022 13:25 Відповісти
Конечно верим..
" раза застрелился в голову ,
как Кравченко в Украине .
И записку оставил.
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10.01.2022 13:28 Відповісти
 
 