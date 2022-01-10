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Срок действия COVID-сертификата будет сокращен до 9 месяцев, - Минздрав

Срок действия COVID-сертификата будет сокращен до 9 месяцев, - Минздрав

Европейская комиссия в декабре 2021 года решила сократить срок действия COVID-сертификатов: такое же решение готовят и в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, об этом заявила заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития Мария Карчевич.

Речь идет о "зеленом" COVID-сертификате, свидетельствующем о двух дозах прививки. Новые правила вступят в силу для 27 стран ЕС с 1 февраля 2022 года. В странах Европы сертификат о вакцинации от коронавируса будет действовать не 365 дней, 270 – девять месяцев.

"Мы готовим такое же решение на уровне украинского законодательства. Оно будет принято ориентировочно на этой неделе. Срок действия сертификатов будет сокращен до девяти месяцев", - рассказала представитель Минздрава.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украину ждет резкое повышение заболеваемости коронавирусом, - Голубовская

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Топ комментарии
+18
Потрібно скоротити до трьох місяців дію сертифікату і 12 бустерних доз на рік ввести. Це буде найефективніше.
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10.01.2022 12:08
+13
уууу, тайны, интриги, расследования...
кто думает иначе, тот за гундяева, ***** и самого сатану
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10.01.2022 12:15
+9
😀 Значит те кто с большого перепугу побежал колоться первым...в апреле месяце...в феврале уже лишатся сертификата...
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10.01.2022 12:15
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10.01.2022 12:07 Ответить
https://reyestr.court.gov.ua/Review/102274193 https://reyestr.court.gov.ua/Review/102274193

Р І Ш Е Н Н Я І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
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10.01.2022 14:07 Ответить
Потрібно скоротити до трьох місяців дію сертифікату і 12 бустерних доз на рік ввести. Це буде найефективніше.
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10.01.2022 12:08 Ответить
Антиваксеры не могут без гундяевского чернАГА юмора.
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10.01.2022 12:12 Ответить
уууу, тайны, интриги, расследования...
кто думает иначе, тот за гундяева, ***** и самого сатану
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10.01.2022 12:15 Ответить
Если вы не кацап, раскрою вам тайну: в то время когда РПЦ гундяевского сатаната организовывала антиковидную ходу в Украине... В нарабсее РПЦ наоборот, призывала кацапов вакцинироваться. Так шо не берите в руки тяжелого , а в голову дурного, теряясь в версиях аксиомы : гундяевская церковь - сатанисткое образование, бо самозванное . На ней 500 летняя анафема от Вселенского Патриарха (за самозванство). ЗЫ... это должен помнить каждый: непонимание ситуации - не снимает с вас ответственности... Более того, скажу отсебятину, мол, антиваксер - это пиявка-нахлебник на теле всего мира, стремящегося обрести антиковидный иммунитет .
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10.01.2022 12:37 Ответить
Я питаю вас як доволі радикальний атеїст, ви взагалі вірите у бога? Якій релігії віддаєте перевагу? До якої церкви, кірхи, мечеті..., тощо ходите?
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10.01.2022 12:39 Ответить
"он любил и белых, и черных... и желтых" - отец Иакинф...
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10.01.2022 12:44 Ответить
Я так розумію відповіді не буде...? Прикро. А як пафосно писався попередній коментар.
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10.01.2022 12:46 Ответить
читаем пафосность ниже...

Не внемлешь разуму, я вижу ,брат. Ты-одолим судьбою.

Захочешь мне сказать: ты-прав, лишь не играй судьбою,

ты никнись, вникнув, дай мне знать. Зачем себя карать Судьбою.

Ты не серчай на меня, Брат, что говорю с тобою.

СЕЙ МИР-не твой, пока ты есть. Зачем пренебрегать собою?
Не просто ведь Сирене устоять: ЧАРУЕТ ОН ВЗАИМНОЮ ЛЮБОВЬЮ.
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10.01.2022 12:55 Ответить
Читаем пафосность ниже , если пафосность от отца Иакинфа не догоняема.
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10.01.2022 12:56 Ответить
Бувай. До чого ж ти жалюгідне. Ходи здорове, хай щастить.
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10.01.2022 12:57 Ответить
ПРОВИДЕНИЕМ самим, дано увидеть,то ,что ты узрел.

И не навязчиво оно, тебе лишь веки помогает немного приоткрыть.

А дремоту твою прочь гонит от тебя…. МИР чудится в ином ведь свете.

Ты слыишь райский камертон, когда ты рядом страстно дышишь, в порыве нежном и немом.

