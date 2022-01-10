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Новости Коронавирус и карантин
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коронавирус (17040) Голубовская (72)

Украину ждет резкое повышение заболеваемости коронавирусом, - Голубовская

Украину ждет резкое повышение заболеваемости коронавирусом, - Голубовская

Особенностью "омикроновой" волны COVID-19 является наслоение ее на еще не полностью ушедший вариант "Дельта", то есть эти два возбудителя сейчас циркулируют одновременно, вызывая повышение уровня заболеваемости и госпитализаций.

Об этом доктор медицинских наук, врач-инфекционист Ольга Голубовская сообщила на своей странице в соцсети "Фейсбук", сообщает Цензор.НЕТ.

"Предыдущие варианты вируса обычно полностью вытесняли предшествующие и мы наблюдали спад заболеваемости буквально до единичных случаев (январь-февраль и август-сентябрь 2021 г.) с последующим его всплеском. В настоящее время идёт накопление вируса в популяции, большинство из членов которой являются уже иммунными, и, исходя из закономерностей эпидемиологического процесса, после адаптации возбудителя к новым условиям, мы будем наблюдать чрезвычайно резкий подъем заболеваемости, как это происходит в других странах", - отмечает Голубовская.

По ее словам, этот вариант коронавируса протекает с меньшим количеством тяжелых и критических случаев, привлечением детей, но это характерно для популяции в целом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Инкубационный период коронавируса становится короче: симптомы инфицирования "Омикроном" появляются уже через три дня, - ученые

"На индивидуальном уровне рекомендации должны оставаться прежними - не забывать о раннем лечении, в частности, противовирусной терапии (ПВТ), ибо каждому конкретному человеку, имеющему тяжелую форму COVID-19, вовсе не интересно, что, в целом, таких тяжелых случаев стало меньше. Кроме того, опять надо готовить госпитальные базы и стараться госпитализировать группы риска до наступления дыхательной недостаточности для введения противовирусного препарата".

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Топ комментарии
+13
Раз укольчик...два укольчик...получился омикрончик...
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10.01.2022 11:04
+11
Так ударим по эпидемии коронавируса "Великим будівництвом"!!...
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10.01.2022 11:04
+11
Что-то яростные последователи вакцинации притихли.Ничего,скоро бустерная,потом ультрабустерная,за нею супербустерная,а потом контрольная,на радость ******** ляшко.
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10.01.2022 11:21
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Правила форума Совет форумчан
Ну вот зачем этих алармистов сюда пихать??? Чтобы бигфарма дальше могла зарабатывать деньги на ровном месте?
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10.01.2022 11:03 Ответить
Так ударим по эпидемии коронавируса "Великим будівництвом"!!...
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10.01.2022 11:04 Ответить
суди в Україні круто кваліфікують цю всю експериментальну історію з порушеннями Конституції : вирок судді з Ільїчівська : будете здивовані: https://www.youtube.com/watch?v=O70i9HbVjRw
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10.01.2022 11:26 Ответить
https://reyestr.court.gov.ua/Review/102274193 Сцылко на решение суда

Ковидобесам - фискульт превед
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10.01.2022 11:32 Ответить
Раз укольчик...два укольчик...получился омикрончик...
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10.01.2022 11:04 Ответить
Ну фуле. Буковели с праздниками заканчиваются, щаз вирусец протрезвеет и понеслась по новой.
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10.01.2022 11:04 Ответить
Київ закриють 20 або 21 щоб ФОПи не майданили
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10.01.2022 13:12 Ответить
Ой, да ладно, пусть майданят сколько влезет. Кассы у фопов вот уже 10-й день как реальность.
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10.01.2022 13:22 Ответить
Шо анонс животворящий про продуктовые карточки делает. Сразу же и эпидемия активизировалась. К приезду Порошенка в Украину у всех будет повальная чёрная зона без права выхода из дома
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10.01.2022 11:12 Ответить
Вот тоже сразу про локдаун подумала к возвращянию Порошенко 17 января.
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10.01.2022 13:59 Ответить
в голові одні матюки
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10.01.2022 11:13 Ответить
Не тримайте в собі, це шкідливо висловлюйтесь.
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10.01.2022 13:21 Ответить
Да кто бы сомневался. Как раз перед праздниками карантин сняли для етого. Хорошо погуляли? Как там ваши лыжные поезда?
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10.01.2022 11:16 Ответить
А йолка как вам? Помойму норм. Кукуреку кодов никто не спрашивал

