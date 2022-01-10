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Казахстан (855) протест (2377) Токаєв (85)

Порядок в Казахстані відновлено, була спроба держперевороту, - Токаєв

Порядок в Казахстані відновлено, була спроба держперевороту, - Токаєв

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив про повне відновлення порядку в республіці.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він заявив на сесії Ради колективної безпеки ОДКБ.

"Повний порядок у Казахстані відновлено, небезпечні загрози безпеці країни попереджено, в рамках антитерористичної операції ведеться робота з виявлення осіб, які брали участь у злочинах", - сказав Токаєв.

За його словами, на сьогодні до органів поліції доставлено "близько 8 тис. осіб, і правоохоронними та спеціальними органами перевіряється їхня причетність до актів тероризму, вбивств, мародерств та інших злочинів".

Також президент повідомив, що було вилучено 116 одиниць зброї.

"Йдеться про спробу державного перевороту. Тепер уже очевидно, що всі ці бойові дії координувалися з одного центру, ретельно спланована операція набула вирішальної фази. Про це свідчать синхронні напади на будівлі регіональної влади, правоохоронних органів, слідчі ізолятори, стратегічні об'єкти, банки, телевежу та телеканали. Захоплювалися аеропорти перекривалися автомобільні та залізниці, блокувалася робота швидкої допомоги та пожежників", - сказав Токаєв.

Також читайте: Казахстан скликає саміт ОДКБ

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Топ коментарі
+50
Токаев, только это уже не Казахстан, а казахская область Россеи.
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10.01.2022 10:28
+38
Он не дебил, а такая же тварь как кива, медведчук, янык, лукашенко, кадыров и т.д.
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10.01.2022 10:36
+36
Коллаборант сдал огромную страну кацапам на растерзание.
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10.01.2022 10:30
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Токаєв вже не презеждент.
Токаєв тепер смотрящій пахан
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11.01.2022 01:25 Відповісти
Судячи з його вчинків, він президентом ніколо й не був.
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11.01.2022 07:03 Відповісти
Токаєв- ми знищили 20 тис іноземних террористів.
Світ-Де трупи іноземців?
Токаєв- Їх викрали з моргів невідомі.
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11.01.2022 07:14 Відповісти
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