О! ПРОВИДЕНЬЕ! Мы лишь-дети: так мало знаем мы о НЕМ.
Ты просвети: ЕЕ как встретить? В души участья роковом.
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10.01.2022 13:02 Ответить
Если вам недостаточно инфы, продолжайте в том же духе. Вы свое обретете.
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10.01.2022 13:08 Ответить
Я начинаю понимать: и Элис полнится взаимною любовью-

Уж, очень все могу понять С его не вычурных признаний…-

so, here Steven, Steven, Steven. -Samebady is hearing nois? -

…Steven, Steven, Steven. -WHAT YOU WANT? WHAT DO YOU WANT?

I don't like when you cry… STEVEN

…как меня воспринимаешь?

I must dreaming, please, stop screaming.

Если в том нужду найдешь,

i will cover up my eyes

and pray it goes away you have only

a minute of your life.

Ты не думай о плохом, но и никать плохо тоже…

Дай мне знать и все пройдет…

I don*t want see you go. I don*t even want to be there.

I don*t like to hear you cry,

you just don*t know how deep that cuts me.

Ты поймешь: окончен сон…BECAUSE

I don*t want to feel you die,

But if that*s the way that good has planned you…

I don't like when you Are crying

Please, close eyes for 5 minets only…

STEVEN… STEVEN … STEVEN..
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10.01.2022 13:04 Ответить
Взаимная любовь.
Твой Поцелуй - из холода , все думают-
На раздорожьи Смерти- Бытия.
Какие таинства не суждено знать людям ,
что держишь ты в себе тая.
Вуалью черной, прикрываясь,
Не утаишь ты свой пытливый взгляд.
Ты ждешь избранника признанье
Или его судьбы -- «обряд».
В своей любви ты -не предвзята ,
Не в меркантильности - ее цена.
Гонима Жизнью, ты-проклята,
Но ты-- не одолима жаждою: обнять ее пленя.
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10.01.2022 13:06 Ответить
тайно посещаете синагогу?
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10.01.2022 13:48 Ответить
Типо , возгорелся любовью к бубочке? Только при чем бубочка с синагогой до проблемы с ковид-19. Вы же знаете , шо бубочка средства Запада(помощь на борьбу с ковидом) пустил в "велике крадiвництво"... Як на мене, это ваксеры за это должны цьомкаты бубу в туза ...
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10.01.2022 14:15 Ответить
я бы не советывал вам заигрывать с тем, кто в смерти искушен, чтобы не попасть в прорлоческий сон...

Вьюгой вьюжится вокруг, но тебе - уютно.
Дискомфорт сей - ни по чем и душе -вольготно.
В Мире том, где будешь ты, в райском наслажденьи,
будешь слушать пенье птиц - те свирели-трели,
что тебя всего пленят сладкою истомой.
Там не будешь ты гоним
алчнoю Юноной , как сей МИР поработить:
там удел твой-- пленник.
Ею стал ты одолим-- в этом нет сомнеий.
Чудных чар лишиться тех больше нет стремлений.
В МИР сей бренный возвратиться нету вожделенья.Я прошу тебя ведь очень: вспомни о сомненьи.

Будь учтив, не будь невеждой скромных откровений.

Позабудь ее, будь прежним, с жизнью вожделений.

Ветер воет все вокруг -- это злится вьюга.

Там- вдали ведь кто-то ждет- то ТВОЯ ПОДРУГА.

Горделив чрез меру ты, в своем самолюбии:

Будешь слушать пенье птиц - те свирели-трели…

Ты поверь, чудак, на слово,-- в эти откровения.

Зачарует ведь ОНА: там удел твой- пленник.

Позабудь ее, будь прежним, с жизни вожделением.
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10.01.2022 12:53 Ответить
Спутник v впливає на розумову діяльність. Реально є багато випадків там. Так що нехай колять.
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10.01.2022 13:00 Ответить
Здається у цього шамова реально передоз.
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10.01.2022 13:05 Ответить
Вы реально считаете это передозом?...

