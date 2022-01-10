Украину ждет резкое повышение заболеваемости коронавирусом, - Голубовская

Особенностью "омикроновой" волны COVID-19 является наслоение ее на еще не полностью ушедший вариант "Дельта", то есть эти два возбудителя сейчас циркулируют одновременно, вызывая повышение уровня заболеваемости и госпитализаций.

Об этом доктор медицинских наук, врач-инфекционист Ольга Голубовская сообщила на своей странице в соцсети "Фейсбук", сообщает Цензор.НЕТ.

"Предыдущие варианты вируса обычно полностью вытесняли предшествующие и мы наблюдали спад заболеваемости буквально до единичных случаев (январь-февраль и август-сентябрь 2021 г.) с последующим его всплеском. В настоящее время идёт накопление вируса в популяции, большинство из членов которой являются уже иммунными, и, исходя из закономерностей эпидемиологического процесса, после адаптации возбудителя к новым условиям, мы будем наблюдать чрезвычайно резкий подъем заболеваемости, как это происходит в других странах", - отмечает Голубовская.

По ее словам, этот вариант коронавируса протекает с меньшим количеством тяжелых и критических случаев, привлечением детей, но это характерно для популяции в целом.

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"На индивидуальном уровне рекомендации должны оставаться прежними - не забывать о раннем лечении, в частности, противовирусной терапии (ПВТ), ибо каждому конкретному человеку, имеющему тяжелую форму COVID-19, вовсе не интересно, что, в целом, таких тяжелых случаев стало меньше. Кроме того, опять надо готовить госпитальные базы и стараться госпитализировать группы риска до наступления дыхательной недостаточности для введения противовирусного препарата".