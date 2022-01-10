Україну чекає різке підвищення захворюваності на коронавірус, - Голубовська
Особливістю "омікронової" хвилі COVID-19 є нашарування її на варіант "Дельта", тобто ці два збудники зараз циркулюють одночасно, викликаючи підвищення рівня захворюваності та госпіталізацій.
Про це доктор медичних наук, лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська повідомила на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.
"Інші варіанти вірусу зазвичай повністю витісняли попередні і ми спостерігали спад захворюваності буквально до поодиноких випадків (січень-лютий та серпень-вересень 2021 р.) з подальшим його сплеском. У даний час йде накопичення вірусу в популяції, більшість із членів якої є вже імунними, і, з огляду на закономірності епідеміологічного процесу, після адаптації збудника до нових умов ми спостерігатимемо надзвичайно різке підвищення захворюваності, як це відбувається в інших країнах", - зазначає Голубовська.
За її словами, цей варіант коронавірусу має меншу кількість важких та критичних випадків, залученням дітей, але це характерно для популяції загалом.
"На індивідуальному ж рівні рекомендації повинні залишатися тими ж самими, - підкреслює лікар, - не забувати про раннє лікування, зокрема, противірусну терапію (ПВТ), бо кожній конкретній людині, яка має важку форму COVID-19, зовсім не цікаво, що в цілому таких тяжких випадків стало менше. Крім того, знову треба готувати госпітальні бази та намагатися госпіталізувати групи ризику до настання дихальної недостатності для введення противірусного препарату. Це зменшить навантаження на відділення інтенсивної терапії та підвищить виживання пацієнтів, знизить загальну летальність", - зазначила інфекціоніст.
Будь ласка, зачекайте...
Ковидобесам - фискульт превед
Потом правда выяснились некоторые побочные фефекты...
Но то потом.
по этому не удивлюсь если в марте отменять все зеленые сертификаты и начнут загонять всех опять на вакцинацию запретами если не вакцинируешся то работать-кушать не будешь
- Не ходи туда, там тебя ждут неприятности.
- Как я не могу пойти, они же ждут!
людей сделали нищебродами..
в стране у власти шариковы, голобородько не досидит до конца своего срока .
А. ось цифри про "підвищення захворюваності" :
08:34 30.10.2021
В Україні за добу зафіксовано 26 198 нових випадків захворювання на Соvid-19, одужало 9 449 осіб, 541 померло.
За добу 09 січня 2022 року в Україні зафіксовано 1969 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19
но народ давно понял, что воз - это аферюги, коммерческая лавочка, существующая на деньги гейтцов- рокфеллеров..
Не о т.н. "профилактике" а о простейшей схеме, известной с начала времен. Заболел - лечись. И он говорит о препарате для лечения больных. А не... некоей жидкости, вводимой здоровым.
Или кое-кто кое-чего об эффективности вакцины не договаривает - особенно глядя например на Францию - с их долей покрытия вакцинацией новые случаи исчисляются в сотнях тысяч.
Или... может просто перестать врать? Говоря что вакцинация снижает риск заболеть - вот сегодня слышал буквально рекламку.
Хотя о чем это я? Маркетологи от фармы и "не врать"... вещи априори не совместимые.