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Первый случай штамма "Омикрон" зафиксирован в Одессе

Первый случай штамма

В Одессе зафиксирован первый случай заболевания новым штаммом коронавируса "Омикрон". Его подтвердили в областном лабораторном центре.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Известно, что больному провели ПЦР-тест в частной лаборатории.

Так, носителем нового штамма коронавируса оказался граждан Украины, работающий за границей и вместе с семьей приехавший в Одессу.

Как сообщили в горсовете, члены семьи заболевшего находятся дома.

"Они хорошо чувствуют себя и не нуждаются в госпитализации. За состоянием здоровья больных следят врачи частной клиники", - добавляют в горсовете

Читайте: Срок действия COVID-сертификата будет сокращен до 9 месяцев, - Минздрав

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Топ комментарии
+7
По два файзера в день, днём и вечером.
Через 2-3 суток будет здоров.
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10.01.2022 12:52
+4
хм.. а как определили что это Омекрон , если В США признали, что ВСЕ ПЦР тесты - это мошенничество !!! Может тоже самое и на протяжение последних двух лет с ковидлом?
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10.01.2022 13:33
+3
Так уже готовится Нюрнберг против Моз, только нам об этом из каждого утюга, к сожалению, не кричат
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10.01.2022 13:36
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По два файзера в день, днём и вечером.
Через 2-3 суток будет здоров.
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10.01.2022 12:52 Ответить
Это еще что.
Намедни в австралийских газетах медицинские светила рекомендовали заранее парацетамол покупать против омикрона.
Отравление парацетамолом - самые частые отравления в медицинской практике.
Жду, что после этой статьи появятся немало кандидатов на премию Дарвина, которые приняли по пачке парацетамола "как профилактику от ковидлы".

"Aussies urged to get Panadol, Ibuprofen as many to test positive to Covid in 'coming days'
https://www.perthnow.com.au/news/aussies-urged-to-get-panadol-ibuprofen-as-many-to-test-positive-to-covid-in-coming-days-c-5237059
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10.01.2022 14:21 Ответить
"Он сказал - поехали!"
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10.01.2022 13:20 Ответить
В за ним идёт,уже наступая ему на пятки,Дельтакрон.
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10.01.2022 13:24 Ответить
хм.. а как определили что это Омекрон , если В США признали, что ВСЕ ПЦР тесты - это мошенничество !!! Может тоже самое и на протяжение последних двух лет с ковидлом?
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10.01.2022 13:33 Ответить
Так уже готовится Нюрнберг против Моз, только нам об этом из каждого утюга, к сожалению, не кричат
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10.01.2022 13:36 Ответить
ответят мрази рано и поздно за ВСЕ !!!
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10.01.2022 16:21 Ответить
Генетическое секвенирование должны были проводить, иначе никак.
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10.01.2022 14:17 Ответить
Так ведь геном ковида (или как там по медицински... короче не определен!!!) не выявлен ни в одной лаборатории Мира !!
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10.01.2022 16:20 Ответить
Ждём Оптимуса Прайма
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10.01.2022 13:34 Ответить
опг воз работает на созданием и рекламой новой чумки после омикморна..
медицину закрыть, оставить только уколы со шмурдяком.. деньги из бюджета на шмурдяк выделять по максимуму, с учётом откатов и миллионных премий кодле шлюшка..
это то, чем будет заниматься ведомство шлюшко..
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10.01.2022 13:36 Ответить
уже есть...вроде дельтакроном назвали))))))))))
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10.01.2022 13:40 Ответить
Одеса завжди була розсадником усілякої зарази. Новому штаму у нас сподобається, такої кількості антимасочників ніде немає.
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10.01.2022 13:51 Ответить
 
 