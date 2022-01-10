У столиці Казахстану знайдено мертвим полковника Комітету нацбезпеки
У Нур-Султані знайдено мертвим полковника комітету національної безпеки (КНБ) Азамата Ібраєва.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням "БизнесONLINE", повідомили у спецслужбі.
У КНБ не розкривають подробиць смерті полковника. Розпочато досудове розслідування, пише Sputnik Казахстан.
За інформацією місцевих ЗМІ, тіло Ібраєва знайшли у дворі його будинку із ознаками падіння з висоти. Ймовірно, йдеться про самогубство.
Ібраєв очолював технічну службу КНБ, а раніше був начальником департаменту власної безпеки казахської спецслужби.
Раніше сьогодні повідомлялося про самогубство начальника департаменту поліції Жамбилської області Казахстану Жаната Сулейменова.
Нагадаємо, 8 січня в Казахстані за підозрою у державній зраді було затримано колишнього голову КНБ Каріма Масімова. Зараз він перебуває у СІЗО.
Будь ласка, зачекайте...
Вероятно, речь идет о самоубийстве.
Из окна его просто вьібросили , возможно , после допроса с пьітками .
Пошли зачистки ФСБ всех - кто может что то рассказать о Казахстане правдивого... 40% залежей мирового УРАНА - это вам не Крым... Это даже Очень и Очень..
" раза застрелился в голову ,
как Кравченко в Украине .
И записку оставил.