LAUREL SPIRIT -- то Рока естество.
Твой облик не имеет плоти.
Тебя никто не осязал.Постичь тебя - пустое слово.
Почувствовать тебя нельзя.
Но находясь в плену твоих владений,
Под чарами твоей амурной пелены,
душа трепещет райским упоеньем,Которым мы в сем алчном мире не одарены.
И плотью Божьей-грешною и бренной,
здесь обретаем мы покой.Скажи: в чем смысл сиих благоговений
И почему наш мир-в суе сует: иной.
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10.01.2022 13:11 Ответить
А кто вас принуждает колоться бывшей прививкой для животных от ящура. Так окромя всего еще и тяжелые металлы присутствуют - спутником одно лечишь, другое калечишь тем спутником.
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10.01.2022 18:39 Ответить
Спутник це ж дуже подібне до Астразенеки. Нехай колять москалів спутником.
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10.01.2022 21:04 Ответить
с чего ты взял, что нежелающий колоть себе бесполезную лабуду от ковида - антиваксер?
у меня есть все прививки от разных там осп, ветрянок и прочих зараз, но антиковидную я не собираюсь себе колоть, по крайней мере в ближайшем будущем! как показывает практика - эта чудо "вакцина" не предоставляет никакой защиты, будь ты хоть дважды, хоть трижды вжахан этой хнёй! а ты - колись, колись
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10.01.2022 13:22 Ответить
Ковидвакцина защищает вас от смертельного исхода и от тяжести протекания болезни, на данном этапе , как доступная помощь в этом. Во вторых, вы или имеете какую-то второстепенную работу, где вакцинацию не спрашивают, либо вы - неработающий, потому так и разглагольствуете. В- третьих: антиваксами кличут только антиковидников-19. В-четвертых, не устану повторять: антиваксер - это бессовестная или тупая пиявка-нахлебник на теле всего мира, стремящегося обрести антиковидный иммунитет .
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10.01.2022 13:44 Ответить
а как же любовь к ближнему своему? чудо-вакцина подействовала на твой мозг, верующее ******!
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10.01.2022 13:47 Ответить
А при чем здесь совкопогляды на религию. Не путайте грешное с праведным: открыть глаза на проблему и клеймо в нелюбви к ближнему -это 2 разные вещи-понятия. Христос сказал, а я считаю это схоластичным изречением, а не каким-то самодурством с позиций идолопоклонничества, шо, кто против нас, тот просто, идет своим путем... Только совколохи , а душой живодеры, могут додуматься в тэтом вражду, мол если не с нами, значит - враг. ЗЫ. в моем понимании схоластичность - это в первую очередь образованность и не оторванность от жизни, а философский идеал бытия, к которому нужно стремиться , а не шельмовать. Это изначальная позиция христианства... Кстати, эта позиция описана в одной из Евангелий. Схоластическая христианская позиция которую отвергли первые грешные патриархи... Из-за того у нас и получился возможным коммуно-фашистский великодержвный русский шовинизм, из-за разногласий в самой церкви трактования идей христианства (имеется ввиду не ветхозаветинская идея, а Христова, новозаветинская)
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10.01.2022 14:08 Ответить
Вижу ті уже милок дованцинировался!
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10.01.2022 12:16 Ответить
Проникся ты моим рассказом? Не уж тебя не осенило им?

Чего еще тебе не ймется? Твой ум в плену любви аль это крик души?

Не ведомо твоей души страданье, но если все же ты решил….

Тебя никто не будет гнать поверь мне: ее то чары и корысть.

