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Инкубационный период коронавируса становится короче: симптомы инфицирования "Омикроном" появляются уже через три дня, - ученые

Инкубационный период коронавируса становится короче: симптомы инфицирования

Инкубационный период при инфицировании штаммом коронавируса "Oмикрон" составляет три дня, тогда как при инфицировании штаммом "Ухань" - пять дней, "Дельта" - четыре дня.

К такому выводу пришли турецкие ученые, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Согласно текущим данным, инкубационный период штамма Омикрон короче. Этот период составляет 5 дней у оригинального штамма Ухань, штамма Дельта – 4 дня, Омикрон – 3 дня", – сообщил декан медицинского факультета Университета Гази, член научного совета при Минздраве Турции профессор Мустафа Неджми Ильхан.

По его словам, количество случаев инфицирования коронавирусом увеличилось, но при этом количество смертельных случаев уменьшилось. Особенно осторожными следует быть гражданам старше 65 лет.

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Также ученый отметил, что по сравнению с прошлым годом в этом году увеличилось количество случаев инфицирования гриппом, и из-за подобных симптомов его часто путают с коронавирусом. Поэтому для установления вируса и назначения лечения при появлении симптомов следует делать ПЦР-тест, а для защиты - вакцинироваться.

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Топ комментарии
+4
Особливо обережними слід бути громадянам старше 65 років.

У нас не многие кто доживает до 65, вернее мало кто может это сделать...

Средняя продолжительность жизни мужчин в Украине - 63 года, женщин - 73 года.

Так что мужикам можно не бояться коронавириса. Государство о нас уже позаботилос...
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10.01.2022 10:45
+3
Подкинут еще пару новых Штаммов с помощью частной лавочки ВОЗ...,и дело вылечится само собой к весне...
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10.01.2022 11:09
+3
та щаз! каждые 3 месяца уже прошли. теперь каждую неделю. а через год - по-утрам. иначе серобуромалинового сертификата для проезда в метро не видать.
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10.01.2022 11:34
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Ичо? Что это меняет?
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10.01.2022 10:35 Ответить
https://www.capital.ua/ru/publication/125823-glavnyy-reyder-ukrainy
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10.01.2022 10:40 Ответить
Особливо обережними слід бути громадянам старше 65 років.

У нас не многие кто доживает до 65, вернее мало кто может это сделать...

Средняя продолжительность жизни мужчин в Украине - 63 года, женщин - 73 года.

Так что мужикам можно не бояться коронавириса. Государство о нас уже позаботилос...
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10.01.2022 10:45 Ответить
Лучшее лекарство от головной боли это гильйотина!
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10.01.2022 11:00 Ответить
Средняя продолжительность жизни мужчин в Украине - 63 года не означает, что все мужчины умрут в 63 года. Это означает, что, например, на одного разбившегося насмерть 23-летнего мотоциклиста приходится 4 мужчины, умершие в 73 года.
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10.01.2022 11:22 Ответить
Подібні тези приводь, будь-ласка, із посиланням на статистику - скільки померло 23-річних внаслідок ДТП на мотоциклі - і померлих в 73 роки від чого-небудь. Пол правий тут... ну і не без сарказму, звісно.
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10.01.2022 14:21 Ответить
Доречі. Рекомендую "новий" вид профілактики респіраторних захворювань.
Піші прогулянки від 1,5 години на роботу і стільки ж - з роботи.
Прикинь... усі роки до цього - під Новий Рік хворів респіраторкою гарантовано. Від простуди до ентеровірусу... а тут!!! Радий як один з хом'яків дочки - коли перець бачить свіжий.
Вже 10 число і ... здоровий)))
Так що... маркетинг від фарми vs всього-навсього ОДИН компонент ЗОЖ: 0-1!))
З.І.: Ну хоч за щось можна цим клятим обмеженням дякувати. Допомогли, фіглі, хоч і не так, як планували їх організатори)))
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10.01.2022 14:26 Ответить
Також науковець відзначив, що в порівнянні з минулим роком у цьому році зросла кількість випадків інфікування грипом, і через схожі симптоми його часто плутають з коронавірусом. Тому для встановлення вірусу та призначення лікування при появі симптомів слід робити ПЛР-тест, для захисту - щеплення.

Не от того лечитесь... Но прививовчку бустерную все-равно сделайте
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10.01.2022 10:45 Ответить
Яку бустерну?! Кожен рік,кожен,по укольчику!😡
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10.01.2022 11:02 Ответить
та щаз! каждые 3 месяца уже прошли. теперь каждую неделю. а через год - по-утрам. иначе серобуромалинового сертификата для проезда в метро не видать.
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10.01.2022 11:34 Ответить
Подкинут еще пару новых Штаммов с помощью частной лавочки ВОЗ...,и дело вылечится само собой к весне...
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10.01.2022 11:09 Ответить
Моя контора уже подхватила. 29-го отмечали в офисе окончание года, присутствовали больше 20 человек. 18 человек позитивные тесты. Началось у всех в новогоднюю ночь, как-раз инкубационный период 2-3 дня. У большинства легко или вообще незаметно, но были и с температурой 39. Причем, все или вакцинированные, или переболевшие. По степени заразности и скорости инкубации - Омикрон, не иначе.
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10.01.2022 14:01 Ответить
 
 