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10.01.2022 11:22 Ответить
Что-то яростные последователи вакцинации притихли.Ничего,скоро бустерная,потом ультрабустерная,за нею супербустерная,а потом контрольная,на радость ******** ляшко.
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10.01.2022 11:21 Ответить
Они ждут. В январе должны решить, сколько действует вакцина без бустерной дозы.
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10.01.2022 11:25 Ответить
Так это у них в крови (в прямом и переносном) ! Такие же черти как и зесволотА! Тупое обосранное стадо! Им завтра скажут - нужно у ваших детей вырезать по одной почке, так как 2 почки для ребенка вредно! Пойдут и вырежут!
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10.01.2022 11:28 Ответить
Было такое дело кстате. Аппендикс массово вырезали ещё у новорождённых. Ну на всякий случай.
Потом правда выяснились некоторые побочные фефекты...
Но то потом.
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10.01.2022 11:35 Ответить
у вакцины срок годности подходит к концу надо же ее куда-то утилизировать,
по этому не удивлюсь если в марте отменять все зеленые сертификаты и начнут загонять всех опять на вакцинацию запретами если не вакцинируешся то работать-кушать не будешь
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10.01.2022 11:48 Ответить
Притихли, потому что поняли: с идиотами спорить бесполезно.
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10.01.2022 11:50 Ответить
ты о себе,я понял.
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10.01.2022 12:06 Ответить
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10.01.2022 12:13 Ответить
Они не притихли, команды из центра нет, только слепой не видит как ковидобесие стихло по всему миру с 25х чисел декабря как по команде.Все кто здесь яро писал за уколы - 100% боты на отработке методичек и хайпа новостей (больше коментов - новость в топах, а если новость страшилка - то вообще огонь).Если правила игры не перепишут по новой, то с 20х января раздувание нового огонька начнется, и до прокола всей завезенной хрени (всю весну), а там если верить морганам летом - вся канитель и пропадет, как вот сейчас.
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10.01.2022 12:39 Ответить
В попу ваши популяции...
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10.01.2022 11:23 Ответить
Украину ждет...

- Не ходи туда, там тебя ждут неприятности.
- Как я не могу пойти, они же ждут!
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10.01.2022 11:24 Ответить
каждый год сезонный орви, зачем нагнетать? снова страну закрыть на локдаун и навязывать населению шмурдяк?
людей сделали нищебродами..
в стране у власти шариковы, голобородько не досидит до конца своего срока .
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10.01.2022 11:25 Ответить
Ну да, ну да. У коронавіруса закінчились свята, він відпочивав навіть не дивлячись на те що вже 2 тижні люди масово збираються без масок, ходять в масово в гості і т.д. ))
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10.01.2022 11:26 Ответить
два збудники зараз циркулюють одночасно, викликаючи підвищення рівня захворюваності та госпіталізацій. Джерело:

А. ось цифри про "підвищення захворюваності" :

08:34 30.10.2021

В Україні за добу зафіксовано 26 198 нових випадків захворювання на Соvid-19, одужало 9 449 осіб, 541 померло.

