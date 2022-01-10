Україну чекає різке підвищення захворюваності на коронавірус, - Голубовська

Особливістю "омікронової" хвилі COVID-19 є нашарування її на варіант "Дельта", тобто ці два збудники зараз циркулюють одночасно, викликаючи підвищення рівня захворюваності та госпіталізацій.

Про це доктор медичних наук, лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська повідомила на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Інші варіанти вірусу зазвичай повністю витісняли попередні і ми спостерігали спад захворюваності буквально до поодиноких випадків (січень-лютий та серпень-вересень 2021 р.) з подальшим його сплеском. У даний час йде накопичення вірусу в популяції, більшість із членів якої є вже імунними, і, з огляду на закономірності епідеміологічного процесу, після адаптації збудника до нових умов ми спостерігатимемо надзвичайно різке підвищення захворюваності, як це відбувається в інших країнах", - зазначає Голубовська.

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За її словами, цей варіант коронавірусу має меншу кількість важких та критичних випадків, залученням дітей, але це характерно для популяції загалом.

"На індивідуальному ж рівні рекомендації повинні залишатися тими ж самими, - підкреслює лікар, - не забувати про раннє лікування, зокрема, противірусну терапію (ПВТ), бо кожній конкретній людині, яка має важку форму COVID-19, зовсім не цікаво, що в цілому таких тяжких випадків стало менше. Крім того, знову треба готувати госпітальні бази та намагатися госпіталізувати групи ризику до настання дихальної недостатності для введення противірусного препарату. Це зменшить навантаження на відділення інтенсивної терапії та підвищить виживання пацієнтів, знизить загальну летальність", - зазначила інфекціоніст.

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