Инкубационный период коронавируса становится короче: симптомы инфицирования "Омикроном" появляются уже через три дня, - ученые

Инкубационный период при инфицировании штаммом коронавируса "Oмикрон" составляет три дня, тогда как при инфицировании штаммом "Ухань" - пять дней, "Дельта" - четыре дня.

К такому выводу пришли турецкие ученые, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Согласно текущим данным, инкубационный период штамма Омикрон короче. Этот период составляет 5 дней у оригинального штамма Ухань, штамма Дельта – 4 дня, Омикрон – 3 дня", – сообщил декан медицинского факультета Университета Гази, член научного совета при Минздраве Турции профессор Мустафа Неджми Ильхан.

По его словам, количество случаев инфицирования коронавирусом увеличилось, но при этом количество смертельных случаев уменьшилось. Особенно осторожными следует быть гражданам старше 65 лет.

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Также ученый отметил, что по сравнению с прошлым годом в этом году увеличилось количество случаев инфицирования гриппом, и из-за подобных симптомов его часто путают с коронавирусом. Поэтому для установления вируса и назначения лечения при появлении симптомов следует делать ПЦР-тест, а для защиты - вакцинироваться.