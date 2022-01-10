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Перший випадок штаму "Омікрон" зафіксували в Одесі

Перший випадок штаму

В Одесі зафіксований перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Його підтвердили в обласному лабораторному центрі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Відомо, що хворому зробили ПЦР-тест в приватній лабораторії.

Так, носієм нового штаму коронавірусу виявився громадян України, який працює за кордоном та разом із сім'єю приїхав до Одеси.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україну чекає різке підвищення захворюваності на коронавірус, - Голубовська

Як повідомили у міськраді, наразі члени сім'ї захворілого знаходяться дома.

"Вони добре почуваються і не потребують госпіталізації. За станом здоров'я хворих стежать лікарі приватної клініки", - додають у міськраді.

Також читайте: Інкубаційний період коронавірусу стає коротшим: симптоми інфікування "Омікроном" з'являються вже через три дні, - науковці
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Топ коментарі
+7
По два файзера в день, днём и вечером.
Через 2-3 суток будет здоров.
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10.01.2022 12:52
+4
хм.. а как определили что это Омекрон , если В США признали, что ВСЕ ПЦР тесты - это мошенничество !!! Может тоже самое и на протяжение последних двух лет с ковидлом?
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10.01.2022 13:33
+3
Так уже готовится Нюрнберг против Моз, только нам об этом из каждого утюга, к сожалению, не кричат
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10.01.2022 13:36
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По два файзера в день, днём и вечером.
Через 2-3 суток будет здоров.
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10.01.2022 12:52 Відповісти
Это еще что.
Намедни в австралийских газетах медицинские светила рекомендовали заранее парацетамол покупать против омикрона.
Отравление парацетамолом - самые частые отравления в медицинской практике.
Жду, что после этой статьи появятся немало кандидатов на премию Дарвина, которые приняли по пачке парацетамола "как профилактику от ковидлы".

"Aussies urged to get Panadol, Ibuprofen as many to test positive to Covid in 'coming days'
https://www.perthnow.com.au/news/aussies-urged-to-get-panadol-ibuprofen-as-many-to-test-positive-to-covid-in-coming-days-c-5237059
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10.01.2022 14:21 Відповісти
"Он сказал - поехали!"
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10.01.2022 13:20 Відповісти
В за ним идёт,уже наступая ему на пятки,Дельтакрон.
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10.01.2022 13:24 Відповісти
хм.. а как определили что это Омекрон , если В США признали, что ВСЕ ПЦР тесты - это мошенничество !!! Может тоже самое и на протяжение последних двух лет с ковидлом?
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10.01.2022 13:33 Відповісти
Так уже готовится Нюрнберг против Моз, только нам об этом из каждого утюга, к сожалению, не кричат
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10.01.2022 13:36 Відповісти
ответят мрази рано и поздно за ВСЕ !!!
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10.01.2022 16:21 Відповісти
Генетическое секвенирование должны были проводить, иначе никак.
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10.01.2022 14:17 Відповісти
Так ведь геном ковида (или как там по медицински... короче не определен!!!) не выявлен ни в одной лаборатории Мира !!
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10.01.2022 16:20 Відповісти
Ждём Оптимуса Прайма
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10.01.2022 13:34 Відповісти
опг воз работает на созданием и рекламой новой чумки после омикморна..
медицину закрыть, оставить только уколы со шмурдяком.. деньги из бюджета на шмурдяк выделять по максимуму, с учётом откатов и миллионных премий кодле шлюшка..
это то, чем будет заниматься ведомство шлюшко..
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10.01.2022 13:36 Відповісти
уже есть...вроде дельтакроном назвали))))))))))
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10.01.2022 13:40 Відповісти
Одеса завжди була розсадником усілякої зарази. Новому штаму у нас сподобається, такої кількості антимасочників ніде немає.
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10.01.2022 13:51 Відповісти
 
 