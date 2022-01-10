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Порядок в Казахстане восстановлен, была попытка госпереворота, - Токаев

Порядок в Казахстане восстановлен, была попытка госпереворота, - Токаев

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил о полном восстановлении порядка в республике.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он заявил на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

"Полный порядок в Казахстане восстановлен, опасные угрозы для безопасности страны предотвращены, в рамках антитеррористической операции ведется работа по выявлению лиц, участвовавших в преступлениях", - заявил Токаев.

По его словам, на сегодня в органы полиции доставлены "около 8 тыс. лиц, и правоохранительными и специальными органами проверяется их причастность к актам терроризма, убийствам, мародерствам и иным преступлениям".

Также президент сообщил, что изъято 116 единиц оружия.

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"Речь идет о попытке государственного переворота. Теперь уже очевидно, что все эти боевые действия координировались из одного центра, тщательно спланированная операция вступила в решающую фазу. Об этом свидетельствуют синхронные нападения на здания региональных властей, правоохранительных органов, следственные изоляторы, стратегические объекты, банки, телевышку и телеканалы. Захватывались аэропорты, перекрывались автомобильные и железные дороги, блокировалась работа скорой помощи и пожарных", - сказал Токаев.

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Топ комментарии
+50
Токаев, только это уже не Казахстан, а казахская область Россеи.
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10.01.2022 10:28
+38
Он не дебил, а такая же тварь как кива, медведчук, янык, лукашенко, кадыров и т.д.
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10.01.2022 10:36
+36
Коллаборант сдал огромную страну кацапам на растерзание.
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10.01.2022 10:30
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Токаєв вже не презеждент.
Токаєв тепер смотрящій пахан
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11.01.2022 01:25 Ответить
Судячи з його вчинків, він президентом ніколо й не був.
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11.01.2022 07:03 Ответить
Токаєв- ми знищили 20 тис іноземних террористів.
Світ-Де трупи іноземців?
Токаєв- Їх викрали з моргів невідомі.
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11.01.2022 07:14 Ответить
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