Узришь ты чудный край далекий , ценою в собственную жизнь.
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10.01.2022 12:58 Ответить
Вижу у тебя необратиміе процессі пошли!
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10.01.2022 14:12 Ответить
и вы - туда же?
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10.01.2022 14:18 Ответить
Не потрібно тут москалів приплітати. Ця пандемія схожа на якусь аферу. Є книга, яка написана ще у 80-х і там йдеться про уханський вірус.
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10.01.2022 12:52 Ответить
кто бы говорил. мы помним все ваши шутки про то как антиваксеры вымрут
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10.01.2022 13:05 Ответить
да лучше уже ежедневно ширяться утром и вечером
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10.01.2022 12:14 Ответить
Слава Богу, хоть на 9 ... К тому времени ковиду наступит трында.
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10.01.2022 12:09 Ответить
Кондракти вже підписані на поставку вакцини на 2023 рік
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10.01.2022 12:17 Ответить
Дык, запас дупу не мучит... бо шшикотно, когда петушок клюет в дупцю - эта истина и дураку понятна.... А вы, о ба, увидел верблюда, думаешь горбатая лошадь, -звиняюсь за цитатное ( не мое) выражение..
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10.01.2022 12:30 Ответить
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10.01.2022 12:30 Ответить
https://www.livelib.ru/book/1000231069-otets-iakinf-v-n-krivtsov Отец Иакинф - Владимир Кривцов - цитата из этой книги
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10.01.2022 12:46 Ответить
Ми готуємо таке ж саме рішення на рівні українського законодавства. Джерело:
И каким же законом этот "сертификат" предусмотрен?
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10.01.2022 12:12 Ответить
Никаким.
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10.01.2022 13:02 Ответить
😀 Значит те кто с большого перепугу побежал колоться первым...в апреле месяце...в феврале уже лишатся сертификата...
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10.01.2022 12:15 Ответить
Отличній результвт для додиков!
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10.01.2022 12:17 Ответить
Дык, вы - невыездной ждун? о май ГАД !!! комплители совкодгочер...
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10.01.2022 12:33 Ответить
смешно слышать от шиловжопа, готового принять любую "красную таблетку" ради выезда за Омикроном.
интересно... Мак-Лауд ещё живой? или уже сдох от коровавируса?
бо тут его наследники за всеми со шприцами гоняются...
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10.01.2022 12:59 Ответить
Блин, сущность кацапская - ширяться в дупу... даже по случаю, как вы трындишь, "оМакарона".
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10.01.2022 13:15 Ответить
А хіба в *апреле* в Україні були вакцини для широкого загалу,я захворів 22.04.21 про них не чув,до речі антитіла до цих пір високі.
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10.01.2022 14:11 Ответить
Красота... А для чего предыдущие две тогда делали??? Это просто бред какой-то...
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10.01.2022 12:26 Ответить
Проверить, выдержит ли организм.
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10.01.2022 13:31 Ответить
Колоться, колоться и ещё раз колоться. Пока не здохнем
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10.01.2022 12:40 Ответить
Прелестно, прелестно!
Просто прелестно!.....
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10.01.2022 12:42 Ответить
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10.01.2022 12:44 Ответить
"У країнах Європи сертифікат про вакцинацію від коронавірусу діятиме не 365 днів, 270 - дев'ять місяців. " В країнах Європи виділяють кошти на підтримку громадян та малого бізнесу, а не ******* мільярди на будівництві доріг..
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10.01.2022 12:48 Ответить
а чё не дней?
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10.01.2022 12:54 Ответить
шо то многовато будет, до месяца сократить - в самый раз, а особливо вумных ежедневно возле вышек 5 -g связи заставлять получать обновления
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10.01.2022 12:57 Ответить
шлюшко-дебил,ему видней.
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10.01.2022 12:57 Ответить
А как же закон обратной силы не имеет? Раз дали на год, то должен действовать год. Новые сертификаты, пожалусто - 270 дней, но старые тргать нильзя!!!
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10.01.2022 12:58 Ответить
А кто говорит , шо "старые" сертификаты кто-то ограничивает?
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10.01.2022 13:00 Ответить
какой-такой закон при нынешней недовласти? для 73%-ного стада дебилов?
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10.01.2022 13:02 Ответить
Сертификат никаким законом не регламентируется и никакой юридической силы не имеет.
В связи с этим им можно крутить как угодно.
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10.01.2022 13:04 Ответить
А чо за его потделку тогда сажайют в тюрму?
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10.01.2022 13:07 Ответить
А есть пруфы, что кого-то закрыли ?
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10.01.2022 13:10 Ответить
Нет, просто делятся с СБВушниками и клепают дальше. Не хотят РРО, кассовый аппарат и вообще не уважают Данилу Гетманца
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10.01.2022 13:11 Ответить
По чуть-чуть будет сокращать, незаметно, что бы массы особо не буянили. Пока совсем не аннулируют.
А потом в принудительном порядке, как рогатый скот, погонят на укольчики
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10.01.2022 12:58 Ответить
так уже. и скот тому рад.
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10.01.2022 13:03 Ответить
І що далі? 😊 Третя, бустерна доза? Про четверту вже пишуть, що зайва. Ініціатива дурна, б два щеплення, які були по факту, не можна відмінити ні через 3 місяці, ні через півроку, ні через рік. Це все одно, що відмінити факт народження. 😊
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10.01.2022 13:00 Ответить
Скоро рудут вакцинировать при каждом входе в ресторан или трамвай.
Предупреждаю Минздрав, это стеб а не руководство к действию!
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10.01.2022 13:27 Ответить
Боже , сохрани , убереги и отведи от такого, потенциального носителя ковида.
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10.01.2022 13:30 Ответить
Шо антиваксеры закончились?- стоит только одного попенять.
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10.01.2022 13:28 Ответить
Мол, антиваксер - это пиявка-нахлебник на теле всего мира, стремящегося обрести общий антиковидный иммунитет .
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10.01.2022 13:33 Ответить
когда у власти ********, нечего ожидать другого
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10.01.2022 13:33 Ответить
Постійно слухаю польське розмовне радіо PR-24 і Tolk-FM (бо в Україні немає розмовних радіостанцій) . Так як ми постійно копіюємо рішення Польщі та ЄС , то про те що відбуватиметься в Україні знаю на 2-3 тижні швидше 😁👍
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10.01.2022 13:36 Ответить
Тю, об этом говорилось несколько месяцев назад и было тогда уже понятно, шо так будет - значит у медиков накапливается материал для успешной борьбы с ковид-19. В крайнем случае, действия медиков направлены на то, чтобы пока ковид-19 выродится в обычную ОРЗ. чи обычный грипп, уберечь максимум людей от смерти связанной с кровид-19.
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10.01.2022 13:51 Ответить
Это что бы вы понимали об "особой роли" электронных документов или чего то что "подтверждается через интеренет"... - в любой момент любой ваш документ могут аннулировать без вашего ведома и желания !

И такая возможность властей - лишь развязывает им руки на большие действия в отношении вас !

Захотели - так поступили, потом передумали - поступили иначе !
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10.01.2022 15:06 Ответить
 
 