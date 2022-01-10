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Первый случай штамма "Омикрон" зафиксирован в Одессе
В Одессе зафиксирован первый случай заболевания новым штаммом коронавируса "Омикрон". Его подтвердили в областном лабораторном центре.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Известно, что больному провели ПЦР-тест в частной лаборатории.
Так, носителем нового штамма коронавируса оказался граждан Украины, работающий за границей и вместе с семьей приехавший в Одессу.
Как сообщили в горсовете, члены семьи заболевшего находятся дома.
"Они хорошо чувствуют себя и не нуждаются в госпитализации. За состоянием здоровья больных следят врачи частной клиники", - добавляют в горсовете
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+4 Игорь Монахов
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Через 2-3 суток будет здоров.
Намедни в австралийских газетах медицинские светила рекомендовали заранее парацетамол покупать против омикрона.
Отравление парацетамолом - самые частые отравления в медицинской практике.
Жду, что после этой статьи появятся немало кандидатов на премию Дарвина, которые приняли по пачке парацетамола "как профилактику от ковидлы".
"Aussies urged to get Panadol, Ibuprofen as many to test positive to Covid in 'coming days'
https://www.perthnow.com.au/news/aussies-urged-to-get-panadol-ibuprofen-as-many-to-test-positive-to-covid-in-coming-days-c-5237059
медицину закрыть, оставить только уколы со шмурдяком.. деньги из бюджета на шмурдяк выделять по максимуму, с учётом откатов и миллионных премий кодле шлюшка..
это то, чем будет заниматься ведомство шлюшко..