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Пластикові прозорі "маски" не є засобом ефективного захисту, - МОЗ

Пластикові прозорі

Тривалий час працівники сфери обслуговування, кафе, ресторанів, готелів використовують так звані пластикові прозорі захисні маски. Насправді нічого спільного із засобом індивідуального захисту такі предмети не мають.

Про це у Facebook повідомляє пресслужба МОЗ, інформує Цензор.НЕТ.

"Про пластикові прозорі "маски" не згадується в жодному документі, що регулює протиепідемічні правила. Натомість необхідно використовувати захисні медичні маски чи респіратори, які повністю закривають ніс та рот", - йдеться в повідомленні.

В МОЗ зазначили, що фактично, люди, які використовують такі пластикові "маски", не мають жодного ефективного засобу індивідуального захисту.

"Це пов’язано з тим, що такі засоби не щільно прилягають до обличчя, а, відповідно, не захищають від інфікування інших та не убезпечують від зараження того, хто носить такі "маски".

Закликаємо працівників сфери обслуговування турбуватись про себе й своїх відвідувачів та використовувати ефективні засоби індивідуального захисту", - додали в міністерстві.

Читайте: Епідзонування України: показники в двох областях погіршилися до "помаранчевого" рівня епіднебезпеки, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

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Топ коментарі
+8
Шапочка из фольги хорошо защищает...
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10.01.2022 11:36
+6
Осьтако треба. Жоден вірус не проскочить.

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10.01.2022 11:43
+6
Всім в перші місяці впарювали що страшний коронавірус залазить через очі. Коли зрозуміли що окуляри всі точно не носитимум тупо з цієї теми спригнули. Так при чому тут маски на носі?
Всі адекватні люди вже давно все розуміють
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10.01.2022 11:48
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Какая сила ветра в помещениях?
Если вы иногда замечали при беседе с человеком на близких дистанциях - на вас могут попадать частички его слюны. Именно на таких частичках и разносится вирус и именно от таких, летящих изо рта при разговоре прямо вперед частичек и защищает эта полумаска.
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10.01.2022 17:52 Відповісти
Ветер в помещениях?
От кондиционеров, зайка, ты что?
Окна в оффисах сделаны так, что они вообще не открываются, кондиционеры работают 24/365.
Али ты под кондиционером никогда не сидел?

Так что зайка, ты не отвлекайся, ты рисуй траекторию и уравнение пиши.
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11.01.2022 04:49 Відповісти
Ты, "зайка", поручения будешь давать тем, кому у тебя есть право их давать, понятно тебе, "зайка"?
Хотя судя по тому, что ты ничего не поняла из того, я выше написал - с понималкой у тебя, "зайка", большие проблемы.

"Али ты под кондиционером никогда не сидел?"

Если работник в офисе вынужден сидеть под кондиционером - это значит, что либо кондиционер поставлен неправильно, либо и вовсе офис спроектирован неправильно. Ибо кондиционер не должен дуть на рабочие места и, тем более - он не должен дуть на столики в кафе, о которых речь в статье. Так, что, "зайка", поумерь свою неуемную фантазию и не донимай людей своими глупыми "поручениями".
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11.01.2022 12:57 Відповісти
"Если работник в офисе вынужден сидеть под кондиционером - это значит, что либо кондиционер поставлен неправильно, либо и вовсе офис спроектирован неправильно"

Ты не мне это расскажи, ты в Австралии это расскажи, а то без тебя они тут строить не умеют.

То, что вы, холуи ротшильдовские, не знаете математики и физики - это понятно, в средней школе вы балду пинали и потому пошли в юристы, икономизды или вообще в блогеры.
Но то, что у вас есть наглость рассуждать о том, как 'ковидла с каплями летает", то есть лезть в математику и физику - вот это вот превосходит всякие понятия вшивой вашей наглости.
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11.01.2022 15:21 Відповісти
А зачем мне в Австралии что-то рассказывать, тупая ты хамка?
А математика - мой хлеб, я ее. разумеется, знаю довольно неплохо, но начинать что-то считать по поручению какого-то невнятного хамовитого ничтожества - это даже звучит смешно.

И да, у меня есть понимание физики процесса, а у вас - только беспраднонная борзота и более ничего.
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11.01.2022 15:24 Відповісти
такi маски - знаряддя лiкарв стоматологiв - щоб бризки з рота пацiєнта нe лeтiли в обличчя лiкаря
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10.01.2022 12:17 Відповісти
На начало февраля ВОЗ придумает еще пару новых Штаммов для баранов...
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10.01.2022 11:51 Відповісти
Голобородьки покупайте маски...а то скоро будут только по продуктовым карточкам
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10.01.2022 11:56 Відповісти
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10.01.2022 12:01 Відповісти
Бідна кицюня.
Які садисти двері не відкривають ?
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10.01.2022 21:24 Відповісти
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10.01.2022 12:01 Відповісти
саме цікаве, що цей засіб, хоча і зроблений з підручних матеріалів, набагато ефективніший за ті, що продаються
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10.01.2022 13:39 Відповісти
Ви там у владі і маски не носите, і не дохнете.
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10.01.2022 12:15 Відповісти
Атмосфера там такая в Раде, специфическая.
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10.01.2022 14:12 Відповісти
Там ті нещасні віруси, що залітають, дохнуть.
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10.01.2022 21:25 Відповісти
Може, від запаху грошей?
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10.01.2022 21:49 Відповісти
Думаю, що од наших депутатів. Тих, що більшість та іже с німі.
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11.01.2022 05:43 Відповісти
***
вот уже третий год... у нас с друзьями такая традиция...
перед выходом на работу, после новогодних праздников
мы покупаем новую одноразовую маску
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10.01.2022 12:22 Відповісти
Всё это чушь. От вируса может защитить только ОВЗК. маски да лампочки.
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10.01.2022 12:33 Відповісти
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10.01.2022 12:41 Відповісти
а негр з кедами їй би підійшов ліпше
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10.01.2022 21:35 Відповісти
а шо, кастрюли на голови та кружевные масочки швидко всякую заразу от организьма отгонют
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10.01.2022 12:54 Відповісти
... - Щоб завтра усі були у малевих пов'язках, бо я вже ваші морди погані бачити не можу....

Віктор Андієнко " Шоу Довгоносиків"
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10.01.2022 13:43 Відповісти
Лучше сразу, как в Румынии. Там шрафуют за матерчатые маски:ов
"Румыния ввела штраф за ношение тканевых масок. Он составит 570 долларов"
https://coronavirus.rbc.ua/rus/news/rumyniya-vvela-shtraf-noshenie-tkanevyh-masok-1641642007.html

Вывод первый: кто-то очень хорошо вложился в Румынии в производство масок и необходимо отбить вложенные деньги.
Вывод второй: никому из властей из властей Румынии ни в коем случае не следует встречаться с предсавителями Администрации Белого Дома, они все в матерчатых масках, посмотрите хотя бы на Джен Саки на пресс-конференциях.
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10.01.2022 14:11 Відповісти
А кто пояснит что такое "пластикові прозорі захисні маски" ??????
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10.01.2022 14:18 Відповісти
Подивись уважно на фото до статті.
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10.01.2022 14:30 Відповісти
Нда... Такой херни я ещё не видал.
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10.01.2022 17:02 Відповісти
пусть производитель даст им долю, уже завтра будет новое постановление.
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10.01.2022 21:28 Відповісти
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