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Пластиковые прозрачные "маски" не являются средством эффективной защиты, - Минздрав

Пластиковые прозрачные

Долгое время работники сферы обслуживания, кафе, ресторанов, гостиниц используют так называемые пластиковые прозрачные защитные маски. На самом деле, ничего общего со средством индивидуальной защиты такие предметы не имеют.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Минздрава, информирует Цензор.НЕТ.

"О пластиковых прозрачных "масках" не упоминается ни в одном документе, регулирующем противоэпидемические правила. Вместо этого необходимо использовать защитные медицинские маски или респираторы, полностью закрывающие нос и рот", - говорится в сообщении.

В Минздраве отметили, что фактически люди, использующие такие пластиковые "маски", не имеют никакого эффективного средства индивидуальной защиты.

"Это связано с тем, что такие средства не плотно прилегают к лицу, а соответственно, не защищают от инфицирования других и не защищают от заражения того, кто носит такие "маски".

Призываем работников сферы обслуживания заботиться о себе и своих посетителях и использовать эффективные средства индивидуальной защиты", - добавили в министерстве.

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Топ комментарии
+8
Шапочка из фольги хорошо защищает...
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10.01.2022 11:36
+6
Осьтако треба. Жоден вірус не проскочить.

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10.01.2022 11:43
+6
Всім в перші місяці впарювали що страшний коронавірус залазить через очі. Коли зрозуміли що окуляри всі точно не носитимум тупо з цієї теми спригнули. Так при чому тут маски на носі?
Всі адекватні люди вже давно все розуміють
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10.01.2022 11:48
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Страница 2 из 2
Какая сила ветра в помещениях?
Если вы иногда замечали при беседе с человеком на близких дистанциях - на вас могут попадать частички его слюны. Именно на таких частичках и разносится вирус и именно от таких, летящих изо рта при разговоре прямо вперед частичек и защищает эта полумаска.
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10.01.2022 17:52 Ответить
Ветер в помещениях?
От кондиционеров, зайка, ты что?
Окна в оффисах сделаны так, что они вообще не открываются, кондиционеры работают 24/365.
Али ты под кондиционером никогда не сидел?

Так что зайка, ты не отвлекайся, ты рисуй траекторию и уравнение пиши.
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11.01.2022 04:49 Ответить
Ты, "зайка", поручения будешь давать тем, кому у тебя есть право их давать, понятно тебе, "зайка"?
Хотя судя по тому, что ты ничего не поняла из того, я выше написал - с понималкой у тебя, "зайка", большие проблемы.

"Али ты под кондиционером никогда не сидел?"

Если работник в офисе вынужден сидеть под кондиционером - это значит, что либо кондиционер поставлен неправильно, либо и вовсе офис спроектирован неправильно. Ибо кондиционер не должен дуть на рабочие места и, тем более - он не должен дуть на столики в кафе, о которых речь в статье. Так, что, "зайка", поумерь свою неуемную фантазию и не донимай людей своими глупыми "поручениями".
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11.01.2022 12:57 Ответить
"Если работник в офисе вынужден сидеть под кондиционером - это значит, что либо кондиционер поставлен неправильно, либо и вовсе офис спроектирован неправильно"

Ты не мне это расскажи, ты в Австралии это расскажи, а то без тебя они тут строить не умеют.

То, что вы, холуи ротшильдовские, не знаете математики и физики - это понятно, в средней школе вы балду пинали и потому пошли в юристы, икономизды или вообще в блогеры.
Но то, что у вас есть наглость рассуждать о том, как 'ковидла с каплями летает", то есть лезть в математику и физику - вот это вот превосходит всякие понятия вшивой вашей наглости.
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11.01.2022 15:21 Ответить
А зачем мне в Австралии что-то рассказывать, тупая ты хамка?
А математика - мой хлеб, я ее. разумеется, знаю довольно неплохо, но начинать что-то считать по поручению какого-то невнятного хамовитого ничтожества - это даже звучит смешно.

И да, у меня есть понимание физики процесса, а у вас - только беспраднонная борзота и более ничего.
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11.01.2022 15:24 Ответить
такi маски - знаряддя лiкарв стоматологiв - щоб бризки з рота пацiєнта нe лeтiли в обличчя лiкаря
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10.01.2022 12:17 Ответить
На начало февраля ВОЗ придумает еще пару новых Штаммов для баранов...
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10.01.2022 11:51 Ответить
Голобородьки покупайте маски...а то скоро будут только по продуктовым карточкам
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10.01.2022 11:56 Ответить
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10.01.2022 12:01 Ответить
Бідна кицюня.
Які садисти двері не відкривають ?
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10.01.2022 21:24 Ответить
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10.01.2022 12:01 Ответить
саме цікаве, що цей засіб, хоча і зроблений з підручних матеріалів, набагато ефективніший за ті, що продаються
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10.01.2022 13:39 Ответить
Ви там у владі і маски не носите, і не дохнете.
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10.01.2022 12:15 Ответить
Атмосфера там такая в Раде, специфическая.
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10.01.2022 14:12 Ответить
Там ті нещасні віруси, що залітають, дохнуть.
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10.01.2022 21:25 Ответить
Може, від запаху грошей?
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10.01.2022 21:49 Ответить
Думаю, що од наших депутатів. Тих, що більшість та іже с німі.
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11.01.2022 05:43 Ответить
***
вот уже третий год... у нас с друзьями такая традиция...
перед выходом на работу, после новогодних праздников
мы покупаем новую одноразовую маску
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10.01.2022 12:22 Ответить
Всё это чушь. От вируса может защитить только ОВЗК. маски да лампочки.
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10.01.2022 12:33 Ответить
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10.01.2022 12:41 Ответить
а негр з кедами їй би підійшов ліпше
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10.01.2022 21:35 Ответить
а шо, кастрюли на голови та кружевные масочки швидко всякую заразу от организьма отгонют
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10.01.2022 12:54 Ответить
... - Щоб завтра усі були у малевих пов'язках, бо я вже ваші морди погані бачити не можу....

Віктор Андієнко " Шоу Довгоносиків"
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10.01.2022 13:43 Ответить
Лучше сразу, как в Румынии. Там шрафуют за матерчатые маски:ов
"Румыния ввела штраф за ношение тканевых масок. Он составит 570 долларов"
https://coronavirus.rbc.ua/rus/news/rumyniya-vvela-shtraf-noshenie-tkanevyh-masok-1641642007.html

Вывод первый: кто-то очень хорошо вложился в Румынии в производство масок и необходимо отбить вложенные деньги.
Вывод второй: никому из властей из властей Румынии ни в коем случае не следует встречаться с предсавителями Администрации Белого Дома, они все в матерчатых масках, посмотрите хотя бы на Джен Саки на пресс-конференциях.
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10.01.2022 14:11 Ответить
А кто пояснит что такое "пластикові прозорі захисні маски" ??????
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10.01.2022 14:18 Ответить
Подивись уважно на фото до статті.
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10.01.2022 14:30 Ответить
Нда... Такой херни я ещё не видал.
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10.01.2022 17:02 Ответить
пусть производитель даст им долю, уже завтра будет новое постановление.
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10.01.2022 21:28 Ответить
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