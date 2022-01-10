Порядок в Казахстане восстановлен, была попытка госпереворота, - Токаев

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил о полном восстановлении порядка в республике.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он заявил на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

"Полный порядок в Казахстане восстановлен, опасные угрозы для безопасности страны предотвращены, в рамках антитеррористической операции ведется работа по выявлению лиц, участвовавших в преступлениях", - заявил Токаев.

По его словам, на сегодня в органы полиции доставлены "около 8 тыс. лиц, и правоохранительными и специальными органами проверяется их причастность к актам терроризма, убийствам, мародерствам и иным преступлениям".

Также президент сообщил, что изъято 116 единиц оружия.

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"Речь идет о попытке государственного переворота. Теперь уже очевидно, что все эти боевые действия координировались из одного центра, тщательно спланированная операция вступила в решающую фазу. Об этом свидетельствуют синхронные нападения на здания региональных властей, правоохранительных органов, следственные изоляторы, стратегические объекты, банки, телевышку и телеканалы. Захватывались аэропорты, перекрывались автомобильные и железные дороги, блокировалась работа скорой помощи и пожарных", - сказал Токаев.