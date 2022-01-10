Украину ждет резкое повышение заболеваемости коронавирусом, - Голубовская
Особенностью "омикроновой" волны COVID-19 является наслоение ее на еще не полностью ушедший вариант "Дельта", то есть эти два возбудителя сейчас циркулируют одновременно, вызывая повышение уровня заболеваемости и госпитализаций.
Об этом доктор медицинских наук, врач-инфекционист Ольга Голубовская сообщила на своей странице в соцсети "Фейсбук", сообщает Цензор.НЕТ.
"Предыдущие варианты вируса обычно полностью вытесняли предшествующие и мы наблюдали спад заболеваемости буквально до единичных случаев (январь-февраль и август-сентябрь 2021 г.) с последующим его всплеском. В настоящее время идёт накопление вируса в популяции, большинство из членов которой являются уже иммунными, и, исходя из закономерностей эпидемиологического процесса, после адаптации возбудителя к новым условиям, мы будем наблюдать чрезвычайно резкий подъем заболеваемости, как это происходит в других странах", - отмечает Голубовская.
По ее словам, этот вариант коронавируса протекает с меньшим количеством тяжелых и критических случаев, привлечением детей, но это характерно для популяции в целом.
"На индивидуальном уровне рекомендации должны оставаться прежними - не забывать о раннем лечении, в частности, противовирусной терапии (ПВТ), ибо каждому конкретному человеку, имеющему тяжелую форму COVID-19, вовсе не интересно, что, в целом, таких тяжелых случаев стало меньше. Кроме того, опять надо готовить госпитальные базы и стараться госпитализировать группы риска до наступления дыхательной недостаточности для введения противовирусного препарата".
Пожалуйста, подождите...
Ковидобесам - фискульт превед
Потом правда выяснились некоторые побочные фефекты...
Но то потом.
по этому не удивлюсь если в марте отменять все зеленые сертификаты и начнут загонять всех опять на вакцинацию запретами если не вакцинируешся то работать-кушать не будешь
- Не ходи туда, там тебя ждут неприятности.
- Как я не могу пойти, они же ждут!
людей сделали нищебродами..
в стране у власти шариковы, голобородько не досидит до конца своего срока .
А. ось цифри про "підвищення захворюваності" :
08:34 30.10.2021
В Україні за добу зафіксовано 26 198 нових випадків захворювання на Соvid-19, одужало 9 449 осіб, 541 померло.
За добу 09 січня 2022 року в Україні зафіксовано 1969 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19
но народ давно понял, что воз - это аферюги, коммерческая лавочка, существующая на деньги гейтцов- рокфеллеров..
Не о т.н. "профилактике" а о простейшей схеме, известной с начала времен. Заболел - лечись. И он говорит о препарате для лечения больных. А не... некоей жидкости, вводимой здоровым.
Или кое-кто кое-чего об эффективности вакцины не договаривает - особенно глядя например на Францию - с их долей покрытия вакцинацией новые случаи исчисляются в сотнях тысяч.
Или... может просто перестать врать? Говоря что вакцинация снижает риск заболеть - вот сегодня слышал буквально рекламку.
Хотя о чем это я? Маркетологи от фармы и "не врать"... вещи априори не совместимые.