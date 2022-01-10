Пластиковые прозрачные "маски" не являются средством эффективной защиты, - Минздрав
Долгое время работники сферы обслуживания, кафе, ресторанов, гостиниц используют так называемые пластиковые прозрачные защитные маски. На самом деле, ничего общего со средством индивидуальной защиты такие предметы не имеют.
Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Минздрава, информирует Цензор.НЕТ.
"О пластиковых прозрачных "масках" не упоминается ни в одном документе, регулирующем противоэпидемические правила. Вместо этого необходимо использовать защитные медицинские маски или респираторы, полностью закрывающие нос и рот", - говорится в сообщении.
В Минздраве отметили, что фактически люди, использующие такие пластиковые "маски", не имеют никакого эффективного средства индивидуальной защиты.
"Это связано с тем, что такие средства не плотно прилегают к лицу, а соответственно, не защищают от инфицирования других и не защищают от заражения того, кто носит такие "маски".
Призываем работников сферы обслуживания заботиться о себе и своих посетителях и использовать эффективные средства индивидуальной защиты", - добавили в министерстве.
Пожалуйста, подождите...
Если вы иногда замечали при беседе с человеком на близких дистанциях - на вас могут попадать частички его слюны. Именно на таких частичках и разносится вирус и именно от таких, летящих изо рта при разговоре прямо вперед частичек и защищает эта полумаска.
От кондиционеров, зайка, ты что?
Окна в оффисах сделаны так, что они вообще не открываются, кондиционеры работают 24/365.
Али ты под кондиционером никогда не сидел?
Так что зайка, ты не отвлекайся, ты рисуй траекторию и уравнение пиши.
Хотя судя по тому, что ты ничего не поняла из того, я выше написал - с понималкой у тебя, "зайка", большие проблемы.
"Али ты под кондиционером никогда не сидел?"
Если работник в офисе вынужден сидеть под кондиционером - это значит, что либо кондиционер поставлен неправильно, либо и вовсе офис спроектирован неправильно. Ибо кондиционер не должен дуть на рабочие места и, тем более - он не должен дуть на столики в кафе, о которых речь в статье. Так, что, "зайка", поумерь свою неуемную фантазию и не донимай людей своими глупыми "поручениями".
Ты не мне это расскажи, ты в Австралии это расскажи, а то без тебя они тут строить не умеют.
То, что вы, холуи ротшильдовские, не знаете математики и физики - это понятно, в средней школе вы балду пинали и потому пошли в юристы, икономизды или вообще в блогеры.
Но то, что у вас есть наглость рассуждать о том, как 'ковидла с каплями летает", то есть лезть в математику и физику - вот это вот превосходит всякие понятия вшивой вашей наглости.
А математика - мой хлеб, я ее. разумеется, знаю довольно неплохо, но начинать что-то считать по поручению какого-то невнятного хамовитого ничтожества - это даже звучит смешно.
И да, у меня есть понимание физики процесса, а у вас - только беспраднонная борзота и более ничего.
Які садисти двері не відкривають ?
вот уже третий год... у нас с друзьями такая традиция...
перед выходом на работу, после новогодних праздников
мы покупаем новую одноразовую маску
Віктор Андієнко " Шоу Довгоносиків"
"Румыния ввела штраф за ношение тканевых масок. Он составит 570 долларов"
https://coronavirus.rbc.ua/rus/news/rumyniya-vvela-shtraf-noshenie-tkanevyh-masok-1641642007.html
Вывод первый: кто-то очень хорошо вложился в Румынии в производство масок и необходимо отбить вложенные деньги.
Вывод второй: никому из властей из властей Румынии ни в коем случае не следует встречаться с предсавителями Администрации Белого Дома, они все в матерчатых масках, посмотрите хотя бы на Джен Саки на пресс-конференциях.