За добу 09 січня 2022 року в Україні зафіксовано 1969 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19
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10.01.2022 11:30 Ответить
Скажите этой "специЯлистке" , что обычный ГРИПП в это время года всегда увеличивает количество заболевших . ( просто не нужно под его видом накручивать нужну для вас статистику )
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10.01.2022 11:41 Ответить
Интересно: во время зимнего и летнего турсезона вирус сидит притаившись, как мышь за веником...
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10.01.2022 11:42 Ответить
летом тепло...пчьолы мухи..клопы солдатики ласточки и другие штуки он отдыхает на кирилловке..
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10.01.2022 12:53 Ответить
Даже витамины так часто колоть вредно. Эти ужаленные скорее всего сами заразу разносят. К тому же побочка проявляется: депрессия и агрессивность. Надо их как-то метить, чтобы видеть издалека и обходить стороной. Уже кидаются как собаки на здоровых людей.
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10.01.2022 11:48 Ответить
Ну звісно, свята скінчилися.
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10.01.2022 11:52 Ответить
Час бізнес добивати.
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10.01.2022 12:21 Ответить
Зачиніть у псіхушку цю придурочну. Для чого створювати паніку? Треба системно займатися профілактикою сезонних захворювань тощо, а не колоти "шопопало" людям і заробляти на цьому.
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10.01.2022 12:03 Ответить
Шо такое "раннее противовирусное лікування"? Это когда фуфломицины из аптеки закупать авоськами? Врач не знает, что специфичиская противоковидная терапия, по сути еще на уровне экспериментальной теории?
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10.01.2022 12:10 Ответить
На февраль ВОЗ планирует заппустить 2 новым Штамма...
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10.01.2022 12:10 Ответить
в воз на поток поставили придумывание новых пандемий, с целью сверхприбылей фарм компаний и запугивания населения ..
но народ давно понял, что воз - это аферюги, коммерческая лавочка, существующая на деньги гейтцов- рокфеллеров..
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10.01.2022 17:50 Ответить
Интересно,а комментаторы "инкогнито" сюда специально подбираются или этот сайт просто сборище идиотов???
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10.01.2022 12:42 Ответить
и так хреново ни денег ни артефактов ни пожрать нету..тут еще это мораззм
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10.01.2022 12:52 Ответить
На Різдвяні свята тільки москаль може не мати що їсти . Бо він ущербний , а країна його - бесполєзне гамно .
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10.01.2022 13:22 Ответить
возьми слова назад ватник свинорус
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10.01.2022 17:15 Ответить
Цікаво, а які самі "противірусні препарати пропонує використовувати Голубовська? Проти "SARS-CoV-2" розроблено пару варіантів Mercк та Pfizer, але ж їх нема в Україні!
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10.01.2022 13:14 Ответить
Брехня . Я сам вакцинувався Пфайзер , при чому він був на вибір ще з кількома вакцинами . Для всіх бажаючих і без проблем . І зараз він є . Не брешіть .
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10.01.2022 13:19 Ответить
Вы путаете. Симеон говорит, судя по всему, о лекарствах, а не о вакцинах.
Не о т.н. "профилактике" а о простейшей схеме, известной с начала времен. Заболел - лечись. И он говорит о препарате для лечения больных. А не... некоей жидкости, вводимой здоровым.
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10.01.2022 14:19 Ответить
Саме так, як каже . Мова йде про лікування, а не вакцинацію. Не плутайте дві речі - ліки, в даному випадку противірусні, і вакцину, тобто використання можливостей вашого організму для боротьби з вірусами та іншим
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12.01.2022 11:30 Ответить
Весь християнський світ вже з цього виходить . Зараз черга прихильників січневого московського різдва з Гуньою Масковскім , дідом морозом та іншими пройдисвітами та жуліками . Перших хоч Бог захищає , а в других - вся надія на діда мороза і кацапський авось.
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10.01.2022 13:16 Ответить
А сфига ли так, если темпы вакцинации растут с каждым днём?

Или кое-кто кое-чего об эффективности вакцины не договаривает - особенно глядя например на Францию - с их долей покрытия вакцинацией новые случаи исчисляются в сотнях тысяч.

Или... может просто перестать врать? Говоря что вакцинация снижает риск заболеть - вот сегодня слышал буквально рекламку.
Хотя о чем это я? Маркетологи от фармы и "не врать"... вещи априори не совместимые.
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10.01.2022 14:17 Ответить
 
 