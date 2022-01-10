Порядок в Казахстані відновлено, була спроба держперевороту, - Токаєв

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив про повне відновлення порядку в республіці.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він заявив на сесії Ради колективної безпеки ОДКБ.

"Повний порядок у Казахстані відновлено, небезпечні загрози безпеці країни попереджено, в рамках антитерористичної операції ведеться робота з виявлення осіб, які брали участь у злочинах", - сказав Токаєв.

За його словами, на сьогодні до органів поліції доставлено "близько 8 тис. осіб, і правоохоронними та спеціальними органами перевіряється їхня причетність до актів тероризму, вбивств, мародерств та інших злочинів".

Також президент повідомив, що було вилучено 116 одиниць зброї.

"Йдеться про спробу державного перевороту. Тепер уже очевидно, що всі ці бойові дії координувалися з одного центру, ретельно спланована операція набула вирішальної фази. Про це свідчать синхронні напади на будівлі регіональної влади, правоохоронних органів, слідчі ізолятори, стратегічні об'єкти, банки, телевежу та телеканали. Захоплювалися аеропорти перекривалися автомобільні та залізниці, блокувалася робота швидкої допомоги та пожежників", - сказав Токаєв.

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