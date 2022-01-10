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Перший випадок штаму "Омікрон" зафіксували в Одесі
В Одесі зафіксований перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Його підтвердили в обласному лабораторному центрі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Відомо, що хворому зробили ПЦР-тест в приватній лабораторії.
Так, носієм нового штаму коронавірусу виявився громадян України, який працює за кордоном та разом із сім'єю приїхав до Одеси.
Як повідомили у міськраді, наразі члени сім'ї захворілого знаходяться дома.
"Вони добре почуваються і не потребують госпіталізації. За станом здоров'я хворих стежать лікарі приватної клініки", - додають у міськраді.
Топ коментарі
+7 Tolerance Ultra a30027ba
показати весь коментар10.01.2022 12:52
+4 Игорь Монахов
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+3 Ясмина
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Через 2-3 суток будет здоров.
Намедни в австралийских газетах медицинские светила рекомендовали заранее парацетамол покупать против омикрона.
Отравление парацетамолом - самые частые отравления в медицинской практике.
Жду, что после этой статьи появятся немало кандидатов на премию Дарвина, которые приняли по пачке парацетамола "как профилактику от ковидлы".
"Aussies urged to get Panadol, Ibuprofen as many to test positive to Covid in 'coming days'
https://www.perthnow.com.au/news/aussies-urged-to-get-panadol-ibuprofen-as-many-to-test-positive-to-covid-in-coming-days-c-5237059
медицину закрыть, оставить только уколы со шмурдяком.. деньги из бюджета на шмурдяк выделять по максимуму, с учётом откатов и миллионных премий кодле шлюшка..
это то, чем будет заниматься ведомство шлюшко..