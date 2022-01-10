Термін дії COVID-сертифіката буде скорчено до 9 місяців, - МОЗ
Європейська комісія у грудні 2021 року вирішила скоротити термін дії COVID-сертифікатів: таке ж рішення готують і в Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН, про це заявила заступниця міністра охорони здоров’я з питань цифрового розвитку Марія Карчевич.
Йдеться про "зелений" COVID-сертифікат, який свідчить про дві дози щеплення. Нові правила набудуть чинності для 27 країн ЄС від 1 лютого 2022 року. У країнах Європи сертифікат про вакцинацію від коронавірусу діятиме не 365 днів, 270 - дев'ять місяців.
"Ми готуємо таке ж саме рішення на рівні українського законодавства. Воно буде ухвалене орієнтовно цього тижня. Термін дії сертифікатів буде скорочено до дев'яти місяців", - розповіла представниця МОЗ.
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Р І Ш Е Н Н Я І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
кто думает иначе, тот за гундяева, ***** и самого сатану
Не внемлешь разуму, я вижу ,брат. Ты-одолим судьбою.
Захочешь мне сказать: ты-прав, лишь не играй судьбою,
ты никнись, вникнув, дай мне знать. Зачем себя карать Судьбою.
Ты не серчай на меня, Брат, что говорю с тобою.
СЕЙ МИР-не твой, пока ты есть. Зачем пренебрегать собою?
Не просто ведь Сирене устоять: ЧАРУЕТ ОН ВЗАИМНОЮ ЛЮБОВЬЮ.
И не навязчиво оно, тебе лишь веки помогает немного приоткрыть.
А дремоту твою прочь гонит от тебя…. МИР чудится в ином ведь свете.
Ты слыишь райский камертон, когда ты рядом страстно дышишь, в порыве нежном и немом.
О! ПРОВИДЕНЬЕ! Мы лишь-дети: так мало знаем мы о НЕМ.
Ты просвети: ЕЕ как встретить? В души участья роковом.
Уж, очень все могу понять С его не вычурных признаний…-
so, here Steven, Steven, Steven. -Samebady is hearing nois? -
…Steven, Steven, Steven. -WHAT YOU WANT? WHAT DO YOU WANT?
I don't like when you cry… STEVEN
…как меня воспринимаешь?
I must dreaming, please, stop screaming.
Если в том нужду найдешь,
i will cover up my eyes
and pray it goes away you have only
a minute of your life.
Ты не думай о плохом, но и никать плохо тоже…
Дай мне знать и все пройдет…
I don*t want see you go. I don*t even want to be there.
I don*t like to hear you cry,
you just don*t know how deep that cuts me.
Ты поймешь: окончен сон…BECAUSE
I don*t want to feel you die,
But if that*s the way that good has planned you…
I don't like when you Are crying
Please, close eyes for 5 minets only…
STEVEN… STEVEN … STEVEN..
Твой Поцелуй - из холода , все думают-
На раздорожьи Смерти- Бытия.
Какие таинства не суждено знать людям ,
что держишь ты в себе тая.
Вуалью черной, прикрываясь,
Не утаишь ты свой пытливый взгляд.
Ты ждешь избранника признанье
Или его судьбы -- «обряд».
В своей любви ты -не предвзята ,
Не в меркантильности - ее цена.
Гонима Жизнью, ты-проклята,
Но ты-- не одолима жаждою: обнять ее пленя.
Вьюгой вьюжится вокруг, но тебе - уютно.
Дискомфорт сей - ни по чем и душе -вольготно.
В Мире том, где будешь ты, в райском наслажденьи,
будешь слушать пенье птиц - те свирели-трели,
что тебя всего пленят сладкою истомой.
Там не будешь ты гоним
алчнoю Юноной , как сей МИР поработить:
там удел твой-- пленник.
Ею стал ты одолим-- в этом нет сомнеий.
Чудных чар лишиться тех больше нет стремлений.
В МИР сей бренный возвратиться нету вожделенья.Я прошу тебя ведь очень: вспомни о сомненьи.
Будь учтив, не будь невеждой скромных откровений.
Позабудь ее, будь прежним, с жизнью вожделений.
Ветер воет все вокруг -- это злится вьюга.
Там- вдали ведь кто-то ждет- то ТВОЯ ПОДРУГА.
Горделив чрез меру ты, в своем самолюбии:
Будешь слушать пенье птиц - те свирели-трели…
Ты поверь, чудак, на слово,-- в эти откровения.
Зачарует ведь ОНА: там удел твой- пленник.
Позабудь ее, будь прежним, с жизни вожделением.
LAUREL SPIRIT -- то Рока естество.
Твой облик не имеет плоти.
Тебя никто не осязал.Постичь тебя - пустое слово.
Почувствовать тебя нельзя.
Но находясь в плену твоих владений,
Под чарами твоей амурной пелены,
душа трепещет райским упоеньем,Которым мы в сем алчном мире не одарены.
И плотью Божьей-грешною и бренной,
здесь обретаем мы покой.Скажи: в чем смысл сиих благоговений
И почему наш мир-в суе сует: иной.
у меня есть все прививки от разных там осп, ветрянок и прочих зараз, но антиковидную я не собираюсь себе колоть, по крайней мере в ближайшем будущем! как показывает практика - эта чудо "вакцина" не предоставляет никакой защиты, будь ты хоть дважды, хоть трижды вжахан этой хнёй! а ты - колись, колись
Чего еще тебе не ймется? Твой ум в плену любви аль это крик души?
Не ведомо твоей души страданье, но если все же ты решил….
Тебя никто не будет гнать поверь мне: ее то чары и корысть.
Узришь ты чудный край далекий , ценою в собственную жизнь.
И каким же законом этот "сертификат" предусмотрен?
интересно... Мак-Лауд ещё живой? или уже сдох от коровавируса?
бо тут его наследники за всеми со шприцами гоняются...
Просто прелестно!.....
В связи с этим им можно крутить как угодно.
А потом в принудительном порядке, как рогатый скот, погонят на укольчики
Предупреждаю Минздрав, это стеб а не руководство к действию!
И такая возможность властей - лишь развязывает им руки на большие действия в отношении вас !
Захотели - так поступили, потом передумали - поступили иначе !