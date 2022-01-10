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задержание (6650) Казахстан (778) протест (5834)

В МВД Казахстана сообщили о задержании почти 8 тысяч человек

В МВД Казахстана сообщили о задержании почти 8 тысяч человек

В Казахстане количество задержанных в результате массовых протестов возросло почти до 8 тыс. человек, сообщает ситуационный центр МВД.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Во всей стране задержаны 7939 лиц", - говорится в сообщении ведомства, распространенном в понедельник.

В частности, по данным МВД, правоохранители совместно с военнослужащими Нацгвардии и спецподразделений в Алматы на двух рынках задержали 207 человек.

"Изъято 5 угнанных авто, похищенные товарно-материальные ценности, 2 единицы гладкоствольного и 4 холодного оружия", - отмечается в сводке.

Также читайте: Минздрав Казахстана назвал данные о 164 погибших на протестах "технической ошибкой". Количество погибших остается неизвестным

Ситуация в Казахстане накалилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 и 5 января в Алматы произошли столкновения протестующих с силовиками. Есть погибшие и пострадавшие. Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство. В стране введен режим чрезвычайного положения.

В среду президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что обратился к лидерам стран ОДКБ за помощью в преодолении террористической угрозы в стране.

В четверг в пресс-службе ОДКБ сообщили, что Совет ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворческие силы.

Также смотрите: Казахские власти показали "признание" задержанного, который "участвовал в протестах за деньги". Им оказался известный джазовый музыкант из Кыргызстана Викрам Рузахунов. ВИДЕО

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Топ комментарии
+9
Два гладкоствола на 8000 затриманих . Талібан відпочиває.
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10.01.2022 08:57
+3
Залишилося затримати ще 12 тисяч і із "міжнародними терористичними бандами" буде покінчено.
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10.01.2022 08:36
+2
міжнародними терористами затримано 8 тисяч міжнародних терористів?
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10.01.2022 08:58
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Залишилося затримати ще 12 тисяч і із "міжнародними терористичними бандами" буде покінчено.
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10.01.2022 08:36 Ответить
Скоро будет весь Казахстан задержан.
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10.01.2022 08:52 Ответить
С конями!
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10.01.2022 09:03 Ответить
Два гладкоствола на 8000 затриманих . Талібан відпочиває.
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10.01.2022 08:57 Ответить
Там никакой революцией и не пахло,так что кто из своих кланов выпустят из чужих посадят.
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10.01.2022 08:57 Ответить
Ото рептилоиды совсем обосрались
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10.01.2022 08:57 Ответить
міжнародними терористами затримано 8 тисяч міжнародних терористів?
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10.01.2022 08:58 Ответить
Почему в Казахстане "террористы", а на Донбассе "ополченцы"?
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10.01.2022 09:17 Ответить
Ну тут просто, російськомовні це ополчєнці, всі інші мови терористичні.
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10.01.2022 09:35 Ответить
А злочинців випускають
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10.01.2022 09:35 Ответить
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10.01.2022 09:46 Ответить
Кацапи в Казахстані філію Гулагу відкривають. У ***** сталінські методики відпрацьовані. Колись ще Адольф Алоїзович також у комуністів концтабори вчився будувати.
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10.01.2022 10:14 Ответить
Арештовуйте відразу всіх та обносьте Казахстан колючою проволкою, виродки
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10.01.2022 10:34 Ответить
 
 