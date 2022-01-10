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затримання (4312) Казахстан (854) протест (2377)

У МВС Казахстану повідомили про затримання майже 8 тисяч людей

У МВС Казахстану повідомили про затримання майже 8 тисяч людей

У Казахстані кількість затриманих унаслідок масових протестів зросла майже до 8 тис. осіб, повідомляє ситуаційний центр МВС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"У всій країні затримано 7939 осіб", - йдеться у повідомленні відомства, поширеному у понеділок.

Зокрема, за даними МВС, правоохоронці спільно з військовослужбовцями Нацгвардії та спецпідрозділами в Алмати на двох ринках затримали 207 людей.

"Вилучено 5 викрадених авто, викрадені товарно-матеріальні цінності, 2 одиниці гладкоствольної та 4 холодної зброї", - наголошується у зведенні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МОЗ Казахстану назвало дані про 164 загиблих на протестах "технічною помилкою". Число загиблих лишається невідомим

Ситуація в Казахстані загострилася 2 січня, коли в Жанаозені (місто в Мангістауській області, на заході країни) розпочалися мітинги проти різкого підвищення цін на скраплений газ. Потім вони переросли у масові протести в усій країні з економічними та політичними вимогами. 4 та 5 січня в Алмати відбулися зіткнення протестувальників із силовиками. Є загиблі та постраждалі. Вранці 5 січня президент Казахстану відправив у відставку уряд. У країні запроваджено режим надзвичайного стану.

У середу президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що звернувся до лідерів країн ОДКБ по допомогу у подоланні терористичної загрози в країні.

Також читайте: Протестувальників в Алмати розстрілювали люди, які говорили російською, - правозахисник Абдуманапов

У четвер у пресслужбі ОДКБ повідомили, що Рада ОДКБ ухвалила рішення направити до Казахстану миротворчі сили.
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Топ коментарі
+9
Два гладкоствола на 8000 затриманих . Талібан відпочиває.
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10.01.2022 08:57
+3
Залишилося затримати ще 12 тисяч і із "міжнародними терористичними бандами" буде покінчено.
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10.01.2022 08:36
+2
міжнародними терористами затримано 8 тисяч міжнародних терористів?
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10.01.2022 08:58
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Залишилося затримати ще 12 тисяч і із "міжнародними терористичними бандами" буде покінчено.
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10.01.2022 08:36 Відповісти
Скоро будет весь Казахстан задержан.
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10.01.2022 08:52 Відповісти
С конями!
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10.01.2022 09:03 Відповісти
Два гладкоствола на 8000 затриманих . Талібан відпочиває.
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10.01.2022 08:57 Відповісти
Там никакой революцией и не пахло,так что кто из своих кланов выпустят из чужих посадят.
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10.01.2022 08:57 Відповісти
Ото рептилоиды совсем обосрались
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10.01.2022 08:57 Відповісти
міжнародними терористами затримано 8 тисяч міжнародних терористів?
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10.01.2022 08:58 Відповісти
Почему в Казахстане "террористы", а на Донбассе "ополченцы"?
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10.01.2022 09:17 Відповісти
Ну тут просто, російськомовні це ополчєнці, всі інші мови терористичні.
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10.01.2022 09:35 Відповісти
А злочинців випускають
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10.01.2022 09:35 Відповісти
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10.01.2022 09:46 Відповісти
Кацапи в Казахстані філію Гулагу відкривають. У ***** сталінські методики відпрацьовані. Колись ще Адольф Алоїзович також у комуністів концтабори вчився будувати.
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10.01.2022 10:14 Відповісти
Арештовуйте відразу всіх та обносьте Казахстан колючою проволкою, виродки
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10.01.2022 10:34 Відповісти
 
 