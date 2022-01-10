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Новини Коронавірус і карантин
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коронавірус (19920) Голубовська (71)

Україну чекає різке підвищення захворюваності на коронавірус, - Голубовська

Україну чекає різке підвищення захворюваності на коронавірус, - Голубовська

Особливістю "омікронової" хвилі COVID-19 є нашарування її на варіант "Дельта", тобто ці два збудники зараз циркулюють одночасно, викликаючи підвищення рівня захворюваності та госпіталізацій.

Про це доктор медичних наук, лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська повідомила на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Інші варіанти вірусу зазвичай повністю витісняли попередні і ми спостерігали спад захворюваності буквально до поодиноких випадків (січень-лютий та серпень-вересень 2021 р.) з подальшим його сплеском. У даний час йде накопичення вірусу в популяції, більшість із членів якої є вже імунними, і, з огляду на закономірності епідеміологічного процесу, після адаптації збудника до нових умов ми спостерігатимемо надзвичайно різке підвищення захворюваності, як це відбувається в інших країнах", - зазначає Голубовська.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Інкубаційний період коронавірусу стає коротшим: симптоми інфікування "Омікроном" з'являються вже через три дні, - науковці

За її словами, цей варіант коронавірусу має меншу кількість важких та критичних випадків, залученням дітей, але це характерно для популяції загалом.

"На індивідуальному ж рівні рекомендації повинні залишатися тими ж самими, - підкреслює лікар, - не забувати про раннє лікування, зокрема, противірусну терапію (ПВТ), бо кожній конкретній людині, яка має важку форму COVID-19, зовсім не цікаво, що в цілому таких тяжких випадків стало менше. Крім того, знову треба готувати госпітальні бази та намагатися госпіталізувати групи ризику до настання дихальної недостатності для введення противірусного препарату. Це зменшить навантаження на відділення інтенсивної терапії та підвищить виживання пацієнтів, знизить загальну летальність", - зазначила інфекціоніст.

Також читайте: Україна на п'ятому місці в Європі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА
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Топ коментарі
+13
Раз укольчик...два укольчик...получился омикрончик...
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10.01.2022 11:04
+11
Так ударим по эпидемии коронавируса "Великим будівництвом"!!...
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10.01.2022 11:04
+11
Что-то яростные последователи вакцинации притихли.Ничего,скоро бустерная,потом ультрабустерная,за нею супербустерная,а потом контрольная,на радость ******** ляшко.
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10.01.2022 11:21
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Ну вот зачем этих алармистов сюда пихать??? Чтобы бигфарма дальше могла зарабатывать деньги на ровном месте?
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10.01.2022 11:03 Відповісти
Так ударим по эпидемии коронавируса "Великим будівництвом"!!...
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10.01.2022 11:04 Відповісти
суди в Україні круто кваліфікують цю всю експериментальну історію з порушеннями Конституції : вирок судді з Ільїчівська : будете здивовані: https://www.youtube.com/watch?v=O70i9HbVjRw
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10.01.2022 11:26 Відповісти
https://reyestr.court.gov.ua/Review/102274193 Сцылко на решение суда

Ковидобесам - фискульт превед
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10.01.2022 11:32 Відповісти
Раз укольчик...два укольчик...получился омикрончик...
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10.01.2022 11:04 Відповісти
Ну фуле. Буковели с праздниками заканчиваются, щаз вирусец протрезвеет и понеслась по новой.
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10.01.2022 11:04 Відповісти
Київ закриють 20 або 21 щоб ФОПи не майданили
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10.01.2022 13:12 Відповісти
Ой, да ладно, пусть майданят сколько влезет. Кассы у фопов вот уже 10-й день как реальность.
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10.01.2022 13:22 Відповісти
Шо анонс животворящий про продуктовые карточки делает. Сразу же и эпидемия активизировалась. К приезду Порошенка в Украину у всех будет повальная чёрная зона без права выхода из дома
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10.01.2022 11:12 Відповісти
Вот тоже сразу про локдаун подумала к возвращянию Порошенко 17 января.
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10.01.2022 13:59 Відповісти
в голові одні матюки
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10.01.2022 11:13 Відповісти
Не тримайте в собі, це шкідливо висловлюйтесь.
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10.01.2022 13:21 Відповісти
Да кто бы сомневался. Как раз перед праздниками карантин сняли для етого. Хорошо погуляли? Как там ваши лыжные поезда?
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10.01.2022 11:16 Відповісти
А йолка как вам? Помойму норм. Кукуреку кодов никто не спрашивал

