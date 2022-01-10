Пластикові прозорі "маски" не є засобом ефективного захисту, - МОЗ
Тривалий час працівники сфери обслуговування, кафе, ресторанів, готелів використовують так звані пластикові прозорі захисні маски. Насправді нічого спільного із засобом індивідуального захисту такі предмети не мають.
Про це у Facebook повідомляє пресслужба МОЗ, інформує Цензор.НЕТ.
"Про пластикові прозорі "маски" не згадується в жодному документі, що регулює протиепідемічні правила. Натомість необхідно використовувати захисні медичні маски чи респіратори, які повністю закривають ніс та рот", - йдеться в повідомленні.
В МОЗ зазначили, що фактично, люди, які використовують такі пластикові "маски", не мають жодного ефективного засобу індивідуального захисту.
"Це пов’язано з тим, що такі засоби не щільно прилягають до обличчя, а, відповідно, не захищають від інфікування інших та не убезпечують від зараження того, хто носить такі "маски".
Закликаємо працівників сфери обслуговування турбуватись про себе й своїх відвідувачів та використовувати ефективні засоби індивідуального захисту", - додали в міністерстві.
Будь ласка, зачекайте...
Если вы иногда замечали при беседе с человеком на близких дистанциях - на вас могут попадать частички его слюны. Именно на таких частичках и разносится вирус и именно от таких, летящих изо рта при разговоре прямо вперед частичек и защищает эта полумаска.
От кондиционеров, зайка, ты что?
Окна в оффисах сделаны так, что они вообще не открываются, кондиционеры работают 24/365.
Али ты под кондиционером никогда не сидел?
Так что зайка, ты не отвлекайся, ты рисуй траекторию и уравнение пиши.
Хотя судя по тому, что ты ничего не поняла из того, я выше написал - с понималкой у тебя, "зайка", большие проблемы.
"Али ты под кондиционером никогда не сидел?"
Если работник в офисе вынужден сидеть под кондиционером - это значит, что либо кондиционер поставлен неправильно, либо и вовсе офис спроектирован неправильно. Ибо кондиционер не должен дуть на рабочие места и, тем более - он не должен дуть на столики в кафе, о которых речь в статье. Так, что, "зайка", поумерь свою неуемную фантазию и не донимай людей своими глупыми "поручениями".
Ты не мне это расскажи, ты в Австралии это расскажи, а то без тебя они тут строить не умеют.
То, что вы, холуи ротшильдовские, не знаете математики и физики - это понятно, в средней школе вы балду пинали и потому пошли в юристы, икономизды или вообще в блогеры.
Но то, что у вас есть наглость рассуждать о том, как 'ковидла с каплями летает", то есть лезть в математику и физику - вот это вот превосходит всякие понятия вшивой вашей наглости.
А математика - мой хлеб, я ее. разумеется, знаю довольно неплохо, но начинать что-то считать по поручению какого-то невнятного хамовитого ничтожества - это даже звучит смешно.
И да, у меня есть понимание физики процесса, а у вас - только беспраднонная борзота и более ничего.
Які садисти двері не відкривають ?
вот уже третий год... у нас с друзьями такая традиция...
перед выходом на работу, после новогодних праздников
мы покупаем новую одноразовую маску
Віктор Андієнко " Шоу Довгоносиків"
"Румыния ввела штраф за ношение тканевых масок. Он составит 570 долларов"
https://coronavirus.rbc.ua/rus/news/rumyniya-vvela-shtraf-noshenie-tkanevyh-masok-1641642007.html
Вывод первый: кто-то очень хорошо вложился в Румынии в производство масок и необходимо отбить вложенные деньги.
Вывод второй: никому из властей из властей Румынии ни в коем случае не следует встречаться с предсавителями Администрации Белого Дома, они все в матерчатых масках, посмотрите хотя бы на Джен Саки на пресс-конференциях.