Пластикові прозорі "маски" не є засобом ефективного захисту, - МОЗ

Тривалий час працівники сфери обслуговування, кафе, ресторанів, готелів використовують так звані пластикові прозорі захисні маски. Насправді нічого спільного із засобом індивідуального захисту такі предмети не мають.

Про це у Facebook повідомляє пресслужба МОЗ, інформує Цензор.НЕТ.

"Про пластикові прозорі "маски" не згадується в жодному документі, що регулює протиепідемічні правила. Натомість необхідно використовувати захисні медичні маски чи респіратори, які повністю закривають ніс та рот", - йдеться в повідомленні.

В МОЗ зазначили, що фактично, люди, які використовують такі пластикові "маски", не мають жодного ефективного засобу індивідуального захисту.

"Це пов’язано з тим, що такі засоби не щільно прилягають до обличчя, а, відповідно, не захищають від інфікування інших та не убезпечують від зараження того, хто носить такі "маски".

Закликаємо працівників сфери обслуговування турбуватись про себе й своїх відвідувачів та використовувати ефективні засоби індивідуального захисту", - додали в міністерстві.

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