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10.01.2022 11:22 Відповісти
Что-то яростные последователи вакцинации притихли.Ничего,скоро бустерная,потом ультрабустерная,за нею супербустерная,а потом контрольная,на радость ******** ляшко.
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10.01.2022 11:21 Відповісти
Они ждут. В январе должны решить, сколько действует вакцина без бустерной дозы.
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10.01.2022 11:25 Відповісти
Так это у них в крови (в прямом и переносном) ! Такие же черти как и зесволотА! Тупое обосранное стадо! Им завтра скажут - нужно у ваших детей вырезать по одной почке, так как 2 почки для ребенка вредно! Пойдут и вырежут!
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10.01.2022 11:28 Відповісти
Было такое дело кстате. Аппендикс массово вырезали ещё у новорождённых. Ну на всякий случай.
Потом правда выяснились некоторые побочные фефекты...
Но то потом.
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10.01.2022 11:35 Відповісти
у вакцины срок годности подходит к концу надо же ее куда-то утилизировать,
по этому не удивлюсь если в марте отменять все зеленые сертификаты и начнут загонять всех опять на вакцинацию запретами если не вакцинируешся то работать-кушать не будешь
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10.01.2022 11:48 Відповісти
Притихли, потому что поняли: с идиотами спорить бесполезно.
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10.01.2022 11:50 Відповісти
ты о себе,я понял.
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10.01.2022 12:06 Відповісти
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10.01.2022 12:13 Відповісти
Они не притихли, команды из центра нет, только слепой не видит как ковидобесие стихло по всему миру с 25х чисел декабря как по команде.Все кто здесь яро писал за уколы - 100% боты на отработке методичек и хайпа новостей (больше коментов - новость в топах, а если новость страшилка - то вообще огонь).Если правила игры не перепишут по новой, то с 20х января раздувание нового огонька начнется, и до прокола всей завезенной хрени (всю весну), а там если верить морганам летом - вся канитель и пропадет, как вот сейчас.
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10.01.2022 12:39 Відповісти
В попу ваши популяции...
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10.01.2022 11:23 Відповісти
Украину ждет...

- Не ходи туда, там тебя ждут неприятности.
- Как я не могу пойти, они же ждут!
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10.01.2022 11:24 Відповісти
каждый год сезонный орви, зачем нагнетать? снова страну закрыть на локдаун и навязывать населению шмурдяк?
людей сделали нищебродами..
в стране у власти шариковы, голобородько не досидит до конца своего срока .
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10.01.2022 11:25 Відповісти
Ну да, ну да. У коронавіруса закінчились свята, він відпочивав навіть не дивлячись на те що вже 2 тижні люди масово збираються без масок, ходять в масово в гості і т.д. ))
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10.01.2022 11:26 Відповісти
два збудники зараз циркулюють одночасно, викликаючи підвищення рівня захворюваності та госпіталізацій. Джерело:

А. ось цифри про "підвищення захворюваності" :

08:34 30.10.2021

В Україні за добу зафіксовано 26 198 нових випадків захворювання на Соvid-19, одужало 9 449 осіб, 541 померло.

За добу 09 січня 2022 року в Україні зафіксовано 1969 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19
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10.01.2022 11:30 Відповісти
Скажите этой "специЯлистке" , что обычный ГРИПП в это время года всегда увеличивает количество заболевших . ( просто не нужно под его видом накручивать нужну для вас статистику )
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10.01.2022 11:41 Відповісти
Интересно: во время зимнего и летнего турсезона вирус сидит притаившись, как мышь за веником...
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10.01.2022 11:42 Відповісти
летом тепло...пчьолы мухи..клопы солдатики ласточки и другие штуки он отдыхает на кирилловке..
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10.01.2022 12:53 Відповісти
Даже витамины так часто колоть вредно. Эти ужаленные скорее всего сами заразу разносят. К тому же побочка проявляется: депрессия и агрессивность. Надо их как-то метить, чтобы видеть издалека и обходить стороной. Уже кидаются как собаки на здоровых людей.
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10.01.2022 11:48 Відповісти
Ну звісно, свята скінчилися.
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10.01.2022 11:52 Відповісти
Час бізнес добивати.
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10.01.2022 12:21 Відповісти
Зачиніть у псіхушку цю придурочну. Для чого створювати паніку? Треба системно займатися профілактикою сезонних захворювань тощо, а не колоти "шопопало" людям і заробляти на цьому.
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10.01.2022 12:03 Відповісти
Шо такое "раннее противовирусное лікування"? Это когда фуфломицины из аптеки закупать авоськами? Врач не знает, что специфичиская противоковидная терапия, по сути еще на уровне экспериментальной теории?
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10.01.2022 12:10 Відповісти
На февраль ВОЗ планирует заппустить 2 новым Штамма...
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10.01.2022 12:10 Відповісти
в воз на поток поставили придумывание новых пандемий, с целью сверхприбылей фарм компаний и запугивания населения ..
но народ давно понял, что воз - это аферюги, коммерческая лавочка, существующая на деньги гейтцов- рокфеллеров..
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10.01.2022 17:50 Відповісти
Интересно,а комментаторы "инкогнито" сюда специально подбираются или этот сайт просто сборище идиотов???
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10.01.2022 12:42 Відповісти
и так хреново ни денег ни артефактов ни пожрать нету..тут еще это мораззм
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10.01.2022 12:52 Відповісти
На Різдвяні свята тільки москаль може не мати що їсти . Бо він ущербний , а країна його - бесполєзне гамно .
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10.01.2022 13:22 Відповісти
возьми слова назад ватник свинорус
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10.01.2022 17:15 Відповісти
Цікаво, а які самі "противірусні препарати пропонує використовувати Голубовська? Проти "SARS-CoV-2" розроблено пару варіантів Mercк та Pfizer, але ж їх нема в Україні!
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10.01.2022 13:14 Відповісти
Брехня . Я сам вакцинувався Пфайзер , при чому він був на вибір ще з кількома вакцинами . Для всіх бажаючих і без проблем . І зараз він є . Не брешіть .
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10.01.2022 13:19 Відповісти
Вы путаете. Симеон говорит, судя по всему, о лекарствах, а не о вакцинах.
Не о т.н. "профилактике" а о простейшей схеме, известной с начала времен. Заболел - лечись. И он говорит о препарате для лечения больных. А не... некоей жидкости, вводимой здоровым.
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10.01.2022 14:19 Відповісти
Саме так, як каже . Мова йде про лікування, а не вакцинацію. Не плутайте дві речі - ліки, в даному випадку противірусні, і вакцину, тобто використання можливостей вашого організму для боротьби з вірусами та іншим
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12.01.2022 11:30 Відповісти
Весь християнський світ вже з цього виходить . Зараз черга прихильників січневого московського різдва з Гуньою Масковскім , дідом морозом та іншими пройдисвітами та жуліками . Перших хоч Бог захищає , а в других - вся надія на діда мороза і кацапський авось.
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10.01.2022 13:16 Відповісти
А сфига ли так, если темпы вакцинации растут с каждым днём?

Или кое-кто кое-чего об эффективности вакцины не договаривает - особенно глядя например на Францию - с их долей покрытия вакцинацией новые случаи исчисляются в сотнях тысяч.

Или... может просто перестать врать? Говоря что вакцинация снижает риск заболеть - вот сегодня слышал буквально рекламку.
Хотя о чем это я? Маркетологи от фармы и "не врать"... вещи априори не совместимые.
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10.01.2022 14:17 Відповісти
 
 